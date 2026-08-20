Grundsicherungsgeld: Urlaub länger als 3 Wochen – dann muss das Jobcenter zustimmen

Wer Grundsicherungsgeld bezieht, darf verreisen. Die oft genannte Grenze von drei Wochen beziehungsweise 21 Kalendertagen ist dabei weniger eindeutig, als es auf den ersten Blick erscheint.

Das Gesetz nennt die drei Wochen ausdrücklich nur als Regelfall. In bestimmten Fällen darf das Jobcenter eine längere Abwesenheit genehmigen, in anderen Fällen muss es die Zustimmung sogar für einen längeren Zeitraum erteilen.

Drei Wochen sind keine absolute Höchstgrenze

Seit dem 1. Juli 2026 gelten die Vorschriften zum Grundsicherungsgeld. Wer sich außerhalb des sogenannten näheren Bereichs aufhalten will und deshalb für das Jobcenter nicht ausreichend verfügbar ist, benötigt grundsätzlich vor der Abreise eine Zustimmung.

Die rechtliche Bezeichnung dafür lautet inzwischen „Nichterreichbarkeit“. Ausführlich haben wir bei Gegen-Hartz bereits erklärt, warum eine Reise ohne Zustimmung sogar den gesamten Leistungsanspruch gefährden kann.

Bei einer privaten Reise ohne besonderen Anlass sollen genehmigte Abwesenheiten insgesamt drei Wochen im Kalenderjahr nicht überschreiten. Das Wort „sollen“ macht jedoch einen erheblichen Unterschied: Im Gesetz steht gerade nicht, dass nach dem 21. Kalendertag unter allen Umständen Schluss sein muss.

Vier Wochen Urlaub können erlaubt sein

Die Erreichbarkeits-Verordnung erlaubt ausdrücklich Ausnahmen bei besonderen Umständen. Voraussetzung bleibt, dass die Eingliederung in Arbeit oder Ausbildung durch die längere Abwesenheit nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Die Bundesagentur für Arbeit nennt in ihren aktuellen Fachlichen Weisungen selbst ein deutliches Beispiel. Ein Ehepaar hatte bereits vor Beginn des Leistungsbezugs für eine vierwöchige Reise gespart und diese lange vorher gebucht.

Wegen dieser besonderen Umstände stimmt das Jobcenter im Beispiel der kompletten vierwöchigen Abwesenheit zu. Das Grundsicherungsgeld wird während der gesamten Reise weitergezahlt.

Daraus entsteht allerdings kein allgemeiner Anspruch auf vier Wochen Urlaub. Eine bereits gebuchte Reise, hohe Stornokosten oder andere besondere Umstände sollten deshalb frühzeitig angegeben und möglichst durch Unterlagen belegt werden.

Bei Aufstockern muss das Jobcenter auch länger zustimmen

Deutlich stärker ist die Rechtsposition von Menschen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und ergänzend Grundsicherungsgeld beziehen.

Für sie schreibt § 7 Absatz 2 der Erreichbarkeits-Verordnung ausdrücklich vor, dass die Zustimmung für die Dauer ihres arbeitsvertraglichen Urlaubsanspruchs zu erteilen ist.

Hat ein Arbeitnehmer beispielsweise einen genehmigten Jahresurlaub von vier Wochen am Stück, darf das Jobcenter die Zustimmung nicht allein mit dem Hinweis auf die übliche Drei-Wochen-Grenze verweigern. Die Bundesagentur stellt in ihren Fachlichen Weisungen ausdrücklich klar, dass die Zustimmung in diesem Fall verpflichtend zu erteilen ist.

Gerade für Aufstocker ist das bedeutsam, weil arbeitsrechtlicher Urlaub und Sozialrecht nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Einen Überblick über die seit Juli geltenden Regeln gibt auch unser Ratgeber zum Grundsicherungsgeld 2026.

Auch wichtige Gründe können eine längere Abwesenheit erlauben

Noch einmal anders sieht es aus, wenn die Reise nicht bloß privaten Erholungszwecken dient. § 7b SGB II und die Erreichbarkeits-Verordnung erkennen mehrere wichtige Gründe an, bei denen die Dauer nicht auf gewöhnliche drei Urlaubswochen begrenzt ist.

Eine ärztlich verordnete Rehabilitation kann beispielsweise für die komplette Dauer einschließlich An- und Abreise genehmigt werden. Auch eine notwendige Abwesenheit, die der Aufnahme einer Arbeit oder Ausbildung dient, kann für den erforderlichen Zeitraum zulässig sein.

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Hinzu kommen notwendige Unterstützungsleistungen für Angehörige bei einer Geburt, bei Pflegebedürftigkeit oder nach einem Todesfall. Für diese Fälle sieht die Verordnung grundsätzlich einen Zeitraum von bis zu zwölf Wochen im Kalenderjahr vor.

Dass ein wichtiger Grund auch erheblich längere Aufenthalte rechtfertigen kann, zeigt ein aktueller Gerichtsfall, über den Gegen-Hartz unter „Bürgergeld-Anspruch trotz drei Monaten Ortsabwesenheit“ berichtet hat.

