Ab Januar 2027 können allein für zwei zuzahlungspflichtige Medikamente bis zu 30 Euro fällig werden. Wer regelmäßig Rezepte einlöst, erreicht dadurch möglicherweise schon Monate früher den Punkt, an dem die Krankenkasse für den Rest des Jahres von weiteren Zuzahlungen befreit.

Für Menschen mit Schwerbehinderung kann die jährliche Belastungsgrenze bei einem Prozent der anrechenbaren Bruttoeinnahmen liegen. Ob die Krankenkasse diese niedrigere Grenze anwendet, hängt von der Erkrankung und den Nachweisen ab.

Ab 1. Januar steigen die Zuzahlungen in der Apotheke und im Krankenhaus

Bei zuzahlungspflichtigen Arzneimitteln zahlen gesetzlich Versicherte grundsätzlich zehn Prozent des Abgabepreises. Zum 1. Januar 2027 steigt der Mindestbetrag von 5 auf 7,50 Euro und der Höchstbetrag von 10 auf 15 Euro, begrenzt auf den Preis des Mittels.

Die Neuregelung steht im GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, das am 29. Juli 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde (BGBl. 2026 I Nr. 228). Auch bei Heilmitteln, übernommenen Krankenfahrten und stationären Krankenhausaufenthalten steigen die Beträge, wie die Übersicht der Techniker Krankenkasse zeigt.

Gesetzliche Zuzahlungen vor und nach dem Jahreswechsel Leistung Bis Ende 2026 Ab Januar 2027 Zuzahlungspflichtige Arzneimittel 5 bis 10 Euro 7,50 bis 15 Euro Vollstationärer Krankenhausaufenthalt 10 Euro je Kalendertag 15 Euro je Kalendertag Heilmittel wie Physiotherapie 10 Prozent der Kosten plus 10 Euro je Verordnung 10 Prozent der Kosten plus 15 Euro je Verordnung Von der Krankenkasse übernommene Krankenfahrten 5 bis 10 Euro je Fahrt 7,50 bis 15 Euro je Fahrt

Bei vollstationärer Krankenhausbehandlung ist die Zuzahlung für Erwachsene auf höchstens 28 Tage im Kalenderjahr begrenzt. Diese zeitliche Grenze ergibt sich aus § 39 SGB V.

Wann bei Schwerbehinderung die Ein-Prozent-Grenze gilt

Die jährliche Belastungsgrenze beträgt grundsätzlich zwei Prozent der anrechenbaren Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Bei einer anerkannten schwerwiegenden chronischen Erkrankung in Dauerbehandlung sinkt sie auf ein Prozent, wie § 62 SGB V regelt.

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Für die Anerkennung muss dieselbe Erkrankung in der Regel seit mindestens einem Jahr mindestens einmal pro Quartal ärztlich behandelt worden sein. Als zusätzliches Kriterium kommt ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 60 infrage, wenn die behandelte Krankheit im Feststellungsbescheid als eine Ursache des GdB aufgeführt ist.

Auch ein Pflegegrad von 3 bis 5 oder die medizinische Notwendigkeit einer dauerhaften Versorgung zur Abwendung schwerwiegender Folgen kann die Voraussetzung erfüllen. Bei seit mindestens einem Jahr bestehendem Pflegegrad 3, 4 oder 5 unterstellt die Kasse die Dauerbehandlung nach der Chroniker-Richtlinie.

Wer sich auf seinen GdB stützt, braucht in der Regel den Feststellungsbescheid sowie die ärztliche Bescheinigung zur Dauerbehandlung (Muster 55). Welche Angaben die Kasse im Bescheid prüft, erklärt unser Beitrag zu den Nachweisen bei GdB 60 und höher.

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Welche Beträge die Krankenkasse 2027 zusammenrechnet

Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften im gemeinsamen Haushalt rechnet die Krankenkasse die berücksichtigten Einnahmen und gesetzlichen Zuzahlungen zusammen. Der Freibetrag für den Partner oder die Partnerin steigt 2027 von 7.119 auf 7.434 Euro und wird vor der Berechnung der Belastungsgrenze abgezogen, wie die DAK erläutert.

Für Menschen mit Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung setzt die Kasse für die Berechnung den Jahresbetrag der Regelbedarfsstufe 1 an. Das gilt für die gesamte Bedarfsgemeinschaft nach § 62 Absatz 2 SGB V.

Auf die Belastungsgrenze zählen gesetzliche Zuzahlungen, etwa für Rezepte, Physiotherapie und Krankenhausbehandlungen. Eigenanteile beim Zahnersatz, privat bezahlte Arztleistungen und Arzneimittelmehrkosten oberhalb des Festbetrags bleiben bei der Berechnung außen vor.

Die Befreiung für 2027 bei der Krankenkasse beantragen

Wer 2026 befreit war, stellt für 2027 einen neuen Antrag. Wer zunächst selbst zahlt, reicht beim Erreichen der Grenze die Zuzahlungsbelege und Einkommensnachweise ein und erhält bei Bewilligung eine Befreiungsbescheinigung für den Rest des Kalenderjahres.

Viele Kassen erlauben es, die persönliche Belastungsgrenze im Voraus zu zahlen und sich ab Jahresbeginn befreien zu lassen. Das kommt vor allem für Menschen infrage, die wegen regelmäßiger Behandlungen sicher mit entsprechend hohen Zuzahlungen rechnen, wie das Bundesportal zur Zuzahlungsbefreiung erläutert.

Drei Fragen zur Zuzahlungsbefreiung bei Schwerbehinderung

Kann ich mit einem GdB von 50 die Ein-Prozent-Grenze bekommen?

Ja, wenn Sie wegen derselben Krankheit in Dauerbehandlung sind und ein weiteres Kriterium erfüllen, etwa die Notwendigkeit einer kontinuierlichen medizinischen Versorgung zur Vermeidung schwerwiegender Folgen. Welche weiteren Ansprüche es gibt, zeigt unser Beitrag zu den Nachteilsausgleichen bei der Krankenkasse ab GdB 50.

Bekomme ich Geld zurück, wenn ich schon zu viel gezahlt habe?

Ja. Die Krankenkasse erstattet auf Antrag und mit Zahlungsnachweisen den Teil der gesetzlichen Zuzahlungen, der über Ihrer persönlichen Belastungsgrenze liegt.

Kann ich Quittungen aus 2026 für die Befreiung 2027 verwenden?

Die Krankenkasse rechnet jede Zuzahlung dem jeweiligen Kalenderjahr zu. Mit Belegen aus 2026 können Sie prüfen lassen, ob Ihnen für 2026 eine Erstattung zusteht.