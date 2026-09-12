Rente: Rentenkürzung für 21 Millionen Rentner durch neue Rentenbremse

Die gesetzlichen Renten sind zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent gestiegen. Der aktuelle Rentenwert erhöhte sich dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro.

Doch ab 2032 könnte sich die Entwicklung verändern. Dann endet nach geltendem Recht die derzeitige Absicherung des Rentenniveaus bei mindestens 48 Prozent und die reguläre Rentenanpassungsformel mit ihren dämpfenden Bestandteilen greift wieder.

Eine zusätzliche Verschärfung hat die Alterssicherungskommission vorgeschlagen. Der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor soll stärker gewichtet werden, sodass Rentenerhöhungen bei einer ungünstigen demografischen Entwicklung stärker gebremst werden könnten.

Die Renten können steigen und trotzdem zurückfallen

Von einer klassischen Rentenkürzung kann zunächst keine Rede sein. Die ausgezahlte gesetzliche Rente soll durch die Rentengarantie nicht aufgrund der Anpassungsformel nominal sinken.

Möglich ist jedoch etwas anderes: Die Rente steigt weiter, aber langsamer als die Löhne. Dadurch fällt die gesetzliche Alterssicherung im Verhältnis zu den Einkommen der Beschäftigten zurück.

Genau deshalb lohnt es sich, nicht allein auf die jährliche Rentenerhöhung zu schauen. Gegen-Hartz hat bereits ausführlich erläutert, warum ab 2032 wieder zwei Dämpfungsfaktoren bei der Rente wirken können.

Bis 2031 schützt die 48-Prozent-Haltelinie

Bis einschließlich der Rentenanpassung zum 1. Juli 2031 wird das sogenannte Sicherungsniveau vor Steuern bei mindestens 48 Prozent gehalten. Dadurch können Nachhaltigkeitsfaktor und Beitragssatzfaktor die Rentenanpassung derzeit nicht unter dieses Niveau drücken.

Das Rentenniveau bedeutet allerdings nicht, dass Rentner 48 Prozent ihres letzten Nettogehalts erhalten. Es beschreibt vereinfacht das Verhältnis einer Standardrente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst zum verfügbaren Durchschnittsentgelt der Beschäftigten.

Warum die oft verwendeten 48 Prozent nicht mit „48 Prozent vom letzten Gehalt“ gleichgesetzt werden dürfen, wird in diesem Gegen-Hartz-Ratgeber zum Rentenniveau näher erläutert.

Ab 2032 kehren die Dämpfungsfaktoren zurück

Die derzeitige Haltelinie ist zeitlich begrenzt. Nach geltendem Recht wird ab der Rentenanpassung 2032 wieder stärker nach der regulären Rentenformel gerechnet.

Damit können der Beitragssatzfaktor und der Nachhaltigkeitsfaktor erneut Einfluss auf die Höhe der jährlichen Rentenerhöhung nehmen. Die Rückkehr dieser Mechanismen ist also nicht erst ein Vorschlag der Rentenkommission. (BMAS)

Neu ist dagegen der Vorschlag, die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors zu verstärken. Genau an dieser Stelle kommt die kleine Zahl „Alpha“ ins Spiel.

Regelung Bis einschließlich 2031 Ab Rentenanpassung 2032 Rentenniveau mindestens 48 Prozent abgesichert bisher keine dauerhafte 48-Prozent-Haltelinie Nachhaltigkeitsfaktor keine weitere Dämpfung unter die Haltelinie wirkt wieder; stärkere Gewichtung vorgeschlagen Beitragssatzfaktor unter der Haltelinie ohne zusätzliche Dämpfung wirkt wieder

Aus 0,25 sollen 0,33 werden

Im Nachhaltigkeitsfaktor steckt der Parameter Alpha. Bislang liegt dieser Wert bei 0,25.

Vereinfacht ausgedrückt sorgt die bisherige Konstruktion dafür, dass ungefähr ein Viertel der zusätzlichen Belastung durch eine Verschlechterung des Verhältnisses von Rentenbeziehenden zu Beitragszahlenden über gedämpfte Rentenanpassungen getragen wird. Der übrige Teil schlägt stärker auf Beiträge und Bundesmittel durch.

Die Alterssicherungskommission empfiehlt nun, Alpha von 0,25 auf 0,33 anzuheben. Dadurch würden Rentner bei ungünstiger demografischer Entwicklung einen größeren Anteil der finanziellen Belastung über niedrigere Rentensteigerungen übernehmen.

