Rente mit 65: Wer mit und ohne Abschlag früher in die Altersrente gehen kann

Es gibt für bestimmte Rentenversicherte Möglichkeiten, mit 65 und sogar zum Teil ohne Abschläge in Rente zu gehen. Entscheidend ist dabei nicht nur das Alter, sondern auch der Rententyp und die erfüllten Versicherungszeiten.

Wer mit 65 die Regelaltersrente bekommt

Mit 65 Jahren erhält die Regelaltersrente im engeren Sinn vor allem, wer zu den älteren Geburtsjahrgängen gehört, für die die Regelaltersgrenze noch bei 65 lag. Bei späteren Jahrgängen liegt die Regelaltersgrenze über 65; häufig sind es 65 Jahre plus einige Monate und bei noch späteren Jahrgängen 66 oder 67 Jahre.

Ob es bei jemandem exakt „65“ ist oder „65 und x Monate“, ergibt sich aus den gesetzlichen Übergangsregeln, die die Anhebung über mehrere Jahrgänge verteilen.

In der Praxis spielt dieser Fall heute vor allem bei Menschen eine Rolle, die bereits seit einigen Jahren im Rentenalter sind oder kurz davor stehen und deren Geburtsjahrgang noch in die alten beziehungsweise stufenweise angehobenen Grenzen fällt. Für Jüngere ist die Regelaltersrente mit 65 dagegen in aller Regel nicht erreichbar.

Wer mit 65 ohne Abschläge gehen kann: besonders langjährig Versicherte

Eine der wichtigsten Antworten auf die Frage „Wer kann mit 65 in Rente gehen?“ betrifft die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Umgangssprachlich wird sie häufig noch „Rente mit 63“ genannt, weil bestimmte Jahrgänge früher tatsächlich mit 63 ohne Abschläge gehen konnten. Inzwischen wurde auch hier die Altersgrenze angehoben.

Für Versicherte, die 1964 oder später geboren sind, liegt der Zugang zu dieser Rentenart bei 65 Jahren. Voraussetzung ist eine Wartezeit von 45 Jahren. In diese Zeit fließen nicht nur klassische Beitragsjahre aus Beschäftigung ein; je nach Lebenslauf zählen auch weitere rentenrechtliche Zeiten mit. Wichtig ist bei dieser Rentenart ein Punkt, der in Beratungsgesprächen oft unterschätzt wird: Sie ist nicht „flexibel vorziehbar“.

Wenn die Voraussetzungen zwar erfüllt sind, das Alter aber noch nicht erreicht ist, kann diese Rente nicht einfach mit Abschlägen früher begonnen werden. Wer früher starten möchte, muss dann auf andere Rentenarten ausweichen, die Abschläge vorsehen.

Tabelle: Rente mit 65: Wer noch früher mit und ohne Abschlag in die Altersrente gehen kann

Konstellation (gesetzliche Rente) Mit 65 möglich – ohne oder mit Abschlägen? Altersrente für besonders langjährig Versicherte (45 Versicherungsjahre) bei Geburtsjahrgang 1964 oder jünger Ohne Abschläge möglich (abschlagsfreier Rentenbeginn mit 65) Altersrente für schwerbehinderte Menschen (GdB ≥ 50 und 35 Versicherungsjahre) bei Geburtsjahrgang 1964 oder jünger Ohne Abschläge möglich (abschlagsfreier Rentenbeginn mit 65) Regelaltersrente bei älteren Jahrgängen, deren Regelaltersgrenze noch bei 65 lag Ohne Abschläge möglich (weil 65 die jeweilige Regelaltersgrenze ist) Regelaltersrente bei Jahrgängen, deren Regelaltersgrenze über 65 liegt (Anhebung Richtung 67) Mit 65 nicht als Regelaltersrente möglich; nur später abschlagsfrei (65 wäre dann nur über andere Rentenarten mit Abschlägen erreichbar) Altersrente für langjährig Versicherte (35 Versicherungsjahre), wenn die persönliche abschlagsfreie Altersgrenze über 65 liegt Mit Abschlägen möglich (vorzeitiger Rentenbeginn vor der abschlagsfreien Grenze) Altersrente für langjährig Versicherte (35 Versicherungsjahre), wenn die persönliche abschlagsfreie Altersgrenze zufällig genau bei 65 liegt (betrifft bestimmte ältere Jahrgänge) Ohne Abschläge möglich (wenn 65 die individuelle abschlagsfreie Grenze ist) Altersrente für schwerbehinderte Menschen (GdB ≥ 50 und 35 Versicherungsjahre), wenn mit 65 die abschlagsfreie Grenze noch nicht erreicht ist (betrifft bestimmte Übergangsjahrgänge) Mit Abschlägen möglich (wenn 65 vor der individuellen abschlagsfreien Grenze liegt)

