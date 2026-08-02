Schwerbehinderung: Betreuungsplatz gestrichen – Mutter kann jetzt nicht mehr arbeiten

Zehn Familien in Bayreuth haben kurzfristig den Betreuungs- und Therapieplatz ihrer schwerbehinderten Kinder verloren. Bei einer Familie lagen nach Angaben des Bayerischen Rundfunks nur zwei Wochen zwischen der Kündigung und dem Ende der Betreuung. Für berufstätige Eltern bedeutet ein solcher Ausfall oft weniger Arbeitszeit, weniger Einkommen und später eine niedrigere Rente.

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Besonders hart trifft ein Betreuungsausfall Alleinerziehende, weil niemand im selben Haushalt die fehlenden Stunden übernehmen kann. Eine selbstständige Mutter sagte dem BR, sie sei nicht mehr arbeitsfähig, wenn auch der verbliebene halbe Platz ihres Sohnes wegfalle. Der Bericht vom 30. Juli 2026 zeigt, wie schnell fehlendes Fachpersonal die berufliche Existenz einer Familie gefährden kann.

Zehn Kinder verlieren Betreuung und Therapien

Auslöser in Bayreuth ist Personalmangel im Heilpädagogischen Zentrum der Rummelsberger Diakonie. Nachdem die Heimaufsicht die Beseitigung von Mängeln verlangt hatte, reduzierte der Träger die Zahl der Plätze. Zehn Kündigungen waren die Folge.

Unter den betroffenen Kindern ist nach der ersten BR-Recherche vom 17. Juli 2026 ein 16-jähriger Junge mit Pflegegrad 5. Mit seinem Platz fielen mehrere Stunden Betreuung am Nachmittag weg. Auch Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie mussten neu organisiert werden.

Für die Mütter verlängert sich die tägliche Betreuung nach der Schule laut BR um gut drei Stunden. Hinzu kommen Fahrten, die Suche nach Therapeuten und der Schriftwechsel mit Behörden und Kassen. Aus der kurzfristigen Kündigung droht so eine länger andauernde Versorgungslücke zu werden.

Eine heilpädagogische Tagesstätte ist mehr als Kinderbetreuung

Eine heilpädagogische Tagesstätte verbindet Betreuung, Förderung, soziale Kontakte und je nach Einrichtung medizinisch-therapeutische Leistungen. Der Bezirk Oberfranken beschreibt diese Einrichtungen als Ergänzung und Unterstützung der Familienerziehung. Für Kinder mit hohem Hilfebedarf sind sie deshalb weit mehr als ein Platz für den Nachmittag.

Für schulpflichtige Kinder mit körperlicher, geistiger oder mehrfacher Behinderung werden solche Hilfen in Bayern regelmäßig vom Bezirk als Eingliederungshilfe finanziert. Bei einer seelischen Behinderung kann das Jugendamt nach § 35a SGB VIII zuständig sein. Dafür muss die seelische Gesundheit voraussichtlich länger als sechs Monate vom altersgemäßen Zustand abweichen und dadurch die Teilhabe beeinträchtigt sein oder eine solche Beeinträchtigung drohen.

Wichtig ist: Der Anspruch auf Eingliederungshilfe richtet sich nach dem individuellen Teilhabebedarf des Kindes. Die Erwerbstätigkeit der Eltern begründet für sich allein keinen Anspruch. Bei der Ausgestaltung einer anderen Hilfe müssen die familiären Verhältnisse und die Zumutbarkeit jedoch berücksichtigt werden, wie § 104 SGB IX vorgibt.

Die Kündigung des Trägers beseitigt den Hilfebedarf nicht

Bei einem finanzierten Tagesstättenplatz bestehen zwei Ebenen. Einerseits gibt es die Bewilligung durch den Bezirk oder das Jugendamt, andererseits das Betreuungsverhältnis mit der Einrichtung. Kündigt die Einrichtung, verschwindet der festgestellte Unterstützungsbedarf des Kindes dadurch nicht.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Behörde unter allen Umständen einen Platz in derselben Einrichtung sichern kann. Fehlt dort geeignetes Personal, kann eine Fortsetzung aus Gründen des Kindeswohls ausscheiden. Der Leistungsträger muss dann prüfen, wie der Bedarf auf andere geeignete Weise gedeckt werden kann.

Je nach Einzelfall kommen ein anderer Anbieter, zusätzliche Assistenz oder eine individuelle Betreuung in Betracht. Auch ein Persönliches Budget nach § 29 SGB IX kann geprüft werden. Es hilft jedoch nur, wenn sich damit tatsächlich geeignete Personen oder Dienste finden lassen.

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Bei ausgefallenen Therapien muss außerdem geklärt werden, wer für die jeweilige Leistung zuständig ist. Ärztlich verordnete Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie können Leistungen der Krankenversicherung sein, während heilpädagogische Förderung und Assistenz zur Eingliederungshilfe gehören können. Eine Ersatzlösung muss deshalb Betreuung, Förderung und medizinische Behandlungen jeweils gesondert absichern.

