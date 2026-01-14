Schwerbehinderung: Anspruch auf Fahrdienst statt ÖPNV

Lesedauer 5 Minuten

Wenn es um Mobilität für Menschen mit Schwerbehinderung geht, landen Betroffene in der Praxis fast immer beim falschen Reflex: Kfz-Hilfe, Umbau, Führerschein, Zuschuss fürs Auto.

Das Problem daran: Wer kein Auto hat oder aus gesundheitlichen Gründen gar nicht fahren kann, wird so in eine Sackgasse gedrängt – obwohl das SGB IX Mobilität ausdrücklich auch als Beförderung denkt, also als Fahrdienst, Taxi oder Beförderungsdienst, wenn Bus und Bahn wegen Art und Schwere der Behinderung nicht zumutbar sind.

Mobilität im SGB IX ist zweigleisig – und „Beförderung“ steht gleichrangig neben dem Auto

Das Gesetz trennt klar: Leistungen zur Mobilität umfassen zum einen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, und zum anderen Leistungen für ein Kraftfahrzeug. Wer nur über Kfz-Hilfe spricht, blendet die Beförderungs-Schiene aus – und verschenkt damit häufig den entscheidenden Zugang.

Wann Fahrdienst statt ÖPNV realistisch ist – und woran es in der Praxis scheitert

Der entscheidende Maßstab ist nicht, ob ÖPNV „unangenehm“ ist, sondern ob er im konkreten Alltag unzumutbar wird. Behörden prüfen dabei typischerweise, ob die Nutzung von Bus und Bahn mit den individuellen Einschränkungen noch verlässlich, sicher und ohne unvertretbare Gesundheitsrisiken möglich ist.

In der Praxis kippt die Zumutbarkeit oft an sehr konkreten Punkten: an Wegstrecken und Umstiegen, an Treppen und engen Fahrzeugen, an fehlender Assistenz, an Rollstuhl-Handling, an Sturz- und Kreislaufrisiken, an Orientierung und Reizüberflutung oder an Situationen, in denen Zeitdruck und Enge Panik auslösen.

Viele Anträge scheitern nicht, weil der Bedarf „nicht gesehen“ wird, sondern weil die Begründung zu allgemein bleibt. Wer nur schreibt „ÖPNV geht nicht“, liefert der Behörde eine Steilvorlage für den Standardsatz „ÖPNV ist zumutbar“.

Wer dagegen beschreibt, welche konkrete Strecke, welche konkrete Situation und welches konkrete Risiko entsteht, zwingt die Prüfung in den Einzelfall.

Zuständig: Eingliederungshilfe, Krankenkasse oder Reha-Träger?

In vielen Ablehnungen steckt kein „Nein zur Mobilität“, sondern eine falsche Zuordnung. Deshalb ist die Zuständigkeitslogik der wichtigste Teil Ihres Antrags – und der Teil, den man schriftlich sauber trennen muss.

Arzt, Behandlung, Therapie: meist SGB V – nicht Eingliederungshilfe

Fahrkosten zur Behandlung laufen grundsätzlich über die Krankenkasse, wenn sie medizinisch notwendig sind und die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt werden. Entscheidend ist der Zweck der Fahrt. Wichtig ist dabei:

Es kommt nicht darauf an, dass bei einer Fahrt „irgendwie Gesundheit“ eine Rolle spielt, sondern wofür die Fahrt inhaltlich dient. Wer medizinische Fahrten als „Teilhabe-Mobilität“ beantragt, bekommt häufig die Standardantwort: „Dafür sind wir nicht zuständig.“

Arbeit und berufliche Reha: Teilhabe am Arbeitsleben – eigener Zugang

Geht es um den Weg zur Arbeit, Ausbildung oder zu beruflichen Reha-Maßnahmen, liegt der Schwerpunkt regelmäßig bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Hier kann Kfz-Hilfe eine Rolle spielen, muss es aber nicht. Entscheidend ist, wie die berufliche Teilhabe im Einzelfall praktisch erreichbar wird.

Alltag und soziale Teilhabe: Eingliederungshilfe – Beförderung ist der typische Weg

Für die soziale Teilhabe wird Beförderung in der Praxis häufig als Beförderungsdienst organisiert oder als Geldleistung umgesetzt. Gleichzeitig grenzen viele Stellen strikt ab, welche Fahrzwecke sie als Teilhabe werten und welche sie anderen Rechtskreisen zuordnen. Das ist kein „Beweis gegen“ Mobilität, sondern ein Hinweis darauf, dass Sie den richtigen Träger und die richtige Begründungslogik treffen müssen.

