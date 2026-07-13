45 Versicherungsjahre für die abschlagsfreie Rente: Grundsicherungsgeld zählt nicht mit

Ein Jahr mit Grundsicherungsgeld bringt der Rentenversicherung null neue Entgeltpunkte, die Rechengröße für die spätere Rentenhöhe. Umgekehrt nimmt dieses Jahr auch keinen einzigen bereits verdienten Punkt wieder weg.

Das betrifft jeden, der zwischen Jobverlust, Krankheit oder einem längeren Umbruch auf die Leistung angewiesen ist, die bis Ende Juni noch Bürgergeld hieß. Wer trotzdem glaubt, der Bezug drücke die Rente aktiv nach unten, verwechselt Stillstand mit Rückgang.

Das ist kein Randthema für ein paar Monate Überbrückung. Millionen Menschen durchlaufen zwischen Jobverlust und Rente Phasen mit Grundsicherungsgeld. Viele treffen deshalb die falschen Entscheidungen: Sie melden eine Pflegezeit nicht an, verzichten auf freiwillige Beiträge oder geben eine Wartezeit-Schwelle verloren, die mit wenigen zusätzlichen Monaten noch erreichbar gewesen wäre.

Der Name der Leistung hat sich zum 1. Juli 2026 geändert, an der Rentenrechnung selbst ändert das nichts.

Grundsicherungsgeld und Rente: Warum das Jobcenter seit 2011 nicht mehr einzahlt

Das war nicht immer so. Bis Ende 2010 überwies das Jobcenter noch monatlich einen Pflichtbeitrag an die Deutsche Rentenversicherung, dann beendete das Haushaltsbegleitgesetz 2011 diese Praxis zum 1. Januar 2011 (mehr dazu in den häufigen Fragen am Ende). Seither gilt: Während des Bezugs von Grundsicherungsgeld besteht keine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Der Blick ins Gesetz zeigt, warum das so ist. § 3 des Sechsten Sozialgesetzbuchs zählt genau auf, welche Sozialleistungen automatisch eine Rentenversicherungspflicht auslösen: Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder das Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung. Vorausgesetzt wird dabei jeweils, dass im letzten Jahr vor Beginn der Leistung noch Versicherungspflicht bestand.

Grundsicherungsgeld steht in dieser Liste nicht. Genau darin liegt der Unterschied zum Arbeitslosengeld I: Der Wechsel aus einem Job in die Arbeitslosenversicherung hält den rentenrechtlichen Schutz aufrecht. Grundsicherungsgeld dagegen nicht, weil die Leistung steuerfinanziert ist und keine Versicherungsleistung darstellt.

Grundsicherungsgeld im Rentenkonto: Was mit den Monaten wirklich passiert

Keine Beitragszeit heißt aber nicht: gar nichts. Jeder Monat mit Grundsicherungsgeld wird von der Rentenversicherung erfasst und läuft dort als sogenannte Anrechnungszeit (eine beitragsfreie Zeit, die zwar bestimmte Wartezeiten mit erfüllen hilft, aber keine neuen Entgeltpunkte bringt).

Der eigenständige Tatbestand dafür steht in § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 SGB VI, getrennt von der allgemeinen Anrechnungszeit wegen Arbeitslosigkeit. Nach dem 25. Geburtstag schließt die Grundsicherungsgeld-Anrechnungszeit die allgemeine Arbeitslosigkeits-Anrechnungszeit für denselben Zeitraum sogar aus, beide würden sich sonst überschneiden.

Entscheidend für die Praxis ist eine zweite Vorschrift, § 74 SGB VI. Sie regelt die sogenannte Gesamtleistungsbewertung und legt fest, dass Monate mit einer Grundsicherungsgeld-Anrechnungszeit bei der Rentenberechnung nicht bewertet werden, also keine Entgeltpunkte erhalten. Was viele nicht wissen: Dieselbe Vorschrift stellt ausdrücklich klar, dass daraus keine rentenrechtliche Lücke entsteht.

Die Zeit ist dokumentiert, anerkannt und ordentlich im Versicherungskonto vermerkt, nur eben ohne Wertsteigerung. Ein Rentenkonto mit fünf Jahren Arbeit, zwei Jahren Grundsicherungsgeld und wieder acht Jahren Arbeit zeigt am Ende genau die Entgeltpunkte der 13 gearbeiteten Jahre, keinen einzigen weniger.

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Ein Rechenbeispiel macht das greifbar: Zehn Jahre mit durchschnittlichem Verdienst bringen rechnerisch rund zehn Entgeltpunkte. Beim aktuellen Rentenwert von 42,52 Euro sind das rund 425 Euro Rente im Monat, allein aus diesen zehn Jahren.

