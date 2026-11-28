Wer 1962 geboren ist, kann nach 45 Versicherungsjahren mit 64 Jahren und acht Monaten abschlagsfrei in Rente gehen. Wer 1970 geboren ist, erreicht die Altersgrenze mit 65 im Jahr 2035, unabhängig vom früheren Verdienst.

Das wollen die CDU-Abgeordneten Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig ändern. Bei ihrer „Respekt-Rente“ soll der frühere Ausstieg nach 45 Jahren vollständig abschlagsfrei bleiben, wenn Versicherte im Erwerbsleben durchschnittlich höchstens 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr erworben haben.

Wann die Jahrgänge 1960 bis 1970 heute abschlagsfrei gehen können

Die oft zitierte „Rente mit 63“ heißt im Gesetz Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Wer sie beziehen möchte, muss sowohl die Altersgrenze seines Jahrgangs als auch die Wartezeit von 45 anrechenbaren Versicherungsjahren erfüllen.

Altersgrenze nach geltendem Recht und Zeitpunkt, zu dem sie erreicht wird Geburtsjahr Altersgrenze bei 45 Versicherungsjahren 1960 64 Jahre und 4 Monate, erreicht 2024 oder 2025 1961 64 Jahre und 6 Monate, erreicht 2025 oder 2026 1962 64 Jahre und 8 Monate, erreicht 2026 oder 2027 1963 64 Jahre und 10 Monate, erreicht 2027 oder 2028 1964 bis 1969 65 Jahre, jeweils im Jahr des 65. Geburtstags von 2029 bis 2034 1970 65 Jahre, erreicht 2035

Die Jahrgänge 1960 und 1961 haben die Altersgrenze bereits erreicht. Für 1962 Geborene liegt der persönliche Termin je nach Geburtsmonat zwischen September 2026 und August 2027, für 1963 Geborene zwischen November 2027 und Oktober 2028.

Stand 27. November 2026 enthält das Vorschlagspapier weder einen verbindlichen Starttermin noch Übergangsregeln. Deshalb lässt sich für die rentennahen Jahrgänge 1962 und 1963 ebenso wenig ein Vertrauensschutz zusagen wie für den Jahrgang 1970 ein Abschlag vorhersagen.

Was die Grenze von 3.030 Euro brutto bedeutet

Einen Entgeltpunkt erwirbt, wer in einem Jahr genau das rentenrechtliche Durchschnittsentgelt verdient. Bei einem vorläufigen Durchschnittsentgelt von 51.944 Euro für 2026 entsprechen die vorgeschlagenen 70 Prozent einem Jahresbrutto von 36.360,80 Euro oder rund 3.030 Euro im Monat.

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Wer heute mehr verdient, kann über das gesamte Erwerbsleben trotzdem unter der Schwelle liegen, etwa nach vielen Jahren in Teilzeit. Kindererziehung und Pflege sollen nach dem Papier der drei Abgeordneten weiter berücksichtigt werden.

Nur ein Teil der Rentenpunkte würde gekürzt

Bei genau 45 Jahren wären im Modell 31,5 Entgeltpunkte geschützt: 45 mal 0,7. Bei einem Rentenwert von 42,52 Euro entspricht das 1.339,38 Euro Bruttorente im Monat.

Die folgende Rechnung unterstellt einen Rentenbeginn zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze und verwendet den heutigen regulären Abschlag von 0,3 Prozent je Monat. Für 24 Monate wären das 7,2 Prozent auf den Wert der Punkte oberhalb der Schwelle.

Monatlicher Bruttoabschlag im Modell bei genau 45 Jahren, gerechnet in heutigen Euro Entgeltpunkte pro Jahr und insgesamt Abschlag pro Monat 0,7 pro Jahr · 31,5 Punkte 0 Euro, weil alle Punkte geschützt wären 0,8 pro Jahr · 36 Punkte 13,78 Euro auf die oberen 4,5 Punkte 1,0 pro Jahr · 45 Punkte 41,33 Euro auf die oberen 13,5 Punkte 1,5 pro Jahr · 67,5 Punkte 110,21 Euro auf die oberen 36 Punkte

Kurzbeispiel: Was Ilja aus Rostock mit 65 bliebe

Ilja aus Rostock, Jahrgang 1964, hat im fiktiven Beispiel mit 65 Jahren genau 45 Versicherungsjahre und 36 Entgeltpunkte erreicht. Nach geltendem Recht kann er dann zwei Jahre vor seiner Regelaltersgrenze von 67 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen und käme nach heutigem Rentenwert auf 1.530,72 Euro brutto im Monat.

