Übergangsregel jetzt ausgelaufen: Rente für Schwerbehinderte teurer

Mit dem Jahreswechsel 2026 verschiebt sich für viele schwerbehinderte Versicherte der finanzielle Maßstab beim Rentenstart. Was bislang über Übergangsregeln und Vertrauensschutz in bestimmten Konstellationen noch günstigere Zugänge zur Altersrente ermöglicht hat, fällt für die ab 1964 Geborenen nicht mehr unter solche Sonderregelungen.

Praktisch bedeutet das: Abschlagsfrei ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen für diese Jahrgänge erst mit 65 Jahren erreichbar. Wer früher geht, kann das weiterhin – aber frühestens ab 62 Jahren und dann nur noch mit dauerhaften Abschlägen, die in der Spitze 10,8 Prozent betragen können. Diese Kürzung bleibt nicht nur bis zu einem bestimmten Alter bestehen, sondern wirkt dauerhaft fort.

Dabei geht es nicht um eine kleinere Anpassung, sondern um eine Veränderung, die Entscheidungen über Arbeitszeit, Erwerbsfähigkeit und Lebenssplanung unmittelbar berührt.

Für viele Betroffene wird die Frage, ob ein längeres Durchhalten im Job gesundheitlich machbar ist, ab 2026 noch stärker zur Rechen- und Risikoaufgabe.

Welche Rentenart ist gemeint – und welche Voraussetzungen gelten weiterhin

Im Fokus steht die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. An den Grundvoraussetzungen dieser Rentenart ändert sich durch den Stichtag 2026 nicht alles, aber die Altersgrenzen werden für die ab 1964 Geborenen eindeutig festgezurrt.

Anspruch hat nur, wer als schwerbehinderter Mensch anerkannt ist, also in der Regel einen Grad der Behinderung von mindestens 50 nachweist, und wer die Wartezeit erfüllt.

Typischerweise sind dafür 35 Versicherungsjahre erforderlich. Außerdem zählt der Status im Zeitpunkt des Rentenbeginns: Liegt die anerkannte Schwerbehinderung dann nicht (mehr) vor, kann der Zugang zur Rentenart scheitern oder sich verschieben. In der Praxis ist genau dieser Zeitpunkt oft heikel, weil Feststellungen befristet sein können oder Änderungen im Verfahren auftreten.

Die neuen Altersgrenzen ab 1. Januar 2026 für den Jahrgang 1964 und jünger

Ab 2026 gilt für Versicherte, die 1964 oder später geboren sind: Abschlagsfrei beginnt diese Altersrente erst mit 65 Jahren. Ein vorzeitiger Start ist frühestens ab 62 Jahren möglich, dann jedoch mit Abschlägen. Eine Inanspruchnahme vor 62 ist für diese Gruppe nicht mehr vorgesehen.

Damit wird der Spielraum, den ältere Jahrgänge je nach Geburtsmonat noch über stufenweise Anhebungen hatten, für die ab 1964 Geborenen beendet.

Wichtig ist dabei die Systematik der Abschläge: Für jeden Monat, den die Rente vorzeitig startet, werden 0,3 Prozent abgezogen.

Bei drei Jahren Vorziehung – also 36 Monaten – ergibt das 10,8 Prozent. Das ist der Höchstabschlag in diesem Zusammenhang. Wer beispielsweise statt mit 65 bereits mit 62 startet, muss mit genau dieser Größenordnung rechnen.

📚 Lesen Sie auch: Rente mit Abschlag oder Arbeitslosengeld?

Was 10,8 Prozent dauerhaft bedeuten: eine Rechnung, die sich über Jahre summiert

Die Wirkung der Kürzung wird oft unterschätzt, weil „Prozent“ zunächst abstrakt klingen. An einem Beispiel wird die Dimension greifbar: Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.750 Euro entsprechen 10,8 Prozent exakt 189 Euro. Aus 1.750 Euro würden damit rechnerisch 1.561 Euro. Das klingt im ersten Moment nach einem „ärgerlichen Abzug“, ist aber über die Zeit ein massiver Betrag.

