Rente: Diese Jahrgänge arbeiten länger und bekommen statistisch weniger Rente

Die Bundesregierung hat es schwarz auf weiß zugegeben: Zwischen 2012 und 2030 steigt die Regelaltersgrenze doppelt so schnell wie die Lebenserwartung der Menschen, die sie treffen soll. Das steht in der offiziellen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken, die Anfang April 2026 veröffentlicht wurde.

Gleichzeitig begründet Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ihre Forderung nach einer weiteren Anhebung des Rentenalters damit, dass die Menschen länger lebten und deshalb länger arbeiten müssten. Beides geht nicht zusammen — das sagen die eigenen Regierungsdaten.

Das Rentenalter steigt. Die Lebenserwartung der 65-Jährigen stagniert. Wer heute 65 ist, hat statistisch noch 19,4 Lebensjahre vor sich — exakt so viele wie vor zehn Jahren. Die Regelaltersgrenze hingegen wurde seit 2012 bereits um mehr als ein Jahr angehoben und bewegt sich weiter in Richtung 67. Der tatsächliche Renteneintritt hat sich im gleichen Zeitraum um gut 1,3 Jahre nach hinten verschoben.

Das bedeutet: Die Zeit, die Versicherte im Ruhestand verbringen können, ist statistisch nicht gewachsen — obwohl sie immer länger auf die Rente warten müssen.

Was die Bundesregierung selbst einräumt

Die Kleine Anfrage (Drucksache 21/4646) stammt von Linken-Abgeordneter Sarah Vollath. Sie wollte wissen, wie sich Lebenserwartung und Regelaltersgrenze seit 2012 zueinander verhalten haben. Die Antwort, die die Bundesregierung der Deutschen Presse-Agentur vorlegte, ist eindeutig: Die Regelaltersgrenze steige zwischen 2012 und 2030 „ungefähr doppelt so schnell” wie die Lebenserwartung 65-Jähriger.

In konkreten Zahlen: Das Rentenalter wächst um zwei volle Jahre (von 65 auf 67), während die BReg für den gleichen Zeitraum nur ein zusätzliches Jahr für Männer und acht zusätzliche Monate für Frauen projiziert. Vollath kommentiert das trocken: „Das stimmt einfach nicht” — gemeint ist das Argument der Ministerin.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte im vergangenen September, gestützt auf ein Papier ihres Beraterkreises, erklärt, man müsse „angesichts einer höheren Lebenserwartung länger arbeiten”. Die eigenen Regierungsdaten zeichnen ein anderes Bild.

Die Lebenserwartung 65-Jähriger lag im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 bei 19,4 zusätzlichen Lebensjahren — nach mehreren Covid-bedingten Ausschlägen auf exakt demselben Niveau wie ein Jahrzehnt zuvor. Destatis weist für 2024 eine Lebenserwartung bei Geburt von 78,9 Jahren für Männer und 83,5 Jahren für Frauen aus; der Anstieg hat sich gegenüber dem Vorpandemie-Trend deutlich verlangsamt.

Die Schere: 2 Jahre Rentenalter, 1 Jahr Lebenserwartung

Die mathematische Logik ist simpel, ihre soziale Konsequenz ist es nicht. Wer 2012 mit 65 in Rente gehen durfte, konnte statistisch mit 19 bis 20 Jahren Ruhestand rechnen. Wer 2031 mit 67 in Rente geht, hat statistisch kaum mehr Zeit im Ruhestand — bezahlt dafür aber mit zwei zusätzlichen Erwerbsjahren. Das ist keine Prognose, sondern die Schlussfolgerung aus den BReg-eigenen Zahlen.

Hinzu kommt die Verschiebung des tatsächlichen Rentenstarts. Die Bundesregierung räumt ein, dass sich der faktische Renteneintritt in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt um gut 1,3 Jahre nach hinten verschoben hat — teils durch die Anhebung der Altersgrenzen selbst, teils durch ökonomischen Druck.

Wer früher geht, zahlt dafür mit dauerhaften Abschlägen: 0,3 Prozent pro Monat vorzeitigem Rentenbeginn, was bei drei Jahren Frühverrentung 10,8 Prozent lebenslangen Abzug bedeutet.

