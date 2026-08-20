Rentnerin hat 50 Jahre Vollzeit gearbeitet – aber im Ruhestand reicht die Rente nicht

Mehr als 50 Jahre Vollzeit gearbeitet, Beiträge gezahlt und anschließend eine Rente, die deutlich unter dem letzten Arbeitseinkommen liegt: Der geschilderte Fall einer 69-jährigen Frau aus Belgien trifft auch in Deutschland einen empfindlichen Punkt. Die Frau soll zuletzt rund 2.300 Euro netto verdient haben und im Ruhestand noch etwa 1.835 Euro netto erhalten.

Eine solche Summe bedeutet für sich genommen noch keine Altersarmut. Doch der Einkommensverlust beim Wechsel vom Erwerbsleben in den Ruhestand kann erheblich sein, während Miete, Energie, Versicherungen und Lebensmittel weiter bezahlt werden müssen.

Gerade Menschen mit sehr langen Erwerbsbiografien stellen deshalb eine einfache Frage: Wie kann es sein, dass jemand 45 oder sogar 50 Jahre arbeitet und trotzdem keine besonders hohe Rente bekommt? Die Antwort liegt vor allem darin, dass die deutsche Rentenversicherung nicht die Zahl der Arbeitsjahre allein honoriert, sondern vor allem die Höhe des beitragspflichtigen Einkommens während dieser Jahre.

Die Zahl von 1.835 Euro hat auch in Deutschland eine besondere Bedeutung

Interessant ist, dass die im belgischen Beispiel genannten 1.835 Euro auch in der deutschen Rentendebatte bekannt sind. Bis Ende Juni 2026 lag die sogenannte Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit durchgehendem Durchschnittsverdienst bei 1.835,55 Euro im Monat – allerdings brutto und nicht netto.

Seit der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Eine Person mit genau 45 Entgeltpunkten kommt deshalb inzwischen rechnerisch auf 1.913,40 Euro Bruttorente im Monat.

Mehr dazu zeigt der Beitrag „So hoch ist die Rente nach 45 Arbeitsjahren“. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die sogenannte Standardrente ein statistisches Modell ist und keineswegs beschreibt, was jeder Versicherte nach 45 Jahren tatsächlich bekommt.

45 oder 50 Arbeitsjahre garantieren keine hohe Rente

Für die Höhe einer gesetzlichen Altersrente werden sogenannte Entgeltpunkte berechnet. Wer während eines Kalenderjahres genau das Durchschnittsentgelt der gesetzlich Rentenversicherten verdient, erhält für dieses Jahr grundsätzlich einen Entgeltpunkt.

Wer nur 70 Prozent des Durchschnitts verdient, bekommt vereinfacht etwa 0,7 Entgeltpunkte. Wer dagegen deutlich mehr verdient, kann mehr als einen Entgeltpunkt erwerben, allerdings nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze.

Genau hier liegt der Grund dafür, weshalb zwei Menschen mit jeweils 45 Arbeitsjahren völlig unterschiedliche Renten erhalten können. Eine lange Beschäftigungszeit sagt wenig darüber aus, wie viele Entgeltpunkte während dieser Jahrzehnte tatsächlich zusammengekommen sind.

Eine Verkäuferin, Pflegehilfskraft oder Reinigungskraft kann deshalb nach 45 oder 50 Jahren Vollzeitbeschäftigung erheblich weniger Rente bekommen als ein Beschäftigter, der über viele Jahre deutlich über dem Durchschnitt verdient hat. Der Versicherungsverlauf ist mindestens ebenso wichtig wie die reine Dauer des Arbeitslebens.

Das Rentenniveau von 48 Prozent bedeutet nicht 48 Prozent des letzten Gehalts

Immer wieder sorgt auch das sogenannte Rentenniveau für Missverständnisse. Seit der Rentenreform 2025 ist das Sicherungsniveau vor Steuern bis 2031 bei mindestens 48 Prozent abgesichert.

Diese 48 Prozent bedeuten jedoch ausdrücklich nicht, dass ein Arbeitnehmer später 48 Prozent seines letzten Netto- oder Bruttogehalts als gesetzliche Rente erhält. Verglichen werden eine standardisierte Rente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst und das verfügbare Durchschnittsentgelt eines Beschäftigten.

Wer beispielsweise in den letzten Berufsjahren deutlich mehr verdient als in den Jahrzehnten zuvor, kann beim Eintritt in die Rente daher einen besonders starken Einkommensrückgang erleben. Die gesetzliche Rente ersetzt nicht einfach einen bestimmten Prozentsatz des letzten Gehalts.

