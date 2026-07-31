Rente: Rentenreform bringt für Bestandsrentner eine versteckte Falle

Wer bereits eine gesetzliche Rente bezieht, muss nach den bisherigen Reformplänen keine Neuberechnung seiner Rente befürchten. Entgeltpunkte, bereits festgesetzte Abschläge und der erworbene Rentenanspruch sollen unangetastet bleiben.

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Trotzdem kann die Reform für Bestandsrentner finanzielle Nachteile bringen. Die Gefahr liegt nicht in einer offen ausgewiesenen Kürzung, sondern in schwächeren Rentenerhöhungen nach dem Auslaufen der Haltelinie.

Dr. Utz Anhalt zur geplanten Rentenreform und den Änderungen für Bestandsrentner

Bundesregierung will Rentenreform bis Ende 2026 beschließen

Die Alterssicherungskommission hat am 23. Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen für einen Umbau der Alterssicherung vorgelegt. Der Koalitionsausschuss kündigte am 2. Juli 2026 an, die Vorschläge vollständig und zügig umsetzen zu wollen.

Das Gesetzgebungsverfahren soll nach Angaben der Bundesregierung bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Noch handelt es sich allerdings um Empfehlungen und nicht um geltendes Recht.

Im Bundestag und möglicherweise auch im Bundesrat können sich Einzelheiten verändern. Für Rentner ist deshalb entscheidend, welche Schutzregeln schließlich im Gesetz verankert werden.

Laufende Renten werden nicht neu berechnet

Die Rentenreform soll bereits bewilligte Renten nicht rückwirkend neu berechnen. Wer beispielsweise mit einem Abschlag von 7,2 Prozent in den Ruhestand gegangen ist, behält diesen Abschlag dauerhaft.

Auch die bisher gesammelten Entgeltpunkte sollen nicht verändert werden. Sie werden weiterhin mit dem jeweils geltenden aktuellen Rentenwert multipliziert.

Eine direkte Herabsetzung des bisherigen Bruttorentenbetrags ist ebenfalls nicht vorgesehen. Die Schutzklausel in der Rentenanpassung soll verhindern, dass der aktuelle Rentenwert aufgrund der Rentenformel sinkt.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der tatsächlich ausgezahlte Nettobetrag niemals zurückgehen kann. Steigende Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Steuern oder Verrechnungen können die Auszahlung weiterhin mindern.

Die 48-Prozent-Haltelinie schützt bis 2031

Das Sicherungsniveau vor Steuern bleibt nach geltendem Recht bis einschließlich 2031 bei mindestens 48 Prozent. Diese Vorgabe wirkt über den aktuellen Rentenwert auch auf laufende Renten.

Das Rentenniveau sagt allerdings nicht aus, dass jeder Rentner 48 Prozent seines letzten Arbeitsentgelts erhält. Es beschreibt das Verhältnis einer rechnerischen Standardrente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst zum verfügbaren Durchschnittsverdienst der Beschäftigten.

Die persönliche Rente kann deshalb erheblich unter oder über diesem Wert liegen. Eine ausführliche Erklärung bietet der Beitrag Rente: Rentenniveau bleibt bei 48 Prozent – aber was heißt das jetzt?

Solange die Haltelinie gilt, werden dämpfende Teile der Rentenformel weitgehend aufgefangen. Dadurch bleiben die Rentenanpassungen vergleichsweise eng mit der Entwicklung der Arbeitsentgelte verbunden.

Ab 2032 können Rentenerhöhungen schwächer ausfallen

Mit der Rentenanpassung nach dem Auslaufen der Haltelinie soll sich das ändern. Die Kommission empfiehlt, den Beitragssatzfaktor und den Nachhaltigkeitsfaktor wieder stärker wirken zu lassen.

Der Beitragssatzfaktor bremst Rentenerhöhungen, wenn die finanzielle Belastung der Beitragszahler steigt. Künftig soll dabei auch der zusätzliche Beitrag zur geplanten gesetzlichen Kapitalrente berücksichtigt werden.

