Schwerbehinderung: Für den Jahrgang 1964 ändert sich bei der Rente ab 2026 grundlegendes

Für schwerbehinderte Versicherte des Geburtsjahrgangs 1964 bringt das Jahr 2026 eine entscheidende Änderung in der Altersrente. Die bisherige Übergangsregelung nach § 236a SGB VI, die für ältere Jahrgänge günstigere Altersgrenzen ermöglicht, greift für 1964 Geborene nicht mehr. Maßgeblich ist dann ausschließlich § 37 SGB VI.

Damit erreichen die Altersgrenzen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ihr endgültiges Niveau. Wer 1964 geboren ist, fällt vollständig unter dieses Endrecht – ohne Vertrauensschutz und ohne Bestandsschutz aus früheren Stufen.

Neue Altersgrenzen: Frühere Rente nur noch mit Abschlägen

Konkret bedeutet dies: Der frühestmögliche Bezug der Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist ab dem 62. Lebensjahr möglich, dann aber nur mit dauerhaften Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent. Eine abschlagsfreie Rente gibt es erst ab Vollendung des 65. Lebensjahres.

Beide Altersstufen gelten verbindlich für den Jahrgang 1964 und alle folgenden Jahrgänge. Frühere, günstigere Rentenzugänge aus der Übergangsregelung stehen dieser Gruppe nicht mehr zur Verfügung, selbst wenn die gesundheitliche Situation eine frühere Aufgabe der Erwerbsarbeit nahelegt.

Voraussetzungen: GdB 50 und 35 Versicherungsjahre bleiben Pflicht

Unverändert bleiben die klassischen Voraussetzungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Zum Rentenbeginn muss ein Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegen, der nachweislich anerkannt ist.

Außerdem ist eine Wartezeit von 35 Versicherungsjahren erforderlich, in die unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, freiwillige Beiträge, Zeiten der Kindererziehung, Pflegezeiten und bestimmte Phasen der Arbeitslosigkeit einfließen.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann die spezielle Altersrente für schwerbehinderte Menschen unabhängig vom Jahrgang nicht nutzen und muss auf andere Rentenarten ausweichen.

Übergangsrecht endet: Warum 1964 der erste „Endjahresgang“ ist

Der Unterschied zu älteren Versichertengruppen ist deutlich. Wer vor 1964 geboren ist, profitiert unter Umständen noch von milderen Altersgrenzen nach § 236a SGB VI und kann die Schwerbehindertenrente früher und teilweise mit geringeren Abschlägen in Anspruch nehmen.

Der Jahrgang 1964 ist dagegen der erste, für den diese Übergangsregelungen vollständig entfallen. Für diese Versicherten gilt nur noch das endgültige System des § 37 SGB VI. Juristisch handelt es sich nicht um eine überraschende Verschlechterung, sondern um den letzten Schritt eines seit Jahren laufenden Anhebungsprozesses.

In der Praxis wird dieser Schritt aber erstmals ganz konkret spürbar, wenn die Betroffenen ab 2026 tatsächlich vor der Entscheidung über den Rentenbeginn stehen.

Wie stark die Abschläge ins Gewicht fallen

Wie stark die Änderung wirkt, zeigt sich bei einem Blick auf konkrete Zahlen. Eine schwerbehinderte Versicherte mit einem anerkannten GdB von mindestens 50, geboren im Jahr 1964, kann zwar ab 62 Jahren in Rente gehen, muss dann aber den vollen Abschlag hinnehmen.

Liegt die rechnerische Bruttorente bei 1.600 Euro, reduziert sich die Zahlung durch Abschläge und das Vorziehen der Rente dauerhaft auf rund 1.427 Euro. Diese Kürzung wirkt lebenslang und beeinflusst nicht nur die direkte monatliche Auszahlung, sondern auch die Höhe der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Steuerzahlungen.

