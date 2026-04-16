Pflegegeld: Pflegekasse verlangt Kontoauszüge

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Die Post kommt unangekündigt. Kein Bescheid, kein Widerspruch – nur eine schlichte Anforderung: „Zur routinemäßigen Überprüfung der Leistungsvoraussetzungen bitten wir um Übersendung Ihrer Kontoauszüge der vergangenen sechs Monate.”

Helga W., 74, aus Dortmund, bezieht seit drei Jahren Pflegegeld für Pflegegrad 3. Ihr Mann pflegt sie zu Hause, die Pflegekasse überweist monatlich 599 Euro. Dass ausgerechnet diese Kasse nun tief in ihr Privatleben schauen will, überrascht sie. Dass sie dabei gute Argumente auf ihrer Seite hat, weiß sie nicht.

Was Helga W. nicht weiß: Pflegegeld hängt rechtlich nicht davon ab, wie viel Geld jemand hat. Es gibt keine Einkommensprüfung, keine Vermögensgrenze, keine Bedürftigkeitsprüfung. Der Anspruch folgt aus dem Pflegegrad, sonst nichts.

Wenn das Konto für die Leistung aber irrelevant ist – warum verlangt die Kasse dann einen Blick hinein? Die Antwort, die viele Pflegekassen darauf geben, ist schlicht: weil es funktioniert. Die meisten Betroffenen schicken die Unterlagen, ohne zu fragen. Wer fragt, liegt meist im Recht.

Warum Pflegegeld und Bürgergeld grundverschieden sind

Wer Bürgergeld beim Jobcenter beantragt, muss seine wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen. Das ist der Kern des SGB II: Leistungen gibt es nur, wer sie sich nicht selbst leisten kann. Einkommensprüfung, Vermögensprüfung, Kontoauszüge – all das folgt aus dieser Bedürftigkeitsprüfung. Ohne diese Prüfung keine Leistung. Die rechtliche Grundlage für die Kontoauszug-Anforderung ist dort wenigstens erkennbar.

Beim Pflegegeld nach § 37 SGB XI funktioniert das System anders. Der Anspruch hängt nicht davon ab, wie viel Geld jemand hat. Er hängt am Pflegegrad. Wer Pflegegrad 2 hat und zu Hause gepflegt wird, bekommt 347 Euro monatlich – ob das Konto gut gefüllt ist oder nicht.

Wer Pflegegrad 5 hat, bekommt 990 Euro. Einkommens- und Vermögensverhältnisse spielen keine Rolle. Es gibt keine Einkommensgrenze, keinen Schonbetrag, keine Anrechnung von Ersparnissen. Das Pflegegeld ist eine Versicherungsleistung, keine Fürsorge.

Daraus folgt eine schlichte Konsequenz, die Pflegekassen gelegentlich ignorieren: Wenn Einkommens- und Vermögensverhältnisse für den Anspruch rechtlich irrelevant sind, kann es keinen Grund geben, Kontoauszüge zur Überprüfung dieser Verhältnisse anzufordern.

Was nicht geprüft werden darf, muss auch nicht belegt werden. Eine Pflegekasse, die für das laufende Pflegegeld pauschal Kontoauszüge fordert, bewegt sich auf dünnem Eis – oder gleich auf keinem mehr.

Für welche Pflegeleistungen Kontoauszüge überhaupt relevant sein können

Es gibt Konstellationen, in denen Pflegekassen durchaus berechtigt sind, Zahlungsnachweise zu verlangen. Der Unterschied liegt im Leistungstyp.

Der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI funktioniert als Kostenerstattung: 131 Euro monatlich für anerkannte Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, die in Vorkasse gezahlt und durch Belege nachgewiesen werden.

Ähnliches gilt für Verhinderungspflege und das neue gemeinsame Entlastungsbudget von bis zu 3.539 Euro jährlich seit Juli 2025. Wer Kostenerstattung beantragt, muss nachweisen, dass die Zahlung tatsächlich erfolgt ist – Rechnung und Zahlungsbeleg sind hier nicht ungewöhnlich.

