Die Rente sinkt im Oktober bei vielen Rentnern

Rentner zahlen mehr Krankenkassenbeitrag: Abzug taucht erst Monate später auf

Wenn eine gesetzliche Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag erhöht, rechnen viele Rentner damit, dass sofort im selben Monat weniger Rente auf dem Konto landet.

Bei pflichtversicherten Beziehern einer gesetzlichen Rente ist das jedoch häufig nicht der Fall. Für sie sieht das Gesetz bei Änderungen des kassenindividuellen Zusatzbeitrags eine zeitversetzte Berücksichtigung vor.

Besonders zeigt sich das 2026 bei der IKK classic. Die Krankenkasse hat ihren Zusatzbeitrag zum 1. August 2026 von 3,40 auf 3,85 Prozent angehoben, doch bei pflichtversicherten Rentnern wirkt sich die Erhöhung auf den Beitrag aus der gesetzlichen Rente grundsätzlich erst ab Oktober aus. Dadurch kann der Eindruck entstehen, die Rente werde Monate nach der eigentlichen Beitragserhöhung plötzlich gekürzt.

Warum eine Beitragserhöhung nicht sofort von der Rente abgezogen wird

Die Ursache für die Verzögerung steht in § 247 SGB V. Danach gelten Veränderungen des Zusatzbeitragssatzes bei versicherungspflichtigen Rentnern für Beiträge aus der gesetzlichen Rente erst vom ersten Tag des zweiten auf die Veränderung folgenden Kalendermonats an.

Erhöht eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag beispielsweise zum 1. August, folgt als erster Monat September und als zweiter Monat Oktober. Für die Beitragsberechnung aus der gesetzlichen Rente wird der höhere Satz daher ab dem 1. Oktober angesetzt. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich auf diese zeitversetzte Berechnung hin.

Das kann besonders dann verwirren, wenn die Krankenkasse bereits Wochen zuvor über den höheren Zusatzbeitrag informiert hat. Im August und September bleibt der Krankenversicherungsabzug aus der gesetzlichen Rente zunächst noch auf dem bisherigen Stand. Erst bei der für Oktober bestimmten Rente wird die Veränderung sichtbar.

IKK classic: Aus 3,40 Prozent werden 3,85 Prozent

Bei der IKK classic beträgt der Zusatzbeitrag seit dem 1. August 2026 3,85 Prozent. Bis einschließlich Juli waren es 3,40 Prozent. Der Zusatzbeitrag ist damit um 0,45 Prozentpunkte gestiegen.

Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung von 14,6 Prozent ergibt sich bei der IKK classic ein Krankenversicherungsbeitrag von insgesamt 18,45 Prozent. Gegen-Hartz hatte über die Erhöhung des IKK-classic-Zusatzbeitrags ab August 2026 bereits berichtet.

Für pflichtversicherte Rentner bedeutet ein Gesamtbeitrag von 18,45 Prozent allerdings nicht, dass ihnen 18,45 Prozent ihrer gesetzlichen Rente abgezogen werden. Die Deutsche Rentenversicherung beteiligt sich an den Krankenversicherungsbeiträgen aus der gesetzlichen Rente zur Hälfte. Das gilt sowohl für den allgemeinen Beitragssatz als auch für den Zusatzbeitrag.

Wie viel des Zusatzbeitrags Rentner selbst bezahlen

Vom allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent trägt ein pflichtversicherter Rentner 7,3 Prozent. Von einem Zusatzbeitrag von 3,85 Prozent entfallen weitere 1,925 Prozent auf den Rentner. Der eigene Krankenversicherungsanteil aus der gesetzlichen Rente beträgt bei der IKK classic damit ab Oktober 2026 insgesamt 9,225 Prozent.

Bis zur Erhöhung betrug der Zusatzbeitrag 3,40 Prozent. Davon entfielen 1,70 Prozent auf den Rentner, sodass dessen eigener Krankenversicherungsanteil insgesamt 9,0 Prozent betrug. Die Erhöhung führt deshalb beim Rentner zu einer zusätzlichen Belastung von 0,225 Prozentpunkten seiner beitragspflichtigen gesetzlichen Bruttorente.

