„Dafür bin ich nicht zuständig.“ Ein solcher Satz kann am Arbeitsplatz völlig berechtigt sein. Er kann aber auch als bewusste Arbeitsverweigerung verstanden werden und eine Abmahnung oder sogar eine Kündigung nach sich ziehen.

Entscheidend ist, in welcher Situation die Aussage fällt und welche Aufgaben Beschäftigte tatsächlich übernehmen müssen. Manche Äußerungen sind rechtlich unproblematisch, können aber das Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen belasten.

Andere Aussagen können arbeitsrechtliche Folgen haben. Bei besonders schweren Pflichtverletzungen kann sogar eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein. Beschäftigte sollten deshalb wissen, welche Aussagen riskant sind und wann sie ihre Rechte wahrnehmen dürfen.

Satz 1: „Dafür bin ich nicht zuständig.“

Ein Kollege bittet Sie um Hilfe, obwohl Sie gerade einen dringenden Auftrag erledigen. Ihn an die zuständige Person zu verweisen, ist etwas anderes, als eine verbindliche Anweisung Ihrer Vorgesetzten beharrlich abzulehnen.

Vor dem Arbeitsgericht kommt es darauf an, was der Chef verlangt hat, wer das Gespräch mitgehört hat und was nach dem Wortwechsel geschah. Bei manchen Sätzen liegt das Risiko schon darin, dass später nur die halbe Geschichte in der Personalakte steht.

Nach § 106 Gewerbeordnung darf der Arbeitgeber Aufgaben innerhalb der vertraglichen und gesetzlichen Grenzen verteilen und muss dabei die Interessen beider Seiten angemessen berücksichtigen.

Wer eine zulässige Anweisung auch nach einer einschlägigen Abmahnung bewusst verweigert, riskiert eine Kündigung wegen Arbeitsverweigerung.Haben Sie bereits einen anderen Auftrag, benennen Sie den Konflikt so konkret wie möglich.

Mit der Frage „Soll ich die Abrechnung bis morgen liegen lassen und zuerst die Reklamation bearbeiten?“ geben Sie Ihrer Vorgesetzten Gelegenheit, die Reihenfolge festzulegen.

Satz 2: „Das bleibt doch zwischen uns?“

Wer einer Kollegin etwas Persönliches anvertraut, darf je nach Umständen auf Verschwiegenheit vertrauen. In einer Chatgruppe können die Beziehungen untereinander, die Zahl der Mitlesenden und der Inhalt der Nachrichten zu einer anderen Bewertung führen.

Das Bundesarbeitsgericht befasste sich mit einer privaten Gruppe, in der ein Beschäftigter rassistische und massiv beleidigende Nachrichten über Menschen aus seinem Betrieb geschrieben hatte.

Die Richter verlangten eine Erklärung dafür, weshalb er in dieser Runde auf Vertraulichkeit bauen durfte, und verwiesen den Fall an das Landesarbeitsgericht zurück (2 AZR 17/23).

Auch verächtliche Äußerungen hinter dem Rücken von Vorgesetzten oder in können arbeitsrechtliche Folgen haben. Wie viel der Adressatenkreis ausmacht, zeigt ein weiteres Urteil über private WhatsApp-Nachrichten, die der Arbeitgeber gelesen hatte.

Satz 3: „Ich habe schon Bewerbungen laufen.“

Sie dürfen sich aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis heraus nach einer neuen Stelle umsehen. Erzählen Sie im Gehaltsgespräch von einer Bewerbung, kennt Ihr Chef allerdings Ihre Pläne, selbst wenn daraus nie ein Angebot wird.

Dass der Wunsch, den Arbeitsplatz zu wechseln, für sich genommen wenig über eine Kündigung aussagt, zeigt ein Urteil aus Siegburg.

