Pflegebedürftige Nachbarn dürfen den Pflegedienst gemeinsam nutzen

Ein Pflegedienst kann für mehrere pflegebedürftige Nachbarn gemeinsam einkaufen, Mahlzeiten zubereiten oder Betreuung organisieren. Dafür müssen die Betroffenen weder zusammenziehen noch eine Pflege-Wohngemeinschaft gründen. Auch Bewohner getrennter Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus können häusliche Pflegeleistungen gemeinsam beziehen.

Dieses sogenannte Poolen kann Zeit und Kosten sparen und dadurch zusätzliche Unterstützung ermöglichen. Pflegegeld und Sachleistungsansprüche bleiben dabei jeder einzelnen Person zugeordnet.

Warum das Poolen auch im Mehrfamilienhaus möglich ist

Das Bundesgesundheitsministerium erläutert das Poolen ausdrücklich am Beispiel eines Mehrfamilienhauses, in dem ein zugelassener Pflegedienst mehrere Pflegebedürftige versorgt. Die gemeinsame Nutzung ist also keine Sonderregel ausschließlich für Pflege-WGs.

Die gesetzliche Grundlage steht in § 36 Absatz 4 SGB XI: Mehrere Pflegebedürftige dürfen häusliche Pflegehilfe gemeinsam in Anspruch nehmen.

Für Pflegesachleistungen nach dieser Vorschrift ist Pflegegrad 2 bis 5 erforderlich. Außerdem muss die Versorgung durch einen dafür zugelassenen Leistungserbringer erfolgen. Ein gemeinsam privat beauftragter Helfer wird durch die Absprache unter Nachbarn allein noch nicht zu einem Anbieter, dessen Leistungen die Pflegekasse als Sachleistung bezahlt.

Welche Tätigkeiten sich gemeinsam organisieren lassen

Besonders geeignet sind Hilfen bei der Haushaltsführung und pflegerische Betreuung. Im leistungsrechtlichen Rundschreiben der Pflegekassen werden etwa gemeinsame Mahlzeitenzubereitung, Einkäufe für mehrere Pflegebedürftige und gemeinsame Tagesausflüge genannt. Auch Nachbarn in derselben Straße kommen demnach grundsätzlich infrage.

Tätigkeit Was beim gemeinsamen Nutzen zu beachten ist Einkaufen Besorgungen können gebündelt werden; der Leistungsanteil jeder Person muss nachvollziehbar bleiben. Mahlzeiten zubereiten Gemeinsames Kochen ist möglich, wenn es zum Unterstützungsbedarf der Beteiligten passt. Betreuung und Beschäftigung Gemeinsame Angebote müssen die Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Teilnehmer berücksichtigen. Körperpflege Die Hilfe bleibt individuell; Einsätze können aufeinander abgestimmt werden.

Körperpflege bleibt eine persönliche Leistung

Wer Hilfe beim Waschen, Anziehen oder Toilettengang benötigt, erhält diese weiterhin entsprechend seinem eigenen Bedarf. Eine gemeinsame Einsatzplanung bedeutet nicht, dass notwendige Einzelversorgung durch ein Gruppenangebot ersetzt werden darf.

Der Beratungsstandpunkt des Netzwerks Alter, Pflege und Demenz NRW betont, dass der individuelle Pflegebedarf beim Poolen gesichert bleiben muss. Körperbezogene Pflegemaßnahmen werden personenbezogen erbracht; mögliche Einsparungen betreffen hier beispielsweise Hausbesuchskosten nach den geltenden Abrechnungsregeln.

Warum nicht automatisch jede gemeinsame Versorgung billiger wird

Ob eine gemeinsame Organisation tatsächlich Geld spart, hängt von der Vergütung des Pflegedienstes ab. Nach § 89 Absatz 3 SGB XI können Leistungen unter anderem nach Zeitaufwand, Leistungskomplexen oder bestimmten Pauschalen vergütet werden. Derselbe organisatorische Vorteil kann sich deshalb je nach Vereinbarung unterschiedlich auf die Rechnung auswirken.

Eine kürzere Fahrstrecke allein garantiert noch keinen bestimmten Rabatt. Bei Hausbesuchs- oder Wegepauschalen muss geprüft werden, welche Regeln für mehrere versorgte Personen im selben Haushalt oder Gebäude gelten. Eine bundesweit einheitliche Ersparnis lässt sich daraus nicht ableiten.