Eltern sollten beim zuständigen Leistungsträger schriftlich die sofortige Fortführung der Hilfe in geeigneter Form verlangen. Benannt werden sollten die benötigten Betreuungszeiten, der Pflegebedarf, die ausgefallenen Förderangebote und die Folgen für das Kind. Eine allgemeine Bitte um Unterstützung ist häufig zu ungenau.

Fehlende Betreuung drängt Mütter aus dem Beruf

Der Fall aus Bayreuth steht für ein Problem, das viele Familien bereits vor einer Kündigung erleben. Eine 2025 veröffentlichte Expertise des Deutschen Jugendinstituts wertete eine Befragung von 1.070 Eltern und Sorgeberechtigten eines pflegebedürftigen Kindes aus. 15 Prozent der Befragten waren alleinerziehende Mütter ohne festen Partner.

Nur rund ein Viertel dieser Mütter hatte die Arbeits- oder Ausbildungszeit wegen der Beeinträchtigung des Kindes unverändert gelassen. 52,1 Prozent reduzierten ihren Arbeits- oder Ausbildungsumfang im Durchschnitt um 13,5 Stunden pro Woche. Weitere 22,5 Prozent beendeten ihre Arbeit oder unterbrachen ihre Ausbildung.

Fast jede zweite alleinerziehende Mutter machte sich große Sorgen um die eigene Altersversorgung. Die Erhebung ist wegen ihres Zugangs über Elternnetzwerke und Fachstellen nicht repräsentativ für alle Familien in Deutschland. Sie zeigt dennoch, wie eng verlässliche Betreuung, Erwerbseinkommen und spätere Alterssicherung zusammenhängen.

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Diese Hilfen fangen den Verdienstausfall nur teilweise auf

Für einen plötzlichen Ausfall gibt es verschiedene arbeits- und sozialrechtliche Hilfen. Keine davon ersetzt dauerhaft den gestrichenen Tagesstättenplatz oder das volle Erwerbseinkommen.

Mögliche Hilfe Was Eltern beachten müssen Kurzzeitige Arbeitsverhinderung In einer akut aufgetretenen Pflegesituation dürfen Beschäftigte bis zu zehn Arbeitstage fehlen, um die Versorgung zu organisieren oder sicherzustellen. Das gilt bei jedem Arbeitgeber, setzt aber eine pflegebedingte Akutsituation voraus. Pflegeunterstützungsgeld Wird kein Arbeitsentgelt fortgezahlt, kann die Pflegekasse für höchstens zehn Arbeitstage je pflegebedürftiger Person und Kalenderjahr in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts zahlen. Der Antrag muss unverzüglich gestellt werden. Pflegezeit Bei Arbeitgebern mit mehr als 15 Beschäftigten kann eine vollständige oder teilweise Freistellung von bis zu sechs Monaten verlangt werden. Sie ist grundsätzlich unbezahlt; ein zinsloses Darlehen kann einen Teil des Ausfalls vorübergehend abfedern. Familienpflegezeit Bei Arbeitgebern mit mehr als 25 Beschäftigten kann die Arbeitszeit für bis zu 24 Monate auf mindestens 15 Wochenstunden reduziert werden. Auch hier gibt es keinen dauerhaften Lohnausgleich, sondern allenfalls ein rückzahlbares Darlehen. Existenzsichernde Leistungen Sinkt das Einkommen, können je nach Haushalt Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen des Jobcenters beziehungsweise Sozialamts in Betracht kommen. Die Zahlungen müssen beantragt oder wegen der Einkommensänderung neu berechnet werden.

Wer Pflegezeit und Familienpflegezeit miteinander verbindet, kann beide Freistellungen zusammen höchstens 24 Monate nutzen. Die Zeiträume müssen unmittelbar aneinander anschließen. Einzelheiten erläutert das Bundesfamilienministerium auf dem Portal „Wege zur Pflege“.

Ob der Verlust eines Tagesstättenplatzes eine akute Pflegesituation auslöst, hängt vom Einzelfall ab. Die pflegerische Versorgung muss sofort neu organisiert oder selbst übernommen werden. Das Bundesfamilienministerium erläutert die Voraussetzungen auf dem Portal „Wege zur Pflege“.

Ob der Arbeitgeber für eine kurze Abwesenheit trotzdem Lohn zahlen muss, kann sich aus Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder § 616 BGB ergeben. Die gesetzliche Vorschrift kann im Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden. Wird das Entgelt fortgezahlt, besteht für denselben Zeitraum kein Pflegeunterstützungsgeld.