Wer dagegen bis zum 65. Lebensjahr durchhält und erst dann in Rente geht, erhält die volle Rente ohne Abschlag, verzichtet aber drei Jahre auf laufende Rentenzahlungen. In dieser Zeit muss der Lebensunterhalt anderweitig gesichert sein, etwa durch weiteres Erwerbseinkommen, Ersparnisse oder andere Sozialleistungen.

Der Jahrgang 1964 steht damit vor einer echten Abwägungsentscheidung zwischen früherem Ruhestand mit weniger Geld und späterem Beginn mit höherer, aber zeitlich verzögerter Rente.

Konto klären: Warum eine saubere Versicherungsbiografie entscheidend ist

Für den Jahrgang 1964 wird eine sorgfältige Vorbereitung des Rentenübergangs wichtiger als je zuvor. Eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung ist sinnvoll, um zu prüfen, ob alle Ausbildungszeiten, Beschäftigungsphasen, Zeiten der Kindererziehung, Pflegezeiten und Zeiten der Arbeitslosigkeit vollständig erfasst sind.

Nur wenn diese Daten korrekt und vollständig im Versicherungskonto hinterlegt sind, ist gesichert, dass die Wartezeit von 35 Jahren erreicht wird.

Gerade bei längeren Unterbrechungen im Erwerbsleben, bei Teilzeitphasen oder bei häufigen Jobwechseln gibt es oft Lücken oder unklare Abschnitte. Wer diese Unklarheiten nicht rechtzeitig bereinigt, riskiert, dass die Rente später niedriger ausfällt als möglich oder dass die Voraussetzung für die Schwerbehindertenrente nicht erfüllt ist, obwohl eigentlich genug Zeiten vorhanden wären.

GdB rechtzeitig sichern: Schwerbehinderung muss zum Rentenbeginn feststehen

Ebenso wichtig ist die rechtzeitige Klärung des Grades der Behinderung. Wer die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nutzen will, braucht einen GdB von mindestens 50, der zum Zeitpunkt des Rentenbeginns feststeht.

Ein noch laufendes Verfahren oder ein zu spät gestellter Antrag kann dazu führen, dass Anspruchsvoraussetzungen formal nicht erfüllt sind, obwohl die gesundheitliche Situation objektiv vorliegt.

Auch eine befristete Anerkennung der Schwerbehinderung kann problematisch werden. Läuft der Bescheid kurz vor dem geplanten Rentenbeginn aus und wird nicht rechtzeitig verlängert, kann dies dazu führen, dass die Schwerbehindertenrente zunächst nicht bewilligt wird.

In vielen Fällen lohnt es sich daher, frühzeitig ärztliche Unterlagen zu sammeln, Befundberichte zu aktualisieren und zu prüfen, ob ein höherer GdB beantragt werden sollte, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat.

Welche Rentenhöhe bei 62 und bei 65 zu erwarten ist

Parallel zur Kontenklärung sollten Betroffene eine aktuelle Rentenauskunft einholen, in der die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gesondert ausgewiesen ist. Entscheidend ist, die Rentenhöhe für verschiedene Varianten nebeneinander zu betrachten: Ein Rentenbeginn mit 62 Jahren mit Abschlägen und ein Beginn mit 65 Jahren ohne Abschlag.

Wer die voraussichtlichen Beträge kennt, kann besser einschätzen, wie groß die monatliche Differenz ist und wie hoch die finanziellen Einbußen über zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahre ausfallen.

Auf dieser Basis lässt sich realistisch entscheiden, ob der frühere Ruhestand mit geringeren Bezügen tragbar ist oder ob eine spätere, höhere Rente sinnvoller erscheint. In diese Überlegungen gehören auch mögliche Hinzuverdienste, die Frage nach einer Teilrente und die Belastung durch Steuern sowie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.

Planung über den Rentenbeginn hinaus: Krankenversicherung, Steuern, Hinzuverdienst

Die Reform 2026 wirkt nicht nur im Monat des Rentenstarts, sondern durchzieht die gesamte weitere Altersphase. Eine niedrigere Rente kann dazu führen, dass Spielräume für steigende Wohnkosten, Gesundheitsausgaben oder Pflegebedarfe deutlich kleiner werden.

