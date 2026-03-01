Schwerbehinderung: Strengere Maßstäbe beim GdB in 2026 können zum Risiko werden

Lesedauer 4 Minuten

Wer 2026 einen Antrag auf (Neu-)Feststellung oder Erhöhung des Grades der Behinderung stellt, erlebt oft eine Überraschung: Die Diagnose-Liste, die jahrelang „gereicht“ hat, überzeugt plötzlich nicht mehr. In der Akte stehen Befunde, Facharztbriefe, Medikamentenpläne – und trotzdem fällt der Bescheid niedriger aus als erwartet.

Der Grund liegt nicht in einem pauschalen „Runterstufen“, sondern in neuen, verbindlichen Bewertungsgrundsätzen, die in der Praxis konsequenter angewendet werden und deutlich mehr funktionelle Begründung verlangen.

Wichtig ist eine Klarstellung: Die maßgeblichen Änderungen gelten nicht erst „ab 2026“. Die sechste Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung wurde am 2. Oktober 2025 im Bundesgesetzblatt verkündet und ist am 3. Oktober 2025 in Kraft getreten. 2026 ist jedoch das Jahr, in dem die neue Logik in den Verfahren flächig sichtbar wird – vor allem, weil Anträge, Verlängerungen, Überprüfungen und Änderungsbegehren nach den aktualisierten Grundsätzen abgearbeitet werden. (recht.bund.de)

Was sich geändert hat – und warum das Verfahren „strenger“ wirkt

Die Reform greift vor allem dort an, wo viele Betroffene die größte Unsicherheit haben: bei den allgemeinen Regeln, wie ein GdB zu begründen ist, wie Heilungsbewährung berücksichtigt wird und wie der Gesamt-GdB gebildet wird. In der Anlage der Versorgungsmedizin-Verordnung wurde Teil A neu gefasst und heißt nun „Gemeinsame Grundsätze“.

Überarbeitet wurden insbesondere die Vorbemerkung sowie die Punkte zu GdB/GdS, Heilungsbewährung und Bildung des GdB bei mehreren Gesundheitsstörungen. (rehadat-statistik.de)

Der entscheidende Perspektivwechsel: Der GdB wird ausdrücklich als Maß für die Beeinträchtigung der Teilhabe verstanden – unabhängig von der Ursache der Gesundheitsstörung. Die Neufassung nimmt Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention und die WHO-Systematik (ICD und ICF). Damit wird in den Verfahren stärker eingefordert, was Betroffene im Alltag und im Erwerbsleben tatsächlich nicht mehr schaffen – und wie dauerhaft diese Grenzen sind.

Das wirkt in vielen Fällen strenger, weil „Diagnose allein“ als Begründung nicht mehr trägt, ohne dass die Reform automatisch eine generelle Absenkung vorgibt. (bih.de)

Teilhabe statt Diagnose: Was Behörden 2026 häufiger sehen wollen

In der Praxis läuft es zunehmend auf dieselbe Kernfrage hinaus: Welche dauerhaften Beeinträchtigungen liegen vor – und welche Folgen haben sie für eine gleichberechtigte Teilhabe? Ärztliche Unterlagen sind weiterhin wichtig, aber nicht als „Sammlung von Diagnosen“, sondern als Nachweis von Einschränkungen.

Konkret heißt das: Was im Antrag überzeugt, sind nachvollziehbare Grenzen. Dazu gehören etwa eine realistische Geh- oder Stehstrecke, die Frage, ob Treppen ohne Pause möglich sind, wie lange Konzentration am Stück gelingt, ob Tätigkeiten wegen Schmerzen, Luftnot, Erschöpfung oder Überforderung abgebrochen werden müssen, wie häufig Ausfälle auftreten und ob im Haushalt, bei der Selbstversorgung oder bei Wegen regelmäßig Hilfe erforderlich ist.

Genau diese Übersetzung vom Befund zur Lebensrealität wird zur entscheidenden Grundlage der Bewertung. (reha-recht.de)

Ein kurzer Realitätscheck aus vielen Verfahren: Wer „alles irgendwie geht“ formuliert, obwohl es nur unter Schmerzen, mit langen Erholungszeiten oder mit Hilfen funktioniert, schwächt den eigenen Antrag. Wer dagegen beschreibt, was ohne Unterstützung nicht mehr zuverlässig gelingt, liefert der Behörde die Kriterien, die sie prüfen muss.

Gesamt-GdB: Warum mehrere Leiden nicht automatisch zu „mehr GdB“ führen

Ein Punkt, der 2026 in Bescheiden besonders sichtbar wird, ist die Bildung des Gesamt-GdB bei mehreren Gesundheitsstörungen. Die Grundsätze betonen: Es wird nicht rechnerisch addiert, sondern gesamthaft gewürdigt. Zusätzliche Gesundheitsstörungen erhöhen den Gesamt-GdB nur dann, wenn sie die Teilhabebeeinträchtigung tatsächlich verstärken, also in Wechselwirkung zu einer deutlich schwereren Gesamtsituation führen. (bih.de)

Das lässt sich an einem typischen „Kipp-Punkt“ erklären: Nicht jede zusätzliche Diagnose verändert die Alltagsfähigkeit. Wenn aber mehrere Einschränkungen zusammen dazu führen, dass Belastbarkeit, Orientierung, Konzentration oder Mobilität gleichzeitig wegbrechen, kann genau diese Wechselwirkung entscheidend werden – nur muss sie als Gesamtbild plausibel werden, statt als bloße Liste nebeneinander zu stehen.

