Schwerbehindertenausweis: Diese Rabatte gibt es im September 2026

Menschen mit Schwerbehindertenausweis können im September 2026 bei Messen, Gartenschauen, Museen und Kulturveranstaltungen teilweise erheblich sparen. Besonders attraktiv ist die IAA Transportation in Hannover: Statt bis zu 32 Euro kostet das ermäßigte Ticket für Menschen mit Behinderung nur 9 Euro. Auch Landesgartenschauen reduzieren ihre Eintrittspreise für Besucher ab einem GdB von 50 deutlich.

Wer das Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis trägt, sollte außerdem immer nach dem Eintritt für die Begleitperson fragen. Viele Veranstalter lassen diese kostenlos hinein. Allerdings gelten keine einheitlichen Regeln. Jeder Veranstalter legt selbst fest, ab welchem GdB er ermäßigt und welche Merkzeichen eine kostenlose Begleitung ermöglichen.

IAA Transportation: 9 statt bis zu 32 Euro

Vom 15. bis 20. September 2026 läuft auf dem Messegelände Hannover die IAA Transportation. Für Menschen mit Behinderung gehört sie zu den interessantesten September-Angeboten.

Eine reguläre Tageskarte kostet online 28 Euro, an der Tageskasse 32 Euro. Menschen mit Behinderung zahlen gegen Nachweis lediglich 9 Euro. Damit sparen sie gegenüber der Tageskasse 23 Euro beziehungsweise rund 72 Prozent.

Steht im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen B, erhält zusätzlich eine Begleitperson freien Eintritt. Wer online bucht, muss dafür nach Angaben des Veranstalters nach dem Kauf eine Kopie des Schwerbehindertenausweises einreichen und das Gratisticket anfordern.

Landesgartenschau Neuss: Schwerbehinderte zahlen nur die Hälfte

Auch die Landesgartenschau Neuss bietet im September eine erhebliche Ermäßigung. Sie läuft noch bis zum 11. Oktober 2026.

Erwachsene zahlen im Webshop 20 Euro für eine Tageskarte, an der Kasse 22 Euro. Menschen mit Behinderung ab einem GdB von 50 zahlen dagegen online nur 10 Euro beziehungsweise 12 Euro vor Ort. Der Schwerbehindertenausweis halbiert damit beim Onlinekauf den Eintrittspreis.

Die Landesgartenschau gewährt außerdem einer Begleitperson kostenlosen Eintritt, wenn beim schwerbehinderten Besucher die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Der Veranstalter nennt ausdrücklich die Merkzeichen B, aG, H, Bl und Gl.

Ein besonderer Termin ist der 20. September: Dann tritt Heavysaurus im Rahmen des Veranstaltungsprogramms auf. Für diesen Auftritt verlangt die Gartenschau kein zusätzliches Veranstaltungsticket. Wer bereits eine gültige Eintrittskarte besitzt, kann das Konzert ohne Extra-Eintritt besuchen.

Landesgartenschau Ellwangen: Eintritt und Nahverkehr günstiger

Die Landesgartenschau Ellwangen läuft noch bis zum 4. Oktober 2026 und bietet gerade im September mehrere größere Kulturveranstaltungen.

Das normale Tagesticket kostet 24,90 Euro. Menschen mit Behinderung ab einem GdB von 50 zahlen 19,90 Euro und sparen damit fünf Euro. Das Tagesticket enthält außerdem die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Baden-Württemberg nach den Bedingungen des Kombitickets.

Eine Begleitperson erhält kostenlosen Eintritt, wenn im Ausweis eines der vom Veranstalter genannten Merkzeichen B, aG, H, Bl oder Gl steht.

Im September lohnt sich das Ticket besonders für Musikfans. Am 5. September steht mit „PULSE“ eine Pink-Floyd-Tribute-Show auf dem Programm, am 6. September folgt „Pop und Poesie“ und am 12. September eine Phil-Collins- und Genesis-Tribute-Night. Die Gartenschau wirbt damit, dass die Veranstaltungen grundsätzlich im Eintritt enthalten sind.

Reitsportmesse Halle: Ermäßigung auch für Menschen mit Behinderung

Vom 18. bis 20. September 2026 öffnet die Reitsportmesse in Halle an der Saale. Auch dort erhalten Menschen mit Behinderung gegen Nachweis einen reduzierten Eintritt.

Die reguläre Eintrittskarte kostet am Freitag 8 Euro, am Samstag und Sonntag jeweils 10 Euro. Die ermäßigten Tickets kosten 7 beziehungsweise 8 Euro. Der Veranstalter erklärt ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderung den ermäßigten Eintritt erhalten.

Bei der Begleitperson unterscheidet die Messe genauer. Bei einem Behinderungsgrad unter 80 Prozent erhält die Begleitung nach Veranstalterangaben eine Ermäßigung. Bei einem höheren Grad beziehungsweise bei Merkzeichen B kann die Begleitperson kostenfrei hinein. Betroffene sollten den Schwerbehindertenausweis deshalb unbedingt zum Einlass mitbringen.