Wichtig ist jedoch: Diese Anhebung auf 0,33 ist bislang eine Empfehlung und kein beschlossenes Gesetz. Das unterscheidet sie von der bereits vorgesehenen Rückkehr des Nachhaltigkeitsfaktors nach 2031.

Was der stärkere Nachhaltigkeitsfaktor bewirken soll

Die Rentenkommission verfolgt damit ausdrücklich das Ziel, den Anstieg der Rentenversicherungsbeiträge zu begrenzen. Nach ihren Berechnungen würde allein die Erhöhung von Alpha den Beitragssatz bis 2040 um ungefähr einen halben Prozentpunkt und bis 2060 um fast einen Prozentpunkt reduzieren.

Der Preis dafür wären für sich genommen stärkere Dämpfungen bei zukünftigen Rentenanpassungen. Die Kommission will diesen Effekt allerdings durch weitere Reformbausteine ausgleichen, darunter eine gesetzliche Kapitalrente und einen Übergangsfaktor für künftige Rentenzugänge.

Die Änderung von Alpha darf deshalb nicht isoliert mit dem vollständigen Reformpaket verwechselt werden. Die Kommission betrachtet ihre Vorschläge ausdrücklich als Gesamtpaket.

Rentenversicherungsbeiträge dürften ohnehin steigen

Hinter der Debatte steht die demografische Entwicklung. Immer mehr Menschen wechseln in den Ruhestand, während das Verhältnis zu den Beitragszahlenden ungünstiger wird.

Die Deutsche Rentenversicherung geht nach ihrem Finanzstand vom Juni 2026 davon aus, dass der Beitragssatz bis Ende 2027 bei 18,6 Prozent gehalten werden kann. Für 2028 wird inzwischen eine Anhebung auf 19,9 Prozent erwartet.

Der Rentenversicherungsbericht 2025 rechnete für 2039 mit einem Beitragssatz von 21,2 Prozent. Gleichzeitig könnte das Rentenniveau nach dieser Modellrechnung nach dem Ende der Haltelinie bis 2039 auf etwa 46,3 Prozent sinken.

Diese Zahlen sind keine sicheren Vorhersagen. Änderungen bei Beschäftigung, Löhnen, Zuwanderung oder neue Rentengesetze können die tatsächliche Entwicklung deutlich verändern.

Warum ein niedrigeres Rentenniveau nicht automatisch weniger Euro bedeutet

Ein sinkendes Rentenniveau wird häufig missverstanden. Wenn das Niveau beispielsweise von 48 auf 46,3 Prozent fällt, bedeutet dies nicht, dass eine bestehende Rente um 1,7 Prozentpunkte gekürzt wird.

Die Renten können gleichzeitig jedes Jahr steigen. Die Modellrechnung des Rentenversicherungsberichts 2025 ging trotz des sinkenden Rentenniveaus bis 2039 insgesamt von einem deutlichen nominalen Rentenanstieg aus.

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Der Unterschied entsteht gegenüber der Lohnentwicklung. Steigen die Einkommen der Beschäftigten dauerhaft schneller als die Renten, vergrößert sich der Abstand zwischen beiden Gruppen.

Mehr zur möglichen Wirkung des Mechanismus findet sich auch im Gegen-Hartz-Beitrag „Nachhaltigkeitsfaktor soll Rentenerhöhungen einbremsen“.

Der Effekt kann sich über viele Jahre summieren

Eine geringere Rentenerhöhung fällt in einem einzelnen Jahr möglicherweise kaum auf. Über eine lange Rentenbezugsdauer kann sich der Abstand jedoch vergrößern, weil die nächste Rentenanpassung auf einem niedrigeren Ausgangsbetrag aufsetzt.

Das ist vergleichbar mit einem Zinseszinseffekt in umgekehrter Richtung. Nicht nur der erste Unterschied bleibt bestehen, sondern auch spätere prozentuale Erhöhungen werden auf unterschiedliche Beträge angewendet.

Deshalb kann eine jährlich nur leicht niedrigere Anpassung langfristig mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Euro Unterschied ergeben. Die konkrete Höhe hängt vollständig von den tatsächlichen Rentenanpassungen der kommenden Jahre ab.

Die geplante Verschärfung ist noch nicht beschlossen

Für Rentner ist die rechtliche Unterscheidung besonders wichtig. Dass die bisherige 48-Prozent-Haltelinie nach der Rentenanpassung 2031 ausläuft und die reguläre Rentenformel anschließend wieder greift, entspricht derzeit dem geltenden Recht.

