Schwerbehinderung plus Pflegegrad: Diese Ansprüche bringen jetzt mehr Geld

Wer schwerbehindert ist und zusätzlich pflegebedürftig wird, kann schnell mehrere Ansprüche gleichzeitig haben. Genau das übersehen viele. Denn der Schwerbehindertenausweis bringt zwar Nachteilsausgleiche, aber erst der Pflegegrad öffnet den Zugang zu vielen weiteren Leistungen. Wer diese Schnittstelle nicht prüft, kann jeden Monat Geld, Entlastung und wichtige Hilfen verlieren.

Die wichtigste Antwort vorweg: Zusätzlich in Betracht kommen vor allem Pflegegeld, Pflegesachleistungen, der Entlastungsbetrag, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege, Zuschüsse für Wohnungsanpassung, Pflegehilfsmittel sowie steuerliche Pauschbeträge. Bei höherer Pflegebedürftigkeit können außerdem für Angehörige weitere steuerliche Vorteile entstehen.

Der größte Irrtum: Der Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht

Viele Betroffene setzen Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit praktisch gleich. Rechtlich ist das falsch. Der Grad der Behinderung und die Merkzeichen regeln das Schwerbehindertenrecht.

Pflegegeld und andere Leistungen der Pflegeversicherung gibt es dagegen erst, wenn die Pflegekasse einen Pflegegrad anerkennt. Ohne Pflegegrad gibt es also regelmäßig kein Pflegegeld, keine Pflegesachleistungen und keinen Entlastungsbetrag.

Genau hier verlieren viele Familien Zeit und Geld. Im Alltag ist Hilfe oft längst nötig, beantragt wurde aber nur der Schwerbehindertenausweis. Der entscheidende zweite Schritt fehlt dann noch.

Pflegegeld und Pflegesachleistungen: Hier wird es finanziell spürbar

Mit einem anerkannten Pflegegrad entstehen 2026 in der häuslichen Pflege laufende Ansprüche. Das Pflegegeld beträgt 347 Euro bei Pflegegrad 2, 599 Euro bei Pflegegrad 3, 800 Euro bei Pflegegrad 4 und 990 Euro bei Pflegegrad 5. Die ambulanten Pflegesachleistungen liegen bei 796 Euro, 1.497 Euro, 1.859 Euro und 2.299 Euro monatlich. Das ist für viele Haushalte der Punkt, an dem sich der Pflegegrad finanziell unmittelbar auswirkt.

Gerade wenn Angehörige bereits regelmäßig helfen, kann ein nicht beantragter Pflegegrad teuer werden. Denn dann läuft die Unterstützung privat weiter, obwohl längst Ansprüche gegen die Pflegekasse bestehen könnten.

131 Euro im Monat, die viele nie abrufen

Ein besonders häufig übersehener Anspruch ist der Entlastungsbetrag. Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben Anspruch auf bis zu 131 Euro monatlich, also bis zu 1.572 Euro im Jahr. Das gilt bereits ab Pflegegrad 1. Der Betrag ist zweckgebunden und kann etwa für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag genutzt werden.

Gerade an der Schnittstelle von Schwerbehinderung und Pflege ist dieser Betrag wichtig. Viele Betroffene brauchen noch keinen vollständigen Pflegedienst, aber sehr wohl Hilfe im Haushalt, bei der Betreuung oder bei der Alltagsorganisation. Genau dafür ist diese Leistung oft gedacht.

Wenn Angehörige ausfallen, wird es schnell kritisch

Pflege zuhause funktioniert oft nur, solange eine Bezugsperson durchhält. Wird diese Person krank, braucht eine Pause oder fällt kurzfristig aus, kippt die Versorgung schnell. Für solche Fälle gibt es seit Juli 2025 einen gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. 2026 sind dafür bis zu 3.539 Euro vorgesehen. Zusätzlich kann unter Voraussetzungen ein Teil des Pflegegelds weitergezahlt werden.

Für viele Familien ist das keine Nebensache. Es entscheidet darüber, ob Pflege zuhause stabil bleibt oder plötzlich zur Überforderung wird.

Wohnungsanpassung: Hier steckt oft ein unterschätzter Anspruch

Wenn zur Schwerbehinderung noch Pflegebedürftigkeit kommt, wird die Wohnung oft zum nächsten Problem. Stufen, enge Türen oder ein ungeeignetes Bad machen den Alltag schwerer und die Pflege komplizierter. Die Pflegekasse kann dann für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen bis zu 4.180 Euro je Maßnahme zahlen. Leben mehrere Anspruchsberechtigte zusammen, kann der Gesamtzuschuss deutlich höher liegen.

Viele schauen in dieser Situation zuerst nur auf den Schwerbehindertenausweis. Der eigentliche Zuschuss für Umbauten kommt aber häufig aus der Pflegeversicherung. Genau das wird in der Praxis oft übersehen.

Pflegehilfsmittel und digitale Unterstützung nicht vergessen

Mit Pflegegrad kommen oft weitere Ansprüche hinzu, die im Alltag schnell helfen können. Für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel stehen 2026 bis zu 42 Euro monatlich zur Verfügung. Hinzu kommen technische Pflegehilfsmittel. Außerdem nennt die Übersicht für 2026 bis zu 40 Euro monatlich für digitale Pflegeanwendungen und weitere bis zu 30 Euro für ergänzende Unterstützungsleistungen.

Das klingt klein, ist im Alltag aber oft sofort spürbar. Gerade dort, wo Familien improvisieren, bringen solche Leistungen häufig die erste echte Entlastung.