Wer mit 65 ohne Abschläge gehen kann: schwerbehinderte Menschen

Auch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann bei 65 Jahren beginnen – und zwar für viele Betroffene ohne Rentenminderung. Für Versicherte ab Geburtsjahrgang 1964 ist die abschlagsfreie Altersgrenze bei dieser Rentenart 65 Jahre.

Daneben besteht die Möglichkeit, früher zu starten, dann allerdings mit Abschlägen. Die frühestmögliche Inanspruchnahme liegt für diese Jahrgänge bei 62 Jahren.

Für diese Rentenart müssen zwei Dinge zusammenkommen: Zum einen muss am Rentenbeginn eine anerkannte Schwerbehinderung vorliegen, also in der Regel ein Grad der Behinderung von mindestens 50. Zum anderen ist eine Wartezeit von 35 Jahren erforderlich. Welche Zeiten hierfür zählen, ist im Detail geregelt und kann je nach Biografie unterschiedlich ausfallen. Deshalb ist es sinnvoll, den Versicherungsverlauf frühzeitig zu prüfen und fehlende Zeiten klären zu lassen.

Wer zwar mit 65 gehen möchte, aber oft Abschläge in Kauf nimmt

Nicht wenige Menschen planen den Ausstieg mit 65, obwohl für sie keine abschlagsfreie 65er-Grenze greift. Dann kommt häufig die Altersrente für langjährig Versicherte ins Spiel.

Sie setzt eine Wartezeit von 35 Jahren voraus und kann grundsätzlich vor der persönlichen Regelaltersgrenze beginnen, allerdings mit dauerhaften Abschlägen, wenn der Start vor der jeweils geltenden abschlagsfreien Altersgrenze liegt.

Die Abschläge entstehen, weil die Rente dauerhaft gekürzt wird, wenn sie vorzeitig beginnt. In der gesetzlichen Systematik wird das in Monats-Schritten berechnet. Wer also „mit 65“ starten will, obwohl die eigene abschlagsfreie Grenze höher liegt, muss in vielen Fällen mit einer lebenslangen Minderung rechnen.

Ob das im Einzelfall tragbar ist, hängt nicht nur von der Rentenhöhe ab, sondern auch davon, ob weitere Einkünfte vorhanden sind, wie hoch die laufenden Ausgaben im Alter sind und ob sich durch längeres Arbeiten noch zusätzliche Rentenansprüche aufbauen lassen.

Was im Alltag oft für Verwirrung sorgt: Alter ist nicht alles

In Gesprächen rund um den Rentenbeginn prallen oft zwei Logiken aufeinander. Die eine ist die Frage nach dem Lebensalter: „Ich bin 65, also müsste ich doch…“. Die andere ist die rechtliche Frage: „Welche Rentenart passt zu meinem Versicherungsverlauf und meinem Geburtsjahrgang?“.

Genau hier entstehen Missverständnisse, weil das System nicht mehr eine einzige Altersgrenze kennt, sondern mehrere Wege in die Altersrente, die je nach Jahrgang und Voraussetzungen unterschiedliche Altersmarken haben.

