Schwerbehinderte können 2026 den Übergang in die Rente abfedern

Für viele schwerbehinderte Beschäftigte wird der Rentenübergang 2026 zu einer Rechenfrage. Wer früher aus dem Beruf aussteigen möchte, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen zwar vorzeitig nutzen, muss dann aber dauerhafte Abschläge einkalkulieren. Genau hier kann die Teilrente helfen, weil nicht sofort die gesamte Rente mit Abschlag bezogen werden muss.

Der oft als „Renten-Trick“ bezeichnete Weg ist kein Schlupfloch, sondern eine reguläre Gestaltungsmöglichkeit im Rentenrecht. Altersrenten können als Vollrente oder als Teilrente gezahlt werden; bei Altersrenten ist ein Anteil zwischen 10 Prozent und 99,99 Prozent der Vollrente möglich. Damit lässt sich der Übergang in den Ruhestand flexibler planen.

Warum 2026 für schwerbehinderte Menschen besonders wichtig ist

Für Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 gibt es eine eigene Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Voraussetzung sind neben der Schwerbehinderung auch mindestens 35 Versicherungsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Schwerbehinderung muss zum Rentenbeginn vorliegen; ein späterer Wegfall ändert den bereits entstandenen Rentenanspruch nicht.

Für den Jahrgang 1964 und spätere Jahrgänge gilt: Abschlagsfrei ist diese Rente erst mit 65 Jahren möglich. Ein vorzeitiger Bezug kann ab 62 Jahren beginnen, dann aber mit Abschlägen. Pro Monat vor dem abschlagsfreien Rentenalter werden 0,3 Prozent abgezogen, maximal also 10,8 Prozent.

Diese Kürzung bleibt dauerhaft bestehen. Wer also mit 62 die komplette Altersrente für schwerbehinderte Menschen bezieht, trägt den Abschlag nicht nur bis 65, sondern lebenslang. Deshalb lohnt es sich, nicht nur über den Zeitpunkt des Rentenbeginns nachzudenken, sondern auch über die Höhe der zuerst beantragten Rente.

Wie die Teilrente den Abschlag begrenzen kann

Der Gedanke hinter der Teilrente ist einfach: Statt sofort 100 Prozent der Rente abzurufen, beantragt die versicherte Person zunächst nur einen Teil. Auf diesen vorzeitig bezogenen Teil fällt der Abschlag an. Der nicht abgerufene Rentenanteil kann später hinzukommen, dann mit geringerem Abschlag oder bei Erreichen der abschlagsfreien Altersgrenze ohne Abschlag.

Das kann vor allem dann interessant sein, wenn Beschäftigte gesundheitlich kürzertreten müssen, aber noch nicht vollständig aus dem Arbeitsleben ausscheiden wollen. Die Teilrente schafft einen zusätzlichen Geldzufluss, ohne den gesamten Rentenanspruch sofort dauerhaft zu kürzen. Gleichzeitig bleibt mehr Gestaltungsspielraum für Arbeit, Teilzeit, Krankengeldfragen und die spätere Umstellung auf Vollrente.

Hinzuverdienst macht das Modell attraktiver

Seit 2023 können Bezieherinnen und Bezieher einer vorgezogenen Altersrente unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente deshalb gekürzt wird. Das gilt auch 2026. Die Deutsche Rentenversicherung weist zudem darauf hin, dass bei einer Teilrente der Anspruch auf Krankengeld weiterbestehen kann.

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Gerade dieser Punkt kann für schwerbehinderte Beschäftigte wichtig sein. Wer gesundheitlich belastet ist und im Übergang weiterarbeitet, sollte nicht nur die Rentenhöhe betrachten. Auch Absicherung bei längerer Krankheit, Sozialversicherungsbeiträge, Steuerfolgen und Arbeitszeitmodelle müssen in die Planung einbezogen werden.

Vollrente oder Teilrente: der Unterschied

Vorgezogene Vollrente Die gesamte Rente wird vor dem abschlagsfreien Alter bezogen. Der Abschlag trifft die volle Rentenhöhe und bleibt dauerhaft bestehen. Vorgezogene Teilrente Nur ein gewählter Anteil der Rente wird vorzeitig ausgezahlt. Der Abschlag betrifft zunächst nur diesen Anteil, während der restliche Anspruch später hinzukommen kann. Weiterarbeit neben der Rente Bei Altersrenten ist 2026 grundsätzlich unbegrenzter Hinzuverdienst möglich. Rentenkürzungen wegen des Arbeitslohns fallen bei Altersrenten nicht mehr an. Planungsbedarf Die Teilrente kann Vorteile bringen, muss aber individuell berechnet werden. Steuer, Krankenversicherung, Krankengeld und spätere Vollrente sollten vor dem Antrag geprüft werden.

Warum der Antrag gut vorbereitet sein sollte

Die Teilrente wirkt nur dann sinnvoll, wenn sie zur persönlichen Erwerbs- und Gesundheitssituation passt. Wer die Arbeitszeit reduzieren möchte, braucht andere Berechnungen als jemand, der weiter in Vollzeit arbeitet. Auch eine geplante Altersteilzeit, ein längerer Krankheitsverlauf oder ein möglicher Wechsel in die Erwerbsminderungsrente können die Entscheidung verändern.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Rentenantrag etwa drei Monate vor dem geplanten Rentenbeginn zu stellen. Vorher sollte eine aktuelle Rentenauskunft vorliegen. Daraus lässt sich erkennen, ob die Wartezeit erfüllt ist, wie hoch die voraussichtliche Rente ausfällt und welche Abschläge bei verschiedenen Startterminen entstehen.

