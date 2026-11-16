Ein sechsjähriges Mädchen mit Diabetes Typ 1 benötigt während des Schulunterrichts eine kontinuierliche medizinische Betreuung. Die Krankenkasse wollte jedoch lediglich fünf einzelne Pflegeeinsätze pro Tag übernehmen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen entschied nun zugunsten des Kindes: Die Versicherung muss vorläufig eine durchgehende Individualbegleitung ermöglichen.

Der Beschluss vom 30. Oktober 2026 zeigt, dass Krankenkassen medizinisch notwendige Unterstützung in der Schule nicht pauschal ablehnen oder auf die Eingliederungshilfe verweisen dürfen. Entscheidend ist, welche Hilfe das Kind tatsächlich benötigt und welchem Zweck die Betreuung dient (LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 30.10.2026, L 16 KR 802/26 B ER).

Krankenkasse bewilligte nur fünf Pflegeeinsätze täglich

Das Mädchen besucht eine Grundschule und lebt seit 2024 mit Diabetes mellitus Typ 1. Es verwendet eine Insulinpumpe und ein System zur kontinuierlichen Glukosemessung. Aufgrund seines Alters kann es die erforderlichen medizinischen Maßnahmen noch nicht selbstständig und zuverlässig durchführen.

Die behandelnden Ärzte hielten deshalb eine durchgehende Begleitung während des Schulbesuchs für notwendig. Die Krankenkasse bewilligte dagegen nur fünf Pflegeeinsätze täglich, etwa zur Blutzuckerkontrolle und Insulingabe. Eine darüber hinausgehende Betreuung lehnte sie ab.

Der Medizinische Dienst hatte festgestellt, dass die aufgezeichneten Blutzuckerwerte überwiegend im Zielbereich lagen. Schwere Unterzuckerungen waren im ausgewerteten Zeitraum nicht dokumentiert. Die Krankenkasse hielt die vorhandene Unterstützung deshalb für ausreichend und verwies für die weitere Schulassistenz auf die Eingliederungshilfe.

Die Familie wehrte sich dagegen. Nachdem das Sozialgericht Aachen den Eilantrag abgelehnt hatte, wandte sie sich an das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.

Gericht: Gute Blutzuckerwerte sprechen nicht gegen Betreuung

Das Landessozialgericht bewertete die medizinische Situation anders. Die behandelnde Diabetologin hatte erläutert, dass gefährliche Unter- und Überzuckerungen jederzeit auftreten können und eine sofortige Reaktion erfordern.

Besonders wichtig war dabei ein Argument der Familie: Die bislang guten Blutzuckerwerte waren möglicherweise gerade deshalb erreicht worden, weil Eltern und andere Betreuungspersonen das Kind kontinuierlich überwacht hatten. Aus dem Ausbleiben schwerer Zwischenfälle durfte die Krankenkasse deshalb nicht ohne Weiteres schließen, dass keine durchgehende Unterstützung erforderlich sei.

Auch moderne Insulinpumpen ersetzen nach den Feststellungen des Gerichts nicht sämtliche menschlichen Eingriffe. So können weiterhin Kontrollen, die Gabe von Kohlenhydraten, Korrekturen erhöhter Werte oder Maßnahmen bei technischen Störungen notwendig werden.

Das Gericht verpflichtete die Krankenkasse deshalb im Eilverfahren, die individuelle Begleitung während des Schulbesuchs vorläufig zu übernehmen. Die Anordnung gilt zunächst bis zum 19. März 2027.

Medizinische Schulbegleitung kann Kassenleistung sein

Rechtlich entscheidend ist § 37 Absatz 2 SGB V. Danach können gesetzlich Versicherte auch in Schulen und Kindergärten Anspruch auf häusliche Krankenpflege haben, wenn Behandlungspflege zur Sicherung der ärztlichen Behandlung erforderlich ist.

Die Krankenkasse hatte argumentiert, dass eine kontinuierliche Krankenbeobachtung nicht mehr zu ihrem Leistungsbereich gehöre. Sie verwies unter anderem auf Änderungen der Häusliche-Krankenpflege-Richtlinie und auf die Vorschriften zur außerklinischen Intensivpflege.

Das Landessozialgericht widersprach dieser pauschalen rechtlichen Einordnung. Medizinisch notwendige Krankenbeobachtung könne weiterhin unter § 37 Absatz 2 SGB V fallen. Auch die Tatsache, dass die Unterstützung zugleich den Schulbesuch ermöglicht, macht sie nicht automatisch zu einer Leistung der Eingliederungshilfe.

Allerdings bedeutet der Beschluss nicht, dass jedes Kind mit Diabetes Anspruch auf eine durchgehende Einzelbegleitung hat. Eine allgemeine Beaufsichtigung reicht dafür nicht aus. Entscheidend ist der nachgewiesene individuelle Bedarf an medizinischer Behandlungspflege und rechtzeitigem Eingreifen.

