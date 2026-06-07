Witwenrente 2026: So viel wird jetzt bei 1.700 Euro Rente abgezogen

Wer eine Witwenrente oder Witwerrente erhält und zusätzlich eine eigene Altersrente bezieht, muss mit einer Einkommensanrechnung rechnen. Das bedeutet aber nicht, dass die eigene Rente vollständig von der Hinterbliebenenrente abgezogen wird. Gekürzt wird nur, wenn das anrechenbare Einkommen über dem Freibetrag liegt. Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

Bei einer monatlichen Altersrente von 1.700 Euro brutto ergibt sich ab Juli 2026 nach der üblichen Berechnung ein Abzug von rund 135,79 Euro bei der Witwenrente. Bis Ende Juni 2026 fällt die Kürzung höher aus, weil der Freibetrag noch niedriger ist. Der Unterschied entsteht durch die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026.

Warum die Witwenrente trotz eigener Altersrente nicht automatisch entfällt

Die Witwenrente soll Hinterbliebene finanziell absichern, wird aber mit eigenem Einkommen verrechnet. Zu den anrechenbaren Einkünften gehören unter anderem Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Arbeitsentgelt, Betriebsrenten, private Renten sowie bestimmte Kapital- und Mieteinkünfte.

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass Einkommen oberhalb eines Freibetrags zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet wird. Ausgenommen ist das sogenannte Sterbevierteljahr, in dem eigenes Einkommen noch nicht berücksichtigt wird.

Wichtig ist dabei die Reihenfolge der Berechnung. Zuerst wird aus der Brutto-Altersrente ein pauschaliertes Nettoeinkommen ermittelt. Danach wird der Freibetrag abgezogen. Erst vom verbleibenden Betrag werden 40 Prozent als Kürzung berechnet.

Der Freibetrag steigt ab Juli 2026

Der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung richtet sich nach dem aktuellen Rentenwert. Für Witwen-, Witwer- und Erziehungsrenten beträgt er das 26,4-Fache des aktuellen Rentenwerts. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich der Freibetrag zusätzlich um das 5,6-Fache des Rentenwerts. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Zum 1. Juli 2026 steigt der aktuelle Rentenwert nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Daraus ergibt sich ab Juli 2026 ein allgemeiner Freibetrag von 1.122,53 Euro pro Monat. Bis Juni 2026 gilt noch der bisherige Freibetrag von 1.076,86 Euro.

Berechnung bei 1.700 Euro eigener Altersrente

Bei einer eigenen Altersrente wird nicht die volle Bruttorente angesetzt. Die Deutsche Rentenversicherung nennt für Altersrenten mit Rentenbeginn nach 2010 einen pauschalen Abzug von 14 Prozent. Bei einer Brutto-Altersrente von 1.700 Euro bleiben dadurch 1.462 Euro als anrechenbares Einkommen übrig.

Ab Juli 2026 wird davon der Freibetrag von 1.122,53 Euro abgezogen. Es bleiben 339,47 Euro oberhalb des Freibetrags. Davon werden 40 Prozent berücksichtigt, also 135,79 Euro. Genau dieser Betrag mindert dann die monatliche Witwenrente.

Berechnungsschritt Betrag Eigene Altersrente brutto 1.700,00 Euro Pauschaler Abzug bei Altersrente nach 2010 14 Prozent, also 238,00 Euro Anrechenbares Einkommen 1.462,00 Euro Freibetrag ab Juli 2026 1.122,53 Euro Betrag oberhalb des Freibetrags 339,47 Euro Anrechnung auf die Witwenrente 40 Prozent, also 135,79 Euro

Bis Juni 2026 fällt der Abzug höher aus

Für die ersten sechs Monate des Jahres 2026 ist noch der niedrigere Freibetrag relevant. Bei einem anrechenbaren Einkommen von 1.462 Euro und einem Freibetrag von 1.076,86 Euro liegen 385,14 Euro über der Grenze. Davon werden 40 Prozent angerechnet.

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Das ergibt bis Juni 2026 eine Kürzung von 154,06 Euro im Monat. Ab Juli 2026 sinkt der Abzug im Beispiel auf 135,79 Euro. Für Betroffene verbessert sich die Auszahlung der Witwenrente dadurch rechnerisch um 18,27 Euro monatlich.

Zeitraum 2026 Abzug bei 1.700 Euro Altersrente Januar bis Juni 2026 154,06 Euro monatlich Ab Juli 2026 135,79 Euro monatlich

Was das für die tatsächliche Auszahlung bedeutet

Der errechnete Betrag wird nicht von der eigenen Altersrente abgezogen, sondern von der Witwenrente. Wer also 1.700 Euro eigene Altersrente erhält, behält diese Altersrente grundsätzlich weiter. Die Kürzung betrifft die Hinterbliebenenrente.

Wie hoch die Witwenrente vor der Anrechnung ist, hängt vom Rentenanspruch der verstorbenen Person und vom anzuwendenden Recht ab. Die große Witwen- oder Witwerrente beträgt grundsätzlich 55 Prozent der Rente der verstorbenen Person. In bestimmten Altfällen sind es 60 Prozent, die kleine Witwen- oder Witwerrente beträgt grundsätzlich 25 Prozent.

Die Anrechnung kann deshalb je nach Ausgangsbetrag sehr unterschiedlich wirken. Bei einer hohen Witwenrente fällt der Abzug prozentual weniger ins Gewicht. Bei einer niedrigen Witwenrente kann derselbe Abzugsbetrag spürbarer sein.