Beförderungsdienst nach SGB IX beantragen: So verhindern Sie, dass alles zur „Kfz-Hilfe“ umgedeutet wird

Der Antrag sollte in einem Satz eindeutig machen, was Sie wollen und warum der ÖPNV ausscheidet:

Hiermit beantrage ich Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX, konkret Leistungen zur Beförderung (Beförderungsdienst/Taxi), da mir die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund Art und Schwere meiner Behinderung nicht zumutbar ist.

Danach gehört die Begründung nicht in allgemeine Formeln, sondern in eine nachvollziehbare Einzelfalllogik: Welche Elemente des ÖPNV sind konkret unmöglich oder unvertretbar riskant? Welche Teilhabe-Ziele fallen ohne Beförderung faktisch weg, etwa regelmäßige Teilhabeangebote, soziale Kontakte, Tagesstruktur, ehrenamtliche Tätigkeiten oder zwingende Behördenwege?

Wichtig ist auch die Nachweislogik. Viele reichen Diagnosen ein – und wundern sich, dass die Behörde trotzdem „ÖPNV zumutbar“ schreibt. Wirksam sind kurze, klare Aussagen zur Funktion und Belastbarkeit, nicht nur zur Diagnose.

Hilfreich ist beispielsweise eine kurze ärztliche Einschätzung zur konkreten ÖPNV-Unzumutbarkeit, etwa wegen Sturzrisiko, fehlender Stehfähigkeit, massiver Überforderung bei Enge/Umstiegen, Orientierungseinschränkungen oder Risiken beim Rollstuhl-Handling. Je konkreter die Aussage an Alltagssituationen anknüpft, desto weniger kann sie mit Standardsätzen weggewischt werden.

Der oft missverstandene Satz in § 114 SGB IX: „ständig auf ein Kfz angewiesen“

§ 114 SGB IX wird in der Praxis häufig so gelesen, als sei Mobilität in der Eingliederungshilfe nur dann möglich, wenn man „ständig“ auf ein Auto angewiesen ist. Diese Hürde spielt vor allem dort eine Rolle, wo es um die Kfz-Schiene geht, also um Leistungen rund um ein eigenes Fahrzeug.

Genau deshalb ist es strategisch wichtig, den Antrag nicht in eine Auto-Debatte kippen zu lassen, wenn Sie eigentlich Beförderung brauchen.

Das heißt aber nicht, dass Beförderungsleistungen „automatisch“ durchgehen. Auch hier wird streng geprüft, ob ÖPNV im konkreten Alltag wirklich unzumutbar ist und ob ohne Beförderung eine Teilhabe-Lücke entsteht.

Der Unterschied ist: Sie müssen nicht beweisen, dass ein eigenes Auto zwingend ist, sondern dass Beförderung als Teilhabeleistung im Einzelfall erforderlich ist.

Zuständigkeit klären, statt ping-pong spielen: § 14 SGB IX als Verfahrenshebel

Der häufigste Grund für monatelanges Hängenbleiben ist ein Zuständigkeitsstreit. Dafür gibt es im SGB IX ein klares Schutzsystem: Der zuerst angegangene Reha-Träger muss zügig klären, ob er zuständig ist und andernfalls weiterleiten.

Für Betroffene heißt das praktisch: Sie müssen nicht perfekt raten, wer zuständig ist. Sie müssen so beantragen, dass die Zuständigkeitsklärung nicht zur Ausrede wird – und dass das Verfahren nicht im Kreis läuft.

Typische Ablehnungen – und die Gegenlogik, die wirklich wirkt

Viele Bescheide arbeiten mit Standardsätzen. Wirksam wird Ihr Vorgehen erst, wenn Sie den Standardsatz mit Einzelfalllogik entkernen. Statt „ÖPNV geht nicht“ braucht es die konkrete Zumutbarkeitskette.

Statt „Sie sind nicht zuständig“ braucht es die klare Aufforderung, die Zuständigkeit nach SGB-IX-Verfahrensregeln zu klären und den Antrag notfalls weiterzuleiten. Und statt „Mobilität = Auto“ hilft der kurze Hinweis, dass das Gesetz Beförderung ausdrücklich als eigenständigen Mobilitätsweg vorsieht.