Der Nachhaltigkeitsfaktor reagiert auf das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern. Wächst die Zahl der Rentner schneller als die Zahl der Beitragszahler, fällt die jährliche Rentenanpassung niedriger aus.

Hinzu kommt eine geplante Verschärfung. Der als „Alpha“ bezeichnete Anteil, mit dem die demografische Veränderung auf die Rentenanpassung übertragen wird, soll von 0,25 auf 0,33 steigen.

Damit würden Rentner einen größeren Teil der demografischen Belastung über niedrigere Rentensteigerungen tragen. Mehr zu diesem Mechanismus erläutert der Beitrag Nachhaltigkeitsfaktor soll Rentenerhöhungen einbremsen.

Die Rente sinkt nicht – sie wächst möglicherweise langsamer

Die versteckte Falle besteht in der politischen Formulierung, es werde keine Rentenkürzung geben. Diese Aussage kann formal stimmen, obwohl Rentner finanziell schlechter dastehen als bei einer Fortsetzung der bisherigen Haltelinie.

📚 Lesen Sie auch: Renten-Urteil: Rentenkasse kürzt die Rente auch um die Hälfte

Wenn die Löhne beispielsweise um drei Prozent steigen, die Rente wegen der Dämpfungsfaktoren aber nur um zwei Prozent angehoben wird, erhöht sich der Abstand zwischen Beschäftigten und Rentnern. Die Rente steigt zwar in Euro, hält mit der allgemeinen Einkommensentwicklung jedoch nicht Schritt.

Auch die Kaufkraft ist nicht automatisch geschützt. Liegt die Rentenanpassung unter der Inflationsrate, können Rentner sich trotz eines höheren Bruttobetrags weniger leisten.

Besonders betroffen sind Menschen, die noch viele Jahre Rente beziehen. Eine niedrigere Anpassung wirkt nicht nur im ersten Jahr, sondern senkt zugleich die Berechnungsbasis für alle späteren Erhöhungen.

So wächst der Abstand über mehrere Jahre

Die folgende Rechnung ist keine Prognose. Sie zeigt ausschließlich, wie sich ein dauerhaft um einen Prozentpunkt geringerer Anpassungssatz bei einer anfänglichen Bruttorente von 1.500 Euro auswirken würde.

Zeitpunkt Rente bei jährlich 3 Prozent Rente bei jährlich 2 Prozent Monatlicher Abstand Nach einem Jahr 1.545,00 Euro 1.530,00 Euro 15,00 Euro Nach fünf Jahren 1.738,91 Euro 1.656,12 Euro 82,79 Euro Nach zehn Jahren 2.015,87 Euro 1.828,49 Euro 187,38 Euro Nach 20 Jahren 2.709,17 Euro 2.228,92 Euro 480,25 Euro

Schon nach dem ersten Jahr fehlen in diesem Modell 180 Euro brutto. Nach zehn Jahren beträgt der Abstand mehr als 2.248 Euro im Jahr.

Die tatsächlichen Anpassungen werden nicht jedes Jahr gleich ausfallen. Das Beispiel macht aber sichtbar, warum eine gebremste Erhöhung langfristig weit stärker wirkt, als es der anfängliche Monatsbetrag vermuten lässt.

Der Vergleich mit dem geltenden Recht kann täuschen

Die Kommission verspricht, dass das Rentenniveau für den Rentenbestand nicht niedriger ausfallen soll als nach dem Recht, das ohne weitere Reform nach 2031 gelten würde. Das ist jedoch nicht dasselbe wie eine dauerhafte Fortsetzung der 48-Prozent-Haltelinie.

Auch nach dem derzeitigen Recht würde die Haltelinie 2031 auslaufen. Dämpfende Bestandteile der Rentenformel könnten danach ohnehin wieder wirken.