Das Bundesgesundheitsministerium bestätigt für 2026 einen allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag von 14,6 Prozent. Der für 2026 amtlich festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz beträgt 2,9 Prozent, für die tatsächliche Belastung eines Versicherten kommt es jedoch auf den Zusatzbeitrag seiner eigenen Krankenkasse an.

So viel weniger Rente kann durch die IKK-Erhöhung ankommen

Die zusätzliche Belastung lässt sich vergleichsweise einfach berechnen. Bei der IKK classic steigt der vom Rentner zu tragende Anteil um 0,225 Prozent der gesetzlichen Bruttorente. Pflegeversicherungsbeiträge und mögliche steuerliche Auswirkungen sind in den folgenden Beträgen nicht berücksichtigt.

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Gesetzliche Bruttorente im Monat Zusätzlicher KV-Abzug durch die IKK-Erhöhung 1.500 Euro rund 3,38 Euro monatlich 1.800 Euro rund 4,05 Euro monatlich 2.000 Euro rund 4,50 Euro monatlich 2.500 Euro rund 5,63 Euro monatlich

Bei einer gesetzlichen Bruttorente von 1.800 Euro werden vor der Erhöhung 9,0 Prozent beziehungsweise 162 Euro als eigener Krankenversicherungsanteil berücksichtigt. Nach Wirksamwerden des neuen Zusatzbeitrags sind es 9,225 Prozent beziehungsweise 166,05 Euro. Die monatliche Auszahlung sinkt dadurch allein aufgrund dieser Änderung um 4,05 Euro.

Weitere Berechnungen zu den Sozialabgaben finden Rentner im Gegen-Hartz-Beitrag „1.800 Euro Rente – Wie viel wird 2026 abgezogen?“. Der dort dargestellte Krankenversicherungsabzug sollte immer mit dem tatsächlich geltenden Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse abgeglichen werden.

Warum die Rente erst im Oktober niedriger sein kann

Der auffällige Effekt entsteht durch das Zusammenspiel aus Beitragserhöhung und gesetzlicher Verzögerung. Die IKK classic verlangt ihren neuen Zusatzbeitrag allgemein bereits seit August 2026. Bei einem pflichtversicherten Rentner wird der höhere Satz für Beiträge aus der gesetzlichen Rente dagegen erst ab Oktober berücksichtigt.

August und September können deshalb noch denselben Krankenversicherungsabzug zeigen, obwohl die Krankenkasse ihren Beitrag längst erhöht hat. Mit der Oktober-Rente erscheint dann auf einmal ein höherer Abzug. Genau diese zeitliche Verschiebung kann die Frage auslösen, warum plötzlich weniger Rente ausgezahlt wird.

Ein ähnlicher Effekt war bereits zu Beginn des Jahres 2026 zu beobachten. Krankenkassen, die ihren Zusatzbeitrag zum 1. Januar geändert hatten, lösten bei pflichtversicherten Rentnern erst ab März eine veränderte Rentenauszahlung aus. Gegen-Hartz hat diesen Zusammenhang im Beitrag über die Veränderung der Netto-Rente ab März 2026 ausführlich erläutert.

Entscheidend ist der Rentenmonat und nicht nur der Buchungstag

Zusätzlich kann der Zeitpunkt der Überweisung für Verwirrung sorgen. Renten werden je nach Rentenbeginn entweder im Voraus oder nachschüssig gezahlt. Deshalb muss der Tag, an dem das Geld auf dem Konto erscheint, nicht mit dem Monat übereinstimmen, für den die Zahlung bestimmt ist.

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Für die Beitragserhöhung ist entscheidend, dass der höhere Satz für die Rente des Monats Oktober gilt. Bei einer vorschüssig gezahlten Rente kann die Oktober-Rente bereits am Ende des Septembers auf dem Konto erscheinen. Bei einer nachschüssigen Zahlung erfolgt die Überweisung für Oktober dagegen erst am Ende des Oktobers.