Zusammenfassung

Situation / Fahrzweck Zuständigkeitslogik + was in den Antrag gehört ÖPNV ist im Alltag unzumutbar, Teilhabe droht auszufallen (Alltag/soziale Teilhabe) SGB IX – Leistungen zur Mobilität (Beförderung): Antrag ausdrücklich als „Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX, konkret Beförderung (Beförderungsdienst/Taxi)“ formulieren; Teilhabe-Ziel benennen (z. B. regelmäßige Teilhabeangebote/soziale Kontakte/Behördengänge) und konkret erklären, warum ÖPNV scheitert (Umstiege, Wegstrecken, Sturzrisiko, Rollstuhlhandling, Reizüberflutung, Orientierung). Fahrt dient primär einer Behandlung (Arzt, Therapie, Dialyse, Chemo etc.) SGB V – Krankenkasse: über Fahrkosten/Krankenbeförderung (ärztliche Verordnung, ggf. Genehmigung). Im Antrag klar trennen: medizinischer Zweck ≠ Teilhabe-Fahrt. Fahrten zu beruflicher Reha, Ausbildung, Arbeitsplatz Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX): Bedarf als Voraussetzung für berufliche Teilhabe begründen; nicht automatisch Kfz-Hilfe, sondern „praktisch erreichbarer Arbeitsplatz/Maßnahmeort“ als Maßstab. Behörde lehnt ab mit „Nutzen Sie den ÖPNV“ Gegenlogik: Nicht pauschal widersprechen, sondern Zumutbarkeit im Einzelfall nachzeichnen (konkrete Strecke/Situation/Risiko). Diagnosen allein reichen selten – Funktions- und Belastungsgrenzen zählen. Behörde lenkt auf „Kfz-Hilfe“ um, obwohl Auto keine Option ist Antragstext wieder auf Beförderungsschiene zurückführen: „Es geht nicht um Kfz-Leistungen, sondern um Beförderungsleistungen nach § 83 SGB IX.“ Fokus: ÖPNV-Unzumutbarkeit + Teilhabe-Lücke. Unklar, welcher Träger zuständig ist / Pingpong zwischen Stellen § 14 SGB IX als Verfahrensanker: „Bitte Zuständigkeit klären und ggf. weiterleiten; andernfalls Durchführung als erstangegangener Träger.“ Antrag nicht zurückziehen, sondern auf Verfahrensklärung bestehen. Nachweis fehlt: Behörde sagt „nicht ausreichend belegt“ Hilfreich sind kurze, konkrete Aussagen zur Funktion: z. B. fehlende Stehfähigkeit, Sturz-/Kreislaufrisiko, Panik bei Enge/Umstiegen, Orientierungsprobleme, Rollstuhlhandling; idealerweise auf typische ÖPNV-Situationen bezogen. Fahrdienst soll als Geldleistung/pauschal möglich sein Möglich je nach Ausgestaltung vor Ort; im Antrag offen formulieren: „Beförderungsleistung als Sachleistung (Beförderungsdienst) oder – sofern vorgesehen – als Geldleistung zur selbstorganisierten Beförderung.“ Ablehnung wegen „kein Teilhabezweck“ Teilhabe-Ziel konkretisieren: Was fällt ohne Beförderung regelmäßig weg und warum ist das mehr als Bequemlichkeit? Der Zusammenhang „ohne Fahrt keine Teilhabe“ muss erkennbar sein. Schnell handlungsfähig sein (Formulierungskern) Mustersatz: „Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX, konkret Beförderung (Beförderungsdienst/Taxi), weil ÖPNV im konkreten Alltag aufgrund meiner Einschränkungen unzumutbar ist und sonst notwendige Teilhabe nicht erreichbar ist.“

FAQ

Kann man mich auf Bus und Bahn verweisen, obwohl ein Schwerbehindertenausweis vorliegt?

Ja. Der Ausweis allein entscheidet nicht. Entscheidend ist, ob ÖPNV im konkreten Alltag zumutbar ist und ob ohne Beförderung eine echte Teilhabe-Lücke entsteht.

Sind Arztfahrten „Teilhabe-Mobilität“?

Meist nicht, weil medizinische Fahrten regelmäßig über die Krankenkasse laufen. Maßgeblich ist, wofür die Fahrt dient.

Was, wenn ich beim falschen Träger beantrage?

Dann muss die Zuständigkeit im Verfahren geklärt und der Antrag ggf. weitergeleitet werden. Wichtig ist, dass Sie den Antrag nicht zurückziehen, sondern auf die Klärung bestehen.

Kann Beförderung als Geldleistung laufen?

Das ist möglich, abhängig von der Ausgestaltung vor Ort und der konkreten Leistungsform. Entscheidend bleibt die nachvollziehbare Bedarfslage.