Was bedeutet das für Schulbegleitung bei Autismus?

Die Entscheidung ist auch für Familien interessant, deren Kinder aus anderen gesundheitlichen oder behinderungsbedingten Gründen Unterstützung in der Schule benötigen. Dabei müssen allerdings zwei unterschiedliche Leistungsarten auseinandergehalten werden.

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Eine medizinische Begleitung dient unmittelbar der Behandlung oder Überwachung einer Erkrankung. Dazu können beispielsweise notwendige Medikamentengaben, medizinische Kontrollen und die Verhinderung akuter gesundheitlicher Gefahren gehören. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kommt dafür die Krankenkasse als Leistungsträger infrage.

Eine pädagogische oder teilhabebezogene Schulbegleitung verfolgt dagegen einen anderen Zweck. Sie kann Kindern mit Autismus beispielsweise helfen, sich im Schulalltag zu orientieren, Anforderungen zu strukturieren, Kommunikationssituationen zu bewältigen oder am Unterricht teilzunehmen.

Rechtsgrundlage können je nach Art der Behinderung und den individuellen Voraussetzungen § 35a SGB VIII oder die Vorschriften zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX sein.

Welche Aufgaben eine solche Unterstützung übernehmen kann und wo ihre Grenzen liegen, erläutert der Beitrag Schulbegleitung bei Autismus: Rolle, Aufgaben und Grenzen auf Autismus Wissen.

Für Eltern ist wichtig: Nicht die Bezeichnung „Schulbegleitung“ entscheidet über den zuständigen Leistungsträger, sondern die tatsächlich benötigte Unterstützung. Bei einem Kind können zudem unterschiedliche medizinische und teilhabebezogene Bedarfe nebeneinander bestehen.

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Was Eltern bei einer Ablehnung tun können

Wird eine medizinisch notwendige Schulbegleitung abgelehnt, sollten Eltern zunächst prüfen, wie die Krankenkasse ihre Entscheidung begründet. Besonders wichtig sind aktuelle ärztliche Stellungnahmen, die den konkreten Unterstützungsbedarf während des gesamten Schultages beschreiben.

Hilfreich können auch Dokumentationen darüber sein, wann medizinische Maßnahmen erforderlich wurden und weshalb einzelne Pflegeeinsätze nicht ausreichen. Im entschiedenen Fall spielte die Einschätzung der behandelnden Diabetologin eine zentrale Rolle.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Ist die Versorgung dringend und drohen ohne Unterstützung erhebliche gesundheitliche Nachteile, kommt zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht infrage.

Das Landessozialgericht hat im vorliegenden Fall ausdrücklich im Rahmen einer Folgenabwägung entschieden. Eine endgültige Entscheidung über den Leistungsanspruch im Hauptsacheverfahren ist damit nicht verbunden.

Für betroffene Familien bleibt dennoch eine wichtige Erkenntnis: Eine Krankenkasse darf eine individuell notwendige medizinische Betreuung nicht allein mit dem Hinweis ablehnen, dafür sei die Eingliederungshilfe zuständig. Sie muss den konkreten medizinischen Bedarf und die gesetzlichen Leistungsvoraussetzungen berücksichtigen.

Häufige Fragen zur Schulbegleitung

Muss die Krankenkasse eine Schulbegleitung bezahlen?

Das kann der Fall sein, wenn die Begleitung medizinisch notwendige Behandlungspflege nach § 37 Absatz 2 SGB V sicherstellt. Eine ausschließlich pädagogische oder teilhabebezogene Unterstützung fällt dagegen grundsätzlich in einen anderen Leistungsbereich.

Reichen einzelne Pflegeeinsätze während der Schulzeit aus?

Das hängt vom individuellen medizinischen Bedarf ab. Wenn gesundheitliche Gefahren jederzeit auftreten können und sofortiges Eingreifen erforderlich ist, können einzelne, zeitlich festgelegte Einsätze unzureichend sein.

Gilt der Beschluss auch für Kinder mit Autismus?

Der konkrete Fall betrifft ein Kind mit Diabetes Typ 1. Für Kinder mit Autismus ist vor allem die Abgrenzung wichtig: Medizinische Behandlungspflege und Schulbegleitung zur Teilhabe an Bildung haben unterschiedliche gesetzliche Grundlagen.

Quellen

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 30.10.2026 – L 16 KR 802/26 B ER, ECLI:DE:LSGNRW:2026:1030.L16KR802.26B.ER.00

§ 37 SGB V – Häusliche Krankenpflege

§ 37c SGB V – Außerklinische Intensivpflege

§ 112 SGB IX – Leistungen zur Teilhabe an Bildung

§ 35a SGB VIII – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung

§ 84 SGG – Widerspruchsfrist