Kommen zwei Jahre Grundsicherungsgeld dazu, bleibt es bei diesen zehn Punkten. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Erst wenn danach wieder gearbeitet wird, wachsen neue Punkte hinzu.

Wartezeit-Falle bei Grundsicherungsgeld: Zwei Jahre sind nicht gleich zwei Jahre

Damit ist die wichtigste Frage aber noch nicht beantwortet: Öffnet eine Anrechnungszeit überhaupt den Zugang zu einer Rente? Die Antwort hängt davon ab, welche Wartezeit gemeint ist, die Mindestversicherungszeit, die erst einmal erfüllt sein muss, bevor überhaupt ein Rentenanspruch entsteht. Und hier zeigt sich, warum die pauschale Klage über „die Rente” oft am eigentlichen Fall vorbeigeht.

Für die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren, Grundvoraussetzung fast jeder Altersrente, zählen ausschließlich Beitragszeiten. Grundsicherungsgeld-Monate helfen hier nicht weiter, das gilt genauso für die spezielleren 15- und 20-Jahres-Wartezeiten.

Für die 35-jährige Wartezeit der Altersrente für langjährig Versicherte gilt dagegen eine andere Regel: Dort zählen alle rentenrechtlichen Zeiten, also auch Anrechnungszeiten wegen Grundsicherungsgeld. Bei der strengsten Schwelle, den 45 Versicherungsjahren für die abschlagsfreie Rente, sind Grundsicherungsgeld- und frühere Bürgergeld-Zeiten dagegen ausdrücklich ausgeschlossen und zählen dort überhaupt nicht mit.

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Wartezeit Zählt Grundsicherungsgeld-Zeit mit? Betrifft zum Beispiel 5 Jahre (allgemeine Wartezeit, § 51 Abs. 1 SGB VI) Nein, nur Beitragszeiten Grundvoraussetzung fast jeder Rente 35 Jahre (§ 51 Abs. 3 SGB VI) Ja, als rentenrechtliche Zeit Altersrente für langjährig Versicherte 45 Jahre (§ 51 Abs. 3a SGB VI) Nein, ausdrücklich ausgeschlossen Abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte

Die 35-Jahre-Schwelle ist dabei kein rein akademischer Punkt. Sie berührt die Zwangsverrentungsregel, über die gegen-hartz.de bereits berichtet hat: Der gesetzliche Schutz vor einer vorzeitigen Rente mit dauerhaften Abschlägen läuft nach aktueller Rechtslage Ende 2026 aus.

Für ältere Grundsicherungsbeziehende mit mindestens 35 Versicherungsjahren könnte eine Aufforderung des Jobcenters zur Frührente damit ab 2027 wieder möglich werden, falls der Gesetzgeber den Schutz nicht verlängert. Die über Grundsicherungsgeld erfüllte Wartezeit ist deshalb keine reine gute Nachricht, sondern lohnt einen zweiten Blick auf genau diese Regel.

Der Vorteil, den kaum jemand kennt: Wie alte Grundsicherungsgeld-Zeiten andere Ansprüche retten

Für sich genommen liest sich die Anrechnungszeit wegen Grundsicherungsgeld wie eine reine Lücke im Versicherungsleben. Das greift zu kurz. § 3 SGB VI, dieselbe Vorschrift, die den Leistungen ihren Platz unter den sonstigen Versicherten verweigert, nutzt frühere Grundsicherungsgeld-Zeiten an anderer Stelle als Schutz.

Nach einer Zeit mit Grundsicherungsgeld braucht der Bezug von Krankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld normalerweise eine Rentenversicherungspflicht im letzten Jahr vor Beginn dieser neuen Leistung. Genau dieser Einjahreszeitraum verlängert sich um zurückliegende Grundsicherungsgeld-Anrechnungszeiten.

Ein Beispiel: Die letzte Beschäftigung liegt zwei Jahre zurück, dazwischen lag Grundsicherungsgeld-Bezug. Wird die Person jetzt krank, verfällt der Rentenversicherungsschutz fürs Krankengeld nicht automatisch nur deshalb, weil das letzte Beschäftigungsjahr länger zurückliegt. Was wie eine Lücke aussieht, wird an dieser Stelle zum Zeitpuffer, der eine andere Absicherung überhaupt erst rettet.

Was der Rente jetzt wirklich hilft: Pflege, Minijob und freiwillige Beiträge

Die Zeit mit Grundsicherungsgeld lässt sich aktiv nutzen, nicht nur überstehen. Drei Wege bringen dabei tatsächlich neue Entgeltpunkte. Erstens die Pflege: Wer Angehörige mit mindestens Pflegegrad 2 wenigstens zehn Stunden wöchentlich pflegt, verteilt auf mindestens zwei Tage, ist dafür eigenständig rentenversicherungspflichtig.