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Nach dem CDU-Modell wären 31,5 seiner Punkte geschützt, auf die übrigen 4,5 entfiele ein Abschlag. Diese 4,5 Punkte entsprechen 191,34 Euro Monatsrente: Zieht man davon 7,2 Prozent ab, sinkt Iljas gesamte Bruttorente um 13,78 Euro auf 1.516,94 Euro.

Warum die SPD widerspricht

Die drei CDU-Abgeordneten wollen Beschäftigten mit niedrigen Einkommen den früheren Ausstieg offenhalten und zugleich die Rentenkasse entlasten. Die SPD will den abschlagsfreien Zugang nach 45 Jahren auch für Beschäftigte erhalten, deren durchschnittlicher Verdienst über der vorgeschlagenen Grenze liegt.

Nach Einschätzung der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Wiebke Esdar müssten rund 90 Prozent der heute Berechtigten mit einer Verschlechterung rechnen. Die Zahl beschreibt, wie viele Menschen nach ihrer Schätzung betroffen wären. Wie viel Geld jemand verlieren würde, hängt von den Punkten oberhalb der Schwelle ab.

Häufige Fragen zur „Respekt-Rente“

Ist die „Respekt-Rente“ schon beschlossen?

Stand 27. November 2026 ist sie ein politischer Vorschlag. Für die persönliche Rentenplanung gelten weiterhin die gesetzlichen Altersgrenzen und die bisherigen Voraussetzungen für die abschlagsfreie Rente.

Kann ich 45 Versicherungsjahre haben, obwohl mir 45 Rentenpunkte fehlen?

Ja. Ein Jahr versicherungspflichtiger Teilzeitbeschäftigung zählt für die Wartezeit genauso wie ein Jahr in Vollzeit, bei geringerem Verdienst bringt es aber meist weniger Entgeltpunkte.

Ist eine Bruttorente von 1.339,38 Euro die Grenze für jeden Jahrgang?

Der Betrag ergibt sich im Beispiel aus genau 45 Jahren, durchschnittlich 0,7 Entgeltpunkten und dem Rentenwert von 42,52 Euro. Bis der Jahrgang 1970 im Jahr 2035 seinen 65. Geburtstag erreicht, kann sich der Euro-Wert eines Rentenpunkts mehrfach ändern.

Verliere ich durch eine Gehaltserhöhung den Schutz für meine ganze Rente?

Nach dem Vorschlag blieben die Punkte bis zur Schwelle geschützt. Liegt am Ende genau ein Punkt darüber, ergäbe das unter den Annahmen der Tabelle einen Abschlag von 3,06 Euro brutto im Monat.

Was kann ich in meiner Rentenauskunft schon heute prüfen?

Prüfen Sie den frühestmöglichen Rentenbeginn und ob die Rentenversicherung alle Zeiten erfasst hat, die für Ihre 45-jährige Wartezeit zählen. Die bisher erworbenen Entgeltpunkte geben Ihnen getrennt davon Auskunft über die Höhe Ihrer Rentenanwartschaft.

Quellen

§ 38 SGB VI – Altersrente für besonders langjährig Versicherte

§ 77 SGB VI – Zugangsfaktor bei vorzeitigem Rentenbeginn

§ 236b SGB VI – Altersgrenzen der Übergangsjahrgänge

Deutsche Rentenversicherung: Werte, Zahlen und Tabellen, Juli bis Dezember 2026

Tagesschau: Reaktion der SPD auf den Vorschlag zur „Respekt-Rente“

Winkel, Biadacz und Reddig: Vorschlag zur „Respekt-Rente“ im Wortlaut