Schwerbehinderung: Unbefristeter Grad der Behinderung statt Enddatum im Ausweis

Viele Menschen mit Schwerbehinderung erhalten zunächst einen befristeten Status, oft für drei bis fünf Jahre. Die Hoffnung auf einen unbefristeten Bescheid ist groß – sei es aus Gründen der Planungssicherheit im Arbeitsleben, für steuerliche Nachteilsausgleiche oder schlicht, um nicht alle paar Jahre erneut Anträge einreichen zu müssen.

Doch der Weg dahin ist nicht einfach: Er verläuft zwischen medizinischer Prognose, sozialrechtlichen Anforderungen und der gelebten Verwaltungspraxis der Versorgungsämter.

Wie können Betroffene vom befristeten zum unbefristeten Status gelangen? Welche Stolpersteine drohen, welche Diagnosen werden fast immer unbefristet anerkannt und wie sieht die aktuelle Rechtsprechung aus?

Befristeter Schwerbehindertenstatus – was wirklich dahintersteckt

Um zu verstehen, warum eine Befristung erfolgt, lohnt ein Blick auf die Grundlagen: Der Schwerbehindertenstatus entsteht durch drei Bausteine, nämlich erstens den Grad der Behinderung (GdB), der ab einem Wert von 50 laut Paragraf 2 Absatz 2 SGB IX zur Schwerbehinderung führt, zweitens den Feststellungsbescheid, der die gesundheitlichen Einschränkungen in ihrer Gesamtheit als Verwaltungsakt bewertet, und drittens den Schwerbehindertenausweis, der als amtlicher Nachweis im Alltag dient.

Schwerbehindertenstatus und Schwerbehindertenausweis

Diese drei Elemente bringen unterschiedliche Rechtsfolgen mit sich: Der GdB selbst wird anhand medizinischer Kriterien festgelegt und ist – sofern kein Enddatum angegeben ist – in der Regel unbefristet; der Ausweis dagegen soll laut Paragraf 152 Absatz 5 SGB IX befristet sein, meist für fünf Jahre.

Viele Betroffene verwechseln diese beiden Ebenen. Sie wundern sich über das Ablaufdatum im Ausweis, obwohl ihr Status bereits unbefristet festgestellt wurde – oder sie gehen fälschlicherweise von Dauer aus, obwohl der Bescheid eine versteckte Befristung enthält.

Typische Gründe für eine Befristung sind Heilungsbewährung, medizinische Unsicherheiten zum Verlauf oder unvollständige Diagnostik, etwa bei neuen Erkrankungen oder Störungen mit schwankendem Krankheitsbild.

Wann Schwerbehinderung unbefristet gilt – und wann nicht

Viele Menschen sind überrascht zu hören, dass der GdB-Bescheid in der Mehrzahl der Fälle unbefristet ergeht. Das liegt daran, dass der Gesetzgeber den Feststellungsbescheid als „Verwaltungsakt mit Dauerwirkung“ gestaltet hat. Er bleibt wirksam, bis er geändert wird – und eine Änderung setzt immer eine wesentliche Veränderung des Gesundheitszustands voraus.

Doch es gibt medizinische Situationen, in denen eine Befristung Standard ist. Dazu zählen Krankheiten mit erwartbarer Besserung oder ungewissem Verlauf.

Besonders häufig betrifft das Tumorerkrankungen, bei denen nach Operation und Therapie eine Heilungsbewährung besteht, Transplantationen, bei denen zunächst beobachtet wird, ob das neue Organ stabil funktioniert, oder Depressionen und Angststörungen, bei denen der Krankheitsverlauf sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Der befristete Ausweis: Der Regelfall – und die Ausnahme, die bestätigt

Im Gegensatz zum GdB folgt der Ausweis strikt dem gesetzlichen Grundsatz: Die Verwaltung soll ihn „in der Regel befristen“. Begründet wird das mit dem Interesse des Staates, regelmäßig prüfen zu können, ob Merkzeichen wie G, aG, H, B oder RF weiterhin gerechtfertigt sind.

Der Ausweis kann nur dann unbefristet ausgestellt werden, wenn Betroffene außergewöhnliche Umstände nachweisen können. Diese atypischen Fälle existieren zwar, aber sie sind selten und müssen optimal begründet werden.

