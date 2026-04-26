Rente: Diese Rentnergruppe trifft die GKV-Reform 2027 wirklich

Die GKV-Reform 2027 hebt die Beitragsbemessungsgrenze außerordentlich um 300 Euro pro Monat an – und in den Schlagzeilen wird daraus prompt: 300 Euro mehr Beitrag für Rentner. Beides ist nicht dasselbe. Die 300 Euro sind die Anhebung der Bemessungsgrundlage, nicht der Mehrbeitrag.

Tatsächlich zahlen betroffene Rentner ab 1. Januar 2027 zwischen 27 und 65 Euro mehr im Monat – und das auch nur, wenn ihr beitragspflichtiges Einkommen über 5.812,50 Euro liegt. Wer die zwei Zahlen verwechselt, übersieht zudem die echten Reform-Lasten: deutlich höhere Zuzahlungen für jeden Rentner.

Was die GKV-Reform 2027 zur Beitragsbemessungsgrenze konkret vorsieht

Der Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums vom 16. April 2026 sieht eine zweigleisige Anhebung vor. Zum einen steigt die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung 2027 wie üblich entsprechend der Lohnentwicklung. Für die Anpassung 2027 wird mit etwa 4,12 Prozent gerechnet.

Zum anderen kommt einmalig eine außerordentliche Erhöhung um 300 Euro pro Monat dazu. Beide Schritte zusammen lassen die Beitragsbemessungsgrenze von derzeit 5.812,50 Euro im Monat (Stand 2026) auf etwa 6.350 Euro im Monat klettern.

Die außerordentliche 300-Euro-Anhebung ist nicht der Beitrag, den Versicherte mehr zahlen, sondern die Einkommensgrenze, bis zu der überhaupt Beiträge fällig werden. Wer mit seinem beitragspflichtigen Einkommen unter dieser Grenze liegt, ist von der Anhebung nicht direkt betroffen. Die Bundesregierung kalkuliert allein aus diesem einen Schritt mit Mehreinnahmen von 1,2 Milliarden Euro pro Jahr.

Die geplante Verabschiedung im Bundeskabinett ist für den 29. April 2026 vorgesehen. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause Bundestag und Bundesrat passieren. In Kraft treten die einzelnen Teile gestaffelt: nach Verkündung, zum 1. Januar 2027 sowie zum 1. Januar 2028.

Wen die BBG-Anhebung bei Rentnern überhaupt trifft

Etwa 90 Prozent aller Rentner sind in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) pflichtversichert. Beitragspflichtig sind dort drei Einkommensarten: die gesetzliche Rente, Versorgungsbezüge wie Betriebsrenten oder Beamtenpensionen sowie Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit. Auf private Renten, Riester-Renten, Mieteinnahmen oder Kapitalerträge zahlen pflichtversicherte Rentner keine Beiträge.

Die Beitragsbemessungsgrenze deckelt den Beitrag, indem sie die Summe der beitragspflichtigen Einkommen begrenzt. Wer mit dem gesamten beitragspflichtigen Einkommen unter 5.812,50 Euro im Monat bleibt, ist von der BBG-Anhebung nicht betroffen.

Das gilt für die große Mehrheit aller Rentnerhaushalte. Selbst die Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit Durchschnittsverdienst liegt nach der Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 bei 1.913,40 Euro brutto. Die durchschnittliche Altersrente erreicht nicht einmal 1.200 Euro Zahlbetrag.

Selbst zusammen mit einer ordentlichen Betriebsrente bleiben die meisten Rentner deutlich unter der bisherigen Beitragsbemessungsgrenze.

Spürbar trifft die Anhebung nur eine kleine Gruppe: ehemalige Beamte mit einer Pension und einer zusätzlichen gesetzlichen Rente, gut dotierte Versorgungswerks-Mitglieder mit beitragspflichtigem Versorgungsbezug, Rentner mit hohen Betriebsrenten oder weiterhin selbstständig tätige Ruheständler mit überdurchschnittlichem Einkommen. Diese Gruppe macht einen einstelligen Prozentsatz der KVdR-Mitglieder aus.

Was der Beitragssprung für betroffene Rentner monatlich bedeutet

Für Rentner, deren beitragspflichtiges Einkommen oberhalb der bisherigen Beitragsbemessungsgrenze liegt, hängt die Mehrbelastung von der Einkommensart ab. Auf die gesetzliche Rente teilen sich pflichtversicherte Rentner und die Deutsche Rentenversicherung den Krankenversicherungsbeitrag zu gleichen Teilen.

Auf Versorgungsbezüge wie Betriebsrenten oder Beamtenpensionen zahlt der Rentner dagegen den vollen Beitragssatz allein. Auf Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit gilt ebenfalls der volle Satz. Diese unterschiedliche Beitragsverteilung erklärt, warum dieselbe BBG-Anhebung im einen Fall wenig, im anderen erheblich mehr kostet.

