Schwerbehindertenrente 2026: Diese Altersgrenzen und dauerhaften Abschläge gelten jetzt neu

Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung können ihre gesetzliche Altersrente früher beziehen als andere Versicherte. Ein früher Rentenbeginn ist jedoch nicht automatisch abschlagsfrei und hängt vom Geburtsjahr ab.

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Für einen Anspruch müssen beim Rentenbeginn ein Grad der Behinderung von mindestens 50 und eine Wartezeit von 35 Jahren vorliegen. Wer die Rente vor der für den eigenen Jahrgang geltenden abschlagsfreien Altersgrenze beansprucht, verliert für jeden vorgezogenen Monat dauerhaft 0,3 Prozent seiner Rente.

Rente mit Schwerbehinderung höher als Rente nach 45 Jahren

Drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen wird umgangssprachlich häufig Schwerbehindertenrente genannt. Sie ist eine besondere Form der Altersrente und keine Erwerbsminderungsrente, sodass es nicht darauf ankommt, ob jemand noch drei, sechs oder mehr Stunden täglich arbeiten kann.

Erforderlich sind das vorgeschriebene Lebensalter, ein GdB von wenigstens 50 bei Rentenbeginn und 35 Jahre mit anrechenbaren rentenrechtlichen Zeiten. Diese Voraussetzungen nennt auch die Deutsche Rentenversicherung.

Eine arbeitsrechtliche Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen reicht dagegen nicht aus. Wer einen GdB von 30 oder 40 hat und von der Bundesagentur für Arbeit gleichgestellt wurde, gilt für diese Rentenart weiterhin nicht als schwerbehindert.

Der GdB 50 muss beim Start der Rente bestehen

Entscheidend ist der Status am Tag des Rentenbeginns. Die Schwerbehinderung muss nicht bereits während der gesamten Versicherungszeit bestanden haben und auch nicht schon Jahre vor dem Rentenantrag festgestellt worden sein.

Als Nachweis kommt insbesondere der Schwerbehindertenausweis oder eine aktuelle Bescheinigung der zuständigen Behörde infrage. Der Bescheid muss erkennen lassen, dass zum vorgesehenen Rentenbeginn ein GdB von mindestens 50 besteht.

Fällt der GdB erst nach dem Beginn der Altersrente unter 50, bleibt der einmal entstandene Rentenanspruch grundsätzlich bestehen. Nach den rechtlichen Hinweisen der Deutschen Rentenversicherung hat ein späterer Wegfall der Schwerbehinderteneigenschaft keine Auswirkungen auf den laufenden Anspruch.

35 Versicherungsjahre bedeuten nicht 35 Jahre Beschäftigung

Die verlangte Wartezeit von 35 Jahren kann sich aus unterschiedlichen rentenrechtlichen Zeiten zusammensetzen. Neben Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit können beispielsweise freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, bestimmte Zeiten der Krankheit, Arbeitslosigkeit, Ausbildung oder des Bezugs von Entgeltersatzleistungen berücksichtigt werden.

Auch Monate aus einem Versorgungsausgleich, Rentensplitting oder aus anrechenbaren Minijobzeiten können hinzukommen. Deshalb sollten Versicherte nicht allein anhand ihrer Beschäftigungsjahre beurteilen, ob sie die Voraussetzung erfüllen.

Auskunft gibt der Versicherungsverlauf beziehungsweise eine ausführliche Rentenauskunft. Fehlende Zeiten sollten möglichst vor dem geplanten Rentenbeginn über eine Kontenklärung nachgewiesen werden.

Diese Altersgrenzen gelten nach Geburtsjahr

Für Versicherte ab Jahrgang 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 65 Jahren. Ein vorzeitiger Beginn ist ab 62 möglich, dann jedoch mit einem Abschlag von bis zu 10,8 Prozent.

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Für die Jahrgänge 1952 bis 1963 gelten Übergangsalter. Die Grenze für den abschlagsfreien Bezug steigt in mehreren Schritten an; zugleich verschiebt sich auch das frühestmögliche Alter für den Bezug mit Abschlägen.