Vom befristeten zum unbefristeten Status: Bescheid und Neufeststellung

Wenn Sie von einem befristeten zu einem unbefristeten Schwerbehindertenstatus kommen wollen, sollten Sie Folgendes beachten.

Erstens: Den Bescheid sorgfältig prüfen. Der wichtigste Schritt ist der Blick in den ursprünglichen Bescheid. Viele Menschen orientieren sich am Ausweis, obwohl nur der Bescheid rechtlich zählt.

Enthält er kein Enddatum, ist der GdB bereits unbefristet. Wer hingegen Formulierungen liest wie „die Feststellung gilt zunächst bis…“, „Überprüfung im Jahr … vorgesehen“ oder „Heilungsbewährung bis …“, hat einen befristeten Status.

Zweitens: Wenn der GdB befristet ist: Antrag auf Neufeststellung. Um aus einer echten Befristung herauszukommen, braucht es einen Neufeststellungsantrag. Dieser sollte am besten gestellt werden, wenn: die Heilungsbewährung abgelaufen ist und sich der medizinische Zustand stabilisiert hat.

Ärztinnen und Ärzte sollten klar mitteilen, dass keine wesentliche Besserung zu erwarten ist. Hier helfen ärztliche Dokumente, die typische Merkmale auflisten, wie irreversible strukturelle Schäden, dauerhafte Funktionsverluste, chronisch-progrediente Krankheitsverläufe, stattgefundene operative Eingriffe ohne Möglichkeit der Rückbildung oder organische Defekte, die nicht behandelbar sind.

Wenn nur der Ausweis befristet ist: Die Hürden für einen unbefristeten Nachweis

Ein unbefristeter Ausweis ist nur in Ausnahmefällen möglich. Er wird vor allem dann gewährt, wenn die reguläre Verlängerung für Betroffene praktisch unmöglich oder unzumutbar ist.

Beispiele sind: schwerste körperliche Einschränkungen, die Fototermine und Formulare unmöglich machen; kognitive Behinderungen, die Betroffene außerstande setzen, Fristen einzuhalten; fehlende soziale Unterstützung oder dauerhafte Bettlägerigkeit, die organisatorische Abläufe unmöglich macht.

Widerspruch richtig aufbauen

Ein Widerspruch sollte präzise argumentieren. Für den Status verweist man auf medizinisch bestätigte Dauerhaftigkeit, fehlende Therapieoptionen und irreversible Schäden.

Für den Ausweis muss man über die medizinischen Aspekte hinaus die persönliche Situation schildern – etwa unüberwindbare Hürden bei der Dokumentenbeschaffung, fehlende Mobilität, keine Unterstützungspersonen oder eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit.

Risiken von Neufeststellungsanträgen realistisch einschätzen

Sozialverbände wie VdK und SoVD sehen in der Praxis häufig: Menschen verlieren durch eine Neufeststellung ihren Status, weil die Behörden den GdB herabsetzen.

Dies passiert besonders oft bei psychischen Erkrankungen oder Rückenleiden, deren Schwere schwer zu objektivieren ist. Besonders riskant ist ein Antrag kurz vor der Altersrente für schwerbehinderte Menschen, da eine Herabstufung unter GdB 50 die Rentenansprüche gefährden kann.

Praxisbeispiele aus der Rechtsprechung – ausführlich erläutert

Fall 1: Brustkrebs – unbefristeter GdB, befristeter Ausweis

Eine Frau erhielt nach einer Brustkrebstherapie einen unbefristeten GdB. Trotzdem wurde ihr Ausweis befristet – mit der Begründung, dass die Heilungsbewährung noch nicht abgeschlossen sei. Das Gericht bestätigte dies: Der Status könne unbefristet sein, aber der Ausweis dürfe im Sinne der Vorsicht befristet bleiben.

Fall 2: Gehörlosigkeit – unbefristeter Ausweis trotzdem verwehrt

Ein Mann, der von Geburt an taub war und einen GdB von 100 besaß, verlangte einen unbefristeten Ausweis. Die Richter lehnten ab: Der Gesetzgeber erwarte regelmäßige Überprüfungen, auch wenn keine Besserung zu erwarten sei. Die reine Dauerhaftigkeit einer Behinderung genüge nicht für ein Abweichen vom Regelfall.

