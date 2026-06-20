Rentner aufgepasst: Rentenzahlung verspricht 374 Euro — böse Falle wer die Mail klickt

E-Mails im Namen der Rentenversicherung sind kaum noch zu erkennen. Die DRV Mitteldeutschland warnt. So schützen Sie sich.

Wer Rente bezieht oder in die Rentenversicherung einzahlt, sollte aktuell besonders wachsam sein: Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Mitteldeutschland warnt vor einer neuen Welle gefälschter E-Mails, die täuschend echt wirken, weil Kriminelle inzwischen Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um den offiziellen Sprachstil der Behörde zu kopieren.

Wer auf den enthaltenen Link klickt oder persönliche Daten eingibt, riskiert, dass Bankverbindung, Sozialversicherungsnummer oder Zugangsdaten in kriminelle Hände geraten.

DRV-Phishing 2026: So gut gefälscht, dass selbst Vorsichtige hineintappen

Früher waren Betrugs-E-Mails leicht zu erkennen: schlechtes Deutsch, verdächtige Formulierungen, und komische Absenderadressen. Das hat sich grundlegend geändert. Kriminelle setzen 2026 auf KI-Werkzeuge, die den behördlichen Schreibstil der Rentenversicherung nahezu perfekt imitieren, inklusive typischer Formulierungen, korrekter Anrede und professionellem Layout.

Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zeigt sich im Cybersicherheitsmonitor 2026 ein erschreckendes Bild: Gerade ältere Menschen sind besonders gefährdet. Nur 33 Prozent der über 50-Jährigen trauen sich zu, KI-generierte Inhalte sicher erkennen zu können.

Die DRV Mitteldeutschland, zuständig für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Sitz in Leipzig, warnte Mitte Juni 2026 ausdrücklich vor dieser neuen Qualität der Betrugsversuche. Und die Gefahr ist nicht abstrakt: Der BSI-Monitor zeigt, dass allein im Vorjahr jeder elfte Internetnutzer in Deutschland von einer Straftat im Internet betroffen war, 88 Prozent davon mit einem handfesten Schaden, ein Drittel mit direkten finanziellen Verlusten.

Nicht nur der Text ist gefälscht, sondern auch die Webseite, auf die der Link führt. Logo, Farbwelt und Aufbau der verlinkten Seite sehen aus wie die echte DRV-Website. Wer dort Daten eingibt, merkt den Betrug oft nicht.

Diese Phishing-Maschen kursieren gerade im Namen der Rentenversicherung

Die Betrüger arbeiten mit mehreren Varianten, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Die DRV Bund hat folgende Maschen dokumentiert, die aktuell im Umlauf sind:

Die erste ist ein vorgegaukeltes Sicherheitsupdate der Digitalen Rentenübersicht: Die Mail behauptet, aus Sicherheitsgründen müssten Versicherungsdaten aktualisiert werden. Der Link führt auf eine gefälschte Seite.

Angebliche Beitragserstattung

Angebliche Beitragserstattung wegen Fehlbuchung: Die Mails versprechen eine Rückzahlung (zum Beispiel 374,20 Euro) und fordern für die Überweisung Bankdaten. Wer das Geld will, gibt zuerst Daten ein. Das Geld kommt nie.

Vermeintliche EU-Richtlinien

EU-Richtlinien als Vorwand: Unter dem Vorwand neuer europäischer Vorschriften sollen persönliche Daten „aktualisiert” werden. Auch hier ist das Ziel dasselbe: Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum oder Zugangsdaten abgreifen.

📚 Lesen Sie auch: Bei EM-Rente kann der Schwerbehindertenausweis Goldwert sein

Vermeintlich wichtige Dokumenten

Wichtige Dokumente im Versand: Die Mail kündigt den Versand der jährlichen Renteninformation oder einer neuen Gesundheitskarte an, und bittet davor um eine Identitätsbestätigung per Link.

Die Kriminellen wollen ihre persönlichen Daten

Was alle diese Varianten gemeinsam haben: Die Betroffenen werden immer zur Dateneingabe über einen Link aufgefordert. Genau das tut die echte Rentenversicherung niemals. Wer das weiß, hat einen konkreten Test zur Hand, aber er funktioniert nur, wenn man die richtige Stelle prüft.

Das ist der einzige zuverlässige Erkennungstest, der noch funktioniert

Viele Menschen glauben, sie würden eine Betrugsmail daran erkennen, dass etwas seltsam klingt oder aussieht. Das ist seit dem KI-Einsatz der Kriminellen nicht mehr verlässlich. Der Punkt, den KI allerdings nicht fälschen kann, ist die tatsächliche E-Mail-Adresse des Absenders.

E-Mailadresse, nicht Betreff

Der Anzeigename lässt sich beliebig fälschen. Dort kann „Deutsche Rentenversicherung” stehen, obwohl die Adresse nichts damit zu tun hat. Die DRV weist deshalb ausdrücklich darauf hin: Nicht den Namen prüfen, sondern die Adresse.