Der heikle Punkt bei Wohnformen für Menschen mit Behinderung

Besonders problematisch wird es in bestimmten Wohnformen für Menschen mit Behinderung. Viele Angehörige erwarten dort dieselben Leistungen wie in einem Pflegeheim. Das stimmt oft nicht. Für die Pflege von Menschen mit Behinderungen in vollstationären Einrichtungen oder bestimmten Räumlichkeiten nach § 43a SGB XI nennt die amtliche Übersicht 2026 nur 15 Prozent der vereinbarten Vergütung, höchstens 278 Euro monatlich.

Das ist einer der größten Fallstricke des Themas. Wer hier mit normalen Heimleistungen rechnet, kann böse überrascht werden. Gerade für Familien ist das ein Punkt, der früh geprüft werden sollte.

Auch bei stationärer Pflege entstehen wichtige Ansprüche

Wenn eine Versorgung zuhause nicht mehr möglich ist, zahlt die Pflegeversicherung bei vollstationärer Pflege 2026 je nach Pflegegrad zwischen 131 Euro und 2.096 Euro monatlich. Zusätzlich gibt es Zuschläge auf den pflegebedingten Eigenanteil: 15 Prozent ab dem ersten Monat, 30 Prozent nach 12 Monaten, 50 Prozent nach 24 Monaten und 75 Prozent nach 36 Monaten.

Auch hier gilt: Wer nur allgemein von „Pflegeheimkosten“ spricht, greift zu kurz. Entscheidend ist immer, welche Wohnform vorliegt und welche Regelung tatsächlich greift.

Steuerlich kann Pflegebedürftigkeit plötzlich viel verändern

Die Schnittstelle endet nicht bei der Pflegekasse. Sie wirkt auch ins Steuerrecht hinein. Nach § 65 EStDV steht dem Merkzeichen H die Einstufung als pflegebedürftige Person mit schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten in Pflegegrad 4 oder 5 gleich. Das ist deshalb wichtig, weil sich daraus steuerlich erhebliche Folgen ergeben können.

Nach § 33b EStG beträgt der Behinderten-Pauschbetrag in bestimmten Fällen 7.400 Euro. Für Betroffene heißt das praktisch: Wer schwerbehindert ist und zusätzlich Pflegegrad 4 oder 5 hat, sollte den Steuerbescheid sehr genau prüfen. Gerade an dieser Stelle bleibt oft Geld liegen.

Auch Angehörige haben oft eigene Vorteile

Pflege betrifft fast nie nur eine Person. Wenn Angehörige die Versorgung übernehmen, kann auch für sie ein steuerlicher Vorteil entstehen. Der Pflege-Pauschbetrag beträgt 600 Euro bei Pflegegrad 2, 1.100 Euro bei Pflegegrad 3 und 1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5.

Viele Familien organisieren Pflege still im Alltag und prüfen solche Vorteile gar nicht erst. Gerade deshalb gehört dieser Punkt in jeden Artikel zu dem Thema.

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer bereits schwerbehindert ist und nun zusätzlich pflegebedürftig wird, sollte nicht nur auf neue Bescheide warten. Entscheidend ist, ob ein Pflegegrad beantragt wurde, ob Entlastungsbetrag und Pflegehilfsmittel genutzt werden, ob ein Zuschuss zur Wohnungsanpassung möglich ist und ob steuerliche Pauschbeträge richtig berücksichtigt werden.

Viele Ansprüche entstehen nicht automatisch. Sie müssen getrennt beantragt oder im Steuerverfahren geltend gemacht werden.

Am Ende geht es nicht nur um Formulare. Es geht um Geld, um Entlastung und oft darum, ob Pflege zuhause überhaupt tragfähig bleibt. Wer diese Schnittstelle nicht genau prüft, verliert unter Umständen genau die Hilfen, die den Alltag erst möglich machen.

FAQ

Welche Leistungen gibt es zusätzlich bei Schwerbehinderung und Pflegegrad?

Zusätzlich zu den Nachteilsausgleichen aus dem Schwerbehindertenrecht kommen je nach Pflegegrad Leistungen der Pflegeversicherung hinzu. Dazu zählen vor allem Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsbetrag, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege, Pflegehilfsmittel und Zuschüsse zur Wohnungsanpassung.

Bekomme ich mit einem Schwerbehindertenausweis automatisch Pflegegeld?

Nein. Ein Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht aus. Für Pflegegeld und andere Leistungen der Pflegeversicherung ist ein anerkannter Pflegegrad nötig, der bei der Pflegekasse beantragt werden muss.

Wie hoch ist der Entlastungsbetrag 2026 bei Pflegebedürftigkeit?

Der Entlastungsbetrag liegt 2026 bei bis zu 131 Euro pro Monat beziehungsweise bis zu 1.572 Euro im Jahr. Er gilt bereits ab Pflegegrad 1.

Gibt es bei Pflegegrad 4 oder 5 zusätzliche steuerliche Vorteile?

Ja. Steuerlich steht Pflegegrad 4 oder 5 dem Merkzeichen H gleich. Dadurch kann der erhöhte Behinderten-Pauschbetrag relevant werden.

Können Angehörige bei Schwerbehinderung und Pflege steuerlich entlastet werden?

Ja. Pflegende Angehörige können je nach Pflegegrad einen Pflege-Pauschbetrag geltend machen. Er beträgt 600 Euro bei Pflegegrad 2, 1.100 Euro bei Pflegegrad 3 und 1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5.

