Schwerbehinderung: GdB ohne Pflegegrad – Diese unsichtbare Lücke kann teuer werden

Wer dauerhaft krank oder eingeschränkt ist, hat oft gleich mit zwei Systemen zu tun: Pflegekasse und Versorgungsamt. Der eine Bescheid bescheinigt einen Pflegegrad, der andere einen Grad der Behinderung (GdB).

Viele Betroffene haben nur eines von beidem – und verschenken damit jeden Monat bares Geld bei Rente, Steuern, Rundfunkbeitrag, Mehrbedarfen und Bürgergeld oder Grundsicherung. Entscheidend ist die Kombination.

Pflegegrad und GdB: zwei Systeme, zwei Logiken

Der Pflegegrad kommt von der Pflegekasse und misst, wie stark jemand im Alltag auf Hilfe angewiesen ist. Entscheidend sind konkrete Einschränkungen bei Mobilität, Körperpflege, Ernährung, selbstständiger Lebensführung und Alltagsgestaltung. Je nach Einstufung in die Pflegegrade 1 bis 5 gibt es Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsleistungen und Budgets für Kurzzeit- oder Verhinderungspflege.

Wofür der Grad der Behinderung (GdB) im Alltag steht

Der GdB kommt vom Versorgungsamt und bewertet nicht den Pflegebedarf, sondern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Skala reicht von GdB 20 bis 100, ab GdB 50 gilt man als schwerbehindert.

Zusätzlich können Merkzeichen wie G, aG, H, Bl, TBl oder RF eingetragen werden, die weitere Nachteilsausgleiche auslösen – etwa beim öffentlichen Nahverkehr, bei der Kfz-Steuer, bei der Einkommensteuer oder beim Rundfunkbeitrag.

Warum Pflegegrad und GdB getrennt beantragt werden müssen

Wichtig: Beide Systeme laufen strikt getrennt. Ein Pflegegrad führt nicht automatisch zu einem GdB, und ein GdB führt nicht automatisch zu Pflegeleistungen. Gerade diese Trennung sorgt aber dafür, dass Tausende Betroffene Ansprüche nicht ausschöpfen, weil sie nur auf „ihre“ Seite (Pflege oder Schwerbehinderung) schauen.

Szenario 1: Nur Pflegegrad – viel Pflege, wenig Nachteilsausgleich

Typisch ist die ältere, stark eingeschränkte Person mit Pflegegrad 3, die von Angehörigen gepflegt wird, aber nie einen Schwerbehindertenausweis beantragt hat.

Pflegeleistungen: Geld aus der Pflegekasse, aber keine Extras

Durch den Pflegegrad fließt zwar regelmäßig Geld: Bei Pflegegrad 3 sind das derzeit knapp 600 Euro Pflegegeld im Monat oder alternativ deutlich höhere Beträge als Sachleistung, wenn ein Pflegedienst ins Haus kommt. Dazu kommen Entlastungsleistungen, Zuschüsse für Hilfsmittel und Wohnumfeldverbesserung sowie Budgets für Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

Pflegende Angehörige können, wenn sie zehn Stunden pro Woche an mindestens zwei Tagen pflegen und nicht voll erwerbstätig sind, Rentenbeiträge über die Pflegekasse bekommen.

Ohne GdB: Kein Schwerbehindertenstatus, keine Steuerpauschbeträge

Was ohne GdB jedoch komplett fehlt, sind die klassischen Nachteilsausgleiche bei Steuern, Rente und Sozialleistungen. Es gibt keinen Behinderten-Pauschbetrag in der Steuer, alle behinderungsbedingten Ausgaben müssen einzeln mit Belegen nachgewiesen werden.

Die Sonderform der Altersrente für schwerbehinderte Menschen bleibt verschlossen, weil sie zwingend einen GdB von mindestens 50 voraussetzt. Auch Merkzeichen, die Vorteile bei Mobilität, Kfz-Steuer oder im öffentlichen Nahverkehr bringen könnten, fehlen zwangsläufig.

Mehrbedarfe und Rundfunkbeitrag: Pflegegrad allein reicht nicht aus

Beim Bürgergeld oder bei der Grundsicherung im Alter kann der Pflegebedarf zwar über andere Wege berücksichtigt werden, viele pauschale Mehrbedarfe sind aber an Schwerbehinderung, Merkzeichen und Erwerbsminderungsstatus geknüpft. Beim Rundfunkbeitrag spielt der Pflegegrad überhaupt keine Rolle:

Wer nicht wegen Bürgergeld, Grundsicherung oder anderer Sozialleistungen befreit ist, zahlt den vollen Beitrag, ganz gleich, wie hoch sein Pflegegrad ist.