Entstehen durch die gemeinsame Leistungsnutzung Zeit- oder Kostenersparnisse, müssen diese nach dem Gesetz den Pflegebedürftigen zugutekommen. Das kann zusätzliche Unterstützung innerhalb des vorhandenen Budgets ermöglichen. Betroffene sollten sich deshalb vorab erklären lassen, worin der Vorteil ihres konkreten Angebots besteht.

Wie der Pflegedienst gemeinsame Leistungen abrechnet

Der Pflegedienst muss nachvollziehbar ausweisen, welcher Anteil einer gemeinsam erbrachten Leistung jeder Person berechnet wird. Die Aufteilung richtet sich nach den geltenden Vergütungsregeln. Die Gesamtkosten werden nicht zwangsläufig gleichmäßig auf alle Teilnehmer verteilt. Abgerechnet wird personenbezogen mit der jeweils zuständigen Pflegekasse.

Nach § 120 SGB XI zum Pflegevertrag müssen Art, Inhalt und Umfang der Leistungen sowie die vereinbarten Vergütungen im Vertrag beschrieben sein. Vor Vertragsschluss und bei wesentlichen Veränderungen muss der Pflegedienst in der Regel schriftlich über die voraussichtlichen Kosten informieren.

Aus der Kostenaufstellung muss hervorgehen, welche gemeinsamen Leistungen und welche Einzelhilfen jede Person erhält und welcher Betrag ihr dafür berechnet wird. Übersteigen die Kosten den persönlichen Höchstbetrag der Pflegeversicherung, kann ein Eigenanteil entstehen.

Die Sachleistungsbudgets bleiben für jeden Nachbarn getrennt

Der monatliche Höchstbetrag für Pflegesachleistungen beträgt 2026 bei Pflegegrad 2 insgesamt 796 Euro, bei Pflegegrad 3 sind es 1.497 Euro. Bei Pflegegrad 4 stehen bis zu 1.859 Euro und bei Pflegegrad 5 bis zu 2.299 Euro zur Verfügung. Diese Grenzen gelten jeweils für die einzelne versicherte Person.

Hat eine Nachbarin Pflegegrad 2 und ihr Nachbar Pflegegrad 3, entsteht daraus kein frei verteilbares Gemeinschaftsbudget von 2.293 Euro. Jeder nutzt seinen eigenen Anspruch für die ihm zugeordneten Leistungen. Ein ungenutzter Betrag des einen kann nicht einfach eine Überschreitung beim anderen ausgleichen.

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Was beim Pflegegeld und bei Kombinationsleistungen gilt

Pflegegeld wird nach § 37 SGB XI für selbst organisierte häusliche Pflege gezahlt, wenn die erforderliche Versorgung in geeigneter Weise sichergestellt ist.

Wer bisher ausschließlich Pflegegeld erhält und nun Pflegesachleistungen nutzt, muss mit einer anteiligen Kürzung rechnen. Bei einer Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistungen werden beide Leistungen anteilig miteinander verbunden.

Nach § 38 SGB XI sinkt das Pflegegeld um den Prozentsatz, zu dem der persönliche Sachleistungsanspruch ausgeschöpft wird. Wer beispielsweise genau die Hälfte seines Sachleistungsbudgets nutzt, erhält bei bestehendem Anspruch auf Kombinationsleistung noch die Hälfte seines Pflegegeldes. Einzelheiten erläutert auch der Ratgeber dazu, wie viel Pflegegeld neben dem Pflegedienst übrig bleibt.

Verbraucht der Pflegedienst durch ein günstigeres gemeinsames Angebot weniger vom persönlichen Budget, kann mehr anteiliges Pflegegeld verbleiben. Wird die Ersparnis für weitere Sachleistungen genutzt, entsteht dieser Effekt nicht zwangsläufig.

§ 38 SGB XI sieht grundsätzlich eine sechsmonatige Bindung an das gewählte Verhältnis von Geld- und Sachleistung vor. Wenn der benötigte Leistungsumfang vorher nicht feststeht, kann das anteilige Pflegegeld auf entsprechenden Antrag monatlich nachträglich berechnet werden. Diese Möglichkeit erläutert das leistungsrechtliche Rundschreiben der Pflegekassen zu § 38 SGB XI für die praktische Abrechnung. Vor einer Umstellung sollten Betroffene deshalb mit ihrer Pflegekasse klären, wie die Abrechnung in ihrem Fall erfolgt.

