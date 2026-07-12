Altersrente: 7 Änderungen für Rentner seit Juli 2026

Seit dem 1. Juli 2026 gelten für Rentnerinnen und Rentner mehrere finanzielle Neuerungen. Besonders spürbar ist die Rentenerhöhung um 4,24 Prozent, durch die sich die monatliche Bruttorente von rund 21,5 Millionen Menschen erhöht.

Daneben steigen der aktuelle Rentenwert und der Freibetrag bei Hinterbliebenenrenten. Für Menschen mit einem Minijob eröffnet sich außerdem eine neue Möglichkeit, wieder eigene Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen.

Nicht alle sieben Punkte beruhen auf jeweils einem eigenen Gesetz. Teilweise handelt es sich um unmittelbare finanzielle und organisatorische Folgen der Rentenanpassung.

Die Änderungen ab Juli 2026 im Überblick

Bereich Regelung ab Juli 2026 Gesetzliche Altersrente Erhöhung um 4,24 Prozent Aktueller Rentenwert Anstieg von 40,79 Euro auf 42,52 Euro Standardrente Anstieg um 77,85 Euro auf 1.913,40 Euro brutto Auszahlung Je nach Rentenbeginn Ende Juni oder Ende Juli 2026 Anpassungsmitteilung Automatischer Versand bis voraussichtlich Ende Juli Hinterbliebenenrente Einkommensfreibetrag steigt auf rund 1.122 Euro netto Minijob Befreiung von der Rentenversicherungspflicht kann einmalig aufgehoben werden

1. Die Altersrenten steigen um 4,24 Prozent

Die gesetzlichen Renten sind zum 1. Juli 2026 bundesweit um 4,24 Prozent gestiegen. Die Anpassung gilt sowohl in den westlichen als auch in den östlichen Bundesländern in derselben Höhe.

Eine bisherige Bruttorente von 1.000 Euro erhöht sich dadurch rechnerisch um 42,40 Euro auf 1.042,40 Euro. Bei 1.500 Euro beträgt das Plus 63,60 Euro, sodass sich eine neue Bruttorente von 1.563,60 Euro ergibt.

Wer bisher monatlich 2.000 Euro brutto erhalten hat, bekommt ab Juli rechnerisch 2.084,80 Euro. Die tatsächliche Überweisung fällt wegen der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung geringer aus.

Die Erhöhung wird automatisch vorgenommen. Rentner müssen weder einen Antrag stellen noch ihre Rentenversicherung gesondert über den Anspruch informieren.

2. Ein Entgeltpunkt ist jetzt 42,52 Euro wert

Mit der Rentenanpassung steigt der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Dieser Wert bestimmt, wie viel ein persönlicher Entgeltpunkt bei der monatlichen Rentenberechnung einbringt.

Ein Versicherter erhält ungefähr einen Entgeltpunkt, wenn sein beitragspflichtiges Jahreseinkommen dem Durchschnittseinkommen aller Versicherten entspricht. Hat eine Person beispielsweise 40 Entgeltpunkte erworben, ergibt sich allein aus diesen Punkten eine monatliche Bruttorente von 1.700,80 Euro.

Vor der Erhöhung entsprachen 40 Entgeltpunkte einer Bruttorente von 1.631,60 Euro. Der Unterschied beträgt damit 69,20 Euro im Monat.

Der neue Rentenwert wirkt sich nicht nur auf klassische Altersrenten aus. Auch Renten wegen Erwerbsminderung, Hinterbliebenenrenten und Zuschläge, die anhand von Entgeltpunkten berechnet werden, steigen entsprechend.

3. Die rechnerische Standardrente steigt auf 1.913,40 Euro

Die sogenannte Standardrente beschreibt eine Modellrechnung für einen Versicherten, der 45 Jahre lang stets genau das Durchschnittseinkommen verdient hat. Eine solche Versicherungsbiografie entspricht 45 Entgeltpunkten.

Durch den neuen Rentenwert steigt diese rechnerische Bruttorente von 1.835,55 Euro auf 1.913,40 Euro im Monat. Das entspricht einem monatlichen Zuwachs von 77,85 Euro.

