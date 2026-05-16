Aussteuerung nach 78 Wochen: Krankengeld-Bezieher müssen früh aktiv werden

Aussteuerung nach 78 Wochen: Warum Versicherte frühzeitig Arbeitslosengeld I und Nahtlosigkeit klären sollten

Wer über viele Monate wegen derselben Erkrankung arbeitsunfähig ist, gerät irgendwann an eine wichtige Grenze: das Ende des Krankengeldes. Umgangssprachlich wird dieser Zeitpunkt häufig als Aussteuerung bezeichnet. Gemeint ist, dass die Krankenkasse für dieselbe Krankheit nicht unbegrenzt Krankengeld zahlt.

Nach der gesetzlichen Regelung ist Krankengeld wegen derselben Erkrankung auf längstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren begrenzt. In diese Zeit wird nicht nur der tatsächliche Krankengeldbezug eingerechnet, sondern auch die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber.

Auch Zeiten einer medizinischen Rehabilitation können sich auf die Berechnung auswirken, wenn sie im Zusammenhang mit derselben Erkrankung stehen.

Warum die 78-Wochen-Frist genau geprüft werden sollte

Viele Betroffene gehen davon aus, dass die 78 Wochen erst mit der ersten Zahlung des Krankengeldes beginnen. Das ist ein häufiger Irrtum. Die sechs Wochen Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber gehören in der Regel bereits zur Höchstdauer dazu.

Dadurch kann das Krankengeld früher enden, als es Betroffene erwarten. Wer erst kurz vor Ablauf der Frist reagiert, riskiert eine Lücke bei Einkommen und Versicherungsschutz. Deshalb sollte der voraussichtliche Aussteuerungstermin frühzeitig schriftlich bei der Krankenkasse erfragt werden.

Besonders wichtig ist eine genaue Prüfung, wenn mehrere Diagnosen vorliegen. Entscheidend ist nicht allein, ob sich die Beschwerden verändern, sondern ob rechtlich weiterhin dieselbe Erkrankung oder eine hinzutretende Krankheit vorliegt. Diese Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein und sollte bei Unklarheiten nicht erst am Ende des Krankengeldbezugs geklärt werden.

Was nach dem Krankengeld passieren kann

Endet das Krankengeld und besteht weiterhin Arbeitsunfähigkeit, stehen Betroffene häufig vor einer unsicheren Übergangsphase. Für viele kommt dann Arbeitslosengeld I in Betracht, obwohl das Arbeitsverhältnis noch besteht. Möglich ist das vor allem über die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III.

Diese Regelung soll verhindern, dass Menschen ohne Leistung dastehen, nur weil noch nicht abschließend entschieden ist, ob eine Erwerbsminderung vorliegt. Sie greift insbesondere dann, wenn die Leistungsfähigkeit voraussichtlich für mehr als sechs Monate deutlich gemindert ist. Die Agentur für Arbeit prüft den Fall und kann den Ärztlichen Dienst einschalten.

Wichtig ist dabei: Arbeitslosengeld I nach der Nahtlosigkeitsregelung bedeutet nicht automatisch, dass die betroffene Person gesundgeschrieben sein muss. Es geht vielmehr darum, ob eine Vermittlung unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes aktuell möglich ist und ob die Rentenversicherung bereits über eine Erwerbsminderung entschieden hat. Genau deshalb sollten Betroffene ihre gesundheitliche Situation klar dokumentieren.

Arbeitslos melden, obwohl der Arbeitsvertrag noch besteht

Viele Versicherte zögern, sich bei der Agentur für Arbeit zu melden, weil sie weiterhin bei ihrem Arbeitgeber angestellt sind. Das kann jedoch ein Fehler sein. Auch bei bestehendem Arbeitsverhältnis kann nach Ende des Krankengeldes ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I bestehen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Meldung sollte nicht bis zum letzten Tag aufgeschoben werden. Sinnvoll ist es, bereits mehrere Wochen vor der Aussteuerung Kontakt zur Agentur für Arbeit aufzunehmen. So bleibt Zeit, Unterlagen einzureichen, medizinische Nachweise vorzubereiten und offene Fragen zur Nahtlosigkeit zu klären.

Betroffene sollten dabei darauf achten, sich nicht unbedacht vollständig arbeitsunfähig für jede denkbare Tätigkeit darzustellen, ohne die Besonderheiten der Nahtlosigkeitsregelung zu besprechen. Formulierungen gegenüber Behörden können Folgen haben. Im Zweifel ist eine Beratung durch Sozialverband, Gewerkschaft, Fachanwalt oder unabhängige Beratungsstelle sinnvoll.