Geburtsjahr beziehungsweise Geburtszeitraum Abschlagsfrei ab Frühestens mit Abschlag ab Höchster Abschlag Januar 1952 63 Jahre und 1 Monat 60 Jahre und 1 Monat 10,8 Prozent Februar 1952 63 Jahre und 2 Monate 60 Jahre und 2 Monate 10,8 Prozent März 1952 63 Jahre und 3 Monate 60 Jahre und 3 Monate 10,8 Prozent April 1952 63 Jahre und 4 Monate 60 Jahre und 4 Monate 10,8 Prozent Mai 1952 63 Jahre und 5 Monate 60 Jahre und 5 Monate 10,8 Prozent Juni bis Dezember 1952 63 Jahre und 6 Monate 60 Jahre und 6 Monate 10,8 Prozent 1953 63 Jahre und 7 Monate 60 Jahre und 7 Monate 10,8 Prozent 1954 63 Jahre und 8 Monate 60 Jahre und 8 Monate 10,8 Prozent 1955 63 Jahre und 9 Monate 60 Jahre und 9 Monate 10,8 Prozent 1956 63 Jahre und 10 Monate 60 Jahre und 10 Monate 10,8 Prozent 1957 63 Jahre und 11 Monate 60 Jahre und 11 Monate 10,8 Prozent 1958 64 Jahre 61 Jahre 10,8 Prozent 1959 64 Jahre und 2 Monate 61 Jahre und 2 Monate 10,8 Prozent 1960 64 Jahre und 4 Monate 61 Jahre und 4 Monate 10,8 Prozent 1961 64 Jahre und 6 Monate 61 Jahre und 6 Monate 10,8 Prozent 1962 64 Jahre und 8 Monate 61 Jahre und 8 Monate 10,8 Prozent 1963 64 Jahre und 10 Monate 61 Jahre und 10 Monate 10,8 Prozent Ab 1964 65 Jahre 62 Jahre 10,8 Prozent

Die Tabelle zeigt das Lebensalter, nicht automatisch den genauen Zahlungstermin. Der konkrete Rentenbeginn hängt zusätzlich vom vollständigen Geburtsdatum und vom Antrag ab; für am Monatsersten Geborene gelten bei der Berechnung Besonderheiten.

Welche Jahrgänge 2026 besonders im Blick haben sollten

Für den Jahrgang 1961 liegt die abschlagsfreie Grenze bei 64 Jahren und sechs Monaten. Je nach Geburtsmonat können Angehörige dieses Jahrgangs ihre abschlagsfreie Schwerbehindertenrente im Jahr 2026 bereits begonnen haben oder beginnen.

Auch die ersten Monate des Jahrgangs 1962 können ihre Altersgrenze von 64 Jahren und acht Monaten noch 2026 erreichen. Versicherte des Jahrgangs 1964 vollenden dagegen im Laufe des Jahres erstmals das Alter von 62 Jahren und erreichen damit grundsätzlich die früheste Grenze für einen vorgezogenen Bezug.

Welcher Kalendermonat tatsächlich als Rentenbeginn möglich ist, sollte individuell berechnet werden. Dafür stellt die Rentenversicherung einen Rentenbeginnrechner bereit und erteilt auf Anfrage eine Rentenauskunft.

Jeder vorgezogene Monat kostet 0,3 Prozent

Der Abschlag wird monatsgenau berechnet. Ein Jahr früher kostet 3,6 Prozent, zwei Jahre kosten 7,2 Prozent und bei drei Jahren werden 10,8 Prozent abgezogen.

Wer nicht die vollen drei Jahre vorzieht, zahlt entsprechend weniger. Bei einem um zehn Monate vorgezogenen Beginn beträgt der Abschlag beispielsweise 3 Prozent, bei 18 Monaten sind es 5,4 Prozent.

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Der Abzug gilt nicht nur bis zum normalen Rentenalter. Er bleibt für die gesamte Dauer des Rentenbezugs bestehen und wirkt sich damit grundsätzlich auch auf spätere Rentenanpassungen aus, weil diese auf der bereits verminderten Rente aufbauen.

So wirkt sich der Abschlag in Euro aus

Bei einer erwarteten Bruttorente von 1.800 Euro führt der höchste Abschlag von 10,8 Prozent rechnerisch zu einer Kürzung um 194,40 Euro im Monat. Die Bruttorente läge dann zunächst bei 1.605,60 Euro, bevor Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie gegebenenfalls Steuern berücksichtigt werden.