Klaus B., 59, Bauarbeiter aus Bitterfeld, rechnet seit Monaten durch, ob er bis 67 durchhalten kann. Sein Rücken macht seit dem 52. Lebensjahr Probleme, zweimal war er länger krank geschrieben. Seine Rentenauskunft zeigt eine Monatsrente von 1.480 Euro bei Renteneintritt mit 67. Geht er mit 63, schrumpft sie auf 1.322 Euro — dauerhaft, für den Rest seines Lebens.

Vier Jahre früher raus, lebenslang knapp 160 Euro weniger im Monat. Bei einem statistischen Rentenstart mit 67 und einer Lebenserwartung bis 83 verlöre Klaus so über 31.100 Euro — Abschläge über 16 Jahre gerechnet.

Regionale Unterschiede: Wer länger lebt, profitiert — wer kürzer lebt, zahlt doppelt

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auch die regionalen Unterschiede bei der Lebenserwartung offengelegt — und damit eine der schärfsten Schwachstellen einer pauschalen Altersgrenze sichtbar gemacht. 65-jährige Männer in Baden-Württemberg hatten 2024 statistisch noch 18,6 Jahre vor sich; in Sachsen-Anhalt waren es nur 16,6 Jahre.

Zwei Jahre Unterschied — obwohl beide Männer dieselbe Regelaltersgrenze erfüllen müssen. Bei Frauen liegt die Spanne zwischen 21,5 Jahren in Baden-Württemberg und 20,2 Jahren im Saarland.

📚 Lesen Sie auch: Finanzamt wollte von einer 99-jährigen Rentnerin die Steuererklärung trotz 39 Jahre Rente

Diese Zahlen bedeuten: Ein Hochbauarbeiter aus Halle, der körperlich belastende Arbeit geleistet hat, womöglich in einem Betrieb mit Asbest oder Schwingungen, hat statistisch deutlich weniger Rentenjahre als ein Steuerberater aus Freiburg. Beide zahlen ab 2031 bis 67.

Die pauschale Grenze behandelt sehr unterschiedliche Lebensrealitäten gleich — und das ist nach Auffassung der Linken-Fraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek keine zufällige Unschärfe, sondern eine strukturelle Schieflage: „Niedriges Einkommen und niedriger Bildungsstand sowie schlechte Arbeitsbedingungen und Wohnsituation beeinflussen die Gesundheit und damit auch die Lebenserwartungen erheblich.”

Die DRV-Forschung auf Basis von Entgeltpunktdaten zeigt, dass die Lebenserwartungslücke zwischen Männern im höchsten und niedrigsten Einkommensquintil im Zeitraum 1997–2016 um rund ein Jahr und neun Monate gewachsen ist — nicht geschrumpft. Wer wenig verdient hat, profitiert weniger von den durchschnittlichen Lebenserwartungsgewinnen. Eine allgemeine Erhöhung der Regelaltersgrenze, die auf dem Durchschnitt basiert, trifft diese Gruppe deshalb überproportional.

Was Reiche plant — und warum das die Betroffenen doppelt treffen würde

Wirtschaftsministerin Reiche will das Renteneintrittsalter nach 2031 automatisch an die steigende Lebenserwartung koppeln — nach dem Vorbild Dänemarks. Das Modell klingt technisch neutral: Lebt man länger, arbeitet man länger; ein fester Anteil der gewonnenen Lebenszeit fließt in Rentenjahre, der Rest in Erwerbsarbeit. In Dänemark wird dieses Verhältnis auf zwei Drittel Rente zu einem Drittel Arbeit festgesetzt.

Das Problem: Das Modell setzt voraus, dass alle von steigender Lebenserwartung profitieren. Die BReg-Daten zeigen, dass das nicht stimmt — weder regional noch sozioökonomisch. Wer in einem körperlich belastenden Beruf arbeitet, wer in einer strukturschwachen Region lebt, wer ein niedrigeres Einkommen hat, wird durch eine pauschal steigende Altersgrenze systematisch benachteiligt. Reichinnek fasst das so: Die durchschnittliche Lebenserwartung verschleiert bestehende Ungleichheiten, statt sie abzubilden.