Nachrüst-Tipp: GdB-Antrag bei Pflegegrad fast immer prüfen

Konsequenz: Pflegegrad ohne GdB ist für die Pflege selbst wichtig, lässt aber viele andere Geldquellen unberührt. Wer einen mittleren oder hohen Pflegegrad hat, sollte deshalb fast immer prüfen, ob ein GdB (möglichst 50 oder mehr) anerkannt werden kann.

Szenario 2: GdB 50 ohne Pflegegrad – stark bei Steuern und Rente

Umgekehrt gibt es viele Menschen im Berufsleben, die einen GdB von 50 oder mehr besitzen, aber (noch) keinen Pflegegrad. Häufig handelt es sich um chronische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes oder psychische Erkrankungen, die Alltag und Arbeitskraft einschränken, ohne dass ein dauerhafter Pflegebedarf im engeren Sinne vorliegt.

Steuerliche Entlastung durch Behinderten-Pauschbetrag nutzen

Finanziell ist die Schwerbehinderung in diesem Szenario vor allem bei Steuern und Rente interessant. Ab GdB 50 gibt es einen festen Behinderten-Pauschbetrag, der ohne Einzelnachweis von der Steuer abgezogen werden kann. Je höher der GdB, desto höher fällt dieser Pauschbetrag aus, bei sehr hohen GdB-Werten oder bei Hilflosigkeit steigt er deutlich an.

Zudem eröffnet der GdB 50 die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Wer die Wartezeit von 35 Versicherungsjahren erfüllt, kann einige Jahre vor der regulären Regelaltersgrenze in Rente gehen und unter bestimmten Bedingungen sogar zuschlagsfrei früher starten.

Im Arbeitsleben greifen außerdem besonderer Kündigungsschutz, zusätzlicher Urlaub und Fördermöglichkeiten, etwa für behinderungsgerechte Arbeitsplätze.

Keine Pflegeleistungen ohne anerkannten Pflegegrad

Fehlt hingegen ein Pflegegrad, bleiben klassische Pflegeleistungen außen vor. Es fließen weder Pflegegeld noch Budgets für Entlastungs- oder Kurzzeitpflege, und pflegende Angehörige bekommen keine Rentenpunkte über die Pflegekasse, weil diese zwingend an einen Pflegegrad ab Stufe 2 gekoppelt sind.

Beim Rundfunkbeitrag und bei Mehrbedarfen in Bürgergeld und Grundsicherung ist der bloße GdB 50 ebenfalls noch relativ schwach. Ohne passende Merkzeichen gibt es weder eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrags noch pauschale Mehrbedarfszuschläge wegen Ein- und Beschränkungen der Mobilität.

Warum sich ein Pflegegrad-Antrag trotz Schwerbehinderung lohnen kann

Konsequenz: Wer bereits einen GdB von 50 oder mehr hat, sollte prüfen, ob die gesundheitliche Situation einen Pflegegrad rechtfertigt. Gerade bei fortschreitenden Erkrankungen lohnt sich ein Blick darauf, ob regelmäßig Hilfe beim Waschen, Ankleiden, Haushalt oder bei der Alltagsstruktur nötig ist. Dann können zusätzlich Pflegeleistungen und Rentenbeiträge für pflegende Angehörige erschlossen werden.

Szenario 3: Pflegegrad und GdB, aber keine Merkzeichen – verschenktes Geld im Alltag

In der Praxis besonders häufig ist der Fall, dass sowohl ein Pflegegrad als auch ein hoher GdB – etwa 70 oder 80 – vorliegen, der Schwerbehindertenausweis aber völlig ohne Merkzeichen ausgestellt wurde. Auf dem Papier ist die Person schwerbehindert und pflegebedürftig, in der Realität bleiben viele Detailrechte ungenutzt.

Welche Leistungen aus Pflege und GdB bereits fließen

Die Kombination aus Pflegegrad und hohem GdB bringt bereits einiges: Es fließt Pflegegeld oder Pflegesachleistung, es gibt Entlastungsleistungen und ggf. Zuschüsse für den Umbau der Wohnung. Steuerlich steht ein deutlich erhöhter Behinderten-Pauschbetrag zur Verfügung, und pflegende Angehörige können zusätzlich einen Pflege-Pauschbetrag bekommen, wenn sie unentgeltlich pflegen.

Die Möglichkeit der Schwerbehindertenrente ist bei Erfüllung der Versicherungszeiten ebenfalls gegeben.