Erwerbsminderungsrente als weiterer Weg

Wenn die Erkrankung länger anhält und eine Rückkehr in Arbeit fraglich ist, kann ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente notwendig werden. Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet danach, wie viele Stunden eine Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann.

Bei voller Erwerbsminderung liegt die Grenze bei weniger als drei Stunden täglich, bei teilweiser Erwerbsminderung bei drei bis unter sechs Stunden täglich.

Ein Rentenantrag sollte gut vorbereitet werden. Ärztliche Befunde, Reha-Berichte, Krankenhausunterlagen und Angaben zum bisherigen Berufsleben sind dabei wichtig. Die Rentenversicherung prüft anhand der Unterlagen und kann zusätzliche Gutachten veranlassen.

In manchen Fällen fordert auch die Krankenkasse dazu auf, eine Reha oder eine Leistung zur Teilhabe zu beantragen. Ein Reha-Antrag kann später unter bestimmten Voraussetzungen als Rentenantrag gewertet werden. Deshalb sollten Betroffene genau verstehen, welche Fristen und Folgen mit solchen Aufforderungen verbunden sind.

Welche Schritte vor der Aussteuerung sinnvoll sind

Die Vorbereitung sollte nicht erst beginnen, wenn das letzte Krankengeld überwiesen wurde. Empfehlenswert ist ein Zeitplan, der spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende des Krankengeldes ansetzt. Dadurch lassen sich Leistungslücken eher vermeiden.

Die Krankenkasse sollte den Aussteuerungstermin schriftlich bestätigen. Parallel sollte geprüft werden, ob die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vollständig vorliegen und ob alle medizinischen Unterlagen aktuell sind. Außerdem sollte die Agentur für Arbeit frühzeitig über die bevorstehende Aussteuerung informiert werden.

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Auch der Arbeitgeber kann eine praktische Bedeutung haben, etwa bei Fragen zum ruhenden Arbeitsverhältnis, zu Urlaubsansprüchen oder zu einer stufenweisen Wiedereingliederung. Eine Rückkehr in den Betrieb sollte jedoch nur erfolgen, wenn sie medizinisch tragfähig ist. Andernfalls kann eine zu frühe Belastung die gesundheitliche Lage verschlechtern.

Übersicht: Wichtige Punkte vor und nach dem Ende des Krankengeldes

Situation Was Betroffene prüfen sollten Krankengeld läuft bereits seit längerer Zeit Den voraussichtlichen Aussteuerungstermin schriftlich bei der Krankenkasse erfragen und die Berechnung nachvollziehen. Arbeitsunfähigkeit besteht weiter Frühzeitig Kontakt zur Agentur für Arbeit aufnehmen und Arbeitslosengeld I nach der Nahtlosigkeitsregelung ansprechen. Gesundheitliche Einschränkungen dauern voraussichtlich länger an Ärztliche Unterlagen sammeln und prüfen, ob ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente oder eine Reha notwendig ist. Arbeitsverhältnis besteht noch Nicht automatisch davon ausgehen, dass Arbeitslosengeld I ausgeschlossen ist; die Besonderheiten der Nahtlosigkeit klären. Behörden fordern Unterlagen oder Anträge Fristen ernst nehmen, Bescheide prüfen und bei Unklarheiten rechtzeitig Beratung einholen.

Warum Lücken beim Versicherungsschutz vermieden werden sollten

Mit dem Ende des Krankengeldes endet nicht automatisch jede Absicherung, aber die nächste Leistung muss rechtzeitig geklärt werden. Wer Arbeitslosengeld I erhält, bleibt grundsätzlich in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung abgesichert. Kommt es dagegen zu einer Unterbrechung, können finanzielle und versicherungsrechtliche Probleme entstehen.

Gerade bei längerer Krankheit ist ein nahtloser Übergang deshalb besonders wichtig. Betroffene sollten Bescheide nicht nur abheften, sondern inhaltlich prüfen. Fehler bei Fristen, Diagnosen oder Zuständigkeiten können erhebliche Folgen haben.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Arbeitnehmerin ist wegen einer schweren orthopädischen Erkrankung seit vielen Monaten arbeitsunfähig. Nach sechs Wochen Entgeltfortzahlung erhält sie Krankengeld von ihrer Krankenkasse. Erst nach einem Hinweis ihres Arztes fragt sie schriftlich nach, wann die 78 Wochen enden.