Diese Pflegezeit erzeugt echte Beitragszeiten mit echten Entgeltpunkten, unabhängig vom gleichzeitigen Grundsicherungsgeld-Bezug, solange sie bei der Pflegekasse angemeldet ist. Genau diese Anmeldung wird in der Praxis häufig vergessen, weil niemand von sich aus danach fragt.

Zweitens der Minijob neben dem Grundsicherungsgeld-Bezug: Er kann ebenfalls echte Rentenpunkte bringen, insbesondere seit Juli 2026 mit dem neuen Widerrufsrecht bei der Rentenversicherungsbefreiung, das gegen-hartz.de in einem eigenen Beitrag ausführlich erklärt hat.

Drittens die freiwilligen Beiträge: Fehlen sowohl Pflege als auch Nebenjob, können alle, die nicht bereits versicherungspflichtig sind, trotzdem freiwillig in die Rentenversicherung einzahlen. Vor jeder dieser Entscheidungen lohnt sich eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung, denn nur der eigene Versicherungsverlauf zeigt, welche der drei Wartezeit-Schwellen tatsächlich in Reichweite liegt.

Was diese Unterscheidung für die eigene Planung bedeutet

Die Angst, Grundsicherungsgeld koste automatisch Rente, ist verständlich und trotzdem an der falschen Stelle. Sie richtet den Blick auf eine Bedrohung, die es in dieser Form nicht gibt, und lenkt damit von den Fragen ab, die wirklich zählen: Welche Wartezeit brauche ich für die Rente, die ich anstrebe?

Habe ich Pflegezeiten oder Nebenjobs angemeldet, die echte Punkte bringen würden? Und weiß meine Rentenversicherung überhaupt, welche Zeiten bei mir vorliegen? Wer diese drei Fragen klärt, hat mehr für seine spätere Rente getan als jeder allgemeine Vergleich zwischen Bürgergeld und Grundsicherungsgeld es je könnte.

Häufige Fragen zu Grundsicherungsgeld und Rente

Zählen auch Zeiten mit Arbeitslosengeld II von vor 2011?

Hier gilt eine wichtige Zäsur. Bis zum 31. Dezember 2010 zahlte das Jobcenter noch Pflichtbeiträge für Arbeitslosengeld-II-Empfänger, diese Monate sind echte Beitragszeiten und zählen wie jede andere Beschäftigungszeit. Erst der 1. Januar 2011 änderte das durch das Haushaltsbegleitgesetz 2011. Wer unsicher ist, in welchem Zeitraum die eigenen Lücken liegen, sollte eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen.

Gilt eine Anrechnungszeit auch, wenn ich Grundsicherungsgeld nur als Darlehen bekomme?

Nein. Das Gesetz schließt eine Anrechnungszeit ausdrücklich aus, wenn Grundsicherungsgeld nur darlehensweise gezahlt wurde, etwa weil eigenes Vermögen erst noch verwertet werden muss.

Dasselbe gilt, wenn ausschließlich einmalige Sonderbedarfe wie eine Erstausstattung der Wohnung oder orthopädische Schuhe bewilligt wurden, die außerhalb des laufenden Regelbedarfs gesondert erbracht werden. Betroffen sind vor allem kurze Übergangsphasen mit vorschüssiger oder rein darlehensweiser Zahlung.

Ändert die Umbenennung von Bürgergeld in Grundsicherungsgeld etwas an der Rentenrechnung?

Nein, an der rentenrechtlichen Bewertung selbst ändert der neue Name nichts. Die zugrunde liegende Vorschrift im Sechsten Sozialgesetzbuch wurde zum 1. Juli 2026 lediglich sprachlich angepasst, die Wirkung als Anrechnungszeit ohne neue Entgeltpunkte bleibt identisch. Bürgergeld-Zeiten vor dem Stichtag und Grundsicherungsgeld-Zeiten danach werden rentenrechtlich also gleich behandelt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 51 und § 74 SGB VI (Anrechenbare Zeiten, Begrenzte Gesamtleistungsbewertung)

Sechstes Buch Sozialgesetzbuch: §§ 3, 50, 51, 58 und 74 SGB VI (Versicherter Personenkreis, Wartezeiten, Anrechnungszeiten)

Zweites Buch Sozialgesetzbuch: § 19 SGB II (Grundsicherungsgeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe)

Deutsche Rentenversicherung: Pressemitteilung zur Rentenanpassung 2026

Bundesregierung: Mitteilung „Renten steigen zum 1. Juli 2026″