Ob Reiche ihre Pläne gegen die Koalitionspartner und die Alterssicherungskommission durchsetzen kann, ist offen. Die Kommission soll bis Ende Juni 2026 erste Empfehlungen vorlegen, die umfassende Rentenreform ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant. Ob eine Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung in diesem Paket landet, hat die Bundesregierung bislang offengelassen.

Abschläge bei Frühverrentung: Die stille Kürzungsmaschine

Unabhängig davon, ob das Rentenalter über 67 steigt, wirkt die bestehende Abschlagsregel bereits heute als Kürzungsinstrument für alle, die nicht bis zur Regelaltersgrenze durchhalten. Die gesetzliche Grundlage ist § 77 SGB VI: Für jeden Monat, um den man früher in Rente geht, sinkt die Rente dauerhaft um 0,3 Prozent. Wer drei Jahre früher geht — was für viele Menschen in körperlich belastenden Berufen das realistische Szenario ist — verliert 10,8 Prozent seiner Rentenansprüche, lebenslang.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Bei einer Eckrente von 1.500 Euro macht das 162 Euro monatlich aus. Im Laufe eines statistischen Rentenlebens von 19 Jahren summiert sich das auf über 36.900 Euro. Die Schere aus steigendem Rentenalter und stagnierender Lebenserwartung hat damit einen direkten, quantifizierbaren Effekt: Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht bis 67 durchhält, zahlt doppelt — weniger Zeit im Ruhestand und dauerhaft weniger Geld.

Für besonders langjährig Versicherte mit 45 Beitragsjahren gibt es eine Ausnahme: Sie können unter bestimmten Voraussetzungen mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen. Aber auch diese Grenze wird schrittweise angehoben. Wer in Zeiten des Bürgergeld- oder Arbeitslosen-Leistungsbezugs Lücken in seinem Versicherungsleben hat, kommt möglicherweise nicht auf 45 Jahre — und fällt damit auf die allgemeine Regel mit Abschlägen zurück.

Die Alterssicherungskommission: Bis Juni 2026 entscheidet sich die Richtung

Die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission soll bis spätestens Ende Juni 2026 ihre Empfehlungen vorlegen. Danach ist eine umfassende Rentenreform im zweiten Halbjahr 2026 geplant. Die Kommission hat mehrere Optionen auf dem Tisch: Kopplung der Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung, Kopplung an die Beitragsjahre (Lebensarbeitszeit), flexible Übergänge mit Teilrente und Weiterbeschäftigung, Ausweitung der Erwerbsminderungsrente für körperlich belastete Berufe.

Für Versicherte bedeutet das: Die nächsten Monate sind politisch entscheidend. Wer Rentenanträge plant, wer überlegt, ob er Beitragslücken schließen soll, oder wer prüfen möchte, ob eine Erwerbsminderungsrente für ihn in Frage kommt, sollte sich jetzt beraten lassen — nicht erst, wenn das Reformgesetz steht. Denn die Übergangsregelungen, die für jeden Jahrgang gelten, werden bereits mit dem heutigen Recht berechnet.

Rentenauskunft, Erwerbsminderung, Widerspruch: Was Sie jetzt prüfen sollten

Wer sich frühzeitig orientieren will, hat mehrere Hebel.

Erstens: Die Deutsche Rentenversicherung bietet kostenlose Rentenberatungen an — persönlich in den Auskunfts- und Beratungsstellen sowie telefonisch. Eine individuelle Rentenauskunft gibt Auskunft über den voraussichtlichen Rentenbetrag bei verschiedenen Eintrittszeitpunkten, inklusive der Abschlagsberechnung. Diese Auskunft kann online im Rentenportal der DRV beantragt werden.

Zweitens: Wer aufgrund von Krankheit oder körperlicher Belastung nicht bis zur Regelaltersgrenze arbeiten kann, sollte prüfen, ob eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt. Voraussetzung ist unter anderem, dass man in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge geleistet hat.

Die Antragstellung läuft über die DRV; bei Ablehnung ist Widerspruch möglich und sinnvoll — Ablehnungsquoten bei Erstanträgen sind erfahrungsgemäß hoch.