Fall 3: Psychische Erkrankung – kein atypischer Fall trotz jahrzehntelanger Krankengeschichte

Ein Mann, seit 50 Jahren psychisch erkrankt, wollte ebenfalls einen unbefristeten Ausweis. Das Gericht entschied, dass dies nicht genügt. Eine lange Krankheitsgeschichte sei zwar tragisch, aber nicht außergewöhnlich genug.

Fall 4: Seltene Ausnahme – unbefristeter Ausweis ausnahmsweise zugesprochen

In Einzelfällen entschieden Gerichte zugunsten von Betroffenen, insbesondere dann, wenn diese etwa nicht mehr sprechen, lesen oder schreiben können, keine Bezugspersonen haben oder vollständig bettlägerig sind. Hier wurde die Verlängerung als objektiv unzumutbar eingestuft.

Typische Schwerbehinderungen, die meist unbefristet festgestellt werden

Bestimmte Krankheitsbilder führen nahezu automatisch zu einem unbefristeten GdB-Bescheid, weil sich der medizinische Zustand realistischerweise nicht bessern lässt.

Dazu gehören: Sinnesbehinderungen wie Blindheit, hochgradige Sehbehinderung, Taubheit oder Gehörlosigkeit; diese beruhen auf zerstörten Sinneszellen, fehlender Nervenleitung oder irreversiblen Schädigungen im Gehirn.

Dazu zählen auch schwere körperliche Dauerbehinderungen wie komplette Querschnittslähmung, Amputationen mehrerer Gliedmaßen, dauerhaft ausgeprägte Gehbehinderungen oder anhaltende Rollstuhlpflicht, die meist durch irreversible Rückenmarks- oder Nervenschäden entstehen.

Unbefristet gilt eine Schwerbehinderung in der Regel auch in folgenden Fällen: Angeborene oder frühe geistige Behinderungen, die durch genetische Ursachen, Hirnschädigungen oder Stoffwechselstörungen hervorgerufen werden und deren Verlauf medizinisch stabil oder progredient ist.

Als dauerhaft und damit unbefristet zählen auch schwere neurologische Erkrankungen, die durch dauerhafte Funktionsverluste geprägt sind, etwa Parkinson im fortgeschrittenen Stadium, Multiple Sklerose mit stabiler Schwerbehinderung oder schwere Epilepsien mit anhaltender Anfallsfrequenz.

Eine Befristung gilt in der Regel nicht für kombinierte Mehrfachbehinderungen, bei denen Betroffene dauerhaft auf Hilfe angewiesen sind – etwa bei Merkzeichen H –, weil grundlegende Alltagsfunktionen dauerhaft eingeschränkt sind.

Der Ausweis bleibt trotzdem befristet

Der Ausweis bleibt dennoch in der Regel befristet, weil das Gesetz dies vorschreibt. Ein unbefristeter Ausweis ist erst möglich, wenn Betroffene nachweisen, dass der Verlängerungsprozess realistisch nicht bewältigt werden kann.

FAQ – Die fünf wichtigsten Fragen

1. Was ist der Unterschied zwischen unbefristetem GdB und unbefristetem Ausweis?

Der GdB ist der Status und wirkt meist unbefristet. Der Ausweis ist nur der Nachweis und wird standardmäßig befristet.

2. Lohnt sich ein Antrag auf Unbefristung immer?

Nein. Er lohnt sich nur, wenn eine Erkrankung nachweislich dauerhaft ist. Bei instabilen Verläufen oder psychischen Diagnosen besteht immer das Risiko einer Herabstufung.

3. Kann ein unbefristeter Status trotzdem wieder entzogen werden?

Ja. Sobald sich der Gesundheitszustand wesentlich verbessert – und sei es nach Jahren –, darf der GdB gesenkt werden.

4. Ist ein Antrag kurz vor der Rente riskant?

Sehr. Eine Herabstufung unter GdB 50 kann den Anspruch auf Schwerbehindertenrente zunichtemachen.

5. Wer hilft bei Widersprüchen oder Klagen?

Sozialverbände wie VdK und SoVD, EUTB-Beratungsstellen, Behindertenbeauftragte der Kommunen und Fachanwälte für Sozialrecht.