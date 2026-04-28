Anspruch auf Erwerbsminderungsrente trotz ausbleibender Therapie

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Psychische Erkrankungen führen in der Rentenversicherung immer wieder zu schwierigen Streitfällen. Besonders umstritten ist die Frage, ob eine Erwerbsminderungsrente abgelehnt werden darf, wenn eine mögliche Therapie noch nicht begonnen oder nicht ausgeschöpft wurde.

Das Sozialgericht Dresden hat hierzu mit Urteil entschieden, dass eine fehlende Behandlung den Rentenanspruch nicht automatisch ausschließt. Das Urteil trägt das Aktenzeichen S 4 R 876/18.

Nach Auffassung des Gerichts kommt es zunächst darauf an, ob die Erkrankung die Leistungsfähigkeit tatsächlich einschränkt. Ob eine psychische Erkrankung behandelbar ist, betrifft dagegen vor allem die Frage, ob die Rente befristet wird und wie lange sie gezahlt werden kann.

Der Fall: Rentenantrag wegen psychiatrischer Erkrankungen

Der Kläger war 37 Jahre alt, arbeitslos und litt überwiegend an psychiatrischen Erkrankungen. Er beantragte bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland eine Rente wegen Erwerbsminderung.

Die Rentenversicherung lehnte den Antrag ab. Nach ihrer sozialmedizinischen Einschätzung könne der Mann noch mindestens sechs Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten.

Außerdem sah die Rentenversicherung einen sogenannten Behandlungsfall. Die Beschwerden könnten nach ihrer Ansicht durch geeignete Therapie innerhalb eines überschaubaren Zeitraums gebessert werden.

Eine fachärztlich-psychiatrische Behandlung, eine ambulante Psychotherapie oder eine stationäre beziehungsweise teilstationäre Psychotherapie hatten bis dahin nicht stattgefunden. Gerade daraus leitete die Rentenversicherung ab, dass noch keine dauerhaft relevante Leistungsminderung angenommen werden könne.

Das Gericht widerspricht der Rentenversicherung

Das Sozialgericht Dresden folgte dieser Argumentation nicht. Es verurteilte die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland dazu, dem Kläger eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung zu gewähren.

Für das Gericht stand fest, dass der Kläger seit dem Jahr 2017 krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage war, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Die fehlende Behandlung änderte daran nichts.

Die Richter machten deutlich, dass eine nicht begonnene Therapie verschiedene Gründe haben kann. Dazu gehören fehlende ärztliche Beratung, lange Wartezeiten oder begrenzte Therapieplätze.

Damit wies das Gericht eine Sichtweise zurück, nach der psychisch erkrankte Versicherte zunächst sämtliche Behandlungsmöglichkeiten ausschöpfen müssten, bevor ein Rentenanspruch entstehen kann. Eine solche Voraussetzung fand das Gericht im Gesetz nicht.

Behandelbarkeit entscheidet nicht über das Bestehen der Erwerbsminderung

Die Entscheidung unterscheidet zwischen dem aktuellen Gesundheitszustand und den Aussichten einer möglichen Behandlung. Entscheidend für die Rentenfrage ist, wie leistungsfähig ein Versicherter im Zeitpunkt der Prüfung tatsächlich ist.

Bestehen realistische Behandlungsmöglichkeiten, kann das Auswirkungen auf die Dauer der Rentenzahlung haben. Die Rente kann dann befristet bewilligt werden, weil eine Besserung nicht ausgeschlossen ist.

Das bedeutet aber nicht, dass der Anspruch allein wegen einer bislang fehlenden Therapie entfällt. Wer krankheitsbedingt nicht ausreichend arbeiten kann, darf nicht allein deshalb leer ausgehen, weil eine Behandlung noch nicht begonnen wurde.

Gerade bei psychischen Erkrankungen ist diese Abgrenzung wichtig. Betroffene sind häufig mit langen Wartezeiten, schwankender Krankheitseinsicht oder organisatorischen Hürden konfrontiert.

Wann eine Verweigerung dennoch Folgen haben kann

Das Urteil bedeutet nicht, dass Versicherte jede Behandlung ablehnen können, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Bestehen erfolgversprechende und zumutbare Behandlungsmöglichkeiten, darf der Rentenversicherungsträger Mitwirkung verlangen.

Eine Rentenzahlung kann aber nicht einfach mit dem Hinweis verweigert werden, es seien theoretisch noch Therapien denkbar. Nach der Entscheidung kommt eine Versagung erst in Betracht, wenn der Versicherte konkret aufgefordert wurde, zumutbare Behandlungen zu ergreifen, und diese Aufforderung ohne ausreichenden Grund nicht beachtet.

Hier verweist das Gericht auf § 66 SGB I. Danach können Sozialleistungen wegen fehlender Mitwirkung nur unter bestimmten Voraussetzungen versagt oder entzogen werden. Dazu gehört insbesondere, dass die betroffene Person zuvor auf die Folgen hingewiesen wird. Außerdem muss ihr eine angemessene Frist eingeräumt werden.

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Warum das Urteil für psychisch Erkrankte bedeutsam ist

Die Entscheidung nimmt die Lebenswirklichkeit vieler psychisch erkrankter Menschen ernst. In der Praxis ist der Zugang zu fachärztlicher Behandlung und Psychotherapie oft nicht kurzfristig möglich.