Heilungsbewährung und Änderungsanträge: Das unterschätzte Risiko

Besondere Vorsicht ist 2026 bei Änderungsanträgen geboten. Die neuen Grundsätze behandeln die Heilungsbewährung systematisch und teilhabeorientiert. Das kann dazu führen, dass nach Ablauf von Heilungsbewährungszeiten stärker darauf geschaut wird, was funktionell dauerhaft bleibt. (reha-recht.de)

Noch wichtiger: Ein Änderungsantrag ist keine Einbahnstraße. Wer eine Höherstufung beantragt, setzt regelmäßig eine erneute Prüfung des gesamten Gesundheitszustands in Gang. In der Folge kann der bisherige GdB nicht nur steigen, sondern auch sinken – bis hin zum Wegfall von Voraussetzungen, die Betroffene für Nachteilsausgleiche oder Schutzrechte brauchen. Diese Möglichkeit wird in der fachlichen Einordnung ausdrücklich thematisiert. (bih.de)

Wichtig zur Einordnung: Bestehende Feststellungen werden nicht automatisch bei allen Betroffenen „neu aufgerollt“. Kritisch wird es vor allem dann, wenn ein neuer Antrag gestellt wird, eine Überprüfung angestoßen wird oder sich die Behörde ohnehin mit dem Status befassen muss. Dann entscheidet die Aktenlage nach den aktuellen Grundsätzen.

Bitte beachten: Ein Änderungsantrag kann zu einer vollständigen Neubewertung führen. Wer von einem bestimmten GdB abhängig ist, sollte das Verfahren wie eine finanzielle Entscheidung behandeln – insbesondere, wenn ein Rentenplan, arbeitsrechtlicher Schutz oder steuerliche Entlastungen daran hängen.

Wenn der GdB wackelt, wackeln Rechte: Rente, Job, Steuern

Die Folgen einer Herabstufung sind selten nur Theorie. Entscheidend ist häufig die Schwelle: Ab einem GdB von 50 liegt eine Schwerbehinderung vor, und an diese Eigenschaft knüpfen in der Praxis verschiedene Nachteilsausgleiche und Schutzmechanismen an. Fällt die Feststellung darunter, kann sich der rechtliche und finanzielle Spielraum spürbar verändern.

Beim Übergang in den Ruhestand wird das relevant, weil viele Betroffene ihre Planung an der Schwerbehinderteneigenschaft ausrichten. Im Arbeitsleben kann der besondere Kündigungsschutz eine zentrale Rolle spielen, wenn Konflikte im Betrieb eskalieren oder Umstrukturierungen anstehen. Und steuerlich gilt: Nachteilsausgleiche sind typischerweise an festgestellte Werte gebunden – eine Absenkung kann schneller im Geldbeutel ankommen, als viele erwarten.

Ein kurzer Hinweis zur Orientierung: GdB und Merkzeichen sind nicht dasselbe. Der GdB beschreibt das Ausmaß der Beeinträchtigung, Merkzeichen stehen für konkrete Nachteilsausgleiche. In der Praxis greifen beide Ebenen ineinander, aber sie folgen nicht automatisch derselben Logik.

Wie Betroffene 2026 ihre Chancen erhöhen – ohne in die Herabstufungsfalle zu laufen

Die neue Logik zwingt nicht zu „mehr Papier“, sondern zu besserer Passung. Ein tragfähiger Antrag funktioniert meist dann, wenn drei Ebenen zusammenpassen: erstens eine realistische funktionelle Beschreibung, zweitens aktuelle Unterlagen, die diese Einschränkungen tragen, und drittens – bei mehreren Leiden – eine nachvollziehbare Darstellung der Wechselwirkungen.

Wer über einen Änderungsantrag nachdenkt, sollte vorab prüfen, ob die Aktenlage wirklich stabil ist. Riskant wird es vor allem dann, wenn Befunde veraltet sind, Heilungsbewährungszeiträume auslaufen oder die Angaben im Antrag nicht zum bisherigen Verlauf passen. Dann liefert man der Behörde Ansatzpunkte, die eine Herabstufung wahrscheinlicher machen – mit Folgen, die sich später oft nur schwer korrigieren lassen.

Einordnung: Differenzierter – und für Unvorbereitete härter

Die Reform ist keine kosmetische Anpassung. Sie verschiebt die Begründungslast: weg von der Diagnose als Ticket, hin zur nachvollziehbaren Darstellung der Teilhabefolgen. Genau deshalb wirkt die Praxis 2026 vielerorts strenger. Gleichzeitig eröffnet sie eine faire Chance für Betroffene, deren Einschränkungen im Alltag massiv sind, aber bislang in Diagnoseschubladen unterschätzt wurden – vorausgesetzt, die funktionellen Grenzen werden konsistent, konkret und belegbar beschrieben.