Warum der Rentenbeginn der eigenen Altersrente wichtig ist

Im Beispiel wurde mit dem pauschalen Abzug von 14 Prozent gerechnet. Dieser gilt für Altersrenten mit Rentenbeginn nach 2010. Hat die eigene Altersrente bereits vor 2011 begonnen, wird nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung ein pauschaler Abzug von 13 Prozent angesetzt.

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Das kann die Rechnung leicht verändern. Bei einem geringeren Pauschalabzug bleibt ein höheres anrechenbares Einkommen übrig. Dadurch kann auch die Kürzung der Witwenrente etwas höher ausfallen.

Kinder können den Freibetrag erhöhen

Der allgemeine Freibetrag gilt für Hinterbliebene ohne Zuschlag für waisenrentenberechtigte Kinder. Gibt es ein Kind, für das ein Anspruch auf Waisenrente besteht, erhöht sich der Freibetrag. Ab Juli 2026 beträgt dieser Zuschlag rechnerisch 238,11 Euro je Kind, weil der Rentenwert dann bei 42,52 Euro liegt.

In solchen Fällen kann dieselbe eigene Altersrente zu einer geringeren oder sogar zu keiner Kürzung führen. Ob ein Kinderzuschlag berücksichtigt wird, hängt nicht allein davon ab, ob Kinder vorhanden sind. Entscheidend ist, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den Zuschlag erfüllt sind.

Praxisbeispiel: Was bleibt von der Witwenrente übrig?

Eine Witwe erhält ab Juli 2026 eine eigene Altersrente von 1.700 Euro brutto. Ihre Witwenrente beträgt vor Einkommensanrechnung 650 Euro brutto im Monat. Da von ihrer eigenen Altersrente nach pauschalem Abzug 1.462 Euro als Einkommen zählen, liegt sie 339,47 Euro über dem Freibetrag.

Von diesen 339,47 Euro werden 40 Prozent angerechnet. Die Witwenrente sinkt dadurch um 135,79 Euro. Aus den ursprünglich 650 Euro Witwenrente werden rechnerisch 514,21 Euro vor weiteren individuellen Abzügen. Die eigene Altersrente von 1.700 Euro bleibt davon getrennt.

Häufige Fragen zur Witwenrente 2026

Wie viel wird bei 1.700 Euro eigener Altersrente von der Witwenrente abgezogen?

Ab Juli 2026 werden bei einer eigenen Altersrente von 1.700 Euro brutto rechnerisch rund 135,79 Euro von der Witwenrente abgezogen. Von Januar bis Juni 2026 liegt der Abzug im Beispiel noch bei etwa 154,06 Euro. Der Unterschied entsteht durch den höheren Freibetrag ab Juli 2026.

Wird die eigene Altersrente direkt gekürzt?

Nein, die eigene Altersrente wird durch die Einkommensanrechnung nicht gekürzt. Der errechnete Anrechnungsbetrag wird von der Witwenrente abgezogen. Die eigene Altersrente wird nur zur Berechnung des anrechenbaren Einkommens herangezogen.

Warum werden nicht die vollen 1.700 Euro angerechnet?

Bei der gesetzlichen Altersrente wird zunächst ein pauschaler Abzug vorgenommen. Bei einem Rentenbeginn nach 2010 beträgt dieser Abzug 14 Prozent. Aus 1.700 Euro brutto werden dadurch 1.462 Euro anrechenbares Einkommen.

Welche Bedeutung hat der Freibetrag bei der Witwenrente?

Der Freibetrag sorgt dafür, dass nicht jedes eigene Einkommen sofort zu einer Kürzung der Witwenrente führt. Erst der Betrag, der über dem Freibetrag liegt, wird berücksichtigt. Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

Gilt der Abzug von 135,79 Euro für alle Witwen und Witwer?

Nein, der Betrag gilt nur für das Beispiel mit 1.700 Euro eigener Altersrente und einem Rentenbeginn nach 2010. Andere Einkünfte, Kinderzuschläge, ein früherer Rentenbeginn oder weitere Renten können die Berechnung verändern. Deshalb kann der tatsächliche Abzug im Einzelfall höher oder niedriger ausfallen.

Was passiert, wenn die Witwenrente niedriger ist als der Anrechnungsbetrag?

Ist die Witwenrente niedriger als der errechnete Anrechnungsbetrag, kann sie vollständig wegfallen. Ein negativer Betrag entsteht dadurch aber nicht. Die eigene Altersrente bleibt weiterhin bestehen.

Fazit

Bei 1.700 Euro eigener Altersrente wird die Witwenrente 2026 nicht um 1.700 Euro gekürzt. Entscheidend ist das pauschal bereinigte Einkommen, der geltende Freibetrag und anschließend die 40-Prozent-Anrechnung. Ab Juli 2026 beträgt der monatliche Abzug in diesem Beispiel 135,79 Euro.

Für Januar bis Juni 2026 ergibt sich wegen des niedrigeren Freibetrags noch ein Abzug von 154,06 Euro. Wer eine Rentenanpassungsmitteilung erhält oder dessen Einkommen sich deutlich ändert, sollte die Berechnung prüfen lassen. Schon kleine Unterschiede beim Rentenbeginn, bei Kindern oder bei weiteren Einkünften können das Ergebnis verändern.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Hinterbliebenenrente, zur Einkommensanrechnung und zu den pauschalen Abzügen, Deutsche Rentenversicherung und Bundesregierung: Rentenanpassung 2026 und aktueller Rentenwert ab 1. Juli 2026, Deutsche Rentenversicherung: Freibetrag bei Einkommensanrechnung.