Vor Teilrente immer Beratung

So attraktiv die Teilrente klingt, sie ersetzt keine sorgfältige Beratung. Wer einen Teil der Rente früher bezieht, bekommt diesen Anteil nicht später noch einmal nachgezahlt. Zudem kann ein früher Rentenbeginn steuerliche Folgen haben, weil Rente und Arbeitslohn zusammen das zu versteuernde Einkommen erhöhen können.

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Auch Kranken- und Pflegeversicherung müssen beachtet werden. Für manche Versicherte kann die Teilrente ein guter Übergang sein, für andere ist ein späterer Rentenbeginn finanziell besser. Entscheidend ist der Vergleich mehrerer Szenarien: Vollrente mit Abschlag, Teilrente mit Weiterarbeit, späterer Rentenbeginn oder eine Kombination aus reduzierter Arbeitszeit und Rentenbezug.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine schwerbehinderte Arbeitnehmerin des Jahrgangs 1964 erreicht 2026 ihr 62. Lebensjahr. Sie erfüllt die 35-jährige Wartezeit und hat einen anerkannten Grad der Behinderung von 50. Die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen wäre für sie erst mit 65 möglich.

Würde sie sofort die volle Rente beziehen, müsste sie einen dauerhaften Abschlag von bis zu 10,8 Prozent auf die gesamte Rente hinnehmen. Stattdessen beantragt sie zunächst eine Teilrente von 30 Prozent und reduziert ihre Arbeitszeit. Auf diese 30 Prozent fällt der Abschlag an, während der übrige Rentenanteil noch nicht vollständig vorgezogen wird.

Mit 65 kann sie dann prüfen lassen, wie die Umstellung auf die Vollrente wirkt. Der finanzielle Vorteil liegt darin, dass nicht von Anfang an die komplette spätere Rente dauerhaft gekürzt wurde. Zugleich hatte sie schon vor 65 ein zusätzliches Einkommen und konnte gesundheitlich entlastet weiterarbeiten.

Häufige Fragen zur Teilrente für schwerbehinderte Menschen 2026

1. Was bedeutet Teilrente bei schwerbehinderten Menschen?

Teilrente bedeutet, dass nicht die gesamte Altersrente ausgezahlt wird, sondern nur ein gewählter Anteil. Bei Altersrenten kann dieser Anteil zwischen 10 Prozent und 99,99 Prozent der Vollrente liegen. Für schwerbehinderte Menschen kann das interessant sein, wenn sie vorzeitig in die Rente einsteigen, aber nicht sofort die komplette Rente mit Abschlag beziehen möchten.

2. Warum kann eine Teilrente günstiger sein als eine vorgezogene Vollrente?

Bei einer vorgezogenen Vollrente wirkt der Abschlag auf die gesamte Rente und bleibt dauerhaft bestehen. Bei einer Teilrente betrifft der Abschlag zunächst nur den Teil, der tatsächlich vorzeitig ausgezahlt wird. Der übrige Rentenanteil kann später hinzukommen, möglicherweise mit geringerem oder ohne Abschlag.

3. Wer kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekommen?

Voraussetzung ist ein Grad der Behinderung von mindestens 50 zum Zeitpunkt des Rentenbeginns. Außerdem müssen mindestens 35 Versicherungsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt sein. Wer diese Bedingungen erfüllt, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen grundsätzlich früher als die reguläre Altersrente beanspruchen.

4. Darf man 2026 neben einer vorgezogenen Altersrente weiterarbeiten?

Ja, bei Altersrenten ist ein Hinzuverdienst grundsätzlich unbegrenzt möglich. Das gilt auch für vorgezogene Altersrenten. Dadurch kann eine Teilrente mit reduzierter oder sogar fortgesetzter Beschäftigung kombiniert werden.

5. Sollte man eine Teilrente ohne Beratung beantragen?

Nein, vor dem Antrag sollte eine individuelle Berechnung erfolgen. Die Teilrente kann Vorteile bringen, sie kann aber auch Auswirkungen auf Steuern, Krankenversicherung, Krankengeld und spätere Rentenhöhe haben. Deshalb sollten Betroffene vorab eine aktuelle Rentenauskunft prüfen und sich beraten lassen.

Fazit: Teilrente kann den Übergang sanfter machen

Für schwerbehinderte Menschen kann die Teilrente 2026 eine sinnvolle Alternative zur sofortigen vorgezogenen Vollrente sein. Sie ermöglicht einen früheren Einstieg in den Rentenbezug, ohne automatisch die gesamte Rente mit dem vollen Abschlag zu belasten. Besonders interessant ist das für Beschäftigte, die gesundheitlich entlastet werden müssen, aber noch weiterarbeiten können oder wollen.

Vor dem Antrag sollte jedoch immer eine individuelle Berechnung stehen. Der beste Weg hängt vom Geburtsjahr, der Rentenhöhe, dem Gesundheitszustand, dem Arbeitsverhältnis und der steuerlichen Lage ab. Wer diese Punkte rechtzeitig prüft, kann den Übergang in den Ruhestand finanziell deutlich besser steuern.