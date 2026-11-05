Neue Steuerregel bringt Arbeitnehmern jetzt mehr Netto

Wer Gewerkschaftsbeiträge zahlt, kann seit 2026 einen zusätzlichen Steuervorteil nutzen, der vor allem Beschäftigten mit geringen beruflichen Ausgaben zugutekommt.

Die Beiträge werden neben dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro berücksichtigt, auch wenn die übrigen beruflichen Ausgaben darunterliegen.

Damit kann sich eine Steuererklärung erstmals auch für Arbeitnehmer lohnen, die bisher kaum Werbungskosten anzugeben hatten. Die Änderung ist bereits geltendes Recht und wird vom Bundesfinanzministerium in seiner Übersicht der Steueränderungen 2026 ausdrücklich genannt.

1.230 Euro Pauschale plus Gewerkschaftsbeitrag

Die gesetzliche Grundlage steht in § 9a Satz 3 Einkommensteuergesetz: Beitragszahlungen an Gewerkschaften werden neben den dort geregelten Werbungskosten-Pauschbeträgen berücksichtigt.

Für Arbeitnehmer bedeutet das beispielsweise, dass zu den 1.230 Euro Pauschale noch 300 Euro gezahlter Gewerkschaftsbeitrag hinzukommen können.

In diesem Fall werden insgesamt 1.530 Euro bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen. Dafür müssen die sonstigen beruflichen Ausgaben nicht erst die Grenze von 1.230 Euro überschreiten.

Warum der Beitrag bisher oft keinen zusätzlichen Vorteil brachte

Gewerkschaftsbeiträge waren schon vor 2026 als Werbungskosten abziehbar. Allerdings wurden sie mit Fahrtkosten, Arbeitsmitteln und anderen beruflichen Aufwendungen zusammengerechnet und wirkten sich zusätzlich erst aus, soweit die Gesamtsumme den Pauschbetrag überstieg.

Wer beispielsweise 600 Euro sonstige Werbungskosten und 300 Euro Gewerkschaftsbeitrag hatte, blieb mit 900 Euro unter der Pauschale. Das Finanzamt berücksichtigte trotzdem 1.230 Euro, sodass der Beitrag gegenüber einem Arbeitnehmer mit ansonsten gleichen Verhältnissen ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft keine zusätzliche Entlastung brachte.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte diese Benachteiligung kritisiert und die Änderung gefordert. Seit 2026 verbraucht der Gewerkschaftsbeitrag den Pauschbetrag nicht mehr.

Wer durch die Änderung besonders viel gewinnt

Den größten zusätzlichen Abzug erhalten Beschäftigte, deren übrige Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag nicht ausschöpfen. Liegen diese Ausgaben knapp darunter, kann der Vorteil gegenüber der bisherigen Regelung kleiner ausfallen.

Wer schon ohne Gewerkschaftsbeitrag mehr als 1.230 Euro Werbungskosten nachweisen kann, erhält durch diese Änderung allein keinen weiteren Abzug. Darauf weist auch die IG Metall in ihrer Erläuterung des neuen Steuervorteils hin.

Vergleich bei unveränderten Aufwendungen und jeweils 300 Euro Gewerkschaftsbeitrag im Jahr Übrige Werbungskosten Abzug nach der bisherigen Regelung Abzug nach der Regelung ab 2026 Zusätzlicher Abzug durch die Änderung 600 Euro 1.230 Euro 1.530 Euro 300 Euro 1.100 Euro 1.400 Euro 1.530 Euro 130 Euro 1.500 Euro 1.800 Euro 1.800 Euro 0 Euro

Die Tabelle zeigt den Unterschied beim Werbungskostenabzug, noch keine Steuererstattung. Bei höheren tatsächlichen Werbungskosten wird der Gewerkschaftsbeitrag weiterhin einmal berücksichtigt; ein zweiter Abzug desselben Beitrags ist ausgeschlossen.