Dazu kommt: Manche Menschen meinen mit „Rente“ die gesetzliche Altersrente, andere denken an Betriebsrenten, private Verträge oder Beamtenpensionen.

Die Frage „Wer kann mit 65 in Rente gehen?“ lässt sich sauber nur für die gesetzliche Rentenversicherung beantworten, weil dort die Altersgrenzen und Wartezeiten gesetzlich festgelegt sind. Bei betrieblichen oder privaten Lösungen gelten häufig ganz andere Regeln.

Wie Sie verlässlich klären, ob 65 für Sie möglich ist

Wer wissen will, ob ein Rentenbeginn mit 65 realistisch ist, braucht im Grunde drei Informationen: den eigenen Geburtsjahrgang, den Stand der Versicherungszeiten und die Frage, ob besondere Merkmale vorliegen, etwa eine anerkannte Schwerbehinderung.

Die verlässlichste Grundlage sind insbesondere die Renteninformation beziehungsweise eine Rentenauskunft und der aktuelle Versicherungsverlauf. Dort zeigt sich, welche Zeiten bereits erfasst sind und ob Lücken bestehen, die später Probleme machen könnten.

Gerade bei langen Erwerbsbiografien oder bei Lebensläufen mit Kindererziehung, Pflege, Phasen der Arbeitslosigkeit oder selbstständiger Tätigkeit lohnt sich eine Kontenklärung. Sie sorgt dafür, dass rentenrechtliche Zeiten korrekt bewertet werden, bevor es im Rentenantrag hektisch wird. Denn die Frage „65 – ja oder nein?“ hängt oft an Details, die im Alltag schnell übersehen werden.

Praxisbeispiel: Rentenstart mit 65 – einmal ohne, einmal mit Abschlägen

Fall 1: Ohne Abschläge mit 65

Sabine ist Jahrgang 1964. Sie hat mit 19 eine Ausbildung begonnen, anschließend durchgehend sozialversicherungspflichtig gearbeitet und zudem Kindererziehungszeiten im Rentenkonto. Insgesamt kommt sie auf 45 anrechenbare Jahre. Sie erfüllt damit die Voraussetzungen für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Ergebnis: Sabine kann mit exakt 65 Jahren in Rente gehen und erhält die Rente ohne Abschläge.

Fall 2: Mit Abschlägen mit 65

Thomas ist ebenfalls Jahrgang 1964, hat aber „nur“ 38 Versicherungsjahre. Eine Schwerbehinderung liegt nicht vor. Seine Regelaltersgrenze liegt über 65, daher bekommt er mit 65 noch keine Regelaltersrente. Er kann jedoch die Altersrente für langjährig Versicherte nutzen, weil er die 35 Jahre erfüllt.

Ergebnis: Thomas kann mit 65 starten, muss aber dauerhafte Abschläge akzeptieren, weil er vor seiner abschlagsfreien Altersgrenze in Rente geht.

65 bleibt möglich, aber nicht mehr der Standard

Das 65. Lebensjahr ist in der gesetzlichen Rente keineswegs verschwunden, aber seine Bedeutung hat sich verschoben. Für viele ist 65 heute entweder eine Altersgrenze innerhalb spezieller Rentenarten, etwa für besonders langjährig Versicherte oder für schwerbehinderte Menschen, oder ein Wunschdatum, das nur mit Abschlägen erreichbar ist. Wer die Regelaltersrente anstrebt, muss je nach Jahrgang mit späteren Grenzen rechnen.

Entscheidend ist deshalb weniger die symbolische Zahl 65 als die konkrete Kombination aus Jahrgang, Versicherungszeiten und Rentenart. Wer diese drei Punkte sauber prüft, bekommt eine belastbare Antwort – und kann dann auch realistisch planen, ob der Ausstieg mit 65 finanziell passt oder ob ein anderer Zeitpunkt sinnvoller ist.

Quellen

Für die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze und die jahrgangsabhängigen Rentenbeginne: Informationen zum Rentenbeginn und zur Regelaltersgrenze, Dr. Utz Anhalt.