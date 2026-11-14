Wohngeld trotz Arbeitslosigkeit gekürzt: Darum kann weniger Geld übrig bleiben

Abfindung beim Wohngeld: So wird die Einmalzahlung auf zwölf Monate verteilt

Nach dem Verlust des Arbeitsplatzes soll eine Abfindung finanzielle Sicherheit schaffen. Die Zahlung kann den Wohngeldanspruch aber auch dann noch mindern, wenn das laufende Einkommen nach der Kündigung bereits deutlich gesunken ist.

Ist für die Abfindung kein bestimmter Zeitraum festgelegt oder vereinbart, wird sie mit jeweils einem Zwölftel auf die zwölf Monate nach dem Zuflussmonat verteilt. Auch eine Auszahlung vor dem Wohngeldantrag kann deshalb noch berücksichtigt werden. Ein späterer Antrag setzt allerdings keine neue Zwölfmonatsfrist in Gang.

Warum eine Abfindung beim Wohngeld als Einkommen zählt

Eine Abfindung wegen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zählt beim Wohngeld grundsätzlich als Einkommen. Ihr Zweck, den Arbeitsplatzverlust auszugleichen, macht sie nicht anrechnungsfrei. Auch die Arbeitskammer des Saarlandes weist auf die Berücksichtigung solcher Zahlungen hin.

Ausgangspunkt der Einkommensberechnung sind nach § 14 Wohngeldgesetz grundsätzlich die positiven steuerrechtlichen Einkünfte sowie bestimmte weitere Einnahmen. Auch Arbeitslosengeld I zählt grundsätzlich dazu und wird neben dem jeweiligen Abfindungsanteil berücksichtigt.

Die zwölf Monate beginnen nach dem Zuflussmonat

Für einmaliges Einkommen enthält § 15 Absatz 2 Wohngeldgesetz eine eigene Zuordnungsregel. Ohne festgelegten oder vereinbarten Zeitraum entfällt auf jeden der zwölf Monate nach dem Zuflussmonat ein Zwölftel der Zahlung.

Bei einer Abfindung von 12.000 Euro ergeben sich beispielsweise zwölf Teilbeträge von jeweils 1.000 Euro. Das Wohngeld sinkt dadurch nicht automatisch um 1.000 Euro: Die Teilbeträge fließen zunächst in die Einkommensberechnung ein.

Der Monat der Auszahlung gehört nicht zu den zwölf Verteilungsmonaten. Entscheidend für ihren Beginn ist die tatsächliche Auszahlung und nicht allein das Datum der Kündigung oder der Unterschrift unter einen Aufhebungsvertrag.

Was gilt, wenn ein bestimmter Zeitraum vereinbart wurde?

Wird einmaliges Einkommen für einen bestimmten Zeitraum bezogen, ordnet das Gesetz es diesem Zeitraum zu. Die Verteilung auf zwölf Folgemonate greift erst, wenn kein solcher Zurechnungszeitraum festgelegt oder vereinbart ist. Deshalb sollte die Wohngeldbehörde die Abfindungsvereinbarung oder den gerichtlichen Vergleich vollständig erhalten.

Eine Berechnung nach Beschäftigungsjahren beschreibt zunächst nur, wie die Höhe der Abfindung zustande kommt. Daraus ergibt sich nicht schon, für welche künftigen Monate die Zahlung bestimmt ist. Im Zweifel sollte die Behörde erläutern, welchen Zeitraum sie aufgrund welcher Vertragsbestimmung zugrunde legt.

Auch eine Abfindung vor dem Antrag kann noch zählen

Wurde die Abfindung bereits vor der Antragstellung ausgezahlt, enthält § 15 Absatz 2 Satz 3 eine zusätzliche Begrenzung. Eine Zuordnung nach den Regeln für einmaliges Einkommen ist nur zulässig, wenn die Zahlung innerhalb eines Jahres vor der Antragstellung zugeflossen ist. Eine noch ältere Zahlung darf nicht allein deshalb erneut als einmaliges Einkommen verteilt werden, weil jetzt erstmals Wohngeld beantragt wird.

Bei einer früheren Zahlung prüft die Behörde, welche Teilbeträge noch auf den Zeitraum entfallen, für den Wohngeld beantragt wird.

