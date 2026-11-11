Neue Berechnung ab 2027: Bei dieser Rente zahlen Rentner keine Steuern mehr

1.400 Euro monatliche Bruttorente und keine Einkommensteuer: Das ist 2026 unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Unsere Beispielrechnung zeigt, wie Freibeträge und Versicherungsbeiträge die Steuer auf null senken können. Eine feste Rentengrenze, die für alle gilt, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Einkommensteuer entfällt grundsätzlich bis zu einer individuell unterschiedlichen Rentenhöhe, nicht ab einer besonders hohen Rente. Wer bisher Steuern gezahlt hat, wird deshalb nicht allein durch eine Rentenerhöhung davon befreit.

1.400 Euro Rente: So kann die Steuer auf null sinken

Für das folgende Beispiel nehmen wir eine alleinstehende Person an, deren gesetzliche Rente im Januar 2026 beginnt. Über das gesamte Jahr erhält sie 16.800 Euro brutto. Das entspricht durchschnittlich 1.400 Euro monatlich; die einzelnen Monatszahlungen können wegen einer Rentenanpassung unterschiedlich ausfallen.

Weitere Einkünfte oder Leistungen mit Progressionsvorbehalt gibt es im Beispiel nicht. Die steuerlich abziehbaren, selbst getragenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge setzen wir mit 2.100 Euro jährlich an. Das ist eine Rechenannahme, kein einheitlicher Beitrag für alle Rentner.

Bei Rentenbeginn 2026 beträgt der Besteuerungsanteil 84 Prozent. Von der Jahresbruttorente gehen damit zunächst 14.112 Euro in die weitere Steuerberechnung ein. Die übrigen 16 Prozent bleiben im ersten Bezugsjahr steuerfrei.

Eigene Beispielrechnung: Einkommensteuer bei Rentenbeginn im Januar 2026 Rechenschritt Betrag im Beispiel Jahresbruttorente 2026 16.800 Euro Davon steuerpflichtiger Anteil: 84 Prozent 14.112 Euro Abzüglich Werbungskosten-Pauschbetrag −102 Euro Abzüglich angenommener abziehbarer Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge −2.100 Euro Abzüglich Sonderausgaben-Pauschbetrag −36 Euro Zu versteuerndes Einkommen 11.874 Euro Tarifliche Einkommensteuer 2026 0 Euro

Die Pauschbeträge und der Abzug der entsprechenden Versicherungsbeiträge sind gesetzlich geregelt. Der Grundfreibetrag beträgt 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro. Das zu versteuernde Einkommen liegt im Beispiel darunter – deshalb fällt keine Einkommensteuer an.

Der Grundfreibetrag ist keine Grenze für die Bruttorente

Wer die Jahresrente direkt mit den 12.348 Euro vergleicht, überspringt wichtige Rechenschritte. Der Grundfreibetrag bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen. Die Bruttorente kann deutlich darüber liegen.

Zunächst wird der steuerfreie Teil der Rente berücksichtigt. Anschließend können unter anderem Werbungskosten und abzugsfähige Versicherungsbeiträge das Ergebnis verringern. Erst danach steht fest, welcher Betrag für den Einkommensteuertarif maßgeblich ist.

Ebenso wenig bedeuten 84 Prozent Besteuerungsanteil, dass 84 Prozent der Rente an das Finanzamt gehen. Der Prozentsatz bestimmt lediglich, welcher Rentenanteil zunächst in die Berechnung einfließt.

Weitere Orientierungswerte und ihre Voraussetzungen enthält unser Beitrag zur Rentenbesteuerung 2026 mit Tabelle.

Gleiche Rente, unterschiedliche Steuer

Zwei Menschen mit derselben Bruttorente können unterschiedlich viel Einkommensteuer zahlen. Besonders wichtig ist das Jahr des Rentenbeginns: Davon hängt der ursprüngliche Besteuerungsanteil ab.