Die Kommission vergleicht ihr Reformpaket daher mit einem gesetzlichen Ausgangspunkt, der bereits niedrigere Rentensteigerungen zulässt. Bestandsrentner erhalten damit keine Garantie, dass ihre Rente auch nach 2031 im bisherigen Umfang mit den Arbeitsentgelten wächst.

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Die Bundesregierung beschreibt die Folge offen: Renten sollen weiterhin steigen, aber langsamer als die Löhne. Genau darin liegt der mögliche Nachteil für Menschen mit einer bereits laufenden Rente.

Kapitalrente gleicht den Nachteil nicht sofort aus

Ein wichtiger Bestandteil der Reform ist eine verpflichtende gesetzliche Kapitalrente nach schwedischem Vorbild. Für Beitragszahler sollen individuelle Kapitalkonten eingerichtet werden.

Beschäftigte und Arbeitgeber sollen zusammen einen zusätzlichen Beitrag von bis zu zwei Prozent des Bruttoarbeitsentgelts zahlen. Die Einführung ist ab 2028 in Schritten von jeweils 0,5 Prozentpunkten vorgesehen.

Wer bereits ausschließlich Rente bezieht und keine Beiträge mehr einzahlt, baut nach diesem Modell kein eigenes Kapitalguthaben auf. Für die meisten heutigen Bestandsrentner entstehen deshalb keine unmittelbaren zusätzlichen Ansprüche aus der Kapitalrente.

Menschen kurz vor dem Ruhestand hätten ebenfalls nur eine kurze Ansparzeit. Für neue Rentenzugänge ab 2032 soll deshalb ein steuerfinanzierter Übergangsfaktor eingeführt werden.

Dieser Zuschlag richtet sich jedoch vor allem an Menschen, die erst ab 2032 in Rente gehen. Für Rentner, deren Altersrente schon vorher begonnen hat, ist kein vergleichbarer persönlicher Übergangszuschlag beschrieben.

Weitere Hintergründe enthält der Beitrag Das soll die Schwedenrente deutschen Rentnern bringen.

Kommission erwartet langfristig eine Entlastung

Nach den Modellannahmen der Kommission soll das Gesamtpaket das Sicherungsniveau der Bestandsrentner gegenüber dem ohnehin geltenden Recht stabilisieren. Ab etwa 2040 werden sogar günstigere Auswirkungen erwartet.

Dazu sollen unter anderem zusätzliche Beitragszahler beitragen. Vorgesehen ist, künftig weitere Selbstständige, Abgeordnete, Vorstände und geringfügig Beschäftigte in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen.

Ob die erwarteten Effekte tatsächlich eintreten, hängt von Beschäftigung, Lohnentwicklung, Beitragseinnahmen, Bundesmitteln und der konkreten gesetzlichen Umsetzung ab. Für die persönliche Finanzplanung sind solche langfristigen Erwartungen daher keine feste Zusage.

Die Aktivrente hilft nur arbeitenden Rentnern

Die seit 2026 geltende Aktivrente wird gelegentlich als Ausgleich für mögliche Belastungen dargestellt. Sie erlaubt Beschäftigten nach Erreichen der Regelaltersgrenze, bis zu 2.000 Euro monatlich aus einer begünstigten Arbeitnehmertätigkeit steuerfrei zu verdienen.

Wer nicht mehr arbeiten kann oder will, hat davon keinen Vorteil. Auch selbstständige Tätigkeiten und Minijobs werden von der Begünstigung grundsätzlich nicht erfasst.

Zudem bedeutet steuerfrei nicht, dass das Einkommen bei einkommensabhängigen Sozialleistungen unberücksichtigt bleibt. Einzelheiten erklärt der Beitrag Aktivrente 2026: Steuerfrei bedeutet nicht anrechnungsfrei.

Für einen großen Teil der älteren Bestandsrentner ist die Aktivrente deshalb kein finanzieller Ausgleich für schwächere Rentenanpassungen.