Die wichtigsten Fälle im Vergleich

Situation Was gilt beim Grundsicherungsgeld? Private Reise ohne besonderen Grund Zustimmung grundsätzlich für insgesamt bis zu drei Wochen im Kalenderjahr Private Reise länger als drei Wochen Bei besonderen Umständen kann das Jobcenter länger zustimmen Sozialversicherungspflichtig beschäftigter Aufstocker Zustimmung muss für die Dauer des arbeitsvertraglichen Urlaubsanspruchs erteilt werden Ärztlich verordnete Reha Zustimmung für die Dauer der Maßnahme einschließlich An- und Abreise Erforderliche Unterstützung naher Angehöriger Wichtiger Grund; je nach Fall kann eine deutlich längere Abwesenheit zulässig sein Berufsbedingt notwendige Abwesenheit Für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist grundsätzlich keine Zustimmung erforderlich

Das Jobcenter darf nicht einfach nur auf „21 Tage“ verweisen

Wer mehr als drei Wochen beantragt, sollte deshalb eine pauschale Ablehnung nicht ungeprüft akzeptieren. Das Jobcenter muss unterscheiden, ob lediglich eine gewöhnliche private Reise geplant ist, besondere Umstände bestehen oder sogar ein Fall vorliegt, in dem die Zustimmung rechtlich vorgeschrieben ist.

Bei besonderen Umständen besteht allerdings nicht automatisch ein Anspruch auf jede gewünschte Reisedauer. Hier kommt es auf den Einzelfall und darauf an, ob während der Abwesenheit etwa ein konkretes Arbeitsangebot, ein Vorstellungsgespräch oder eine Maßnahme ansteht.

Bei einem sozialversicherungspflichtig beschäftigten Aufstocker ist der Spielraum des Jobcenters wesentlich enger. Liegt ein entsprechender arbeitsvertraglicher Urlaubsanspruch vor, schreibt die Verordnung die Zustimmung vor.

Antrag rechtzeitig vor der Reise stellen

Bei einer zustimmungspflichtigen Reise sollte der Antrag so früh gestellt werden, dass das Jobcenter noch vor der Abreise entscheiden kann. Die Erreichbarkeits-Verordnung nennt als Regelfall eine Antragstellung spätestens fünf Werktage vor dem Verlassen des näheren Bereichs.

Eine Zustimmung kann allerdings frühestens drei Monate vor der geplanten Abwesenheit erteilt werden. Wer seinen Urlaub ein halbes Jahr vorher bucht, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass eine Buchungsbestätigung bereits die Zustimmung des Jobcenters ersetzt.

Auch eine bloße Nachricht an das Jobcenter reicht nicht aus, wenn eine Zustimmung erforderlich ist. Betroffene sollten die schriftliche Entscheidung abwarten und genau prüfen, für welchen Zeitraum sie erteilt wurde.

Ohne Genehmigung drohen Rückforderungen

Eine eigenmächtige Reise kann teuer werden. Fehlt die erforderliche Zustimmung, kann der Anspruch auf Grundsicherungsgeld bereits ab dem ersten Tag der Nichterreichbarkeit entfallen.

Bereits ausgezahlte Beträge können dann zurückgefordert werden. Auch die über den Leistungsbezug bestehende Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung kann betroffen sein.

Wird nur ein Teil einer längeren Reise genehmigt, gilt die Zustimmung grundsätzlich auch nur für diesen Zeitraum. Wer beispielsweise vier Wochen verreist, aber lediglich drei Wochen genehmigt bekommen hat, riskiert für die zusätzliche Woche den Verlust der Leistungen.

Eine Ablehnung sollte nachvollziehbar begründet sein

Lehnt das Jobcenter eine längere Nichterreichbarkeit ab, sollte aus der Entscheidung hervorgehen, warum die Voraussetzungen nicht erfüllt sein sollen. Der bloße Satz, mehr als drei Wochen seien grundsätzlich verboten, greift zu kurz.

Besonders bei Aufstockern sollte der arbeitsvertragliche Urlaubsanspruch ausdrücklich nachgewiesen werden. Wer eine anfechtbare Jobcenter-Entscheidung erhält, findet bei Gegen-Hartz weitere Hinweise zum Widerspruch gegen einen Grundsicherungsgeld-Bescheid.

Beispiel aus der Praxis

Frau M. arbeitet sozialversicherungspflichtig in Teilzeit und erhält wegen ihres niedrigen Einkommens ergänzend Grundsicherungsgeld. Ihr Arbeitgeber bewilligt ihr vier Wochen zusammenhängenden Jahresurlaub, woraufhin sie beim Jobcenter für denselben Zeitraum die Zustimmung zur Nichterreichbarkeit beantragt.

Das Jobcenter kann den Antrag nicht allein deshalb auf drei Wochen kürzen, weil dies die übliche Grenze für private Abwesenheiten ist. Als sozialversicherungspflichtig beschäftigte Aufstockerin hat Frau M. für die Dauer ihres arbeitsvertraglichen Urlaubsanspruchs Anspruch auf die Zustimmung des Jobcenters.