Aber: Selbst in diesen Fällen ist ein vollständiger Kontoauszug über mehrere Monate nie das richtige Instrument. Was die Pflegekasse zur Leistungsprüfung braucht, ist die konkrete Buchung – Datum, Betrag, Empfänger der betreffenden Zahlung. Den Rest geht die Kasse nichts an. Wer den ganzen Auszug schickt, gibt freiwillig Daten preis, die niemand verlangt hat und die niemand sehen darf.

Das Gericht, das der Pflegekasse Grenzen gesetzt hat

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat am 24. Februar 2025 eine Entscheidung getroffen, die viele Betroffene kennen sollten. Aktenzeichen: L 4 P 2829/23. Der 4. Pflegesenat ordnete die Ermittlungsbefugnisse der Pflegekasse grundlegend neu ein.

Der Kern: Pauschale Datennachforderungen ohne konkrete Anhaltspunkte sind unzulässig. Eine Pflegekasse darf nicht „ins Blaue” ermitteln. Sie muss einen konkreten Anlass benennen, aus dem sich ergibt, warum genau diese Unterlagen für genau diesen Zeitraum erforderlich sind. Fehlt die Begründung, ist die Forderung unverhältnismäßig – und Betroffene können die Eingrenzung verlangen.

Das Gericht betonte außerdem die Zäsurwirkung eines neuen Antrags: Ein neues Verfahren öffnet einen neuen Prüfzeitraum, nicht die gesamte Vergangenheit. Eine Pflegekasse, die rückwirkend Kontoauszüge über Jahre fordert, überschreitet damit die Grenze des Zulässigen – sofern kein konkreter Verdacht auf Missbrauch vorliegt und dieser nicht substantiiert dargelegt wird.

Die Rechtsgrundlage für diese Linie liegt in § 20 SGB X, der die Amtsermittlungspflicht regelt. Diese Pflicht verpflichtet die Behörde zur Aufklärung – aber sie ist kein Freifahrtschein für unbegrenzte Schnüffelaktionen. Die Ermittlung muss zweckgerichtet sein und im Verhältnis zur streitigen Leistung stehen.

Was Pflegekassen nicht fordern dürfen – und trotzdem regelmäßig tun

In der Praxis sieht es häufig anders aus als im Recht. Beratungsstellen und Sozialverbände berichten, dass Pflegekassen bei der Abrechnung von Entlastungsleistungen nicht selten ganze Kontoauszüge über drei oder sechs Monate anfordern – ohne zu erklären, welche Information daraus entnommen werden soll. Manchmal werden sogar Kontoauszüge für das laufende Pflegegeld verlangt, obwohl dessen Rechtmäßigkeit von den Kontobewegungen vollständig unabhängig ist.

Typisch ist das Szenario, das Familie R. aus Leipzig erlebt hat: Die Tochter pflegt ihre Mutter (Pflegegrad 4) zu Hause und rechnet regelmäßig Entlastungsleistungen ab. Bei der Jahresabrechnung verlangte die Pflegekasse pauschal alle Kontoauszüge der letzten zwölf Monate – ungeschwärzt. Zweck: Überprüfung der Zahlungsflüsse. Was tatsächlich benötigt wurde, waren die Buchungen zu den eingereichten Rechnungen. Mehr nicht.

Solche Szenarien sind kein Ausnahmefall. Sie zeigen das eigentliche Problem: Die Anforderung ist nicht auf den Prüfgegenstand zugeschnitten, sondern pauschal. Das widerspricht dem datenschutzrechtlichen Gebot aus § 67a SGB X, wonach Sozialdaten nur erhoben werden dürfen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe tatsächlich erforderlich ist.

Die Daten unterliegen außerdem dem Sozialgeheimnis nach § 35 SGB I – eine Pflegekasse darf sie nicht über den zwingend notwendigen Umfang hinaus erheben, speichern oder verwerten. Eine pauschale Vollanforderung verletzt diese Grenze strukturell.

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Das Schwärzungsrecht: mehr Schutz als die meisten kennen

Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 19. September 2008 (B 14 AS 45/07 R) ein Recht festgestellt, das auch für Pflegekassenforderungen gilt: Wer Kontoauszüge vorlegen muss, darf auf den Ausgabenseiten Zahlungsempfänger und Verwendungszwecke schwärzen, wenn deren Offenlegung besonders schutzwürdige personenbezogene Daten preisgeben würde – etwa religiöse Zugehörigkeit, politische Überzeugungen, Mitgliedsbeiträge oder medizinische Ausgaben, die nichts mit der Pflegeleistung zu tun haben.