300 Euro Beitrag sind keine 300 Euro Erstattung

Der zusätzliche Abzug senkt das zu versteuernde Einkommen. Wie viel Einkommensteuer dadurch entfällt, hängt vom persönlichen Grenzsteuersatz ab, also von der Steuerbelastung des zuletzt hinzugekommenen Einkommens.

Bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent bringen 300 Euro zusätzlicher Abzug ungefähr 90 Euro weniger Einkommensteuer. Bei 25 Prozent wären es rund 75 Euro, bei 35 Prozent etwa 105 Euro.

Diese Beträge sind vereinfachte Rechenbeispiele und keine zugesicherte Erstattung. Der tatsächliche Steuervorteil hängt unter anderem vom Einkommen und der Veranlagung ab; auch Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag können das Ergebnis beeinflussen.

Auch Rentner und Pensionäre können profitieren

Die Neuregelung erfasst auch Gewerkschaftsmitglieder im Ruhestand. Bei gesetzlichen Renten und steuerpflichtigen Versorgungsbezügen beträgt der jeweilige Werbungskosten-Pauschbetrag regelmäßig 102 Euro im Jahr, zu dem Gewerkschaftsbeiträge ebenfalls hinzukommen können.

Das erläutert der DGB auch in seiner Broschüre „Lohnsteuer Grundbegriffe 2026“. Wer beispielsweise 60 Euro Jahresbeitrag zahlt und keine weiteren entsprechenden Werbungskosten hat, kann damit auf einen Abzug von insgesamt 162 Euro kommen.

Eine Entlastung entsteht allerdings nur, soweit dadurch tatsächlich Einkommensteuer sinkt. Ob im Ruhestand überhaupt eine Erklärung erforderlich ist, erläutert der Gegen-Hartz-Beitrag „Keine Steuererklärung mehr: Wann Rentner davon befreit werden“.

Wer keine Einkommensteuer zahlt, erhält keinen Zuschuss

Die neue Regelung garantiert nicht jedem Gewerkschaftsmitglied eine Auszahlung. Bleibt die festgesetzte Einkommensteuer ohnehin bei null Euro, führt der zusätzliche Werbungskostenabzug für sich genommen zu keiner weiteren Erstattung.

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Für 2026 beträgt der Grundfreibetrag nach § 32a Einkommensteuergesetz bei Alleinstehenden 12.348 Euro. Diese Grenze bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen und darf deshalb weder mit dem Bruttolohn noch mit der Jahresbruttorente gleichgesetzt werden.

Der Beitrag muss in der Steuererklärung stehen

Arbeitnehmer tragen ihre gezahlten Gewerkschaftsbeiträge in der Anlage N bei den Werbungskosten in der dafür vorgesehenen Rubrik ein. Auf diese Eintragung und geeignete Zahlungsnachweise verweist beispielsweise der Verband der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr.

Bei einer gesetzlichen Rente gehören die entsprechenden Werbungskosten grundsätzlich in die Anlage R, bei Pensionen regelmäßig in die Anlage N. Wer mehrere Einkunftsarten hat, muss auf die richtige Zuordnung achten und darf denselben Beitrag nicht mehrfach ansetzen.

Als Nachweis eignen sich insbesondere die Beitragsbescheinigung der Gewerkschaft oder aussagekräftige Kontoauszüge. Die Unterlagen sollten aufbewahrt werden und müssen in der Regel erst auf Anforderung des Finanzamts vorgelegt werden.

Die Erklärung für 2026 wird ab 2027 abgegeben

Die Neuregelung gilt für das Steuerjahr 2026 und damit für die Erklärung, die nach Ablauf dieses Jahres abgegeben wird. Auch die Bildungsgewerkschaft GEW weist ausdrücklich auf die Eintragung in der Steuererklärung 2026 hin.

Wer dagegen im Jahr 2026 noch seine Steuererklärung für 2025 erledigt, kann den neuen zusätzlichen Abzug darin nicht nutzen. Entscheidend ist das Steuerjahr der Erklärung, nicht der Zeitpunkt ihrer Abgabe.

