Rente ab 2032: Rentenniveau sinkt für Millionen Rentner

Die gesetzliche Rente könnte bis 2040 deutlich hinter der Lohnentwicklung zurückbleiben. Nach Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung sinkt das Rentenniveau von derzeit 48 auf 46,4 Prozent.

Somit liegt der rechnerische Unterschied bei einer Standardrente bei rund 64 Euro monatlich. Diese Zahl bedeutet zwar nicht, dass Rentnern im Jahr 2040 tatsächlich 64 Euro von ihrer bisherigen Rente abgezogen werden. Die Entwicklung könnte dennoch finanzielle Folgen haben, besonders für Menschen, die viele Jahre auf ihre gesetzliche Rente angewiesen sind.

Deutsche Rentenversicherung erwartet sinkendes Rentenniveau

Die Zahlen ergeben sich aus einer langfristigen Entwicklung aus der Frühjahrsfinanzschätzung 2026 der Deutschen Rentenversicherung. Die Berechnungen reichen bis 2040 und berücksichtigen die geltenden gesetzlichen Regelungen.

Demnach bleibt das Rentenniveau zunächst bei 48 Prozent. Nach dem Auslaufen der gesetzlichen Haltelinie könnte es jedoch schrittweise sinken.

Die Rentenversicherung nennt für 2035 ein Sicherungsniveau von 46,8 Prozent. Für 2040 werden nur noch 46,4 Prozent erwartet.

Das bedeutet, dass die gesetzliche Standardrente gemessen am durchschnittlichen Arbeitseinkommen an Wert verlieren würde. Die Rentenzahlungen können dabei zwar weiterhin steigen, allerdings langsamer als die Löhne.

Warum plötzlich von 64 Euro weniger Rente die Rede ist

Die Rentenversicherung hat den erwarteten Rückgang des Rentenniveaus auf die heutige Standardrente übertragen. Seit Juli 2026 beträgt diese bei 45 Entgeltpunkten monatlich 1.913,40 Euro brutto.

Zwischen einem Rentenniveau von 48 und 46,4 Prozent liegt ein Unterschied von 1,6 Prozentpunkten. Bezogen auf den Ausgangswert von 48 Prozent entspricht das einem relativen Rückgang von rund 3,33 Prozent.

Wird dieser Prozentsatz auf die heutige Standardrente angewendet, ergibt sich eine Differenz von rund 63,78 Euro im Monat.

Heutige monatliche Bruttorente Rechnerischer Abstand bei 3,33 Prozent 1.000 Euro rund 33 Euro 1.200 Euro rund 40 Euro 1.500 Euro rund 50 Euro 1.913,40 Euro rund 64 Euro 2.000 Euro rund 67 Euro

Die Tabelle zeigt, wie groß der prozentuale Abstand bei gleichbleibenden Ausgangsbeträgen wäre. Sie stellt weder eine tatsächliche Rentenkürzung noch eine Prognose über die individuelle Rentenhöhe im Jahr 2040 dar.

Hinzu kommt, dass das gesetzliche Rentenniveau nach § 154a SGB VI nicht unmittelbar aus der Bruttorente berechnet wird. Es berücksichtigt die Standardrente und das Durchschnittsentgelt jeweils nach bestimmten Sozialversicherungsbeiträgen, aber vor Steuern.

Warum die Renten ab 2032 langsamer steigen könnten

Der erwartete Rückgang hängt mit dem Ende der gesetzlichen Haltelinie zusammen. Durch das Rentenpaket 2025 wurde das Sicherungsniveau vor Steuern bis einschließlich der Rentenanpassung zum 1. Juli 2031 bei mindestens 48 Prozent abgesichert.

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Nach dem geltenden Recht entfällt diese besondere Absicherung anschließend. Ab der Rentenanpassung 2032 können die regulären Berechnungsregeln einschließlich des Nachhaltigkeitsfaktors wieder stärker wirken.

Dieser Faktor berücksichtigt das Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden. Verschlechtert sich dieses Verhältnis, kann die jährliche Rentenanpassung gedämpft werden.

Die Folgen lassen sich nicht auf einen bestimmten Rentner oder einen einzelnen Geburtsjahrgang begrenzen. Wer bereits Rente bezieht, wäre von geringeren Rentenanpassungen ebenso betroffen wie Menschen, die erst später in den Ruhestand wechseln.

Rentengarantie verhindert keine finanziellen Nachteile

Die sogenannte Rentengarantie schützt davor, dass der aktuelle Rentenwert infolge der jährlichen Rentenanpassung sinkt. Die Schutzregelung findet sich in § 68a SGB VI.