Ein Rechenbeispiel macht den Unterschied deutlich. Liegt eine Betriebsrente nach der BBG-Anhebung 300 Euro mehr im beitragspflichtigen Bereich, zahlt der Rentner darauf 14,6 Prozent allgemeinen Beitragssatz plus 2,9 Prozent durchschnittlichen Zusatzbeitrag.

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Das ergibt rund 52,50 Euro mehr Krankenversicherungsbeitrag im Monat. Hinzu kommt der Pflegebeitrag von 3,6 Prozent für Eltern oder 4,2 Prozent für Kinderlose, also weitere 10,80 bis 12,60 Euro. Insgesamt ergibt sich für diese Konstellation eine Mehrbelastung von rund 63 bis 65 Euro im Monat – nicht 300 Euro.

Bei der gesetzlichen Rente fällt der Effekt geringer aus. Hier zahlt der Rentner nur die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrags, also 7,3 Prozent plus den halben Zusatzbeitrag von 1,45 Prozent. Auf den zusätzlich beitragspflichtig werdenden Betrag von 300 Euro sind das rund 26,25 Euro Krankenversicherungsbeitrag, plus den vollen Pflegebeitrag in Höhe von 10,80 bis 12,60 Euro. Macht zusammen 37 bis 39 Euro im Monat.

Hannelore K., 68, aus Köln, bezieht eine gesetzliche Rente von 1.620 Euro und eine Betriebsrente aus 35 Jahren im öffentlichen Dienst von 4.500 Euro. Ihr beitragspflichtiges Einkommen liegt bei 6.120 Euro. Bisher zahlt sie nur bis zur Bemessungsgrenze von 5.812,50 Euro Beiträge.

Mit der außerordentlichen BBG-Anhebung kommen ab Januar 2027 zusätzliche 300 Euro in den beitragspflichtigen Bereich – und zwar bei ihrer Betriebsrente, weil dort der höchste Beitragssatz greift. Für Hannelore K. heißt das: rund 65 Euro mehr Krankenkassen- und Pflegebeitrag im Monat, gut 780 Euro im Jahr. Aus den 300 Euro der Schlagzeile werden in ihrem Bescheid 65.

Höhere Zuzahlungen treffen jeden Rentner – auch unter der Beitragsbemessungsgrenze

Während die BBG-Anhebung beim Beitrag nur die Spitze der Rentnerschaft trifft, packt das Gesetz an anderer Stelle die Breite der Versicherten. Die seit 2004 unveränderten Zuzahlungen für Medikamente sollen um 50 Prozent angehoben werden: statt mindestens fünf und maximal zehn Euro pro Packung künftig mindestens 7,50 und höchstens 15 Euro.

Für einen chronisch erkrankten Rentner mit drei rezeptpflichtigen Medikamenten pro Monat bedeutet das im Extremfall 15 Euro mehr Zuzahlung. Über das Jahr summiert sich das auf bis zu 180 Euro zusätzlich.

Auch der Festzuschuss für Zahnersatz wird gekürzt. Die in den letzten Jahren erhöhten Festzuschüsse werden auf das frühere Niveau zurückgeführt. Bei einer typischen Brücke oder Zahnkrone steigt der Eigenanteil dadurch spürbar – die genaue Höhe hängt von Befund und Bonusheft ab.

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Eigenanteile bei Hilfsmitteln wie Gehhilfen oder Kompressionsstrümpfen sollen ebenfalls steigen. Krankengeld und Kinderkrankengeld werden um fünf Prozentpunkte auf 65 Prozent des Bruttoeinkommens abgesenkt – für Rentner irrelevant, für jüngere Familienangehörige aber spürbar.

Die Familienversicherung von Ehepartnern soll ab 2028 stark eingeschränkt werden. Bisher beitragsfrei mitversicherte Partner ohne eigenes Einkommen müssten dann einen Zuschlag von voraussichtlich 3,5 Prozent des Mitgliedseinkommens auslösen.

Für Rentnerhaushalte gibt es eine wichtige Ausnahme: Personen jenseits der Regelaltersgrenze sind von der Neuregelung ausgenommen. Das nimmt die Reform bei der großen Mehrheit der Rentnerpaare aus dem Spiel – relevant bleibt sie nur für Konstellationen mit jüngerem mitversichertem Partner.

Wie Rentner ihre Mehrbelastung begrenzen können

Wer durch die höheren Zuzahlungen an die Belastungsgrenze gerät, sollte den Antrag auf Zuzahlungsbefreiung stellen. Die Belastungsgrenze nach § 62 SGB V liegt bei zwei Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens, bei chronisch Kranken mit anerkanntem Dauerleiden bei einem Prozent.