Zugleich können psychische Erkrankungen die Fähigkeit beeinträchtigen, Termine zu organisieren, Anträge zu stellen oder Behandlungen konsequent zu verfolgen. Wird daraus pauschal geschlossen, es liege keine rentenrechtlich relevante Einschränkung vor, kann dies Betroffene zusätzlich belasten.

Das Sozialgericht Dresden stellt klar, dass die Rentenversicherung die tatsächliche Leistungsfähigkeit prüfen muss. Eine bloße Verweisung auf noch offene Therapieoptionen reicht nicht aus. Für Versicherte heißt das: Auch ohne abgeschlossene oder begonnene Therapie kann ein Anspruch bestehen, wenn ärztliche Gutachten eine erhebliche Einschränkung der Erwerbsfähigkeit belegen.

Einordnung in das Rentenrecht

Nach § 43 SGB VI richtet sich die Erwerbsminderung danach, wie viele Stunden ein Versicherter unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann. Wer mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig sein kann, gilt danach nicht als erwerbsgemindert.

Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt die Grundstufen so: Volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn weniger als drei Stunden tägliche Arbeit möglich sind. Teilweise Erwerbsminderung liegt vor, wenn die Arbeitsfähigkeit mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden beträgt.

Im Dresdner Fall ging es darum, ob die psychische Erkrankung bereits eine solche Einschränkung begründete, obwohl Therapien noch nicht ausgeschöpft waren. Das Gericht bejahte dies und sprach eine befristete volle Erwerbsminderungsrente zu. Die Befristung passt zur Argumentation des Gerichts. Sie lässt Raum für eine spätere Neubewertung, falls sich der Gesundheitszustand durch Behandlung verbessert.

Frage Einordnung nach dem Urteil Kann eine fehlende Therapie den Rentenanspruch automatisch ausschließen? Nein. Entscheidend ist die tatsächliche krankheitsbedingte Leistungsfähigkeit. Welche Bedeutung hat die Behandelbarkeit einer psychischen Erkrankung? Sie betrifft vor allem die Dauer und Befristung der Erwerbsminderungsrente. Darf die Rentenversicherung zumutbare Behandlung verlangen? Ja, aber nur unter Beachtung der gesetzlichen Mitwirkungsregeln. Wann kann fehlende Mitwirkung Folgen haben? Wenn eine konkrete Aufforderung, ein Hinweis auf Folgen und eine angemessene Frist vorliegen.

Was Betroffene aus dem Urteil mitnehmen können

Versicherte sollten bei einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente möglichst umfassend dokumentieren, wie sich ihre Erkrankung auf den Alltag und die Arbeitsfähigkeit auswirkt. Entscheidend sind nicht nur Diagnosen, sondern die konkreten funktionellen Einschränkungen.

Wichtig sind fachärztliche Befunde, Klinikberichte, Gutachten, Angaben zu Medikamenten und Nachweise über Behandlungsversuche oder Wartezeiten. Auch gescheiterte Therapiesuchen können relevant sein.

Lehnt die Rentenversicherung den Antrag allein mit dem Argument ab, es seien noch Behandlungen offen, sollte der Bescheid sorgfältig geprüft werden. Das Urteil zeigt, dass diese Begründung nicht ohne Weiteres trägt.

Gleichzeitig sollten Betroffene Aufforderungen zur Mitwirkung ernst nehmen. Wer eine zumutbare Behandlung ausdrücklich verweigert, riskiert rechtliche Nachteile.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Versicherte leidet seit Jahren an schweren Depressionen und Angststörungen. Sie kann ihren Haushalt nur eingeschränkt bewältigen, verlässt die Wohnung selten und bricht Belastungssituationen schnell ab.

Die Rentenversicherung lehnt ihren Antrag zunächst ab, weil sie noch keine ambulante Psychotherapie begonnen hat. Die Versicherte kann jedoch nachweisen, dass sie mehrere Therapieplätze angefragt hat und auf Wartelisten steht.

Nach der Linie des Sozialgerichts Dresden dürfte die fehlende Therapie allein nicht genügen, um den Anspruch abzulehnen. Entscheidend wäre vielmehr, ob die Erkrankung ihre Arbeitsfähigkeit aktuell so stark einschränkt, dass sie unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht mehr ausreichend arbeiten kann.

Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Dresden setzt ein wichtiges Signal für den Umgang mit psychischen Erkrankungen im Erwerbsminderungsrecht. Eine fehlende oder noch nicht ausgeschöpfte Behandlung darf nicht automatisch gegen Versicherte verwendet werden.

Die Rentenversicherung muss prüfen, wie leistungsfähig die betroffene Person tatsächlich ist. Behandlungsmöglichkeiten können eine Befristung rechtfertigen, ersetzen aber nicht die Prüfung des aktuellen Gesundheitszustands.

Für psychisch erkrankte Versicherte kann die Entscheidung deshalb praktische Bedeutung haben. Sie zeigt, dass der Zugang zur Erwerbsminderungsrente nicht davon abhängt, ob bereits jede theoretisch denkbare Therapie durchlaufen wurde.

Quellen

Sozialgericht Dresden, Az. S 4 R 876/18, wiedergegeben unter dejure.org.