Über 20 Jahre Rentenbezug summiert sich allein diese Differenz auf 189 Euro × 12 Monate × 20 Jahre = 45.360 Euro. Steigende Lebenshaltungskosten, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern sind in dieser vereinfachten Rechnung noch nicht einmal abgebildet – sie verändern die Netto-Wirkung zusätzlich, aber die dauerhafte Kürzungslogik bleibt bestehen.

Gerade für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht bis 65 durchhalten, entsteht damit ein Dilemma: Wer früher rausmuss, trägt die Kürzung lebenslang. Wer bleibt, riskiert Überlastung, Fehlzeiten oder einen Bruch im Erwerbsleben, der wiederum andere finanzielle Folgen haben kann.

Warum der Stichtag 2026 so viel Aufmerksamkeit bekommt

Die öffentliche Diskussion dreht sich um „Ende des Vertrauensschutzes“, weil 2026 der Zeitpunkt ist, an dem die Rechtslage für den Jahrgang 1964 praktisch zum ersten Mal voll durchschlägt.

Ältere Jahrgänge bewegen sich noch innerhalb der stufenweisen Anhebungen und der Übergangslogik, bei der die Altersgrenzen je nach Geburtsjahr und -monat teilweise noch günstiger ausfallen können. Wer 1964 oder später geboren ist, landet hingegen vollständig in der klaren Regelwelt: 65 ohne Abschlag, 62 mit Abschlag, davor kein Zugang.

Das bedeutet nicht, dass für alle anderen „nichts“ gilt. Auch bei älteren Jahrgängen ist die Lage individuell, weil Geburtsmonat, Versicherungsverlauf und Statusfragen eine Rolle spielen. Aber die besondere Zäsur, die im Alltag ankommt, betrifft vor allem jene, die ab 2026 ihre Planung konkretisieren müssen, weil sie an die Altersfenster 62 und 65 heranlaufen.

Welche Handlungsoptionen realistisch sind – und wo Missverständnisse teuer werden

Wer gesundheitlich nicht bis 65 arbeiten kann, braucht frühzeitig eine belastbare Strategie. Das beginnt in der Praxis meist mit einer Rentenauskunft und einer konkreten Modellrechnung. Denn die scheinbar einfache Frage „früher oder später“ hängt an Details: Welche Rentenhöhe ist zu erwarten, welche Abschläge fallen an, welche Zeiten fehlen möglicherweise noch zur Wartezeit, und wie verändert sich das Ergebnis, wenn noch ein oder zwei Jahre in Teilzeit gearbeitet wird?

Ein häufiges Missverständnis ist, dass man Abschläge „später wieder loswird“, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht. Das ist bei diesen Abschlägen nicht so: Die Kürzung bleibt dauerhaft bestehen.

Eine zweite Option, die ab 50 Jahren relevant werden kann, sind Sonderzahlungen zum Ausgleich von Abschlägen. Das funktioniert nicht automatisch, sondern setzt eine spezielle Auskunft und einen formalen Prozess voraus.

Der Vorteil liegt darin, dass die spätere Rentenminderung ganz oder teilweise kompensiert werden kann. Ob und in welcher Höhe sich das lohnt, ist allerdings immer eine Einzelfallrechnung – auch, weil steuerliche Effekte, Liquidität und die persönliche Lebenserwartung eine Rolle spielen.

Ein dritter Hebel ist der flexible Übergang in die Rente, etwa über Teilrente und Weiterarbeit. Hier kann die Konstruktion helfen, Einkünfte zu stabilisieren und gleichzeitig zusätzliche Entgeltpunkte aufzubauen. Das ersetzt keine gesundheitliche Belastbarkeit, kann aber in passenden Fällen die finanzielle Fallhöhe abfedern.

