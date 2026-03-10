Keine Rente mehr weil die Identität von Dritten gestohlen wurde

Lesedauer 5 Minuten

Wer im Ruhestand lebt, hat meist keine großen Reserven, um wochenlang falsche Forderungen abzuwehren, Kontoauszüge zu erklären und Behördenschreiben zu beantworten.

Genau deshalb wirkt Identitätsdiebstahl wie ein Brandbeschleuniger: Er entzündet an einer E-Mail, frisst sich durch Mahnungen, Bußgelder, Pfändungen – und landet am Ende sogar bei der Rente.

Identitätsdiebstahl ist kein Randphänomen

In Deutschland ist das längst kein Randproblem mehr: Nach einer YouGov-Erhebung war mindestens jeder zehnte Erwachsene bereits betroffen, viele entdecken es erst, wenn Rechnungen oder Bescheide auftauchen, die sie nie verursacht haben.

Fall aus Frankreich: Eine Ausweiskopie reicht – dann kommen die Knöllchen im Dutzend

Christian Derrey, ein Rentner aus Étainhus in der Normandie, erlebt seit Jahren genau dieses Szenario. 2019 hackten Täter sein E-Mail-Konto und fanden in alten beruflichen Nachrichten eine Kopie seines Personalausweises, die er früher einmal als Anhang verschickt hatte.

Von da an nutzten Unbekannte seine Identität wie eine Schablone: Mal tauchte er als Fahrzeughalter auf, mal als Steuerschuldner, mal als Verantwortlicher für Delikte, die er nie begangen hat.

Der Höhepunkt kam nach seiner Schilderung im November 2024, als unter seinem Namen eine Scheinfirma gegründet wurde, über die in kürzester Zeit Tausende Fahrzeuge zugelassen wurden. Damit entsteht ein perfider Automatismus: Jedes Auto, das falsch parkt, geblitzt wird oder einen Abstand unterschreitet, produziert einen neuen Bescheid – und der landet beim „Halter“, also bei ihm.

Derrey, der Betroffene, spricht von täglich 25 bis 40 Strafzetteln, die Summe wuchs in Richtung sechsstelliger Betrag.

Volsltreckung ohne Anhörung

Besonders bitter wird es, wenn der Staat nicht prüft, sondern vollstreckt. Der Mann berichtet, dass Behörden Geld eingefroren und teilweise von Konten abgebucht hätten, ohne dass er zuvor wirksam angehört oder klar aufgeklärt wurde.

Er muss sich dann immer wieder neu erklären, neue Nachweise beibringen, dieselbe Unschuld in immer neuen Verfahren beweisen – während die Maschinerie weiterläuft.

Warum dieser Fall für Rentner in Deutschland ein Warnsignal ist

Der französische Einzelfall wirkt extrem, aber das Muster ist in Deutschland bekannt: Daten werden abgegriffen, Identitäten werden genutzt, es entstehen Verträge, Bestellungen, Konten oder auch „Halterschaften“, die das Opfer erst bemerkt, wenn es brennt.

Besondere Gefahr für Rentner

Für Rentner ist das Risiko doppelt, weil Kriminelle gezielt auf Menschen setzen, die weniger digital kontrollieren und bei Behörden schneller „mitlaufen“, wenn Akten einmal falsch zugeordnet sind. Gleichzeitig sind Renten- und Kontopfändungen für viele im Ruhestand existenziell.

Die Rechtslage in Deutschland: Kein eigener Straftatbestand, aber mehrere Hebel

Viele Betroffene erwarten, dass „Identitätsdiebstahl“ als eigener Straftatbestand im Gesetz steht. In Deutschland läuft die Strafverfolgung jedoch regelmäßig über andere Delikte – je nach Tat über Betrug, Urkundenfälschung, Fälschung beweiserheblicher Daten oder ähnliche Straftaten.

Das ist für Opfer frustrierend, weil es das Verfahren oft komplizierter macht: Sie müssen nicht nur sagen „Das war ich nicht“, sondern auch darlegen, welche konkrete Handlung mit welchen Daten missbraucht wurde.

Wichtig ist dabei: Strafrecht allein löst Ihr akutes Problem meist nicht schnell genug. Entscheidend sind die zivil- und verwaltungsrechtlichen Gegenmaßnahmen, damit Konten nicht leer laufen, Mahnverfahren stoppen und Behörden falsche Zuordnungen korrigieren. Genau hier zählen Tempo, Nachweise und saubere Kommunikation mehr als Empörung – so ungerecht die Situation ist.

Was Sie sofort tun sollten, wenn Bescheide oder Forderungen „nicht von Ihnen“ sind

Sobald Ihnen auffällt, dass etwas nicht stimmt, müssen Sie nicht erst den kompletten Betrug beweisen – Sie müssen zunächst verhindern, dass der Schaden größer wird. Die Verbraucherzentralen raten dazu, Bank und Karten zu sichern, Strafanzeige zu stellen und betroffene Zugänge zu schützen, weil Täter oft mehrere Kanäle parallel nutzen.

Eine Übersicht: Die wichtigsten Schritte

Damit Sie in der Praxis nicht im Chaos untergehen, hilft eine klare Reihenfolge. Eine kurze Tabelle zeigt, wie Sie den Druck aus dem System nehmen, ohne sich zu verzetteln.