Situation Folge für die Zuordnung Für die Zahlung ist ein bestimmter Zeitraum festgelegt oder vereinbart. Das einmalige Einkommen wird diesem Zeitraum zugeordnet. Ein solcher Zeitraum fehlt. Je ein Zwölftel wird den zwölf Monaten nach dem Zuflussmonat zugeordnet. Die Auszahlung erfolgte vor dem Wohngeldantrag. Die Zuordnung setzt voraus, dass der Zufluss innerhalb eines Jahres vor der Antragstellung lag. Der Antrag wird während der laufenden Zwölftelverteilung gestellt. Der ursprüngliche Zeitraum läuft weiter; die Verteilung beginnt nicht erneut.

Wie aus den Teilbeträgen das monatliche Einkommen wird

Die Verteilung legt zunächst fest, welcher Anteil der Abfindung auf den Bewilligungszeitraum entfällt – also auf die Monate, für die Wohngeld berechnet wird. Die Behörde rechnet diesen Anteil mit dem übrigen Einkommen zusammen und berücksichtigt die gesetzlichen Abzüge und Freibeträge. Nach § 13 Absatz 2 Wohngeldgesetz ist das monatliche Gesamteinkommen ein Zwölftel des Gesamteinkommens.

Umfasst die Bewilligung nicht genau zwölf Monate, wird nach § 15 Absatz 4 das erwartete durchschnittliche Monatseinkommen auf einen Jahresbetrag hochgerechnet. Unabhängig von der Länge des Bewilligungszeitraums kann das Ende der Abfindungszuordnung bereits eingerechnet sein. Dann steigt das Wohngeld nicht automatisch im Folgemonat.

Was die Wohngeldhöhe zusätzlich beeinflusst

Aus der Abfindungshöhe allein lässt sich nicht ablesen, wie viel Wohngeld entfällt. Für den Anspruch werden auch die Zahl der berücksichtigten Haushaltsmitglieder, die berücksichtigungsfähige Miete und die Mietenstufe des Wohnorts benötigt. Eine einheitliche Einkommensgrenze für sämtliche Haushalte gibt es deshalb nicht.

Hinzu kommen Abzüge für Steuern und Versicherungsbeiträge. Nach § 16 Wohngeldgesetz sind unter den jeweiligen Voraussetzungen jeweils zehn Prozent für Einkommensteuer, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Rentenversicherung abzuziehen. Welche Abzüge möglich sind, hängt von den anfallenden Steuern und Versicherungsbeiträgen ab. Ein Abzug von insgesamt 30 Prozent ist deshalb nicht automatisch gesichert.

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Der Nettoauszahlungsbetrag auf dem Konto ist daher nicht automatisch die richtige Rechengröße. Abrechnung und Steuerunterlagen sollten zusammen mit der Zahlungsvereinbarung vorgelegt werden. Weitere Erläuterungen bietet unser Beitrag dazu, bis zu welchem Einkommen Wohngeld gezahlt wird.

Nach dem Ende der Anrechnung kann Vermögen zu prüfen sein

Wenn die Abfindung nicht mehr als Einkommen berücksichtigt wird, kann ein verbliebenes Guthaben weiterhin als Vermögen zu prüfen sein. Nach § 21 Nummer 3 Wohngeldgesetz besteht kein Anspruch, soweit die Inanspruchnahme missbräuchlich wäre, insbesondere wegen erheblichen Vermögens. Ein Restbetrag aus der Abfindung führt allerdings nicht automatisch zum Ausschluss.

Warum Betroffene mit dem Antrag nicht pauschal warten sollten

Aus der Anrechnung folgt keine allgemeine Empfehlung, Wohngeld erst ein Jahr nach der Auszahlung zu beantragen. Je nach Haushalt kann trotz der Abfindung ein Anspruch bestehen. Wohngeld beginnt nach § 25 Absatz 2 Wohngeldgesetz grundsätzlich mit dem Monat der Antragstellung, sofern die Voraussetzungen vorliegen.

Wer ohne Prüfung abwartet, kann dadurch Monate mit einem möglichen Anspruch verlieren. Sinnvoll ist es, die Abfindung offenzulegen und sich die Berechnung erklären zu lassen. Welche anderen Einnahmen ausgenommen bleiben können, erläutert unser Beitrag Das darf beim Wohngeld nicht angerechnet werden.