Dort hatte ein Teamleiter sogar schon selbst gekündigt, doch der Arbeitgeber durfte sein Ausscheiden im konkreten Fall nicht mit einer eigenen Kündigung vorziehen (3 Ca 500/19).

Satz 4: „Mir ist das völlig egal.“

Wenn Sie damit die Farbe der neuen Dienstkleidung meinen, den Tratsch eines Mitarbeiters oder wie die örtliche Fußballmannschaft gespielt hat, spielt das keine Rolle für das Arbeitsverhältnis.

Anders sieht es aus, wenn Sie eine ausdrückliche Warnung vor einer ungesicherten Maschine als nichtig abtun. Dann kann der Arbeitgeber den Satz als Hinweis darauf anführen, dass Ihnen die Gefahr bekannt war und Sie eine Schutzanweisung bewusst missachtet haben.

Das würde zu einer Abmahnung berechtigen. Eine Abmahnung muss den konkreten Pflichtverstoß benennen, damit Sie erkennen können, welches Verhalten Sie ändern sollen.

Satz 5: „Ich weiß Dinge über diese Firma, die der Presse gefallen würden.“

Wenn Sie drohen, Interna weiterzugeben, kann das als schwerer Vertrauensbruch gelten. Auch bei Äußerungen in sozialen Netzwerken zählt, was Sie wem konkret vorwerfen und wer mitlesen kann.

Wenn Sie derartiges sogar gezielt gegenüber Vorgesetzten sagen, um zum bestimmte Vorteile zu erlangen oder eine Forderung durchzusetzen, sieht es sogar nach Erpressung aus.

Satz 6: „Mit diesem Idioten arbeite ich nicht zusammen.“

Gegenseitige Rücksichtsnahme gegenüber Kollegen ist in Arbeitsverträgen gängig. Beleidigungen verstoßen gegen diese Pflicht. Dieser Satz wäre zudem eine Störung des Betriebsfriedens und kann zu einer Kündigung berechtigen, zumindest allerdings zu einer Abmahnung.

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Beleidigungen wie “Idiot” könnte der so bezeichnete Kollege zudem nach § 185 StGB anzeigen.

Stoßen Sie solche Beleidigungen vor anderen Kollegen, Kunden oder gegenüber Vorgesetzten aus, ist der Verstoß deutlich schwerer als eine Äußerung im Affekt in vertraulichem Rahmen, die ungewollt nach außen dringt.

Der inhaltliche Kern, dass Sie sich eine Zusammenarbeit mit jemand nicht vorstellen können, lässt sich auch sachlich klären, durch eine Umverteilung der Aufgaben und ein frühes Gespräch mit der Teamleitung.

Satz 7: „Ich kenne meine Rechte sehr genau.“

Dieser Satz rechtfertigt für sich genommen weder eine Abmahnung noch eine Kündigung. Sie dürfen ausstehenden Lohn verlangen, auf Ihre Pausen bestehen oder sich gegen eine unzulässige Weisung wehren.

Nach § 612a BGB darf Ihr Arbeitgeber Sie nicht benachteiligen, weil Sie Ihre Rechte in zulässiger Weise ausüben und in Anspruch nehmen.

Verschlechtert sich das bereits das Verhältnis zwischen Ihnen, Kollegen und / oder dem Arbeitgeber verschlechtert? Wenn Sie im Betrieb auf eine Krise zusteuern, ist der formale Verweis auf arbeitsvertragliche Pflichten oft nur eine Seite der Medaille.

Wenn Sie sich mit Arbeitgeber und Mitarbeitern nicht (mehr) verstehen, ist die emotionale Ebene oft viel wichtiger. Wenn Sie jetzt deutlich ausdrücken, von ihren Rechten Gebrauch zu machen, kann das den Vorgesetzten inspirieren, ebenfalls den juristischen Weg zu wählen.