Grüne Tage Thüringen: Mit Merkzeichen B vier Euro sparen

Vom 25. bis 27. September 2026 finden in Erfurt die Grünen Tage Thüringen statt. Hier zeigt sich besonders deutlich, warum Betroffene die Tarifbedingungen vor dem Ticketkauf lesen sollten. Eine normale Tageskarte kostet 15 Euro. Das ermäßigte Ticket kostet 11 Euro.

Diese Ermäßigung erhalten bei Menschen mit Schwerbehinderung allerdings ausdrücklich Rollstuhlfahrende sowie schwerbehinderte Besucher, die eine notwendige Begleitperson haben und das Merkzeichen B im Ausweis tragen. Die Begleitperson kommt dann kostenlos hinein.

Ein Schwerbehindertenausweis ohne notwendige Begleitperson reicht laut Veranstalter dagegen nicht für diesen Sondertarif. Dann gilt die normale Tageskarte.

Wer erst ab 16 Uhr kommt, fährt ohnehin günstiger: Das Feierabendticket kostet für alle Besucher nur 7 Euro.

Deutsches Museum: 9 statt 16 Euro

Auch ohne spezielle Septemberveranstaltung können Menschen mit Schwerbehinderung dauerhaft beim Museumsbesuch sparen. Ein besonders deutlicher Preisunterschied besteht im Deutschen Museum auf der Münchner Museumsinsel.

Erwachsene zahlen dort 16 Euro. Schwerbehinderte ab einem GdB von 50 erhalten die Tageskarte für 9 Euro. Das spart sieben Euro beziehungsweise knapp 44 Prozent. Bei eingetragenem Merkzeichen B besucht die Begleitperson das Museum kostenlos.

Noch günstiger sind die Zweigstellen. Im Verkehrszentrum kostet der Eintritt regulär 9 Euro und ermäßigt 6 Euro. Schwerbehinderte Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren mit GdB 50 erhalten dort sogar freien Eintritt.

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Wer häufiger kommt, sollte zudem die Jahreskarte vergleichen. Das Deutsche Museum verlangt regulär 50 Euro, schwerbehinderte Erwachsene zahlen für die ermäßigte Jahreskarte 25 Euro. Sie gilt für die Münchner Museumsinsel, das Verkehrszentrum und die Flugwerft Schleißheim.

Berlinische Galerie: Fünf Euro weniger und Begleitung kostenlos

Die Berlinische Galerie verlangt regulär 12 Euro für den Eintritt. Inhaber eines Schwerbehindertenausweises zahlen nur 7 Euro.

Damit reduziert sich der Eintritt um mehr als 40 Prozent. Eine anerkannte Begleitperson erhält freien Eintritt. Das Museum erlaubt außerdem Assistenzhunde in allen öffentlich zugänglichen Räumen und stellt bei Bedarf kostenlos Rollstühle und Klapphocker zur Verfügung.

Im September gibt es dort ein zusätzliches Sparangebot: Am 2. September findet der monatliche „Happy Wednesday“ statt. An jedem ersten Mittwoch des Monats zahlen ohnehin alle Besucher nur 7 Euro. Für Schwerbehinderte entsteht an diesem Tag deshalb kein zusätzlicher Preisvorteil gegenüber dem allgemeinen Aktionstarif.

Philharmonie Berlin: Führung zum halben Preis

Bei den Berliner Philharmonikern lohnt sich im September ein Blick auf die Führungen. Am 26. September 2026 findet die Familienführung „Unser Klangschiff“ um 14 Uhr und noch einmal um 15.30 Uhr statt.

Der normale Eintritt kostet 10 Euro. Schwerbehinderte zahlen nur 5 Euro. Damit halbiert sich der Preis. Kinder und Schüler nehmen kostenlos teil.

Für reguläre Konzerte gilt eine andere Regel: Besucher mit einem Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen B erhalten nicht automatisch selbst ein günstigeres Konzertticket, aber ihre Begleitperson bekommt bei Veranstaltungen der Stiftung Berliner Philharmoniker eine kostenlose Karte. Diese Begleitkarten lassen sich inzwischen auch beim Einzelkartenkauf über den Webshop buchen.

Oper Frankfurt: Mit GdB 50 grundsätzlich 50 Prozent Rabatt

Besonders attraktiv fällt die allgemeine Ermäßigungsregel der Oper Frankfurt aus. Schwerbehinderte ab einem GdB von 50 erhalten grundsätzlich 50 Prozent Nachlass auf den Normalpreis.

Auch die Begleitperson kann 50 Prozent Ermäßigung erhalten, wenn der Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen B enthält. Für Rollstuhlfahrer gelten eigene Preise: Sie zahlen nach den aktuellen Bedingungen 6 Euro, die Begleitperson 10 Euro. Ausnahmen gelten unter anderem für Premieren, Gastspiele, Sonderveranstaltungen und Silvestervorstellungen.