Was bei laufendem Wohngeldbezug zu beachten ist

Wer während des Wohngeldbezugs eine Abfindung erhält, sollte die Behörde zeitnah über Auszahlung und Vereinbarung informieren. Eine gesetzliche Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung besteht nach § 27 Absatz 3 Wohngeldgesetz insbesondere bei einer nicht nur vorübergehenden Einkommenserhöhung um mehr als 15 Prozent gegenüber dem im Bescheid genannten Betrag. Verglichen wird dabei die Summe der monatlichen positiven Einkünfte und der nach § 14 Absatz 2 erfassten Einnahmen aller berücksichtigten Haushaltsmitglieder.

Davon zu unterscheiden ist die Neuberechnung: Erhöht sich das Gesamteinkommen im laufenden Bewilligungszeitraum nicht nur vorübergehend um mehr als 15 Prozent und sinkt oder entfällt dadurch das Wohngeld, muss die Behörde neu entscheiden. Verringert sich das Gesamteinkommen um mehr als zehn Prozent und erhöht sich dadurch das Wohngeld, kommt eine Neubewilligung auf Antrag in Betracht.

War das Ende der Abfindungszuordnung bei der Bewilligung bereits eingerechnet, entsteht daraus allein kein zusätzlicher Erhöhungsanspruch.

Diese Angaben sollten im Bescheid nachvollziehbar sein

Im Bescheid sollten die Höhe der berücksichtigten Abfindung, der Zuordnungszeitraum, die Teilbeträge und die Abzüge nachvollziehbar sein. Betroffene können diese Angaben mit der Vereinbarung, der Abrechnung und dem Zahlungsnachweis vergleichen. Bei Unstimmigkeiten sollten sie die Berechnung schriftlich anfordern und die Rechtsbehelfsbelehrung beachten.

Praxisbeispiel: Antrag vier Monate nach der Auszahlung

Ein vereinfachtes Beispiel: Eine Arbeitnehmerin erhält im November 2026 eine Abfindung von 12.000 Euro; ein bestimmter Zurechnungszeitraum ist nicht vereinbart. Die Zwölftelverteilung läuft damit von Dezember 2026 bis November 2027. Im März 2027 beantragt sie Wohngeld, weil ihr laufendes Einkommen nach dem Arbeitsplatzverlust gesunken ist.

Angenommen, die Behörde berechnet Wohngeld für März 2027 bis Februar 2028. Auf diesen zwölfmonatigen Bewilligungszeitraum entfallen neun Teilbeträge von jeweils 1.000 Euro, insgesamt also 9.000 Euro. Vor weiteren Abzügen entspricht dies einem durchschnittlichen Abfindungsanteil von 750 Euro monatlich.

Das Ende der Zuordnung im November führt deshalb nicht automatisch zu einer höheren Wohngeldzahlung ab Dezember. Wie hoch der Mietzuschuss ausfällt, hängt zusätzlich von den übrigen Einkünften, der Haushaltsgröße, der berücksichtigungsfähigen Miete und den persönlichen Abzügen ab.

Häufige Fragen zur Abfindung beim Wohngeld

Welche Unterlagen braucht die Wohngeldbehörde?

Hilfreich sind die Abfindungsvereinbarung oder der gerichtliche Vergleich, die Abrechnung des Arbeitgebers und ein Nachweis über den Zahlungseingang. Daraus sollten Höhe, Auszahlungstag und ein gegebenenfalls vereinbarter Zeitraum hervorgehen.

Endet die Berücksichtigung, wenn die Abfindung ausgegeben ist?

Allein das Ausgeben des Geldes verkürzt den gesetzlichen Zuordnungszeitraum nicht. Die zeitliche Zuordnung als Einkommen hängt nicht davon ab, wie viel von der Zahlung noch auf dem Konto liegt.

Steigt das Wohngeld nach dem letzten Zuordnungsmonat automatisch?

Nein. Das Ende kann bereits in der Berechnung des durchschnittlichen Einkommens für den Bewilligungszeitraum enthalten sein. Ob eine neue Berechnung erforderlich ist, muss anhand des Bescheids und der tatsächlichen Einkommensverhältnisse geprüft werden.