Wie Nachbarn eine gemeinsame Versorgung vereinbaren

Die Teilnahme ist freiwillig. Niemand muss sich einer Gruppe anschließen, nur weil der Pflegedienst bereits andere Bewohner im Haus versorgt. Die gemeinsame Nutzung setzt eine passende Absprache mit dem Anbieter voraus; aus der räumlichen Nähe folgt noch kein Anspruch auf jedes gewünschte Gruppenangebot oder eine bestimmte Ersparnis.

Nachbarn sollten zunächst mit dem Pflegedienst passende Tätigkeiten, Termine und die Kostenverteilung besprechen. Jede Person sollte eine eigene Kostenaufstellung erhalten, möglichst mit einem Vergleich zur Einzelversorgung. Pflegekasse oder Pflegestützpunkt können helfen, das Angebot und die Folgen für das Pflegegeld zu prüfen.

Das Gesundheitsportal des Bundes empfiehlt zur Abrechnung, Leistungsnachweise vor der Unterschrift zu kontrollieren und eine Rechnungskopie im Vertrag zu vereinbaren. Unklare Kostenanteile oder nicht erbrachte Leistungen sollten vor der Bestätigung mit dem Pflegedienst geklärt werden.

Häufige Fragen zum gemeinsamen Nutzen eines Pflegedienstes

Müssen pflegebedürftige Nachbarn in derselben Wohnung leben?

Nein. Die gemeinsame Nutzung ist auch bei getrennten Wohnungen möglich, etwa im selben Mehrfamilienhaus oder bei Nachbarn in räumlicher Nähe. Entscheidend ist, ob sich passende Leistungen gemeinsam organisieren lassen.

Können Nachbarn mit unterschiedlichen Pflegegraden teilnehmen?

Ja, unterschiedliche Pflegegrade schließen die gemeinsame Nutzung nicht aus. Für die hier beschriebenen Pflegesachleistungen ist jeweils Pflegegrad 2 bis 5 erforderlich. Die persönlichen Höchstbeträge bleiben getrennt.

Wird nicht verbrauchtes Sachleistungsbudget bar ausgezahlt?

Nein, ein ungenutzter Sachleistungsbetrag wird nicht einfach als Geldbetrag ausgezahlt. Bei einer Kombinationsleistung kann stattdessen anteiliges Pflegegeld zustehen. Dessen Höhe richtet sich nach dem Prozentsatz des noch nicht ausgeschöpften Sachleistungsanspruchs.

Was passiert, wenn ein Nachbar nicht mehr teilnimmt?

Die übrigen Teilnehmer behalten ihre persönlichen Leistungsansprüche. Allerdings können sich Organisation und Kosten des gemeinsamen Angebots verändern. Der Pflegedienst sollte deshalb erläutern, wie sich ein Ausstieg auf die weitere Versorgung und die Kosten jedes Beteiligten auswirkt.

Praxisbeispiel: Wie die gemeinsame Versorgung das Budget entlasten kann

Frau Berger und Frau Neumann haben beide Pflegegrad 2 und leben in getrennten Wohnungen desselben Hauses. Angehörige übernehmen einen Teil der Pflege; ergänzend nutzen beide einen zugelassenen Pflegedienst. Für jede Frau werden bei getrennter Organisation monatlich 477,60 Euro an Pflegesachleistungen abgerechnet.

In diesem ausdrücklich fiktiven Beispiel bietet der Dienst die Versorgung mit gemeinsam organisierter Mahlzeitenzubereitung und Betreuung für jeweils insgesamt 398 Euro im Monat an. Der individuelle Hilfebedarf bleibt dabei gedeckt. Der Pflegedienst rechnet somit für jede Frau 79,60 Euro weniger über die Pflegekasse ab. Ob ein solcher Vorteil tatsächlich möglich ist, hängt vom konkreten Angebot und den Vergütungsregeln ab.

Berechnet die Pflegekasse das Pflegegeld nach den tatsächlich genutzten Sachleistungen, ergibt sich folgender Vergleich: Jede Frau nutzt vorher 60 Prozent ihres Budgets von 796 Euro und erhält 40 Prozent des Pflegegeldes, also 138,80 Euro. Nach der Umstellung sind es 50 Prozent Sachleistungsnutzung und 173,50 Euro Pflegegeld. Unter diesen Annahmen bleiben jeder Frau monatlich 34,70 Euro mehr Pflegegeld, sofern keine weiteren Kürzungsgründe vorliegen.

Die Beispielpreise sind keine allgemein geltenden Pflegediensttarife. Beide Nachbarinnen lassen sich vor der Vereinbarung bestätigen, welche Leistungen sie erhalten und wie die Pflegekasse ihr verbleibendes Pflegegeld berechnet.