Die Standardrente ist kein allgemeiner Mindestbetrag und auch kein garantierter Auszahlungsbetrag. Die persönliche Altersrente hängt von den tatsächlich erworbenen Entgeltpunkten, dem Zugangsfaktor und möglichen Zu- oder Abschlägen ab.

Wer vorzeitig mit Abschlägen in den Ruhestand gegangen ist, erhält ebenfalls die Erhöhung von 4,24 Prozent. Die bereits festgesetzten Abschläge bleiben jedoch bestehen und werden nicht durch die Rentenanpassung aufgehoben.

4. Die höhere Rente kommt nicht bei allen im selben Monat an

Ob die erhöhte Rente bereits Ende Juni oder erst Ende Juli 2026 auf dem Konto erscheint, hängt vom Beginn des Rentenbezugs ab. Hintergrund sind unterschiedliche Regeln zur vorschüssigen und nachschüssigen Auszahlung.

Wer seine Rente spätestens im März 2004 begonnen hat, erhält sie in der Regel im Voraus. Die erhöhte Rente für Juli wurde in diesen Fällen bereits Ende Juni 2026 überwiesen.

Bei einem Rentenbeginn im April 2004 oder später erfolgt die Zahlung grundsätzlich nachschüssig. Der höhere Betrag für Juli wird deshalb erst Ende Juli 2026 auf dem Konto sichtbar.

Eine verspätete Auszahlung liegt dadurch nicht vor. Beide Zahlungsweisen sind gesetzlich vorgesehen und führen über den gesamten Bezugszeitraum nicht zu einem finanziellen Verlust.

5. Rentner erhalten eine neue Anpassungsmitteilung

Über die neue Rentenhöhe informiert die Deutsche Rentenversicherung mit einer Rentenanpassungsmitteilung. Der Versand begann Mitte Juni und soll für die meisten Betroffenen bis Ende Juli 2026 abgeschlossen sein.

In dem Schreiben werden die bisherige Bruttorente, der neue Rentenbetrag sowie die Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung ausgewiesen. Zudem ist erkennbar, ab welchem Zahlungstermin der neue Betrag überwiesen wird.

Rentner sollten die Mitteilung aufbewahren. Sie kann für die Steuererklärung, gegenüber dem Sozialamt, der Wohngeldstelle oder bei anderen einkommensabhängigen Leistungen benötigt werden.

Kommt die Anpassungsmitteilung erst im August an, bedeutet das nicht automatisch, dass die Rente falsch berechnet wurde. Nach Angaben der Rentenversicherung kann der Versand in einzelnen Fällen etwas länger dauern.

6. Höherer Freibetrag bei Witwen- und Witwerrenten

Viele Altersrentner beziehen zusätzlich eine Witwen- oder Witwerrente. Bei diesen Leistungen steigt zum 1. Juli 2026 der Freibetrag für eigenes Einkommen auf monatlich rund 1.122 Euro netto.

Zuvor lag der Freibetrag bei 1.076,86 Euro. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich der neue Freibetrag um rund 238 Euro.

Erst wenn das pauschal berechnete Nettoeinkommen den Freibetrag überschreitet, wird ein Teil auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Von dem Betrag oberhalb des Freibetrags werden grundsätzlich 40 Prozent von der Hinterbliebenenrente abgezogen.

Die Anhebung kann deshalb dazu führen, dass berufstätige Witwen und Witwer ab Juli eine etwas höhere Hinterbliebenenrente erhalten. Sie kann auch verhindern, dass eine Gehalts- oder Rentenerhöhung sofort zu einer stärkeren Kürzung führt.

7. Minijobber können wieder eigene Rentenbeiträge zahlen

Seit dem 1. Juli 2026 können Minijobber eine früher beantragte Befreiung von der Rentenversicherungspflicht einmalig wieder aufheben. Bislang waren Beschäftigte grundsätzlich für die gesamte Dauer des betreffenden Minijobs an ihre Entscheidung gebunden.