Zusätzlicher Druck ab 2026: Änderungen beim Behinderten-Pauschbetrag und der Steuer-ID

Neben der Rentenfrage kommt ab 1. Januar 2026 eine steuerliche Verfahrensänderung hinzu, die viele Betroffene erst spät auf dem Radar haben. Bei Neufeststellungen oder Änderungen rund um den Grad der Behinderung und Merkzeichen soll die Information künftig elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden.

Dafür wird die Steuer-Identifikationsnummer benötigt, damit die Daten korrekt zugeordnet werden können. Wer die Steuer-ID im Verfahren nicht angibt, riskiert Verzögerungen oder dass der Behinderten-Pauschbetrag nicht wie erwartet berücksichtigt werden kann.

Wichtig ist die Entwarnung für bestehende Fälle: Bereits vorhandene Ausweise oder Feststellungen verlieren nicht automatisch zum 1. Januar 2026 ihre Gültigkeit. Die Veränderung greift vor allem dann, wenn ab 2026 neu festgestellt oder geändert wird.

Genau deshalb ist der Zeitpunkt so heikel: Wer eine Änderung beantragen muss, sollte vorher klären, ob die Steuer-ID beim zuständigen Amt hinterlegt ist und wie die elektronische Übermittlung im jeweiligen Bundesland umgesetzt wird.

Tabelle: Was ab 2026 gilt – und worauf Betroffene achten sollten

Aspekt Regelung und praktische Bedeutung ab 2026 Abschlagsfreier Rentenbeginn (Jahrgang 1964 und jünger) Abschlagsfrei ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erst mit 65 Jahren möglich. Frühestmöglicher Rentenbeginn (Jahrgang 1964 und jünger) Ein Start ist frühestens ab 62 Jahren vorgesehen, dann nur mit dauerhaften Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent. Abschlagslogik Pro Monat vorzeitigem Rentenbeginn werden 0,3 Prozent abgezogen; bei 36 Monaten sind es 10,8 Prozent, dauerhaft. Status Schwerbehinderung zum Rentenstart Der Anspruch hängt regelmäßig davon ab, dass die Schwerbehinderung zum Beginn der Rente anerkannt ist; befristete Feststellungen müssen rechtzeitig geprüft werden. Sonderzahlungen zum Ausgleich von Abschlägen Ein Ausgleich ist grundsätzlich ab dem 50. Lebensjahr möglich, erfordert aber eine formale Auskunft und ist eine individuelle Rechenentscheidung. Behinderten-Pauschbetrag bei Neufeststellungen/Änderungen Ab 1. Januar 2026 soll die relevante Feststellung elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden; dafür ist die Steuer-ID erforderlich, bestehende Unterlagen bleiben für unveränderte Fälle in der Regel wirksam.

Fazit: Früh rechnen, sauber planen, Verfahren im Blick behalten

2026 markiert für schwerbehinderte Versicherte des Jahrgangs 1964 und jünger eine klare Verschärfung beim Zugang zur Altersrente: Ohne Abschläge geht es erst mit 65, vorher frühestens ab 62 und dann mit dauerhaften Kürzungen, die sich über Jahrzehnte zu hohen Verlusten summieren können.

Das erhöht den Druck auf eine frühzeitige, belastbare Planung – gerade dort, wo gesundheitliche Gründe gegen ein längeres Arbeitsleben sprechen.

Zusätzlich sollte die steuerliche Verfahrensänderung beim Behinderten-Pauschbetrag nicht unterschätzt werden.

Wer ab 2026 eine Neufeststellung oder Änderung benötigt, muss sicherstellen, dass die Steuer-ID im Verfahren genutzt werden kann, damit die elektronische Übermittlung reibungslos funktioniert.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen (Altersgrenzen, Abschläge), Gesetze-im-Internet: § 37 SGB VI, Deutsche Rentenversicherung (rvRecht): Hinweise zu § 236a SGB VI (Anhebung/Übergangslogik).