Unerfreulich wird das in Situationen, wo ein klärendes Gespräch einen rechtlichen Konflikt noch im Vorfeld verhindert hätte. Im Streit über den Lohn zum Beispiel hilft eine genaue Forderung mehr als die Ankündigung, sich zu wehren.

Schreiben Sie etwa, an welchen Tagen Sie die fehlenden Stunden geleistet haben und für welchen Monat Sie eine Korrektur verlangen.

Fiktives Beispiel: Nina lehnt einen Kundenauftrag ab

Nina, 28 Jahre, arbeitet bei einem IT-Dienstleister in Radolfzell am Bodensee. Als ihr Teamleiter sie bittet, einem Kunden neue Zugriffsrechte einzurichten, antwortet sie vor zwei Kollegen: „Dafür bin ich nicht zuständig.“

Der Teamleiter hält den Satz für Arbeitsverweigerung und mahnt Nina ab. Im Auftragssystem lässt sich aber nachlesen, dass Nina die Anfrage noch während des Gesprächs an die zuständige Administratorin weitergeleitet hat, weil ihr selbst die Freigabe fehlt.

Nina nennt in ihrer schriftlichen Stellungnahme die Auftragsnummer und den Zeitpunkt der Weiterleitung. Nach § 83 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz kann sie verlangen, dass der Arbeitgeber ihre Erklärung zur Personalakte nimmt.

Sechs Fragen und Antworten zu Äußerungen am Arbeitsplatz

Kann schon ein einziger Satz eine fristlose Kündigung rechtfertigen?

Das kommt etwa bei einer besonders schweren Beleidigung in Betracht, wenn dem Arbeitgeber selbst die Weiterbeschäftigung bis zum Ende der Kündigungsfrist unzumutbar ist.

Was mache ich, wenn der Chef meinen Satz falsch wiedergibt?

Notieren Sie möglichst zeitnah die Anweisung, Ihre Antwort und die Namen der Anwesenden. Halten Sie auch fest, was Sie anschließend tatsächlich getan haben und welche Unterlagen das belegen.

Muss ich jede Anweisung erst einmal befolgen?

Eine Weisung, die die Interessen beider Seiten nicht angemessen abwägt und deshalb unbillig ist, bindet Sie nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auch vorläufig nicht.

Wer die Rechtslage falsch einschätzt und die Arbeit verweigert, trägt allerdings das Risiko dieser Fehleinschätzung.

Habe ich mit der Ankündigung eines Jobwechsels selbst gekündigt?

Nein. Selbst eine unmissverständliche mündliche Eigenkündigung erfüllt die gesetzliche Schriftform nicht.

Wie kann ich auf den Vorwurf reagieren, ich hätte jemanden beleidigt?

Fragen Sie nach dem genauen Wortlaut, dem Zeitpunkt und den Personen, die den Satz gehört haben sollen. Stützt der Arbeitgeber eine geplante Kündigung nur auf einen dringenden Verdacht, muss er Ihnen zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Wie lange kann ich mich gegen eine Kündigung wehren?

Ab Zugang der schriftlichen Kündigung haben Sie grundsätzlich drei Wochen, um beim Arbeitsgericht Kündigungsschutzklage zu erheben. Gespräche über eine Rücknahme halten die Klagefrist nicht an.

Quellen

Arbeitsgericht Siegburg, Urteil vom 17. Juli 2019, 3 Ca 500/19

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. Oktober 2017, 10 AZR 330/16, zur unbilligen Weisung

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24. August 2023, 2 AZR 17/23, zur Vertraulichkeit einer Chatgruppe

Gesetze im Internet, Betriebsverfassungsgesetz: § 83 Personalakte und § 84 Beschwerderecht

Gesetze im Internet, Bürgerliches Gesetzbuch: § 612a Maßregelungsverbot, § 623 Schriftform und § 626 Fristlose Kündigung

Gesetze im Internet, § 106 Gewerbeordnung, Artikel 5 Grundgesetz und § 4 Kündigungsschutzgesetz