Die Neuregelung kann auch für ältere Beschäftigte und Rentner interessant sein, die neben ihrer Rente einen Minijob ausüben. Voraussetzung ist, dass die betreffende Person unter die Regelung zur Befreiung von der Rentenversicherungspflicht fällt.

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Bei einem gewerblichen Minijob beträgt der eigene Beitragsanteil derzeit grundsätzlich 3,6 Prozent des Arbeitsentgelts. Bei einem Verdienst von 603 Euro wären das 21,71 Euro im Monat.

Der Antrag muss beim Arbeitgeber gestellt werden und wirkt grundsätzlich ab dem folgenden Kalendermonat. Wer die Befreiung aufgehoben hat, kann für die Dauer der Beschäftigung nicht erneut zur Befreiung zurückkehren.

Durch die eigenen Beiträge können zusätzliche Pflichtbeitragszeiten und weitere Rentenansprüche entstehen. Ob sich die Zahlung bei einem bereits laufenden Altersrentenbezug finanziell lohnt, sollte anhand der persönlichen Versicherungsdaten geprüft werden.

Warum das Plus auf dem Konto niedriger ausfällt

Die Erhöhung um 4,24 Prozent bezieht sich auf die Bruttorente. Bei gesetzlich krankenversicherten Rentnern werden hiervon weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen.

Die Rentenversicherung übernimmt die Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags und die Hälfte des individuellen Zusatzbeitrags der Krankenkasse. Den Beitrag zur Pflegeversicherung tragen Rentner dagegen grundsätzlich allein.

Deshalb kommen von einer Bruttoerhöhung um beispielsweise 63,60 Euro bei einer bisherigen Rente von 1.500 Euro nicht die vollen 63,60 Euro auf dem Konto an. Der genaue Nettobetrag hängt unter anderem von der Krankenkasse, dem Zusatzbeitrag und dem Beitrag zur Pflegeversicherung ab.

Bei privat oder freiwillig versicherten Rentnern gelten abweichende Abrechnungswege. Diese Personen können unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss der Rentenversicherung zu ihren Krankenversicherungsaufwendungen erhalten.

Die Rentenerhöhung kann zu einer höheren Steuer führen

Der persönliche Rentenfreibetrag wird nach dem Rentenbeginn als fester Eurobetrag festgestellt. Er wächst bei späteren Rentenerhöhungen nicht mit.

Regelmäßige Rentenanpassungen erhöhen deshalb grundsätzlich in voller Höhe das steuerpflichtige Renteneinkommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass auf die gesamte Rente Steuern gezahlt werden müssen.

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt von allen steuerpflichtigen Einkünften, dem Rentenbeginn, dem Grundfreibetrag und möglichen abzugsfähigen Ausgaben ab. Auch Ehegattenveranlagung, weitere Renten, Mieteinnahmen oder Arbeitslohn können das Ergebnis verändern.

Menschen, die 2026 erstmals eine gesetzliche Rente beziehen, müssen grundsätzlich 84 Prozent ihrer Rente als steuerpflichtigen Anteil berücksichtigen. Die übrigen 16 Prozent werden nach den gesetzlichen Vorgaben als persönlicher Rentenfreibetrag ermittelt.

Folgen für Grundsicherung und Wohngeld beachten

Wer zusätzlich zur Altersrente Grundsicherung im Alter erhält, kann von der Rentenerhöhung nicht immer vollständig profitieren. Die gesetzliche Rente zählt grundsätzlich zum Einkommen und wird bei der Berechnung der Sozialleistung berücksichtigt.

Steigt das anrechenbare Renteneinkommen, kann sich die ergänzende Grundsicherung entsprechend verringern. Das Sozialamt erlässt dazu normalerweise einen geänderten Bescheid.

Für Menschen mit mindestens 33 Jahren an anerkannten Grundrentenzeiten kann ein zusätzlicher Freibetrag gelten. Dadurch wird ein Teil der gesetzlichen Rente bei der Grundsicherung oder beim Wohngeld nicht als Einkommen angerechnet.