Wichtig: Das BSG hat in dieser Entscheidung außerdem festgehalten, dass der Leistungsträger bei seiner Mitwirkungsaufforderung ausdrücklich auf die Möglichkeit zur Schwärzung hinweisen muss. Unterbleibt dieser Hinweis, können Betroffene die Fehlerhaftigkeit der Aufforderung geltend machen – was im Widerspruchs- oder Klageverfahren relevant wird. Viele Pflegekassen übergehen diesen Hinweis, was denen, die wissen womit sie es zu tun haben, einen Hebel gibt.

Was sichtbar bleiben muss, wenn ein Zahlungsnachweis legitim ist: Datum, Betrag und Empfänger der betreffenden Buchung, soweit dies für die konkrete Prüffrage notwendig ist. Was geschwärzt werden darf: alle anderen Kontobewegungen, Kontostände, private Ausgaben, Zahlungsempfänger ohne Bezug zur streitigen Leistung. Schwärzen ist keine Trotzgeste – es ist die gesetzlich vorgesehene Datensparsamkeit, die Betroffene aktiv nutzen sollten.

Die Mitwirkungspflicht und ihre Grenzen

Die Mitwirkungspflicht nach §§ 60 ff. SGB I gilt auch im Pflegeleistungsrecht. Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, muss bei der Aufklärung des Sachverhalts mitwirken. Das ist kein Freiwilligkeitsprinzip. Wer ohne triftigen Grund die Mitwirkung vollständig verweigert, riskiert die Versagung oder Entziehung der Leistung nach § 66 SGB I.

Aber: § 65 SGB I zieht dieser Mitwirkungspflicht klare Grenzen. Mitwirkung ist unzumutbar, wenn sie aus objektiven Gründen nicht verlangt werden kann – etwa weil sie außer Verhältnis zur beantragten Leistung steht, oder weil eine weniger einschneidende Möglichkeit zur Sachverhaltsaufklärung existiert.

Wer eine Rechnung und eine Zahlungsbestätigung einreicht, hat damit im Regelfall alles geliefert, was die Pflegekasse zur Erstattungsprüfung braucht. Ein mehrseitiger Kontoauszug mit allen Umsätzen eines halben Jahres ist dann keine verhältnismäßige Anforderung mehr.

Der Schluss daraus ist nicht, die Zusammenarbeit zu verweigern. Er lautet: gezielt kooperieren. Die berechtigte Prüffrage beantworten, die notwendigen Belege liefern, den Rest schützen. Das ist keine Obstruktion, sondern Rechtsausübung.

Schritt für Schritt: So reagieren Betroffene richtig

Wer eine Anforderung von Kontoauszügen durch die Pflegekasse erhält, sollte nicht reflexartig das gesamte Dokument schicken. Der erste Schritt ist eine schriftliche Rückfrage: Die Pflegekasse muss auf Verlangen darlegen, welche konkrete Information sie benötigt und warum genau diese Information für welche Prüffrage erforderlich ist.

Ein formloser Brief reicht: „Bitte teilen Sie mir schriftlich mit, auf welche Rechtsgrundlage sich Ihre Anforderung stützt und welche konkrete Information aus den angeforderten Kontoauszügen für die Überprüfung meiner Leistungsvoraussetzungen erforderlich ist.” Wer darauf keine substanzielle Antwort erhält, hat bereits ein starkes Argument in der Hand.

Der zweite Schritt ist die Klärung des Leistungstyps. Geht es um laufendes Pflegegeld nach § 37 SGB XI? Dann ist die Forderung fast immer ohne Rechtsgrundlage, weil das Pflegegeld keine Einkommens- oder Vermögensprüfung voraussetzt. Geht es um den Entlastungsbetrag oder Verhinderungspflege? Dann kann ein gezielter Nachweis berechtigt sein – aber nur für die konkrete streitige Buchung, nicht für das gesamte Konto über Monate.