Wer nachvollziehen möchte, welchem Monat eine Überweisung zugeordnet ist, findet die Termine im Gegen-Hartz-Ratgeber zu den Rentenauszahlungen 2026. Dadurch lässt sich vermeiden, eine veränderte Überweisung versehentlich dem falschen Monat zuzuordnen.

Warum der Effekt nach der Rentenerhöhung besonders auffallen kann

Seit Juli 2026 sind die gesetzlichen Renten angehoben worden. Viele Rentner sehen deshalb zunächst einen höheren monatlichen Zahlbetrag. Wenn einige Monate später zugleich ein höherer Zusatzbeitrag in die Berechnung einfließt, fällt ein Teil dieses Plus beim Nettobetrag wieder geringer aus.

Die Bruttorente wird durch den höheren Krankenkassenbeitrag nicht gekürzt. Geändert wird der Betrag, der für die Krankenversicherung einbehalten wird. Dadurch fällt lediglich die tatsächlich überwiesene Netto-Rente niedriger aus, als sie ohne die Beitragserhöhung ausgefallen wäre.

Informationen zum Zeitpunkt der diesjährigen Rentenanpassung finden sich auch im Gegen-Hartz-Beitrag zur Rentenerhöhung im Juli 2026. Für den Vergleich verschiedener Monatszahlungen sollten deshalb sowohl die Rentenanpassung als auch Veränderungen bei Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen berücksichtigt werden.

Die Zwei-Monats-Regel gilt nicht für jeden Rentner

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen pflichtversicherten und freiwillig gesetzlich versicherten Rentnern. Die besondere zeitversetzte Anwendung nach § 247 SGB V betrifft versicherungspflichtige Rentner bei Beiträgen aus ihrer gesetzlichen Rente. Wer freiwillig gesetzlich versichert ist, sollte die Beitragsberechnung deshalb nicht automatisch nach demselben Zeitplan beurteilen.

Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass sich Änderungen des Zusatzbeitrags bei pflichtversicherten Rentenbeziehern anders auswirken als bei Arbeitnehmern und freiwillig gesetzlich versicherten Rentnern. Privat Krankenversicherte zahlen ohnehin keinen kassenindividuellen Zusatzbeitrag einer gesetzlichen Krankenkasse.

Auch andere beitragspflichtige Einnahmen eines Rentners müssen getrennt betrachtet werden. Die hier beschriebene Verzögerung bezieht sich auf die Beiträge aus einer gesetzlichen Rente bei Versicherungspflicht. Wer beispielsweise zusätzlich Versorgungsbezüge oder Arbeitseinkommen erhält, sollte die dazugehörigen Beitragsabrechnungen gesondert prüfen.

Der Pflegeversicherungsbeitrag ist von dieser IKK-Erhöhung nicht betroffen

Der Zusatzbeitrag gehört zur gesetzlichen Krankenversicherung und darf nicht mit dem Beitrag zur Pflegeversicherung verwechselt werden. Eine Erhöhung des kassenindividuellen Zusatzbeitrags verändert daher nicht automatisch den Pflegeversicherungsbeitrag. Beide Abzüge werden jedoch bei pflichtversicherten Rentnern häufig gemeinsam im Zusammenhang mit der Rentenzahlung wahrgenommen.

Wer einen niedrigeren Zahlbetrag feststellt, sollte deshalb die einzelnen Abzüge miteinander vergleichen. Besonders hilfreich ist ein Vergleich der Rente vor und nach dem Monat, in dem der neue Zusatzbeitrag erstmals berücksichtigt wird. So lässt sich erkennen, ob die Differenz tatsächlich durch die Krankenversicherung entstanden ist.

