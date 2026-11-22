Wer 45 anrechenbare Versicherungsjahre vorweisen kann, darf heute früher ohne Abschläge in Rente gehen. Die Alterssicherungskommission will diesen Weg streichen und zugleich den frühesten Rentenbeginn nach 35 Versicherungsjahren von 63 auf 64 verschieben.

Auch die Regelaltersgrenze von 67 Jahren könnte künftig steigen, wenn die Lebenserwartung weiter zunimmt.

Nach 45 Versicherungsjahren könnte der abschlagsfreie Ausstieg wegfallen

Die erste Empfehlung betrifft die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie ist als „Rente mit 63“ bekannt, beginnt für Versicherte ab Jahrgang 1964 aber frühestens mit 65 Jahren, sofern sie die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt haben.

Setzt der Gesetzgeber den Vorschlag um, würde eine lange Versicherungsbiografie allein künftig keinen abschlagsfreien Rentenbeginn mit 65 mehr ermöglichen. Wer bei einer Regelaltersgrenze von 67 über die Altersrente für langjährig Versicherte trotzdem mit 65 geht, hätte bei unverändertem Abschlagssatz dauerhaft 7,2 Prozent weniger Monatsrente.

Wie der Ausstieg nach heutigem Recht funktioniert, zeigt unser Beitrag zur abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren.

Nach 35 Versicherungsjahren könnte die Rente erst mit 64 beginnen

Die zweite Empfehlung betrifft die Altersrente für langjährig Versicherte. Wer mindestens 35 anrechenbare Versicherungsjahre erreicht, kann heute ab 63 in Rente gehen.

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Für Jahrgänge ab 1964 liegen zwischen dem frühestmöglichen Beginn mit 63 und der Regelaltersgrenze von 67 genau 48 Monate. Bei 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat ergibt das einen dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent.

Würde die Untergrenze auf 64 steigen, blieben bei einer Regelaltersgrenze von 67 noch 36 Monate und damit rechnerisch 10,8 Prozent Abschlag. Wer mit 63 aufhört zu arbeiten, müsste in diesem Szenario zwölf Monate bis zur ersten Rentenzahlung überbrücken.

Die Rente mit 67 könnte nach 2031 zur beweglichen Altersgrenze werden

Die Kommission schlägt vor, die Regelaltersgrenze nach 2031 an die Lebenserwartung zu koppeln. Ein zusätzliches Jahr Lebenserwartung würde nach ihrem Modell zu acht Monaten späterem Rentenbeginn und vier Monaten längerer Rentenbezugszeit führen.

Unter den mittleren Annahmen des Statistischen Bundesamts könnte die Regelaltersgrenze bis 2041 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen. Weil die Rente nach 35 Versicherungsjahren künftig höchstens drei Jahre vor der Regelaltersgrenze beginnen soll, wäre sie in diesem Szenario frühestens mit 64 Jahren und sechs Monaten möglich.

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Was heute gilt und was die Kommission ändern will

Rentenzugang Geltendes Recht für Jahrgänge ab 1964 Empfehlung der Kommission Altersrente nach 45 Versicherungsjahren Abschlagsfrei ab 65 Abschlagsfreien vorzeitigen Zugang für besonders langjährig Versicherte streichen Altersrente nach 35 Versicherungsjahren Ab 63 mit bis zu 14,4 Prozent Abschlag Frühestens ab 64, danach höchstens drei Jahre vor der jeweiligen Regelaltersgrenze Regelaltersrente Regelaltersgrenze bei 67 Nach 2031 bei steigender Lebenserwartung schrittweise anheben

Grundlagen sind die §§ 35, 36, 38 und 77 SGB VI sowie die Empfehlungen 5, 6 und 8 der Alterssicherungskommission.

Was für rentennahe Jahrgänge und Menschen mit Schwerbehinderung offen ist

Für die Anhebung der Regelaltersgrenze nennt der Kommissionsbericht die Jahrgänge ab 1965 und empfiehlt mindestens fünf Jahre Vorlauf. Wann die Änderungen an den Renten nach 35 und 45 Versicherungsjahren greifen könnten und welcher Vertrauensschutz etwa bei bereits vereinbarter Altersteilzeit gelten würde, hängt von der gesetzlichen Ausgestaltung ab.

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gelten eigene Altersgrenzen. Wer ab 1964 geboren wurde, bei Rentenbeginn als schwerbehindert anerkannt ist und 35 Versicherungsjahre erfüllt, kann nach heutigem Recht ab 62 mit Abschlägen oder ab 65 abschlagsfrei in Rente gehen.

Ob sich diese Grenzen mit einer höheren Regelaltersgrenze ebenfalls verschieben würden, hängt von der konkreten Gesetzesänderung ab. Die heutigen Voraussetzungen erläutert unser Beitrag zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Praxisbeispiel: Zwölf Monate ohne Rentenzahlung

Eine Beschäftigte mit erfüllter 35-jähriger Wartezeit plant, mit 63 aufzuhören. Ihre vorgezogene Altersrente würde nach heutigem Recht und bereits nach Abzug des Rentenabschlags 1.500 Euro brutto im Monat betragen.

Müsste sie bis 64 warten, blieben in diesen zwölf Monaten insgesamt 18.000 Euro Bruttorente aus. Bei gleicher Berechnungsgrundlage, einer Regelaltersgrenze von 67 und dem heutigen Abschlagssatz läge ihre Monatsrente ab 64 bei rund 1.563 Euro brutto.

Drei Fragen und Antworten zur Rente mit 63

Kann ich nach 35 Versicherungsjahren weiterhin mit 63 in Rente gehen?

Ja. Das geltende Recht erlaubt den Rentenbeginn ab 63 mit dauerhaften Abschlägen.

Kann ich mit 45 Versicherungsjahren heute schon mit 63 abschlagsfrei in Rente?

Für Versicherte ab Jahrgang 1964 beginnt die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren frühestens mit 65. Wer mit 63 die Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nimmt, muss trotz der 45 Jahre in der Regel 14,4 Prozent Abschlag hinnehmen.

Steht der künftige Höchstabschlag von 10,8 Prozent schon fest?

Die 10,8 Prozent ergeben sich rechnerisch aus 36 Monaten bei unverändert 0,3 Prozent Abschlag pro Monat. Die Kommission empfiehlt, die Faktoren für Zu- und Abschläge regelmäßig versicherungsmathematisch zu überprüfen.