Im September stehen beispielsweise „Così fan tutte“ am 5. und 9. September sowie „Turandot“ am 6., 12. und 25. September auf dem Spielplan. Bei der Premiere von „Mazeppa“ am 13. September sollten Besucher dagegen genau hinsehen: Premieren nimmt die Oper von der allgemeinen Schwerbehindertenermäßigung aus.

Merkzeichen B kann mehr wert sein als die eigentliche Ermäßigung

Bei vielen Angeboten fällt der Preisnachlass für den schwerbehinderten Besucher selbst vergleichsweise klein aus. Der größere finanzielle Vorteil entsteht häufig durch die kostenlose Begleitperson.

Ein Beispiel: Zahlen zwei Erwachsene bei der Landesgartenschau Neuss normalerweise online jeweils 20 Euro, kostet der gemeinsame Besuch 40 Euro. Hat ein Besucher GdB 50 und erfüllt zugleich die Bedingungen für eine kostenlose Begleitperson, kostet das ermäßigte Ticket nur 10 Euro und die Begleitung nichts. Das Paar spart damit 30 Euro.

Bei anderen Veranstaltern gelten wiederum völlig andere Regeln. Die Reitsportmesse Halle unterscheidet nach Grad der Behinderung und Merkzeichen, während die IAA das ermäßigte Ticket bereits allgemein Menschen mit Behinderung anbietet und Merkzeichen B erst für das kostenlose Begleitticket verlangt.

Ein Schwerbehindertenausweis garantiert nicht überall einen Rabatt

Einen gesetzlichen Anspruch auf günstigere Museumskarten, Konzerttickets oder Messeeintritte schafft der Schwerbehindertenausweis nicht. Die Veranstalter legen ihre Eintrittsbedingungen selbst fest.

Deshalb bedeutet auch Merkzeichen B nicht automatisch, dass eine private Veranstaltung die Begleitperson kostenlos hineinlassen muss. Viele Museen, Theater, Gartenschauen und Messen gewähren diesen Vorteil freiwillig und orientieren sich dabei am Schwerbehindertenausweis.

Betroffene sollten vor dem Kauf deshalb prüfen, ob der Rabatt bereits ab GdB 50 gilt, ob ein bestimmtes Merkzeichen erforderlich ist und ob die kostenlose Begleitkarte online gebucht werden kann oder erst an der Kasse erhältlich ist.

Schwerbehindertenausweis immer zum Einlass mitnehmen

Ein ermäßigtes Onlineticket allein reicht meistens nicht. Veranstalter verlangen beim Einlass regelmäßig den gültigen Schwerbehindertenausweis. Teilweise fordern sie zusätzlich einen Lichtbildausweis.

Wer eine Begleitperson mitnimmt, sollte außerdem frühzeitig prüfen, wie deren Freikarte ausgegeben wird. Bei einigen Veranstaltungen genügt der Ausweis am Eingang. Andere Veranstalter verlangen ein eigenes Gratisticket oder eine vorherige Anmeldung.

Gerade bei stark besuchten Septemberveranstaltungen kann diese Vorbereitung verhindern, dass Betroffene trotz bestehender Ermäßigung vor Ort den vollen Preis zahlen müssen.

FAQ: Ermäßigung bei Schwerbehinderung

Gibt es mit GdB 50 automatisch ermäßigten Eintritt?

Nein. Jeder Veranstalter legt seine eigenen Ermäßigungsregeln fest. Viele Museen und Gartenschauen gewähren jedoch bereits ab GdB 50 einen Nachlass.

Hat die Begleitperson mit Merkzeichen B immer freien Eintritt?

Nein. Bei vielen Veranstaltern ist die Begleitperson kostenlos, einen allgemeinen Anspruch für jede private Veranstaltung gibt es aber nicht.

Welches September-Angebot spart besonders viel?

Bei der IAA Transportation in Hannover zahlen Menschen mit Behinderung 9 Euro statt bis zu 32 Euro. Bei Merkzeichen B erhält außerdem die Begleitperson freien Eintritt.

Quellen

Berlinische Galerie, Eintrittspreise und Ermäßigungen Berlinische Galerie – Tickets

Berliner Philharmoniker, Ticketinformationen und Familienführungen Berliner Philharmoniker – Ticketinformationen

Deutsches Museum, Eintrittspreise 2026 Deutsches Museum – Preise und Tickets

Grüne Tage Thüringen, Ticketpreise 2026 Grüne Tage Thüringen – Tickets und Öffnungszeiten

IAA Transportation, Tickets 2026 IAA Transportation – Tickets und Preise

Landesgartenschau Ellwangen, Eintrittspreise und Septemberprogramm Landesgartenschau Ellwangen – Eintrittspreise

Landesgartenschau Neuss, Eintrittspreise und Barrierefreiheit Landesgartenschau Neuss – Eintrittspreise

Oper Frankfurt, Spielplan und Ermäßigungsbedingungen Oper Frankfurt – Spielplan September 2026

Reitsportmesse Halle, Eintrittspreise 2026 Reitsportmesse Halle – Eintrittspreise