Die Krankenkasse teilt ihr mit, dass die Entgeltfortzahlung und eine Reha-Zeit bereits eingerechnet wurden. Dadurch endet das Krankengeld früher, als sie angenommen hatte. Sie meldet sich daraufhin rechtzeitig bei der Agentur für Arbeit und beantragt Arbeitslosengeld I unter Hinweis auf die Nahtlosigkeitsregelung.

Parallel sammelt sie aktuelle Befunde und lässt sich zur Erwerbsminderungsrente beraten. So entsteht keine unvorbereitete Lücke zwischen Krankengeld, Arbeitslosengeld und der möglichen Entscheidung der Rentenversicherung.

Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, den Aussteuerungstermin nicht nur ungefähr zu kennen, sondern verbindlich zu klären.

Häufige Fragen und Antworten zur Aussteuerung nach 78 Wochen

1. Was bedeutet Aussteuerung nach 78 Wochen?

Aussteuerung bedeutet, dass die Krankenkasse wegen derselben Erkrankung kein Krankengeld mehr zahlt. Die gesetzliche Höchstdauer beträgt in der Regel 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Danach müssen Betroffene klären, welche Leistung als Nächstes infrage kommt.

2. Beginnen die 78 Wochen erst mit dem Krankengeld?

Nein, die 78 Wochen beginnen nicht erst mit der ersten Krankengeldzahlung. Die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber wird in diese Zeit grundsätzlich eingerechnet. Deshalb kann das Krankengeld früher enden, als viele Versicherte zunächst erwarten.

3. Werden Reha-Zeiten auf die 78 Wochen angerechnet?

Ja, Reha-Zeiten können angerechnet werden, wenn sie im Zusammenhang mit derselben Erkrankung stehen. Betroffene sollten deshalb bei der Krankenkasse nachfragen, wie der konkrete Aussteuerungstermin berechnet wurde. Eine schriftliche Bestätigung ist sinnvoll.

4. Was passiert, wenn ich nach dem Ende des Krankengeldes weiter arbeitsunfähig bin?

Wenn weiterhin Arbeitsunfähigkeit besteht, kommt häufig Arbeitslosengeld I nach der Nahtlosigkeitsregelung in Betracht. Diese Regelung soll verhindern, dass Betroffene ohne Leistung bleiben, solange noch nicht abschließend über eine mögliche Erwerbsminderung entschieden wurde. Dafür sollte frühzeitig Kontakt zur Agentur für Arbeit aufgenommen werden.

5. Kann ich Arbeitslosengeld I bekommen, obwohl mein Arbeitsvertrag noch besteht?

Ja, das kann möglich sein. Ein bestehendes Arbeitsverhältnis schließt Arbeitslosengeld I nach der Nahtlosigkeitsregelung nicht automatisch aus. Entscheidend ist, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Agentur für Arbeit den Fall entsprechend bewertet.

6. Wann sollte ich mich bei der Agentur für Arbeit melden?

Die Meldung sollte möglichst mehrere Wochen vor dem Ende des Krankengeldes erfolgen. So bleibt genug Zeit, Unterlagen einzureichen und offene Fragen zur Nahtlosigkeit zu klären. Wer zu spät reagiert, riskiert Verzögerungen bei der Leistungsbewilligung.

7. Wann kommt ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente infrage?

Ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente kommt infrage, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen länger andauern und eine Rückkehr in Arbeit unsicher ist. Die Rentenversicherung prüft dann, wie viele Stunden täglich noch gearbeitet werden kann. Wichtig sind vollständige medizinische Unterlagen, Reha-Berichte und aktuelle Befunde.

Fazit

Die Aussteuerung nach 78 Wochen ist für langzeiterkrankte Menschen ein kritischer Übergang. Wer den Termin frühzeitig kennt, kann rechtzeitig Arbeitslosengeld I, Nahtlosigkeit, Reha-Fragen und eine mögliche Erwerbsminderungsrente prüfen. Entscheidend ist eine gute Vorbereitung mit vollständigen Unterlagen und klarer Kommunikation gegenüber Krankenkasse, Agentur für Arbeit und Rentenversicherung.

Je früher Betroffene handeln, desto besser lassen sich finanzielle Unsicherheiten vermeiden. Die Aussteuerung sollte deshalb nicht als bloßer Verwaltungsakt verstanden werden, sondern als wichtiger Zeitpunkt für die weitere soziale Absicherung.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Informationen zum Krankengeld und zur Höchstdauer von 78 Wochen einschließlich Entgeltfortzahlung, Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 145 SGB III, Nahtlosigkeitsregelung bei geminderter Leistungsfähigkeit.