Die Erhöhung des Alpha-Wertes auf 0,33 gehört dagegen zu den Empfehlungen der Alterssicherungskommission vom Juni 2026. Dafür wäre eine weitere gesetzliche Änderung erforderlich.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat angekündigt, die Empfehlungen der Kommission möglichst umfassend aufgreifen zu wollen. Wie die endgültigen gesetzlichen Regeln aussehen werden, ist damit aber noch nicht entschieden. (BMAS)

Die Rentenerhöhung allein sagt künftig nicht alles

2026 fiel die Rentenanpassung mit 4,24 Prozent vergleichsweise kräftig aus. Einen Überblick über die daraus resultierenden Beträge bietet auch die Gegen-Hartz-Tabelle zur Rentenerhöhung 2026.

Für die Zeit nach 2031 wird neben der jährlichen Prozentzahl jedoch auch die Entwicklung des Rentenniveaus interessant. Sie zeigt, wie sich eine Standardrente im Verhältnis zu den Einkommen der Beschäftigten entwickelt.

Für Rentner bedeutet das: Eine positive Rentenanpassung kann finanziell erfreulich sein und gleichzeitig mit einem sinkenden relativen Sicherungsniveau einhergehen. Beide Aussagen widersprechen sich nicht.

Beispiel aus der Praxis

Angenommen, eine Rentnerin erhält im Jahr 2031 monatlich 1.500 Euro brutto. Würden die maßgeblichen Löhne anschließend um drei Prozent steigen und ihre Rente ebenfalls um drei Prozent angepasst, läge die neue Rente bei 1.545 Euro.

Würde die Rentenformel die Erhöhung dagegen beispielhaft auf 2,5 Prozent dämpfen, erhielte sie 1.537,50 Euro. Der Unterschied beträgt im ersten Jahr lediglich 7,50 Euro monatlich.

Im folgenden Jahr wird die nächste prozentuale Erhöhung jedoch bereits auf den niedrigeren Betrag berechnet. Über viele Jahre kann sich dadurch ein wesentlich größerer Abstand entwickeln.

Das Beispiel dient ausschließlich der Veranschaulichung. Es ist keine Prognose für die tatsächliche Rentenanpassung ab 2032.

Häufige Fragen zur Rentenbremse ab 2032

Ist die stärkere Rentenkürzung ab 2032 bereits beschlossen?

Nein. Beschlossen beziehungsweise nach derzeitiger Rechtslage vorgesehen ist die Rückkehr der regulären Rentenanpassungsformel nach dem Ende der 48-Prozent-Haltelinie.

Die von der Alterssicherungskommission vorgeschlagene Erhöhung des Alpha-Wertes auf 0,33 müsste dagegen noch gesetzlich umgesetzt werden.

Bekommen Rentner ab 2032 weniger Geld überwiesen?

Nicht automatisch. Die Rentengarantie schützt grundsätzlich davor, dass der aktuelle Rentenwert allein aufgrund der Rentenanpassungsformel nominal abgesenkt wird.

Möglich sind jedoch niedrigere Rentenerhöhungen. Dadurch kann die Rente gegenüber der Entwicklung der Löhne zurückfallen.

Was bedeutet der Alpha-Wert von 0,33?

Alpha bestimmt, wie stark Veränderungen im Verhältnis zwischen Rentenbeziehenden und Beitragszahlenden über den Nachhaltigkeitsfaktor auf die jährliche Rentenanpassung durchschlagen.

Die Kommission will den bisherigen Wert von 0,25 auf 0,33 erhöhen. Damit würde ein größerer Anteil der demografischen Belastung über gedämpfte Rentenerhöhungen getragen.

Wie lange bleibt das Rentenniveau bei 48 Prozent geschützt?

Die derzeitige Haltelinie gilt bis einschließlich der Rentenanpassung zum 1. Juli 2031. Ab der Anpassung zum 1. Juli 2032 kann die bisherige Rentenformel wieder vollständig greifen. (

Wie hoch könnte der Rentenbeitrag künftig steigen?

Die Deutsche Rentenversicherung erwartet derzeit für 2028 einen Beitragssatz von 19,9 Prozent. Der Rentenversicherungsbericht 2025 ging in seiner Modellrechnung für 2039 von 21,2 Prozent aus.

Worauf sollten Rentner in den nächsten Jahren achten?

Entscheidend sind die konkrete gesetzliche Umsetzung der Empfehlungen, die jährlichen Rentenanpassungen und die Entwicklung des Rentenniveaus. Eine Kommissionsempfehlung allein verändert noch keinen Rentenbescheid.

Der von dir bereitgestellte Ausgangstext greift insbesondere die geplante Erhöhung des Alpha-Wertes von 0,25 auf 0,33 und die daraus möglichen langsameren Rentensteigerungen auf.