Sofortmaßnahme Warum sie zählt Konten und Karten sichern, notfalls sperren lassen Damit kein weiteres Geld abfließt, während Sie noch Belege sammeln Strafanzeige erstatten und Aktenzeichen notieren Weil Sie dieses Aktenzeichen später fast überall brauchen, um Vorgänge zu stoppen E-Mail-Konto und wichtige Logins absichern Weil Identitätsdiebstahl oft über E-Mail läuft und dort weitere Daten liegen Forderungen schriftlich bestreiten und Fristen sichern Weil Mahn- und Vollstreckungswege sonst „automatisch“ weiterlaufen können Ausweisdokumente künftig nur mit Schutz kopieren/versenden Weil eine Ausweiskopie in falschen Händen der Schlüssel für Folge-Taten ist

Der größte Fehler: Ausweiskopien „einfach so“ per Mail schicken

Derrey’s Fall zeigt, was viele unterschätzen: Eine alte E-Mail mit einer Ausweiskopie kann Jahre später Ihr Problem werden. Verbraucherzentralen empfehlen deshalb, Ausweiskopien nur herauszugeben, wenn es wirklich erforderlich ist, sie eindeutig zu kennzeichnen und zweckgebunden zu machen – sonst entsteht ein perfekt verwertbares Dokument für Betrüger.

Für Rentner gilt zusätzlich: Wenn Sie Dokumente verschicken müssen, dann lieber mit klarer Kennzeichnung und so, dass der Zweck erkennbar ist. Damit verhindern Sie nicht jeden Missbrauch, aber Sie erschweren ihn – und Sie haben bessere Argumente, wenn Sie später nachweisen müssen, dass das Dokument nicht als „Blanko-Ausweis“ gedacht war.

Wenn die Rente „eingefroren“ wird: So kommen Sie aus der Vollstreckungsspirale

Sobald Behörden oder Gläubiger an Ihre Rente oder Ihr Konto gehen, zählt jeder Tag. Sie sollten die Forderung nicht nur „mündlich“ abwehren, sondern schriftlich bestreiten, Aktenzeichen der Strafanzeige beilegen und ausdrücklich erklären, dass Sie Opfer eines Identitätsmissbrauchs sind.

Bei gerichtlichen Mahnverfahren ist die Frist besonders gefährlich, weil nach Fristablauf aus einer falschen Forderung sehr schnell ein Vollstreckungstitel werden kann. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass Betroffene Mahnbescheide sehr ernst nehmen und fristgerecht reagieren müssen.

Vorläufiger Rechtsschutz kann helfen

Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Lage kippt, kann vorläufiger Rechtsschutz vor dem Sozialgericht oder Verwaltungsgericht in Betracht kommen, etwa wenn existenzsichernde Zahlungen blockiert werden. Das ist kein Selbstläufer, aber es ist oft der einzige Weg, um Zeit zu gewinnen, während das Hauptverfahren die Sache klärt.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen für Rentner bei Identitätsdiebstahl

Woran merke ich als Rentner zuerst, dass meine Identität missbraucht wird?

Meist durch Post, die nicht zu Ihnen passt: Mahnungen, Inkasso, angebliche Vertragsbestätigungen, Bußgeldbescheide oder Rücklastschriften. Wenn plötzlich „kleine“ Unstimmigkeiten auftreten, sollten Sie sofort prüfen, ob es weitere Vorgänge gibt.

Soll ich falsche Forderungen einfach ignorieren, weil ich ja unschuldig bin?

Nein, denn Systeme arbeiten mit Fristen, nicht mit Gerechtigkeit. Wenn Sie nicht reagieren, laufen Mahn- und Vollstreckungswege weiter, auch wenn die Forderung objektiv falsch ist.

Hilft eine Strafanzeige wirklich – oder ist das nur Symbolik?

Sie ist mehr als Symbolik, weil Sie das Aktenzeichen als Nachweis brauchen, um Vorgänge bei Banken, Behörden, Inkasso oder Vertragspartnern zu stoppen. Ohne Aktenzeichen werden Sie oft nicht ernst genommen.

Was ist der wichtigste Sofortschritt, bevor ich überhaupt Beweise sammle?

Sichern Sie Ihre Konten und Ihre E-Mail-Zugänge, weil Täter sonst weiter handeln, während Sie noch schreiben und telefonieren. Die Verbraucherzentrale empfiehlt ausdrücklich, Bank zu informieren, Konten zu schützen und Passwörter zu ändern. (Verbraucherzentrale.de)

Wie verhindere ich, dass so etwas überhaupt passiert?

Geben Sie Ausweiskopien nur heraus, wenn es zwingend nötig ist, kennzeichnen Sie sie und nutzen Sie sichere Wege. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen und bleiben Sie misstrauisch, wenn Dritte „zur Sicherheit“ Ausweisdaten oder Videos verlangen.

Fazit

Identitätsdiebstahl trifft Rentner nicht nur „im Internet“, sondern direkt im Alltag: mit Bescheiden, Kontosperren und im schlimmsten Fall einer blockierten Rente. Der Fall aus Frankreich zeigt, wie schnell ein gestohlenes Dokument ein System lostritt, das sich selbst füttert – und wie mühsam es ist, wieder herauszukommen.

Wer früh reagiert, Konten schützt, Anzeige erstattet und jede Forderung fristgerecht schriftlich bestreitet, nimmt dem Betrug die Luft, bevor er zur lebenslangen Baustelle wird.