Offizielle E-Mails kommen von Adressen mit der Domain @deutsche-rentenversicherung.de oder den zugehörigen Trägerdomains. Adressen wie „admin@lenterasafety.co.id” oder „badtechnology631@agentmail.to” sind eindeutig gefälscht, auch wenn der Anzeigename seriös wirkt.#

Zeitdruck und Geldversprechen

Zwei weitere Warnsignale helfen beim Zweifelsfall: Jede E-Mail, die einen Geldbetrag verspricht und dafür Bankdaten verlangt, ist Betrug, ohne Ausnahme. Und jede E-Mail, die mit Zeitdruck arbeitet („Link gilt nur 24 Stunden”, „sofort handeln”), soll verhindern, dass Sie nachdenken.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Was sofort zu tun ist — und was nicht

Wer eine verdächtige Mail erhält, sollte diese umgehend in den Spam-Ordner verschieben, ohne auf Links zu klicken und ohne Aktionen auszuführen, zu denen die Mail auffordert.

Wer unsicher ist, ob eine Nachricht echt ist, ruft direkt beim Servicetelefon der DRV an: 0800 1000 4800 (kostenlos, Mo–Do 8–19 Uhr, Fr 8–15:30 Uhr). Nur auf diesem Weg lässt sich Echtheit sicher klären.

Wer bereits auf einen Link geklickt hat oder Daten eingegeben hat, muss schnell handeln. Die DRV empfiehlt folgende Schritte:

1. Gerät sofort vom Internet trennen, denn das verhindert, dass Daten weiter übertragen werden.

2. Bank oder Karten sperren, und wer Bankdaten eingegeben hat, ruft die Sperr-Hotline 116 116 an. Sie ist kostenlos und rund um die Uhr erreichbar.

3. Passwörter ändern. Wer Zugangsdaten eingegeben hat, ändert sie sofort von einem anderen Gerät aus.

4. Screenshots sichern, die Betrugsseite dokumentieren, bevor sie verschwindet.

5. Anzeige bei der Polizei erstatten, denn Phishing ist eine Straftat. Die Anzeige kostet nichts und hilft, die Täter zu verfolgen.

Kostenlose Aufklärung durch die Rentenversicherung

Wer darüber hinaus mehr über gängige Betrugsmaschen rund um die Rentenversicherung wissen möchte: Die DRV stellt die Broschüre „Vorsicht Trickbetrug” kostenlos zur Verfügung.

Sie erklärt nicht nur Phishing, sondern auch Schockanrufe, gefälschte Briefe und andere Maschen. Bestellbar ist sie über die Website der DRV, als PDF auch direkt herunterladbar. Wer sie einmal gelesen hat, kennt alle aktuell kursierenden Varianten.

Häufige Fragen zu DRV-Phishing-Mails

Schickt die Rentenversicherung überhaupt E-Mails?

Ja, aber keine, die zur Eingabe sensibler Daten über einen Link auffordern. Die echte DRV versendet zum Beispiel Newsletter oder Terminbestätigungen per E-Mail.

Wer aufgefordert wird, über einen Link Bankdaten, die Sozialversicherungsnummer oder Passwörter einzugeben, hat es mit einer Fälschung zu tun. Im Zweifelsfall immer direkt über die offizielle Webseite der DRV oder das Servicetelefon Kontakt aufnehmen.

Kann ich Phishing-Mails melden?

Ja. Anzeige erstatten geht direkt bei jeder Polizeidienststelle, auch online. Verdächtige Mails können zusätzlich an die Verbraucherzentrale NRW weitergeleitet werden: phishing@verbraucherzentrale.nrw. Diese Stelle wertet eingehende Mails aus und informiert öffentlich über neue Maschen.

Die DRV lässt gemeldete Betrugsseiten durch ihr IT-Sicherheitsteam sperren. Wer Rückfragen zur eigenen Rentenversicherung hat, wendet sich an die zuständige Stelle der Rentenversicherung in seinem Bundesland.

Ich habe die Mail nur geöffnet, aber nicht geklickt. Bin ich betroffen?

Nur das Öffnen einer Phishing-Mail ist in der Regel ungefährlich. Das Risiko entsteht erst beim Klicken auf enthaltene Links oder beim Herunterladen von Anhängen. Wer weder geklickt noch Daten eingegeben hat, kann die Mail bedenkenlos in den Spam-Ordner verschieben und löschen.

Betrüger werden nicht aufhören, sie werden besser. Wer die Regel kennt, dass kein Klick auf einen Link aus einer E-Mail je nötig ist, um mit der Rentenversicherung zu kommunizieren, ist vor dieser Masche geschützt. Die offizielle Website der DRV lässt sich immer direkt im Browser aufrufen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Warnung vor Phishing-Mails im Stil der DRV (Meldung vom 05.05.2026, aktualisiert 17.05.2026)

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Cybersicherheitsmonitor 2026 – Jede zehnte Person allein im Vorjahr betroffen

Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK): Cybersicherheitsmonitor 2026 – Online-Betrug und Künstliche Intelligenz

Deutsche Rentenversicherung: Broschüre „Vorsicht Trickbetrug”