Von der Bruttorente gehen noch Beiträge ab

Auch die Angabe einer Bruttorente beschreibt noch nicht den Betrag, der tatsächlich auf dem Konto landet. Rentnerinnen und Rentner müssen grundsätzlich Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung berücksichtigen.

Bei der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligt sich die Rentenversicherung an den Krankenversicherungsbeiträgen, während der Beitrag zur Pflegeversicherung grundsätzlich von den Rentnern selbst getragen wird. Hinzu kann Einkommensteuer kommen, wobei deren tatsächliche Höhe unter anderem vom Rentenbeginn, weiteren Einkünften und persönlichen steuerlichen Verhältnissen abhängt.

Die deutsche Standardrente von aktuell 1.913,40 Euro brutto ist deshalb nicht mit einer Nettorente von 1.913,40 Euro gleichzusetzen. Wer seine finanzielle Situation im Ruhestand plant, sollte daher nicht allein auf den im Rentenbescheid ausgewiesenen Bruttobetrag schauen.

50 Jahre Arbeit können trotzdem weniger als 1.800 Euro Rente ergeben

Besonders deutlich wird das Problem bei Beschäftigten, die über Jahrzehnte unterdurchschnittliche Löhne erhalten haben. Wer lange arbeitet, sammelt zwar über viele Jahre Rentenansprüche, doch geringe Jahresverdienste führen entsprechend zu weniger Entgeltpunkten.

Das trifft beispielsweise Beschäftigte in Teilen des Einzelhandels, der Gastronomie, der Gebäudereinigung, im sozialen Bereich oder in anderen Branchen mit über viele Jahre niedrigen Löhnen. Auch längere Teilzeitphasen können die spätere Rentenhöhe deutlich beeinflussen.

Deshalb sollte die Aussage „Ich habe 45 Jahre gearbeitet“ nicht automatisch mit „Ich bekomme eine gute Rente“ gleichgesetzt werden. Das deutsche System berücksichtigt zwar die Dauer der Versicherung an verschiedenen Stellen, bei der eigentlichen Rentenhöhe bleibt der während des Erwerbslebens erzielte beitragspflichtige Verdienst jedoch entscheidend.

Fast jeder fünfte ältere Mensch gilt als armutsgefährdet

Dass finanzielle Unsicherheit im Alter keine Randerscheinung ist, zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Nach den Ergebnissen der EU-SILC-Erhebung 2025 lag die Armutsgefährdungsquote bei Menschen ab 65 Jahren bei 19,5 Prozent.

Bei Frauen ab 65 Jahren waren es sogar 21,3 Prozent, bei Männern derselben Altersgruppe 17,3 Prozent. Als armutsgefährdet galt bei einem alleinlebenden Menschen ein verfügbares Einkommen von weniger als 1.445 Euro im Monat, wobei sich die Einkommensangaben der Erhebung auf das Jahr 2024 beziehen.

Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch knapp oberhalb dieser Grenze finanziell sorgenfrei lebt. Besonders hohe Wohnkosten können dazu führen, dass auch bei einer deutlich höheren Rente nach Miete, Heizung und anderen festen Ausgaben nur wenig Geld für den übrigen Lebensunterhalt bleibt.

Mehr Menschen benötigen Grundsicherung im Alter

Noch deutlicher wird die Entwicklung bei der Grundsicherung. Ende Dezember 2025 erhielten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 764.000 Menschen, die die Altersgrenze erreicht oder überschritten hatten, Grundsicherung im Alter.

Gegenüber dem Vorjahr stieg ihre Zahl um 3,4 Prozent. Innerhalb von zehn Jahren nahm die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger deutlich zu.

Die Grundsicherung ist für Menschen vorgesehen, deren eigenes Einkommen und berücksichtigungsfähiges Vermögen nicht ausreichen, um den sozialrechtlich anerkannten Lebensbedarf zu decken. Wie hoch die Leistung ausfällt, hängt unter anderem von Einkommen, Unterkunftskosten und persönlicher Situation ab.

Ausführlicher erklärt dies der Beitrag „Wie hoch ist die monatliche Grundsicherung für Rentner 2026?“.

Sehr hohe Einkommen werden nur bis zu einer Grenze verbeitragt

Bei Arbeitnehmern mit besonders hohen Gehältern gibt es ebenfalls eine Begrenzung. Die Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung liegt 2026 bei 8.450 Euro im Monat beziehungsweise 101.400 Euro im Jahr.