Drittens: Wer Beitragslücken hat — etwa aus Zeiten von Bürgergeld, Arbeitslosigkeit oder Pflegetätigkeit — kann prüfen, ob freiwillige Beiträge zur Rentenversicherung sinnvoll sind. Das lohnt sich vor allem dann, wenn dadurch die Schwelle von 45 Beitragsjahren erreichbar wird. Die DRV kann hier individuell beraten.

Viertens: Wer glaubt, von einer fehlerhaften Rentenberechnung betroffen zu sein, oder wer Bescheide erhalten hat, die ihm unverständlich erscheinen, sollte innerhalb der Widerspruchsfrist handeln. Diese beträgt einen Monat ab Zustellung des Bescheids. Sozialverbände wie VdK und SoVD bieten Beratung und Unterstützung bei Widerspruchsverfahren an.

Das Argument, die Menschen lebten länger und müssten deshalb länger arbeiten, hält den eigenen Regierungsdaten nicht stand. Das ändert nichts an der geltenden Gesetzeslage — und es ändert nichts daran, dass im zweiten Halbjahr 2026 genau auf dieser Datenbasis möglicherweise weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Wer bis dahin keine eigene Rentenauskunft eingeholt hat, verhandelt im Blindflug.

FAQ: Häufige Fragen zu Rentenalter und Lebenserwartung

Gilt die Regelaltersgrenze von 67 für alle Jahrgänge gleich?

Nein. Die schrittweise Anhebung von 65 auf 67 Jahre wurde 2012 begonnen und läuft bis 2031. Wer 1964 oder später geboren ist, erreicht die volle Regelaltersgrenze von 67 Jahren erst ab 2031. Für Jahrgänge zwischen 1947 und 1963 gelten Übergangsregelungen mit gestaffelten Altersgrenzen. Die genaue Grenze für den eigenen Jahrgang steht im DRV-Portal unter „Meine Altersgrenze”.

Was passiert, wenn das Rentenalter nach 2031 weiter steigt?

Noch ist nichts beschlossen. Die Alterssicherungskommission soll bis Ende Juni 2026 Empfehlungen vorlegen, danach plant die Bundesregierung eine Reform. Eine automatische Kopplung an die Lebenserwartung — nach dänischem Vorbild — ist eine diskutierte Option, aber kein geltendes Recht. Beschlossene Änderungen würden mit langen Übergangsfristen kommen, die jüngere Jahrgänge stärker treffen als ältere.

Kann ich als körperlich belasteter Arbeitnehmer früher in Rente gehen ohne Abzüge?

Nur über zwei Wege: die Rente für besonders langjährig Versicherte (45 Beitragsjahre) erlaubt Rente mit 65 ohne Abschläge; oder die Erwerbsminderungsrente für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Für beide Wege lohnt eine persönliche Beratung bei der DRV, da die Voraussetzungen komplex sind.

Zählen Zeiten im Bürgergeld oder Arbeitslosengeld für die 45 Beitragsjahre?

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I zählen als Beitragszeiten. Zeiten des Bürgergeld-Bezugs (SGB II) werden seit 2011 nur noch als Anrechnungszeiten gewertet — sie verlängern den Bewertungszeitraum für den 3/5-Test bei der Erwerbsminderungsrente, zählen aber nicht zu den 45 Jahren für die Rente für besonders langjährig Versicherte. Das ist ein entscheidender Unterschied, der in der Praxis viele Menschen überrascht.

Was bedeutet die Aktivrente, die seit Januar 2026 gilt?

Die Aktivrente erlaubt es, nach Erreichen der Regelaltersgrenze bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuzuverdienen, wenn man in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis bleibt. Sie richtet sich vor allem an Menschen, die freiwillig über die Altersgrenze hinaus arbeiten wollen. Wer durch Krankheit oder körperliche Belastung nicht bis zur Grenze kommt, profitiert von dieser Regelung nicht.

Quellen

Deutscher Bundestag: Kleine Anfrage der Linken, Drucksache 21/4646, 12.03.2026

Bundesregierung: Aktivrente: Fragen und Antworten

Deutsche Rentenversicherung: Rentenauskunft und Beratungsangebote

gesetze-im-internet.de: § 35 SGB VI – Regelaltersrente

gesetze-im-internet.de: § 77 SGB VI – Zugangsfaktor

gesetze-im-internet.de: § 235 SGB VI – Anhebung der Altersgrenzen