Der persönliche Rentenfreibetrag wird grundsätzlich anhand der Jahresrente im Jahr nach Rentenbeginn festgelegt. Anschließend bleibt er bei regulären Rentenanpassungen als Eurobetrag unverändert. Deshalb darf bei einer älteren Bestandsrente nicht jedes Jahr einfach der ursprüngliche steuerfreie Prozentsatz von der inzwischen gestiegenen Rente abgezogen werden.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Auch die übrigen Verhältnisse unterscheiden sich. Eine zusätzliche Betriebsrente, steuerpflichtiger Arbeitslohn oder ein Überschuss aus Vermietung können die Steuerberechnung verändern. Wer solche Einkünfte hat, kann die Rechnung für eine alleinige gesetzliche Rente nicht unverändert übernehmen.

Abziehbare Ausgaben können den Unterschied machen

Im Beispiel wurden 2.100 Euro Versicherungsbeiträge angesetzt. Tatsächlich zählt der individuell abziehbare Betrag. Bei der Krankenversicherung sind insbesondere die Beiträge zur Basisabsicherung relevant, bei der Pflegeversicherung die Pflichtbeiträge. Erstattungen und Zuschüsse müssen berücksichtigt werden.

Sind die abzugsfähigen Aufwendungen höher, kann auch eine höhere Bruttorente ohne Einkommensteuer bleiben. Fallen sie niedriger aus, steigt bei ansonsten gleichen Verhältnissen das zu versteuernde Einkommen.

Daneben können weitere persönliche Abzüge infrage kommen. Eine Übersicht bietet unser Beitrag über 15 Posten, die Rentner von der Steuer absetzen können. Entscheidend bleibt, welche Voraussetzungen im jeweiligen Fall erfüllt sind.

Null Euro Steuer bedeutet nicht automatisch keine Steuererklärung

Dieser Unterschied wird häufig übersehen: Auch wenn die endgültige Berechnung null Euro ergibt, kann eine Steuererklärung erforderlich sein.

Für Rentner ohne lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn kommt es bei der Erklärungspflicht grundsätzlich auf den Gesamtbetrag der Einkünfte an. Versicherungsbeiträge und andere Sonderausgaben werden erst später abgezogen. Im Beispiel liegt der Rentenanteil nach Werbungskosten bei 14.010 Euro und damit über dem Grundfreibetrag. Erst die weiteren Abzüge senken das zu versteuernde Einkommen darunter.

Eine Erklärungspflicht und eine Steuerzahlung sind daher getrennt zu prüfen. Wer vom Finanzamt zur Abgabe aufgefordert wird, sollte die Aufforderung auch dann beachten, wenn er keine Steuer erwartet.

Die Rechnung gilt für ein Jahr, nicht für den gesamten Ruhestand

Eine heute steuerlich unbelastete Rente bleibt nicht zwangsläufig dauerhaft ohne Einkommensteuer. Reguläre Rentenerhöhungen erhöhen grundsätzlich den steuerpflichtigen Rentenbetrag, während der persönliche Rentenfreibetrag dabei unverändert bleibt. Auch neue Einkünfte oder veränderte Abzüge können das Ergebnis verschieben.

Für eine eigene Berechnung sind deshalb die Jahresbruttorente, der Rentenbeginn, der persönliche Rentenfreibetrag, weitere Einkünfte und die abziehbaren Ausgaben erforderlich. Die Monatsrente auf dem Konto allein reicht nicht aus.

Kostenlose Bescheinigung erleichtert die eigene Prüfung

Wer seine tatsächlichen Jahresbeträge prüfen möchte, kann bei der Deutschen Rentenversicherung kostenlos die „Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“ anfordern.

Sie enthält die Rentenhöhe sowie die gemeldeten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und hilft dabei, die Rechenannahmen im Beispiel durch eigene Werte zu ersetzen.

Nach der ersten Anforderung wird die Bescheinigung auch in den Folgejahren automatisch zugesandt. Die automatische Datenübermittlung an das Finanzamt ersetzt allerdings keine gegebenenfalls erforderliche Steuererklärung