Gleichzeitig können zusätzliche Einkünfte, etwa aus einem Minijob oder einer Teilzeitbeschäftigung, steuerlich relevant werden, wenn sie mit der Rente zusammengerechnet werden.

Wer vorzeitig mit Abschlägen in Rente geht, sollte deshalb ein Gesamtbild seiner finanziellen Situation erstellen. Dazu gehört die Prüfung, ob die Krankenversicherung der Rentner greift, ob eine freiwillige gesetzliche Krankenversicherung nötig wird, ob private Versicherungsverträge weitergeführt werden müssen und wie sich die gesamte Einkommenssituation auf die Steuerbelastung auswirkt.

Gerade im Zusammenspiel von Rente, Nebenjob, eventuell vorhandenem Vermögen und laufenden Kosten entstehen Konstellationen, die ohne genaue Berechnung leicht unterschätzt werden.

Beratung nutzen: Fehler im Rentenantrag vermeiden

Die neuen Regeln treffen den Jahrgang 1964 ohne Puffer. Fehler bei der Wahl des Rentenbeginns oder Lücken in der Versicherungsbiografie lassen sich später oft nur schwer korrigieren. Deshalb kann es sinnvoll sein, rechtzeitig unabhängige Beratung in Anspruch zu nehmen.

Ansprechpartner sind etwa die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, Sozialverbände, unabhängige Rentenberaterinnen und Rentenberater oder qualifizierte Beratungsangebote von Erwerbslosen- und Sozialberatungsstellen.

Im Blick sollten dabei immer die individuellen Zahlen liegen: Wie hoch wäre die Rente bei einem Beginn mit 62, wie hoch bei 65, wie lange müssen Abschläge in Kauf genommen werden, und welche Alternativen – zum Beispiel Teilrente mit Hinzuverdienst – kommen in Frage.

Wer seinen Antrag sorgfältig vorbereitet und Bescheide prüfen lässt, minimiert das Risiko, dauerhaft auf Geld zu verzichten, das eigentlich zusteht.

Fazit: 2026 ist für den Jahrgang 1964 ein Wendepunkt in der Schwerbehindertenrente

Für schwerbehinderte Versicherte des Jahrgangs 1964 markiert das Jahr 2026 einen klaren Wendepunkt. Die bisherigen Übergangsregeln entfallen, die Altersgrenzen für die Schwerbehindertenrente erreichen ihr Endniveau und die Möglichkeit, früh und relativ schonend in den Ruhestand zu gehen, wird deutlich eingeschränkt. Ein Rentenbeginn mit 62 bleibt zwar möglich, ist aber dauerhaft mit spürbaren Abschlägen verbunden.

FAQ zur Schwerbehindertenrente 2026 für den Jahrgang 1964

Gilt der bisherige § 236a SGB VI ab 2026 noch für den Jahrgang 1964?

Nein. Für 1964 Geborene endet die Übergangsregelung vollständig. Maßgeblich ist nur noch § 37 SGB VI.

Wann können schwerbehinderte Menschen des Jahrgangs 1964 frühestens in Rente gehen?

Frühestens mit 62 Jahren – allerdings nur mit dauerhaften Abschlägen.

Wann ist eine abschlagsfreie Rente möglich?

Ab Vollendung des 65. Lebensjahres, sofern der GdB von mindestens 50 und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt sind.

Brauche ich einen anerkannten GdB zum Rentenbeginn?

Ja. Der GdB muss spätestens zum Rentenstart gültig festgestellt sein. Ohne Schwerbehindertenausweis gibt es keine Schwerbehindertenrente.

Warum ist der Jahrgang 1964 besonders betroffen?

Er ist der erste Jahrgang, für den alle früheren Übergangs- und Vertrauensschutzregelungen entfallen. Die endgültigen Altersgrenzen gelten ohne Ausnahme.

Lohnt sich ein vorzeitiger Rentenbeginn?

Das hängt von der individuellen finanziellen Lage ab. Die Abschläge gelten lebenslang und können die Rente deutlich mindern.