Auf Einkommen oberhalb dieser Grenze werden keine zusätzlichen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung fällig. Gleichzeitig entstehen für den darüberliegenden Verdienst auch keine weiteren Entgeltpunkte.

Mehr dazu finden Sie bei gegen-hartz.de im Beitrag „Rente: Beitragsbemessungsgrenze steigt – was jetzt angerechnet wird“.

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Vermögen, Aktienbestände oder andere private Vermögenswerte werden grundsätzlich ebenfalls nicht mit Rentenversicherungsbeiträgen belastet. Die gesetzliche Rentenversicherung knüpft in erster Linie an versicherungspflichtiges Erwerbseinkommen an und ist damit anders aufgebaut als das allgemeine Steuersystem.

Die Grundrente ist keine garantierte Mindestrente

Wer jahrzehntelang gearbeitet und trotzdem nur geringe Ansprüche erworben hat, denkt häufig an die Grundrente. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine feste Mindestrente, auf die jeder nach einer bestimmten Zahl von Arbeitsjahren Anspruch hat.

Für einen Grundrentenzuschlag werden unter anderem sogenannte Grundrentenzeiten und die während bestimmter Zeiten erzielten Entgeltpunkte geprüft. Außerdem findet eine Einkommensprüfung statt.

Wie die Voraussetzungen 2026 aussehen, erklärt der Beitrag „Höhe des Grundrentenzuschlags 2026: Wer hat Anspruch auf die Grundrente?“.

Damit kann es passieren, dass zwei Menschen mit jeweils 40 oder 45 Versicherungsjahren unterschiedlich behandelt werden. Entscheidend ist, welche Zeiten im Versicherungsverlauf enthalten sind und wie hoch die jeweiligen Verdienste waren.

Auch Wohngeld kann bei einer höheren Rente noch möglich sein

Eine Rente oberhalb der Grundsicherung bedeutet außerdem nicht automatisch, dass keine staatliche Unterstützung mehr infrage kommt. Gerade bei hohen Mieten kann Wohngeld für Rentnerinnen und Rentner interessant sein.

Eine feste bundesweite Rentengrenze für den Wohngeldanspruch gibt es nicht. Haushaltsgröße, Einkommen, berücksichtigungsfähige Miete und örtliche Mietenstufe werden gemeinsam betrachtet.

Selbst bei einer Bruttorente um 1.800 Euro kann deshalb 2026 unter bestimmten Voraussetzungen noch ein Wohngeldanspruch bestehen. Der aktuelle Beitrag „Wohngeld für Rentner: So hoch darf die Rente 2026 noch sein“ zeigt anhand von Beispielen, warum sich eine Prüfung lohnen kann.

Lange Arbeit und Anerkennung sind nicht dasselbe

Die Diskussion über Rentengerechtigkeit lässt sich deshalb nicht auf die Frage reduzieren, ob 1.800 oder 2.000 Euro im Monat objektiv viel oder wenig sind. Menschen vergleichen den Ruhestand häufig mit ihrem vorherigen Lebensstandard und mit dem, was sie über Jahrzehnte in das Sozialversicherungssystem eingezahlt haben.

Wer 45 oder 50 Jahre gearbeitet hat, erwartet oft nicht nur eine Absicherung des Existenzminimums. Erwartet wird vielfach auch, dass ein langes Arbeitsleben im Alter sichtbar honoriert wird.

Genau an dieser Stelle entstehen Enttäuschung und Misstrauen, wenn die tatsächliche Rente deutlich niedriger ausfällt als erwartet. Steigende Wohnkosten, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Sorge vor späterer Pflegebedürftigkeit verschärfen dieses Gefühl zusätzlich.

Die Rentensteigerung 2026 löst das Grundproblem nicht

Seit Juli 2026 erhalten gesetzliche Rentner 4,24 Prozent mehr. Der Rentenwert ist dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro je Entgeltpunkt gestiegen.

Für Rentnerinnen und Rentner ist das eine spürbare Verbesserung. Eine Rentenerhöhung verändert jedoch nicht nachträglich die Zahl der Entgeltpunkte, die jemand während des Arbeitslebens erworben hat.

Wer viele Jahre nur geringe Rentenansprüche aufgebaut hat, erhält deshalb auch nach einer prozentualen Erhöhung weiterhin eine vergleichsweise niedrige Rente. Beispiele zur aktuellen Anpassung zeigt gegen-hartz.de unter „Altersrente: 7 Änderungen für Rentner seit Juli 2026“.

Die entscheidende Frage lautet nicht nur: Wie viele Jahre wurde gearbeitet?