Für Mitglieder mit geringen Werbungskosten ist es deshalb sinnvoll, die freiwillige Abgabe für 2026 neu durchzurechnen. Dass bisher keine Erstattung herauskam, sagt über die Erklärung unter der neuen Regelung wenig aus.

Was im November schon geprüft werden kann

Wer höhere abziehbare Ausgaben hat und eine Entlastung bereits über die Gehaltsabrechnung erreichen möchte, kann außerdem die Voraussetzungen eines Lohnsteuerfreibetrags prüfen. Für eine Berücksichtigung im laufenden Jahr muss der Antrag nach den Informationen des Bundesportals spätestens am 30. November 2026 beim Finanzamt eingehen.

Dabei gelten eigene Antragsgrenzen; allein die neue Absetzbarkeit von Gewerkschaftsbeiträgen bedeutet noch keinen automatisch eingetragenen Freibetrag. Wie das Verfahren funktioniert, erklärt Gegen-Hartz im Beitrag „Mehr Nettolohn im Dezember für Arbeitnehmer: Antrag bis 30. November ist aber Pflicht“.

Praxisbeispiel: Ein bisher wirkungsloser Beitrag senkt die Steuer

Im vereinfachten Beispiel zahlt die Arbeitnehmerin Jana 2026 insgesamt 360 Euro Gewerkschaftsbeitrag und hat daneben 750 Euro anerkannte berufliche Ausgaben. Nach der bisherigen Berechnung wären die zusammen 1.110 Euro vollständig im Pauschbetrag von 1.230 Euro aufgegangen.

Für 2026 kann Jana dagegen 1.230 Euro Pauschale zuzüglich 360 Euro Gewerkschaftsbeitrag geltend machen, insgesamt also 1.590 Euro. Bei einem für dieses Beispiel angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent sinkt ihre Einkommensteuer dadurch um ungefähr 108 Euro, wenn sie den Beitrag in der Steuererklärung angibt.

Häufige Fragen zu Gewerkschaftsbeiträgen und Steuern 2026

Ab wann gilt der zusätzliche Abzug?

Er gilt ab dem Steuerjahr 2026. In der regulären Jahressteuererklärung wird er damit erstmals für 2026 berücksichtigt, die ab 2027 abgegeben wird.

Müssen meine Werbungskosten dafür über 1.230 Euro liegen?

Nein, Gewerkschaftsbeiträge können zusätzlich zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag berücksichtigt werden. Gerade Beschäftigte mit geringen sonstigen Werbungskosten erhalten dadurch einen zusätzlichen Abzug.

Bekomme ich den gesamten Gewerkschaftsbeitrag zurück?

Nein, der Beitrag mindert die steuerpflichtigen Einkünfte. Die Ersparnis hängt von der persönlichen Steuerbelastung ab und kann auch null Euro betragen.

Bringt die Änderung auch bei hohen Werbungskosten mehr Geld?

Wenn die übrigen Werbungskosten bereits über 1.230 Euro liegen, entsteht durch die Änderung allein kein zusätzlicher Abzug. Der Gewerkschaftsbeitrag bleibt dann wie bisher Bestandteil der abziehbaren tatsächlichen Werbungskosten.

Gilt die Regel auch für Rentner und Pensionäre?

Ja, auch hier können Gewerkschaftsbeiträge neben dem jeweiligen Werbungskosten-Pauschbetrag von regelmäßig 102 Euro berücksichtigt werden. Eine Steuerersparnis setzt voraus, dass dadurch tatsächlich Einkommensteuer sinkt.

Wo trage ich die Beiträge ein?

Arbeitnehmer und Pensionäre nutzen grundsätzlich die entsprechende Werbungskostenrubrik in der Anlage N. Bei gesetzlichen Renten werden die zugehörigen Werbungskosten grundsätzlich in der Anlage R erklärt.

Welche Belege sollte ich aufbewahren?

Geeignet sind insbesondere eine Beitragsbescheinigung der Gewerkschaft oder aussagekräftige Kontoauszüge über die gezahlten Beiträge. Das Finanzamt kann diese Nachweise zur Prüfung anfordern.