Bereits ein Abschlag von 3,6 Prozent mindert eine Bruttorente von 1.800 Euro um 64,80 Euro monatlich. Ob sich der frühere Rentenbeginn dennoch lohnt, hängt unter anderem von Gesundheit, Beschäftigung, Einkommen, Rücklagen und der voraussichtlichen Dauer des Rentenbezugs ab.

Versicherte können unter den gesetzlichen Voraussetzungen Sonderzahlungen leisten, um erwartete Abschläge ganz oder teilweise auszugleichen. Vor einer Zahlung sollte eine besondere Rentenauskunft eingeholt werden, da die erforderliche Summe individuell berechnet wird.

Unbegrenzter Hinzuverdienst ist auch bei vorgezogener Rente möglich

Seit dem 1. Januar 2023 gibt es bei vorgezogenen Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Auch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann daher unabhängig von der Höhe des Arbeitsverdienstes in voller Höhe weitergezahlt werden, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Ein Job neben der Rente beseitigt den einmal festgesetzten Abschlag jedoch nicht. Steuerliche Folgen sowie Beiträge aus Rente und Beschäftigung müssen ebenfalls getrennt betrachtet werden.

Für manche Versicherte kann eine Kombination aus vorgezogener Altersrente und weiterer Beschäftigung finanziell interessant sein. Die Entscheidung sollte dennoch auf einer individuellen Brutto- und Nettorechnung beruhen.

Die Altersrente muss beantragt werden

Die Schwerbehindertenrente beginnt nicht von selbst, sobald Alter, GdB und Wartezeit erfüllt sind. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Antrag ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen.

Vorher sollten der Versicherungsverlauf, der Nachweis über den GdB und der gewünschte Starttermin geprüft werden. Wer mehrere Altersrenten beanspruchen könnte, sollte außerdem vergleichen, welche Rentenart den günstigeren Beginn und die geringeren Abschläge ermöglicht.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Petra wurde im August 1964 geboren, hat einen unbefristet festgestellten GdB von 50 und erfüllt die Wartezeit von 35 Jahren. Abschlagsfrei könnte sie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren beziehen, mit Abschlägen kann sie grundsätzlich bereits ab 62 starten.

Entscheidet sie sich für den frühestmöglichen Beginn, liegen 36 Monate zwischen beiden Altersgrenzen. Ihre Rente wird deshalb dauerhaft um 10,8 Prozent vermindert.

Bei einer erwarteten Bruttorente von 1.700 Euro entspricht das zunächst 183,60 Euro weniger im Monat. Petra könnte trotzdem weiterarbeiten und unbegrenzt hinzuverdienen, der Rentenabschlag bliebe aber bestehen.

Fragen und Antworten zur Schwerbehindertenrente 2026

1. Reicht ein GdB von 40 mit Gleichstellung aus?

Nein. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen muss bei Rentenbeginn ein GdB von mindestens 50 bestehen; eine Gleichstellung im Arbeitsleben genügt nicht.

2. Muss der GdB 50 bereits seit 35 Jahren vorliegen?

Nein. Die 35 Jahre beziehen sich auf anrechenbare rentenrechtliche Zeiten, während die Schwerbehinderteneigenschaft erst zum Beginn der Rente vorliegen muss.

3. Wann können Versicherte ab Jahrgang 1964 in Rente gehen?

Sie können die Schwerbehindertenrente ab 65 Jahren ohne Abschlag erhalten. Ein Beginn ab 62 Jahren ist möglich, führt bei vollständiger Vorziehung um drei Jahre aber zu einem dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent.

4. Verschwindet der Abschlag mit Erreichen der Regelaltersgrenze?

Nein. Der Abschlag von 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat bleibt während des gesamten Rentenbezugs erhalten.

5. Darf neben der vorgezogenen Schwerbehindertenrente gearbeitet werden?

Ja. Für vorgezogene Altersrenten besteht keine Hinzuverdienstgrenze mehr, sodass Arbeitsverdienst die Altersrente nicht wegen seiner Höhe kürzt.

6. Was geschieht, wenn der GdB nach Rentenbeginn unter 50 fällt?

Ein späterer Wegfall der Schwerbehinderteneigenschaft lässt den bereits entstandenen Anspruch auf diese Altersrente grundsätzlich unberührt. Wichtig ist, dass die Schwerbehinderung am Tag des Rentenbeginns vorlag.