Geplanter Freibetrag kann Geringrentner entlasten

Eine mögliche Verbesserung enthält Empfehlung 19 der Alterssicherungskommission. Gesetzliche Renten sollen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung künftig nicht mehr vollständig als Einkommen angerechnet werden.

Bislang profitieren vor allem Menschen mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten von einem besonderen Rentenfreibetrag. Wer diese Voraussetzung knapp verfehlt, muss seine gesetzliche Rente normalerweise nahezu vollständig anrechnen lassen.

Die Kommission hält einen Freibetrag von beispielsweise 20 oder 30 Prozent der Bruttorente ab dem ersten Euro für denkbar. Als Obergrenze werden zwei Drittel der Regelbedarfsstufe 1 vorgeschlagen.

Die genaue Höhe ist noch nicht beschlossen. Informationen zum Vorhaben bietet der Beitrag Neuer Freibetrag für gesetzliche Renten mit Grundsicherung soll kommen.

Durch den Freibetrag könnten auch Personen erstmals leistungsberechtigt werden, deren Einkommen heute knapp oberhalb ihres Grundsicherungsbedarfs liegt. Frühere Ablehnungen würden einen späteren neuen Antrag nicht ausschließen.

Bestandsrentner sollten den Gesetzestext genau prüfen

Der bisherige Rentenbescheid muss wegen der Reform nicht vorsorglich angefochten werden. Entscheidend wird vielmehr sein, welche Rentenanpassungsformel, Schutzgrenzen und Übergangsregeln der Gesetzgeber für die Zeit nach 2031 beschließt.

Rentner sollten sich nicht allein auf die Aussage verlassen, ihre Rente werde nicht gekürzt. Sie sollten zusätzlich darauf achten, ob die künftigen Anpassungen mit Löhnen und Preisen Schritt halten.

Menschen mit geringer Rente sollten die geplante Freibetragsregelung verfolgen. Sobald sie gilt, kann sich ein neuer Antrag auf Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung lohnen.

Häufige Fragen und Antworten zur Rentenreform

Wird die bereits bewilligte Rente neu berechnet?

Nach den bisherigen Empfehlungen ist keine Neuberechnung laufender Renten vorgesehen. Entgeltpunkte und bereits festgesetzte Abschläge sollen bestehen bleiben.

Kann der bisherige Bruttorentenbetrag durch die Reform sinken?

Eine direkte Senkung des aktuellen Rentenwerts soll durch die Schutzklausel verhindert werden. Der Nettobetrag kann sich dennoch etwa durch höhere Sozialversicherungsbeiträge, Steuern oder Verrechnungen verringern.

Was ist die versteckte Falle für Bestandsrentner?

Die Gefahr besteht in niedrigeren Rentenerhöhungen nach 2031. Obwohl der Bruttobetrag weiter steigt, kann der Abstand zu Löhnen und Lebenshaltungskosten größer werden.

Ab wann sollen die Dämpfungsfaktoren wieder greifen?

Die 48-Prozent-Haltelinie gilt bis 2031. Mit der Rentenanpassung ab 2032 sollen der Beitragssatzfaktor und ein verstärkter Nachhaltigkeitsfaktor wieder stärker berücksichtigt werden.

Bekommen heutige Rentner Geld aus der Kapitalrente?

Wer nur noch Rente bezieht und keine Beiträge mehr zahlt, baut nach dem bisherigen Vorschlag kein individuelles Kapitalguthaben auf. Die geplante Übergangslösung ist vor allem für neue Rentenzugänge ab 2032 gedacht.

Kann die Reform für Bestandsrentner auch Vorteile bringen?

Ja. Besonders der geplante Freibetrag für gesetzliche Renten in der Grundsicherung kann Menschen mit kleinen Renten deutlich entlasten, sofern er tatsächlich Gesetz wird.