Ausführliche Hinweise enthält der Beitrag zum Pflegeunterstützungsgeld. Selbstständige können die arbeitsrechtlichen Freistellungsansprüche dagegen nicht nutzen, weil ihnen kein Arbeitgeber gegenübersteht. Sie können bei einem vollständigen Betreuungsausfall innerhalb weniger Tage Aufträge, Kunden und Einnahmen verlieren.

Kinderkrankengeld hilft ebenfalls nicht allein wegen der Kündigung des Platzes. Nach § 45 SGB V muss das versicherte Kind erkrankt sein und nach ärztlicher Bescheinigung Betreuung, Beaufsichtigung oder Pflege benötigen. Bei einem behinderten und auf Hilfe angewiesenen Kind entfällt zwar die gewöhnliche Altersgrenze, nicht aber die erforderliche Erkrankung.

Pflegebeiträge ersetzen weder Betreuung noch Arbeitslohn

Übernimmt eine Mutter mehr nicht erwerbsmäßige Pflege in häuslicher Umgebung und reduziert deshalb ihre Arbeit, können Beiträge der Pflegekasse zur gesetzlichen Rentenversicherung hinzukommen. Das Kind muss mindestens Pflegegrad 2 haben und die Pflegeperson wenigstens zehn Stunden pro Woche an mindestens zwei Tagen pflegen. Außerdem darf sie regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein.

Die Höhe der Beiträge hängt unter anderem vom Pflegegrad und von der bezogenen Pflegeleistung ab. Sie orientiert sich nicht am vorherigen Verdienst und gleicht den Verlust aus einer gut bezahlten Beschäftigung daher meist nicht vollständig aus. Die Voraussetzungen ergeben sich aus § 44 SGB XI.

Wer seine Arbeitszeit auf 30 Stunden oder weniger senkt oder deutlich mehr Pflege übernimmt, sollte die Pflegekasse sofort informieren. Die Pflegeperson kann sich die Feststellungen zu den Pflegezeiten und die Meldung an die Rentenversicherung schriftlich mitteilen lassen. Weitere Leistungen erklärt der Beitrag Schwerbehinderung: Pflegegeld und Zusatzbudgets.

Pflegegeld ist allerdings kein Lohn für die Mutter und kein voller Ersatz für ein Erwerbseinkommen. Auch der gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege hilft nur, wenn eine geeignete Ersatzperson oder Einrichtung verfügbar ist. Geld allein schafft noch keinen sicheren Betreuungsplatz.

Welches Gericht bei einer Versorgungslücke zuständig ist

Betroffene sollten die Kündigung, den Bewilligungsbescheid, Förder- und Therapiepläne sowie ärztliche Berichte zusammenstellen. Hinzu kommen Nachweise über die bisherigen Betreuungszeiten und die drohenden Folgen für das Kind. Auch eine notwendige Arbeitszeitreduzierung kann die Dringlichkeit der familiären Lage belegen.

Bei Eingliederungshilfe nach Teil 2 des SGB IX ist das Sozialgericht zuständig, wie § 51 Absatz 1 Nummer 6a SGG bestimmt. Eine vorläufige Leistung kann dort im Eilverfahren nach § 86b SGG beantragt werden. Über das Verfahren informiert der interne Ratgeber zum Eilantrag beim Sozialgericht.

Bei Eingliederungshilfe des Jugendamtes nach § 35a SGB VIII führt der Rechtsweg dagegen zum Verwaltungsgericht. Der Eilantrag richtet sich dort nach § 123 VwGO. Eltern sollten deshalb vor einem gerichtlichen Antrag genau prüfen, auf welcher gesetzlichen Grundlage die Hilfe erbracht wird.

Auch die Fristen einer Untätigkeitsklage unterscheiden sich. Vor dem Sozialgericht gilt für einen unbearbeiteten Antrag grundsätzlich eine Wartezeit von sechs Monaten und für einen Widerspruch von drei Monaten nach § 88 SGG. Im Verwaltungsprozess beträgt die Frist nach § 75 VwGO grundsätzlich drei Monate, wobei besondere Umstände eine frühere Klage erlauben können.

Für einen Eilantrag müssen diese Fristen nicht abgewartet werden. Er kann bereits vorher gestellt werden, wenn dem Kind schwere Nachteile drohen und die Behörde nicht rechtzeitig für eine vorläufige Lösung sorgt. Beratung bieten Sozial- und Behindertenverbände, die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, Verfahrenslotsen der Jugendämter und entsprechend erfahrene Rechtsanwälte.

Der Personalmangel darf nicht zur privaten Armutsfalle werden

Eine Einrichtung darf Kinder nicht ohne ausreichend qualifiziertes Personal betreuen. Die Folgen des Fachkräftemangels dürfen aber nicht einfach in die Familien verlagert werden. Sonst tragen besonders Alleinerziehende die Belastung durch weniger Einkommen, gefährdete Arbeitsplätze und geringere Rentenansprüche.