Muss ein Zahlungsnachweis geliefert werden, gilt der dritte Schritt: gezielt und geschwärzt. Die relevante Buchung – Datum, Betrag, Empfänger – wird sichtbar gelassen. Alle anderen Positionen werden geschwärzt. Das BSG hat dieses Recht in B 14 AS 45/07 R ausdrücklich bestätigt. Die Pflegekasse muss sogar in ihrer Aufforderung auf die Schwärzungsmöglichkeit hinweisen. Tut sie das nicht, ist die Aufforderung bereits formell fehlerhaft.

Wenn die Pflegekasse trotz Nachfrage auf einem vollständigen, ungeschwärzten Kontoauszug über einen längeren Zeitraum besteht, ist Widerspruch der richtige nächste Schritt. Die Begründung stützt sich auf § 65 SGB I, § 67a SGB X und das LSG-Urteil L 4 P 2829/23 vom 24.02.2025.

Wer mit Leistungsversagung nach § 66 SGB I bedroht wird, muss wissen: Diese Versagung muss in Form eines schriftlichen Bescheids ergehen. Gegen diesen Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Beratungsstellen der Sozialverbände VdK und SoVD sind erste Anlaufstellen.

Fünf Fragen, die Betroffene stellen – und was das Recht dazu sagt

Darf die Pflegekasse Kontoauszüge für das laufende Pflegegeld nach § 37 SGB XI verlangen?

Nein, im Regelfall nicht. Pflegegeld hängt ausschließlich vom Pflegegrad ab, nicht von Einkommen oder Vermögen. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung. Eine pauschale Anforderung zur „Überprüfung der Leistungsvoraussetzungen” hat für das Pflegegeld selbst keine gesetzliche Grundlage.

Was ist beim Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI anders?

Der Entlastungsbetrag ist eine Kostenerstattung: Erst zahlen, dann einreichen, dann erstattet bekommen. Die Pflegekasse kann verlangen, dass die tatsächliche Zahlung nachgewiesen wird. Das kann eine einzelne Kontoauszugsseite mit der relevanten Buchung sein – nicht der vollständige Monatsauszug.

Muss ich Kontoauszüge ungeschwärzt einreichen?

Nein. Das Bundessozialgericht hat in B 14 AS 45/07 R das Recht auf Schwärzung aller nicht erforderlichen Positionen anerkannt. Empfänger von Zahlungen, Verwendungszwecke und andere Buchungen, die nichts mit der Prüffrage zu tun haben, dürfen unkenntlich gemacht werden. Wenn die Pflegekasse in ihrer Aufforderung nicht ausdrücklich auf dieses Recht hinweist, können Betroffene diese Unterlassung im Streitfall geltend machen.

Was kann ich tun, wenn die Pflegekasse keine Begründung für die Kontoauszug-Anforderung liefert?

Schriftlich um konkrete Begründung und Rechtsgrundlage bitten. Kommt keine substanzielle Antwort, ist das ein starkes Indiz für eine unverhältnismäßige Forderung. Einen Sozialverband einschalten und ggf. eine gezielte Teilantwort (nur die relevante Buchung, geschwärzt) einreichen.

Darf die Pflegekasse Kontoauszüge für mehrere Jahre zurückverlangen?

Nur bei konkreten Anhaltspunkten für Leistungsmissbrauch und substantiierter Begründung. Das LSG Baden-Württemberg hat in L 4 P 2829/23 vom 24.02.2025 ausdrücklich klargestellt: Pauschale Mehrjahresanforderungen ohne konkreten Anlass sind unzulässig. Ein neuer Antrag begrenzt den Prüfzeitraum.

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil L 4 P 2829/23 vom 24.02.2025 (gegen-hartz.de-Bericht)

Bundessozialgericht: BSG, B 14 AS 45/07 R, 19.09.2008 – Mitwirkungspflicht und Schwärzungsrecht

BIVA-Pflegeschutzbund: Sozialleistungen: Muss ich Kontoauszüge vorlegen?

Gesetze im Internet: § 37 SGB XI – Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

Gesetze im Internet: § 45b SGB XI – Entlastungsbetrag

Gesetze im Internet: § 65 SGB I – Grenzen der Mitwirkung

Gesetze im Internet: § 67a SGB X – Erhebung von Sozialdaten