Eine niedrigere Auszahlung ist keine rückwirkende Nachforderung

Der zeitversetzte Abzug bedeutet grundsätzlich nicht, dass die für August und September zunächst nicht erhobene Differenz später zusätzlich nachgefordert wird. Der veränderte Beitragssatz gilt bei der gesetzlichen Rente des pflichtversicherten Rentners aufgrund der gesetzlichen Regelung erst ab dem zweiten folgenden Kalendermonat. Es handelt sich damit nicht lediglich um eine verspätete technische Abbuchung.

Beim Beispiel IKK classic wird also nicht im Oktober zusätzlich die Differenz für August und September eingezogen. Stattdessen wird der neue Satz für die Beitragsberechnung aus der gesetzlichen Rente ab Oktober verwendet. Das ist für Betroffene ein wichtiger Unterschied, wenn sie die Höhe der Überweisung kontrollieren.

Rentner sollten nicht nur den überwiesenen Gesamtbetrag vergleichen

Wer wissen möchte, warum weniger Rente ausgezahlt wurde, sollte möglichst nicht allein zwei Kontoeingänge miteinander vergleichen. Aussagekräftiger sind die Bruttorente, der Krankenversicherungsabzug, der Pflegeversicherungsabzug und gegebenenfalls weitere Abzüge. Dadurch wird sichtbar, ob sich die eigentliche Rentenhöhe oder lediglich ein Sozialversicherungsbeitrag verändert hat.

Bei einer Veränderung des Zusatzbeitrags kann außerdem ein Hinweis auf dem Kontoauszug oder in den Informationen zur Rentenzahlung erscheinen. Die Deutsche Rentenversicherung informiert darüber, dass schriftliche Änderungsbescheide bei solchen Beitragssatzänderungen nicht in jedem Fall separat verschickt werden. Betroffene sollten deshalb auch die Angaben zur Überweisung beachten.

Ein höherer Zusatzbeitrag kann einen Kassenvergleich sinnvoll machen

Der Zusatzbeitrag wird von jeder gesetzlichen Krankenkasse selbst festgelegt und kann sich deutlich unterscheiden. Ein höherer Beitrag bedeutet deshalb nicht, dass sämtliche gesetzlich versicherten Rentner im gleichen Umfang belastet werden. Ausschlaggebend ist der Satz der Krankenkasse, bei der die betreffende Person versichert ist.

Bei einer Erhöhung kann es daher sinnvoll sein, Beitragssätze und Leistungen verschiedener Krankenkassen zu vergleichen. Dabei sollte nicht allein auf wenige Zehntelprozentpunkte geschaut werden, sondern auch auf Leistungen, Erreichbarkeit und individuell genutzte Angebote. Besonders bei einer höheren gesetzlichen Rente können Unterschiede beim Zusatzbeitrag über das Jahr hinweg einen spürbaren Betrag ausmachen.

Die verzögerte Belastung der gesetzlichen Rente sollte dabei nicht mit dem offiziellen Termin der Beitragserhöhung verwechselt werden. Bei der IKK classic gilt der Satz von 3,85 Prozent seit dem 1. August 2026, auch wenn der höhere Abzug aus der gesetzlichen Rente eines pflichtversicherten Rentners erst ab Oktober sichtbar wird.

Praxisbeispiel: Im Oktober fehlen plötzlich 4,05 Euro

Ein Rentner ist pflichtversichert und erhält monatlich 1.800 Euro gesetzliche Bruttorente. Er ist Mitglied der IKK classic und stellt im August fest, dass seine Krankenkasse den Zusatzbeitrag von 3,40 auf 3,85 Prozent angehoben hat. Trotzdem ändert sich sein Krankenversicherungsabzug aus der Rente im August und September noch nicht wegen dieser Erhöhung.

Ab der Oktober-Rente wird der neue Zusatzbeitrag berücksichtigt. Sein eigener Zusatzanteil steigt um 0,225 Prozentpunkte, was bei 1.800 Euro Rente monatlich 4,05 Euro ausmacht. Seine Bruttorente ist nicht gesunken, dennoch werden ihm wegen des höheren Krankenversicherungsbeitrags 4,05 Euro weniger ausgezahlt als ohne die Beitragserhöhung.