Eine Rentnerin mit 1.500 Euro Bruttorente erreicht die Ein-Prozent-Grenze bei 180 Euro Zuzahlung im Jahr. Wer diesen Betrag aufbringt und Belege sammelt, ist für den Rest des Kalenderjahres von Zuzahlungen befreit.

Konkret bedeutet das: Quittungen über Medikamenten-Zuzahlungen, Praxisgebühren bei Heilmitteln und Eigenanteile bei stationären Aufenthalten sammeln und der Krankenkasse einreichen.

Sobald die persönliche Belastungsgrenze überschritten ist, stellt die Kasse eine Befreiungsbescheinigung für das laufende Jahr aus. Diese Bescheinigung gilt rückwirkend ab dem Tag, an dem die Grenze erreicht wurde. Die Härtefallregeln nach § 62 SGB V werden durch die GKV-Reform nicht angetastet.

Rentner mit Betriebsrenten knapp über dem Freibetrag von 197,75 Euro im Monat sollten zudem prüfen, ob ein Antrag auf Erstattung zu viel gezahlter Beiträge nach § 231 SGB V in Betracht kommt. Dieser Antrag lohnt sich, wenn die Summe der beitragspflichtigen Einkommen aus mehreren Quellen die Beitragsbemessungsgrenze überschreitet. Die Krankenkasse rechnet im Folgejahr ab und überweist die Differenz – auf formlosen Antrag, nicht automatisch.

Wer zur kleinen Gruppe gehört, deren Einkommen die neue Bemessungsgrenze 2027 überschreitet, sollte den ersten Beitragsbescheid 2027 genau prüfen.

Bei mehreren parallelen Einkommen aus Rente, Versorgungsbezug und Selbstständigkeit kann es vorkommen, dass die Krankenkasse zunächst Beiträge über der BBG hinaus einbehält. Eine Erstattung erfolgt nur auf Antrag im Folgejahr.

Häufige Fragen zur GKV-Reform 2027 für Rentner

Müssen alle Rentner ab 2027 mehr Krankenversicherungsbeitrag zahlen?

Nein. Die außerordentliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze trifft nur Rentner mit beitragspflichtigem Einkommen über 5.812,50 Euro im Monat. Die Mehrheit aller Rentner liegt darunter und zahlt durch die BBG-Anhebung keinen Cent mehr Beitrag.

Stimmen die 300 Euro mehr Krankenkassenbeitrag, von denen in Schlagzeilen zu lesen ist?

Nein. Die 300 Euro sind die Anhebung der Bemessungsgrundlage, nicht der zusätzliche Beitrag. Auf 300 Euro zusätzlicher Bemessungsgrundlage werden je nach Einkommensart zwischen rund 27 und 65 Euro mehr Krankenkassen- und Pflegebeitrag im Monat fällig.

Was bringt die GKV-Reform 2027 jedem Rentner unabhängig von der Einkommenshöhe?

Höhere Zuzahlungen für Medikamente von 7,50 bis 15 Euro statt bisher 5 bis 10 Euro pro Packung. Bei Zahnersatz wird der Festzuschuss gekürzt. Eigenanteile bei Hilfsmitteln können ebenfalls steigen. Diese Belastungen treffen unabhängig vom Einkommen jeden Rentner, der Leistungen in Anspruch nimmt.

Schützt die Belastungsgrenze auch nach der Reform?

Ja. Die Belastungsgrenze bleibt bei zwei Prozent des Bruttojahreseinkommens, bei chronisch Kranken bei einem Prozent. Wer diese Grenze durch Zuzahlungen erreicht, kann die Befreiung bei der Krankenkasse beantragen. Die Härtefallregeln werden durch das BStabG nicht geändert.

Was passiert mit der Familienversicherung des Ehepartners?

Ab 2028 ist ein Beitragszuschlag von 3,5 Prozent für die Familienversicherung von Ehe- oder Lebenspartnern ohne eigenes Einkommen geplant. Personen jenseits der Regelaltersgrenze sind ausgenommen. Für viele Rentnerpaare ändert sich daher nichts.

Wann tritt das Gesetz in Kraft?

Der Referentenentwurf datiert vom 16. April 2026. Der Kabinettsbeschluss ist für den 29. April 2026 vorgesehen. Das Gesetz soll vor der Sommerpause Bundestag und Bundesrat passieren. Die einzelnen Regelungen treten gestaffelt in Kraft: nach Verkündung, zum 1. Januar 2027 sowie zum 1. Januar 2028.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (BStabG), Stand 16.04.2026

Bundesgesundheitsministerium: Interview Bundesgesundheitsministerin Warken zur GKV-Finanz-Reform vom 17. April 2026

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch: § 62 SGB V – Belastungsgrenze

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch: § 249a SGB V – Beitragstragung bei Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch: § 231 SGB V – Erstattung von Beiträgen