Auch Wohngeldempfänger sollten ihre neue Rentenhöhe der zuständigen Behörde mitteilen, sofern sie dazu im Bescheid oder aufgrund einer gesetzlichen Mitteilungspflicht aufgefordert werden. Eine höhere Rente kann die Höhe des Wohngeldes verändern, führt aber nicht in jedem Fall automatisch zum vollständigen Wegfall.

Reformvorschläge sind noch keine geltenden Änderungen

Im Juli 2026 wird zugleich über weitere Eingriffe in das Rentensystem diskutiert. Dazu gehören Vorschläge der Alterssicherungskommission und politische Vereinbarungen über ein späteres Gesetzespaket.

Diese Vorschläge dürfen nicht mit den bereits geltenden Änderungen zum 1. Juli 2026 verwechselt werden. Empfehlungen zu Altersgrenzen, Versicherungszeiten oder weiteren Rentenarten müssen erst in Gesetze übertragen und vom Gesetzgeber beschlossen werden.

Für laufende Altersrenten ergeben sich allein aus der politischen Ankündigung noch keine neuen Abschläge oder geänderten Altersgrenzen. Rentner sollten deshalb auf verabschiedete Gesetze und offizielle Bescheide achten.

Beispiel aus der Praxis: So verändert sich die Rente von Frau Neumann

Frau Neumann bezieht seit 2018 eine gesetzliche Altersrente von bislang 1.500 Euro brutto im Monat. Da ihr Rentenbezug nach März 2004 begonnen hat, wird die Rente jeweils nachschüssig am Monatsende ausgezahlt.

Durch die Erhöhung um 4,24 Prozent steigt ihre Bruttorente ab Juli 2026 um 63,60 Euro auf 1.563,60 Euro. Der höhere Betrag erscheint erstmals mit der Rentenzahlung Ende Juli auf ihrem Konto.

Frau Neumann erhält jedoch nicht die gesamten 63,60 Euro zusätzlich ausgezahlt. Von der höheren Bruttorente werden erneut ihre Anteile zur Kranken- und Pflegeversicherung berechnet.

Da sie neben der Altersrente keine weiteren Einkünfte und keine ergänzende Sozialleistung erhält, muss bei ihr keine andere Behörde die Leistung neu berechnen. Sie sollte dennoch prüfen, ob die höhere Jahresrente Auswirkungen auf ihre nächste Einkommensteuererklärung hat.

Häufige Fragen und Antworten zur Altersrente ab Juli 2026

1. Steigen alle gesetzlichen Altersrenten um 4,24 Prozent?

Grundsätzlich werden die laufenden gesetzlichen Altersrenten zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent angepasst. Das gilt auch für vorgezogene Altersrenten mit bereits festgesetzten Abschlägen.

2. Muss die Rentenerhöhung beantragt werden?

Nein. Die Deutsche Rentenversicherung berechnet die neue Rente automatisch und informiert die Betroffenen mit einer Rentenanpassungsmitteilung.

3. Warum wurde die höhere Rente nicht bereits Anfang Juli überwiesen?

Bei einem Rentenbeginn ab April 2004 wird die Rente nachschüssig gezahlt. Die erhöhte Rente für Juli erscheint deshalb erst Ende Juli 2026 auf dem Konto.

4. Kommen die vollen 4,24 Prozent auf dem Konto an?

In der Regel nicht. Die Erhöhung betrifft die Bruttorente, von der bei gesetzlich versicherten Rentnern Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden.

5. Muss die Rentenerhöhung versteuert werden?

Regelmäßige Rentenerhöhungen erhöhen grundsätzlich vollständig den steuerpflichtigen Rentenbetrag. Ob tatsächlich Steuern gezahlt werden müssen, hängt jedoch von der persönlichen Einkommenssituation und den abziehbaren Ausgaben ab.

6. Wird die Rentenerhöhung auf die Grundsicherung im Alter angerechnet?

Die gesetzliche Rente gilt grundsätzlich als Einkommen und kann deshalb die Höhe der ergänzenden Grundsicherung verändern. Bei mindestens 33 Jahren mit anerkannten Grundrentenzeiten kann jedoch ein zusätzlicher Freibetrag berücksichtigt werden.