Der geschilderte Fall der 69-jährigen Frau zeigt, weshalb Rentendebatten schnell emotional werden. Jahrzehntelange Erwerbstätigkeit schafft die Erwartung, im Alter finanziell abgesichert zu sein und den bisherigen Lebensstandard zumindest in wesentlichen Teilen erhalten zu können.

Für die deutsche gesetzliche Rente reicht die Zahl der Beschäftigungsjahre als Aussage über die spätere Rentenhöhe jedoch nicht aus. Entscheidend sind unter anderem die während dieser Jahre erworbenen Entgeltpunkte, anerkannte Versicherungszeiten, mögliche Abschläge und der Zeitpunkt des Rentenbeginns.

Wer die eigene Altersversorgung einschätzen möchte, sollte deshalb frühzeitig den Versicherungsverlauf kontrollieren und die Renteninformation nicht erst kurz vor dem Ruhestand genauer ansehen. Fehlende Zeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder andere rentenrechtlich relevante Abschnitte sollten rechtzeitig geklärt werden.

Häufige Fragen und Antworten zur Rente nach einem langen Arbeitsleben

1. Bekommt man nach 45 Arbeitsjahren automatisch eine gute Rente?

Nein. 45 Arbeitsjahre können zwar für bestimmte Rentenarten und Wartezeiten wichtig sein, die Rentenhöhe hängt jedoch hauptsächlich davon ab, wie viele Entgeltpunkte während des Erwerbslebens erworben wurden.

Wer jahrzehntelang deutlich unter dem Durchschnitt verdient hat, kann deshalb auch nach 45 Jahren eine niedrige Rente erhalten. Umgekehrt kann ein höherer langjähriger Verdienst zu deutlich höheren Ansprüchen führen.

2. Wie hoch ist die Standardrente nach 45 Jahren im Jahr 2026?

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der Rentenwert 42,52 Euro. Bei 45 Entgeltpunkten ergibt sich daraus eine rechnerische Standardrente von 1.913,40 Euro brutto im Monat.

Davon können noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie gegebenenfalls Steuern abgehen. Der tatsächliche Überweisungsbetrag ist deshalb niedriger.

3. Bedeutet ein Rentenniveau von 48 Prozent, dass ich 48 Prozent meines letzten Gehalts bekomme?

Nein. Das Rentenniveau vergleicht eine standardisierte Rente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst mit dem verfügbaren Einkommen eines Durchschnittsverdieners.

Das persönliche letzte Gehalt wird dabei nicht als Berechnungsgrundlage verwendet. Wer kurz vor der Rente wesentlich mehr verdient als früher, kann deshalb einen Einkommensrückgang erleben, der deutlich größer als 52 Prozent erscheint.

4. Haben Beamte automatisch eine höhere Altersversorgung als Arbeitnehmer?

Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Beamtenversorgung und gesetzliche Rentenversicherung beruhen auf unterschiedlichen Berechnungs- und Finanzierungsregeln.

Beim Bund kann das Ruhegehalt bei entsprechend langer ruhegehaltfähiger Dienstzeit bis zu 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge erreichen. Ein direkter Vergleich einzelner Bruttobeträge ignoriert jedoch Unterschiede bei Steuern, Krankenversicherung und Erwerbsbiografie.

5. Was kann ein Rentner tun, wenn die Rente nicht zum Leben reicht?

Je nach persönlicher Situation kommen Grundsicherung im Alter oder Wohngeld infrage. Bei langjährigen niedrigen Verdiensten kann außerdem geprüft werden, ob ein Grundrentenzuschlag besteht.

Bei der Grundsicherung können Menschen mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten von einem besonderen Rentenfreibetrag profitieren. Mehr dazu erklärt gegen-hartz.de im Beitrag „Grundsicherung zur Rente – der Freibetrag 2026 entscheidet über die Höhe“.

6. Warum kann jemand nach 50 Jahren Arbeit weniger Rente bekommen als jemand nach 40 Jahren?

Weil nicht nur die Zahl der Jahre zählt, sondern vor allem die in diesen Jahren erworbenen Entgeltpunkte. Ein Beschäftigter mit 40 Jahren und überdurchschnittlichem Einkommen kann deshalb mehr Entgeltpunkte sammeln als eine Person, die 50 Jahre lang deutlich unter dem Durchschnitt verdient hat.

Genau dieser Mechanismus erklärt einen großen Teil der Enttäuschung vieler langjährig Beschäftigter. Ein außergewöhnlich langes Arbeitsleben führt im deutschen Rentensystem nicht automatisch zu einer außergewöhnlich hohen Rente.