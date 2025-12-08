Altersrente: Gleich zwei Rentenarten stehen zur Auswahl – welche Rente man bekommt

Lesedauer 3 Minuten

Viele Versicherte erfüllen gleichzeitig mehrere Voraussetzungen für eine Altersrente – etwa die Schwerbehinderteneigenschaft und eine Wartezeit von 45 Jahren. Viele staunen, wenn theoretisch gleich zwei Rentenarten möglich wären und sogar am selben Tag beginnen könnten.

Dennoch fließt immer nur eine Rente, denn das Sozialgesetzbuch stellt klar, wie mit doppelten Ansprüchen umzugehen ist. Das gilt auch, wenn beide Renten gleich hoch wären.

Gesetzliche Rangfolge statt Wahlfreiheit – § 89 SGB VI bestimmt eindeutig

§ 89 SGB VI verhindert Missverständnisse und regelt klar, dass die Deutsche Rentenversicherung ausschließlich die höchste oder nach Rangfolge vorrangige Rente auszahlt. Treffen zwei Ansprüche in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt aufeinander, entscheidet allein die Reihenfolge im Gesetz. Für viele Versicherte bedeutet das, dass die Altersrente für schwerbehinderte Menschen Vorrang besitzt – noch vor der Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Ein praktisches Beispiel macht die Regelung greifbar

Ein Versicherter, geboren am 01.03.1964, ist schwerbehindert und kann gleichzeitig 45 Versicherungsjahre nachweisen. Damit erfüllt er zwei Voraussetzungen zugleich: die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab dem 01.03.2029 sowie die ebenfalls abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Beide Renten wären gleich hoch und würden exakt am selben Stichtag beginnen. Dennoch bewilligt die DRV ausschließlich die Rente für schwerbehinderte Menschen, weil sie in der gesetzlichen Rangfolge höher steht. Für den Betroffenen bedeutet dies keine Einbuße, aber klare rechtliche Zuordnung.

Warum der richtige Nachweis entscheidend ist

Wer die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragt, muss einen gültigen Schwerbehindertenausweis oder einen Bescheid des Versorgungsamts vorlegen. Ohne diesen Nachweis darf die DRV die Rente der Rangstufe 3 nicht bewilligen – selbst dann, wenn objektiv eine Schwerbehinderung vorliegt.

Fehlen die Unterlagen, fällt die Entscheidung automatisch zugunsten der nachrangigen Rentenart aus und verschiebt unter Umständen den optimalen Rentenbeginn.

Mehrere Angaben im Antrag sind nicht nur erlaubt, sondern sinnvoll

Viele Antragsteller befürchten, bei Mehrfachansprüchen die falsche Rentenart zu erhalten. Doch diese Sorge bremst unnötig. Die DRV prüft jede genannte Rentenart automatisch und wählt nach der festgelegten Rangfolge die richtige Leistung aus.

Entscheidend ist, dass Sie im Antrag alle infrage kommenden Rentenarten angeben und alle Nachweise vollständig einreichen. Dadurch verhindern Sie, dass ein Anspruch übersehen wird, und sichern den optimalen Rentenbeginn.

Wie sich die Vorgaben im Alltag bemerkbar machen

In Köln beantragte eine 63-jährige Versicherte beide möglichen Rentenarten und legte ihren Schwerbehindertenausweis bei. Die DRV entschied gemäß Rangfolge und bewilligte die Rente für schwerbehinderte Menschen, die in ihrem Fall finanziell identisch, aber vorrangig war.

Ein langjähriger Schlosser aus Leipzig erfüllte ebenfalls zwei Rentenvoraussetzungen, reichte jedoch den Nachweis seiner Schwerbehinderung zunächst nicht ein. Erst nach dem ergänzten Bescheid konnte die DRV die vorrangige Rente bewilligen und ihm den frühestmöglichen Rentenbeginn sichern.

Auch ein Industriemeister aus Stuttgart, der über 48 Beitragsjahre gesammelt hat, erfüllte die Voraussetzungen für zwei Rentenarten gleichzeitig: die Altersrente für besonders langjährig Versicherte und die Altersrente für langjährig Versicherte.

Obwohl er beide Ansprüche hätte geltend machen können, bewilligte die DRV die finanziell günstigere Rente für besonders langjährig Versicherte, da diese ohne Abschläge gezahlt wird.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zum doppelten Rentenanspruch

Warum zahlt die DRV nur eine Altersrente, obwohl mehrere Ansprüche bestehen?

Das Gesetz verhindert Doppelzahlungen. Die DRV muss nach Rangfolge die höchste oder vorrangige Rente auszahlen.

Kann ich selbst entscheiden, welche Rente ich bekomme?

Nein. § 89 SGB VI ordnet klar zu, welche Rentenart Vorrang hat. Die Auswahl liegt nicht beim Antragsteller.

Warum ist der Schwerbehindertenausweis so wichtig?

Ohne gültigen Nachweis darf die DRV die Rente für schwerbehinderte Menschen nicht bewilligen – selbst wenn eine Schwerbehinderung vorliegt.

Darf ich mehrere Rentenarten im Antrag ankreuzen?

Ja, und es ist sogar sinnvoll. Mehrere Angaben helfen der DRV, alle Ansprüche vollständig zu prüfen.

Wie verhindere ich, dass ein Anspruch verloren geht?

Indem Sie alle potenziellen Rentenarten angeben und notwendige Nachweise vollständig einreichen. So stellen Sie sicher, dass die DRV die bestmögliche Rente bewilligt.

Fazit

Doppelte Rentenansprüche werden nicht parallel ausgezahlt, doch die klare gesetzliche Rangfolge erleichtert Ihnen den Weg zur richtigen Rente. Wenn Sie alle infrage kommenden Rentenarten angeben und insbesondere den Schwerbehindertenausweis korrekt einreichen, stellt die DRV sicher, dass Sie die optimalen Leistungen erhalten. Damit profitieren Sie vom vollen Schutz des Gesetzes – zuverlässig, transparent und ohne Risiko einer falschen Entscheidung.