Merkzeichen als Schlüssel für Mehrbedarfe und Mobilität

Ohne Merkzeichen bleibt es aber bei diesem „Grundpaket“. Ein Merkzeichen G oder aG für erhebliche oder außergewöhnliche Gehbehinderung kann zusätzliche Mehrbedarfe im Bürgergeld oder in der Grundsicherung auslösen, etwa einen prozentualen Zuschlag auf die Regelbedarfe.

Es ermöglicht außerdem Nachteilsausgleiche bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und bei der Kfz-Steuer.

Steuerliche Nachteile, wenn wichtige Merkzeichen fehlen

Das Merkzeichen H (hilflos) macht sich vor allem steuerlich massiv bemerkbar, weil es den Behinderten-Pauschbetrag auf einen sehr hohen Wert anhebt. Für die pflegenden Angehörigen ist es wiederum wichtig, weil es – ebenso wie hohe Pflegegrade – den höchsten Pflege-Pauschbetrag begründen kann.

Das Merkzeichen RF wiederum reduziert den Rundfunkbeitrag deutlich, wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Schwerbehindertenausweis ohne Merkzeichen als Warnsignal erkennen

Wer Pflegegrad und hohen GdB hat, aber keine Merkzeichen, verzichtet meistens unbewusst auf mehrere hundert Euro im Jahr. Häufig sind die Voraussetzungen längst erfüllt, wurden im Verfahren aber nicht oder nicht vollständig beschrieben, oder es wurde schlicht kein Merkzeichen beantragt.

Konsequenz: In diesem Szenario ist ein genauer Blick auf den Schwerbehindertenausweis besonders lohnend. Betroffene sollten prüfen, ob ihre tatsächlichen Einschränkungen – etwa beim Gehen, bei der Alltagsorientierung oder beim selbstständigen Wohnen – die Voraussetzungen für G, aG, H oder RF erfüllen und gegebenenfalls eine Ergänzung oder Überprüfung des Bescheids beantragen.

Szenario 4: Hoher Pflegegrad und hoher GdB mit Merkzeichen – das volle Paket nutzen

Das vierte Szenario beschreibt den Idealfall aus Sicht der Nachteilsausgleiche: Ein hoher Pflegegrad (4 oder 5), ein hoher GdB von 80, 90 oder 100 und dazu passende Merkzeichen wie G oder aG, oft kombiniert mit H und unter Umständen RF. Hier greifen viele Leistungen gleichzeitig ineinander.

Zusammenspiel von Pflegeleistungen, Rente und Steuerfreibeträgen

Aus der Pflegeversicherung fließen hohe monatliche Leistungen in Form von Pflegegeld oder Pflegesachleistungen. Zusätzlich stehen Budgets für Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tages- und Nachtpflege sowie Entlastungsleistungen zur Verfügung.

Häufig können über Wohnumfeldverbesserungen Umbauten wie Treppenlifte oder barrierefreie Bäder finanziert werden. Pflegende Angehörige erhalten Rentenbeiträge, wenn sie die Mindestpflegezeiten erfüllen und nicht voll erwerbstätig sind.

Auf der Seite der Schwerbehinderung wirken hohe GdB-Werte und Merkzeichen direkt in die Steuer. Die Behinderten-Pauschbeträge fallen in dieser Kombination deutlich höher aus, insbesondere bei Hilflosigkeit. Für die pflegenden Angehörigen kommen je nach Pflegegrad und Merkzeichen hohe Pflege-Pauschbeträge hinzu.

Über die Sonderrentenart für schwerbehinderte Menschen ist ein früherer Altersrentenbeginn möglich, sofern die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Mehrbedarfe und Rundfunkbeitrag bei hohem Pflegegrad ausschöpfen

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder im Bürgergeld können zusätzliche Mehrbedarfe beansprucht werden, etwa für erwerbsgeminderte Menschen mit Merkzeichen G oder aG oder bei Teilnahme an bestimmten Teilhabeleistungen.

Beim Rundfunkbeitrag sorgt das Merkzeichen RF für eine Reduzierung des Beitrags, bei Bezug von Grundsicherung oder Bürgergeld ist häufig sogar eine vollständige Befreiung möglich.

Trotz voller Kombination: Ansprüche aktiv einfordern und kontrollieren

Selbst in diesem „Maximalpaket“ werden jedoch Ansprüche oft nur teilweise genutzt, etwa weil Mehrbedarfe nicht beantragt, Steuerfreibeträge nicht ausgeschöpft oder Pflegebudgets nicht abgerufen werden.

Konsequenz: Hoher Pflegegrad plus hoher GdB mit Merkzeichen ist die stärkste Kombination. Sie führt aber nur dann zu maximaler Entlastung, wenn alle Bausteine aktiv genutzt werden – von den Pflegebudgets über Mehrbedarfe bis zu steuerlichen Pauschbeträgen und Rentenoptionen.