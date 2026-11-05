Rente reicht trotz langer Arbeit nicht – mit 73 muss Barbara auf fast alles verzichten

Barbara Kösters hat gearbeitet und zwei Söhne allein großgezogen. Im Ruhestand muss sie trotzdem bei jeder Ausgabe rechnen. Kleidung bekommt sie meist geschenkt, Unternehmungen kann sie sich kaum leisten. Im Gespräch mit BR24 beschreibt die 73-Jährige ihren Alltag mit den Worten „Ich funktioniere“.

Die Rentnerin aus Wolfratshausen hatte darauf vertraut, dass ihre Rente zum Leben reichen würde. Heute helfen ihr Spenden, wenn eine Rechnung das knappe Budget übersteigt. Ihr Fall zeigt, dass Altersarmut weit mehr bedeutet als einen niedrigen Kontostand. Sie schränkt auch Kontakte, Selbstbestimmung und Lebensfreude ein.

Eine kleine Rente bestimmt den ganzen Alltag

Zum Frühstück gibt es Hafer mit Apfel. Eine Banane beschreibt Kösters bereits als kleine Besonderheit. Sie erzählt, dass sich ihre Tage wiederholen und für gemeinsame Unternehmungen das Geld fehlt. Ihr Hund Nala ist für sie ein wichtiger Begleiter.

Als eine Tierarztrechnung anfällt, kann sie diese nicht bezahlen. Die Seniorenhilfe Lichtblick springt ein. Für Kösters ist die Unterstützung eine konkrete Entlastung in einer Situation, die sie allein nicht bewältigen kann.

Ihre frühere Arbeit als Dolmetscherin und Sekretärin und die Erziehung ihrer Kinder haben sie nicht vor finanziellen Schwierigkeiten im Alter geschützt. Weshalb ihre persönliche Rente so niedrig ausfällt, lässt sich ohne Versicherungsverlauf und Rentenbescheid allerdings nicht feststellen.

Die genannten 850 Euro lassen Fragen offen

Der BR24-Beitrag nennt 850 Euro und bezeichnet diesen Betrag als Rente einschließlich Grundsicherung. Eine nachvollziehbare Aufstellung fehlt jedoch. Deshalb bleibt offen, welche Zahlungen darin enthalten sind und wie die Wohnkosten berücksichtigt werden.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Die Grundsicherung im Alter besteht nicht allein aus einem Betrag für Lebensmittel und andere Alltagsausgaben. Zum anerkannten Bedarf gehören auch Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe. Davon wird anrechenbares Einkommen abgezogen.

Seniorenhilfe bezahlt Dinge, für die das Geld fehlt

Lichtblick unterstützt bedürftige ältere Menschen unter anderem mit Lebensmitteln, Kleidung und Zuschüssen zu notwendigen Anschaffungen. Auch Hilfe bei Rechnungen und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe gehören zum Angebot.

Wer Unterstützung benötigt, muss zunächst einen Antrag stellen. Der Verein prüft die persönliche Situation und entscheidet anschließend über die Hilfe. Möglich sind etwa Gutscheine, Überweisungen oder die Bezahlung einer Rechnung.

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Die Unterstützung hängt auch von den verfügbaren Spenden ab. Ein gesetzlicher Leistungsanspruch entsteht daraus nicht.

Für Kösters geht es dabei nicht nur ums Geld. Im Beitrag beschreibt sie die Begegnungen bei Lichtblick als wichtige Unterstützung. Denn wer Einladungen und Unternehmungen immer wieder absagen muss, verliert leicht den Anschluss.

Rentner sollten ihre Ansprüche prüfen lassen

Wer seine laufenden Kosten nicht decken kann, sollte sich beim Sozialamt beraten lassen. Grundsicherung im Alter muss beantragt werden. Die Behörde ist zur Beratung verpflichtet. Auch Wohlfahrtsverbände können beim Antrag und bei der Prüfung eines Bescheids helfen.

Ein genauer Blick lohnt sich besonders bei längeren Versicherungszeiten. Nach mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten kann ein Teil der gesetzlichen Rente bei der Grundsicherung anrechnungsfrei bleiben. Der Freibetrag umfasst 100 Euro sowie 30 Prozent der darüberliegenden Rente, begrenzt auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1. Entscheidend sind die anerkannten Zeiten, nicht allein die Zahl der Berufsjahre.

Mehr dazu erläutert unser Beitrag über Freibeträge bei der Grundsicherung im Alter. Ob Barbara Kösters einen solchen Freibetrag erhält oder die Voraussetzungen erfüllt, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

Häufige Fragen zur kleinen Rente

Bedeutet eine niedrige Rente immer einen Anspruch auf Grundsicherung?

Nein. Maßgeblich sind der persönliche Bedarf, anrechenbares Einkommen und verwertbares Vermögen. Auch die Wohnkosten beeinflussen die Berechnung.

Wird eine langjährige Beitragszahlung bei der Grundsicherung berücksichtigt?

Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten oder entsprechenden anderen Versicherungszeiten kann ein Rentenfreibetrag greifen. Dadurch bleibt ein Teil der Rente zusätzlich zur Grundsicherung verfügbar.

Können sich Rentner direkt an Lichtblick wenden?

Ja. Der Verein nimmt Unterstützungsanträge entgegen und prüft die Voraussetzungen. Welche Unterlagen benötigt werden, steht im Antragsformular.

Quellen

BR24 – Videobeitrag über Barbara Kösters und Altersarmut, ausgewertet anhand des bereitgestellten Transkripts

Lichtblick Seniorenhilfe – Hilfe beantragen

Lichtblick Seniorenhilfe – Hilfsangebote und Voraussetzungen

BMAS – Leistungen der Sozialhilfe für den Lebensunterhalt

§ 82a SGB XII – Freibetrag bei Grundrentenzeiten