Rentner aufgepasst: Rentenversicherung warnt vor Trickbetrügern

Die Deutsche Rentenversicherung schlägt Alarm: Betrüger sind mit einer neuen Masche unterwegs, um Rentnern und Rentnerinnen Geld zu stehlen. So tauchen in den vergangenen Wochen immer mehr Fälle auf, in denen sich Anrufer als Mitarbeiter der Rentenversicherung ausgeben, um die Opfer dazu zu bringen, ihnen Geld zu überweisen.

Technische Manipulation wirkt überzeugend

Durch Manipulationen sehen die Rentner oft sogar die Telefonnummer der Rentenversicherung auf dem Display ihres Telefons angezeigt. Senioren, die mit den heutigen technischen Möglichkeiten nicht vertraut sind, ahnen deshalb nichts Böses.

Rentenpfändung angedroht

Die Opfer berichten, dass die Kriminellen im Telefongespräch erzählten, dass eine Rentenpfändung drohe. Sie hätten jedoch, als Mitarbeiter der Rentenversicherung, die Aufgabe, zu vermitteln, um Schlimmeres zu verhindern. Es bestehe eine Forderung in Höhe von mehreren tausend Euro aus einem angeblich vor Jahren abgeschlossenen Lotto-Abo.

Angeblich haben Sie ein Abo abgeschlossen

Dieses Abo hätten Sie, der Rentner oder die Rentnerin, angeblich per Telefon abgeschlossen und dazu gebe es einen Mitschnitt. Die Verbrecher untermalen ihre Lügen mit der Behauptung, dass bekannte Rechtsanwaltskanzleien beauftragt worden seien, die Forderungen juristisch zu klären.

Rentenversicherung soll “Vergleich erzielen”

Was soll die Rentenversicherung mit dieser vermeintlichen Forderung zu tun haben? Die Trickbetrüger behaupten, die Versicherung springe als Mediator ein und würde “für ihre Rentner” mit der Kanzlei verhandeln, um einen Vergleich zu erzielen und die Kosten zu senken.

Beim ersten Anruf fordern die Kriminellen meist noch kein Geld, sondern erzählen, sie würden anrufen, um die Rentner über die Verhandlungen mit der Anwaltskanzlei zu informieren.

Beim zweiten Anruf verlangen die Täter Geld

Beim zweiten Anruf behaupten die Kriminellen dann, die Rentenversicherung hätte tatsächlich einen Vergleich ausgehandelt. Die Anwälte würden bei sofortiger Zahlung eines Teilbetrags die Gesamtforderung als beglichen ansehen. Wenn Sie also unverzüglich das Geld auf ein Konto überweisen würden, dann kämen Sie viel günstiger aus der Geschichte heraus, als wenn Sie lange zögerten.

Bankverbindung für ein Konto im Ausland

Manche Rentner sind so verunsichert, dass sie auf die Lügen anspringen. Im Anschluss schicken die Täter ihnen dann eine E-Mail mit einer Bankverbindung und den Zahlungsmodalitäten für eine Bank im Ausland. Das begründen sie damit, dass auch die Lotto-Firma im Ausland sitze.

In Wirklichkeit liegt es daran, dass es schwierig wird, Geld zurückzubekommen, dass auf irgendwelchen dubiosen Auslandskonten lagert, und zudem verwischen die Täter so ihre Spuren.

Was rät die Deutsche Rentenversicherung?

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt auf ihrer Seite, “dass es sich hierbei um Trickbetrüger und nicht um Anrufe ihrer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter handelt. In keinem Fall sollten Betroffene aufgrund eines Anrufes Geld ins In- oder Ausland überweisen. Stattdessen sollten sie sich umgehend mit der örtlichen Polizei in Verbindung setzen oder die kostenfreie Hotline der Rentenversicherung unter der Nummer 0800 1000 4800 kontaktieren.”

Vorsicht Trickbetrug

Bei der Deutschen Rentenversicherung ist kostenfrei die Broschüre “Vorsicht Trickbetrug” erhältlich. In dieser stellt die Rentnerversicherung die geläufigsten Tricks der Betrüger vor, die Rentner um ihr Geld bringen wollen. Die Broschüre richtet sich nicht nur an die Rentner selbst, sondern auch an Angehörige, Nachbarn und Beschäftigte von Pflegediensten, damit diese handeln können, wenn die Kriminellen ihr Unwesen treiben.