Allerdings schützt sie nicht davor, dass Rentner finanziell gegenüber Erwerbstätigen zurückfallen. Steigen die Löhne zum Beispiel um vier Prozent und die Renten nur um zwei Prozent, vergrößert sich der Abstand.

Auch die Kaufkraft ist damit nicht abgesichert. Wenn Mieten, Energie oder Lebensmittel stärker im Preis steigen als die Rente, bleibt trotz einer nominalen Rentenerhöhung weniger finanzieller Spielraum.

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Besonders belastend kann das für Menschen mit niedrigen Renten sein, weil notwendige Ausgaben bereits einen großen Teil ihres Einkommens beanspruchen.

Höhere Rentenbeiträge könnten Beschäftigte zusätzlich belasten

Neben dem Rentenniveau enthält die Frühjahrsfinanzschätzung 2026 weitere Zahlen, die für Beschäftigte wichtig sind.

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung liegt derzeit bei 18,6 Prozent. Für 2028 erwartet die Deutsche Rentenversicherung bereits einen Anstieg auf 19,9 Prozent. Bis 2040 könnte er 21,1 Prozent erreichen.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen den Rentenversicherungsbeitrag jeweils zur Hälfte. Bei einem unveränderten Monatsbrutto von 3.000 Euro würde ein Beitragssatz von 21,1 statt 18,6 Prozent den Arbeitnehmeranteil um 37,50 Euro monatlich erhöhen.

Die tatsächliche Entwicklung hängt unter anderem von den Beitragseinnahmen, der Beschäftigung, der Lohnentwicklung und weiteren gesetzlichen Änderungen ab.

Geplante Rentenreform könnte die Entwicklung noch verändern

Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt. Dazu gehört, den Nachhaltigkeitsfaktor künftig stärker zu gewichten und eine verpflichtende kapitalgedeckte Rentenkomponente aufzubauen.

Zusätzlich schlägt die Kommission einen steuerfinanzierten Übergangsfaktor für bestimmte künftige Rentenzugänge vor. Er soll Nachteile ausgleichen, die entstehen könnten, weil ältere Beschäftigte vor ihrem Renteneintritt nur noch wenig Zeit zum Aufbau einer Kapitalrente haben.

Für Menschen, die bereits im Ruhestand sind, ist nach diesen Vorschlägen kein individueller Übergangszuschlag vorgesehen. Welche Auswirkungen dies haben könnte, erläutert unser Beitrag „Rente: Rentenreform bringt für Bestandsrentner eine versteckte Falle“.

Die Vorschläge der Kommission sind bislang keine geltenden Gesetze. Ob und in welcher Form sie umgesetzt werden, entscheidet sich im Gesetzgebungsverfahren.

Was Rentner und Beschäftigte aus den Zahlen ableiten können

Für Menschen, die bereits Rente beziehen, ist zunächst wichtig, dass der erwartete Rückgang des Rentenniveaus keine unmittelbare Kürzung ihrer monatlichen Rente darstellt.

Gleichzeitig zeigt die Finanzschätzung, dass die gesetzliche Rente künftig möglicherweise einen geringeren Anteil an der allgemeinen Einkommensentwicklung erreicht. Die finanziellen Folgen werden besonders dann spürbar, wenn Lebenshaltungskosten stärker steigen als die Rentenzahlungen.

Eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung kann helfen, fehlende Versicherungszeiten rechtzeitig zu erkennen. Besonders bei längeren Unterbrechungen durch Kindererziehung, Pflege, Krankheit oder Arbeitslosigkeit lohnt sich eine genaue Prüfung.

Eine verlässlichere Einschätzung der eigenen Altersversorgung ergibt sich aus den persönlichen Versicherungsdaten und einer individuellen Rentenauskunft. Die pauschalen 64 Euro aus der öffentlichen Debatte können diese Berechnung nicht ersetzen.

Neue Rentenzahlen werden noch 2026 erwartet

Die untersuchte Frühjahrsfinanzschätzung stammt aus dem Mai 2026. Ihre Ergebnisse beruhen auf Annahmen zur künftigen Wirtschaft, Beschäftigung und Bevölkerungsentwicklung. Je weiter die Berechnungen in die Zukunft reichen, desto größer wird die Unsicherheit.

Bereits der Rentenversicherungsbericht 2025 hatte für 2039 ein Rentenniveau von 46,3 Prozent erwartet. Gleichzeitig rechnete die Bundesregierung damals mit einem deutlichen Anstieg der nominalen Renten bis zum Ende des Vorausberechnungszeitraums.

Neue Modellrechnungen werden mit dem Rentenversicherungsbericht 2026 erwartet, den die Bundesregierung nach § 154 SGB VI bis Ende November vorlegen muss.

Ob sich die bisherigen Werte bestätigen oder verändern, bleibt abzuwarten. Für Rentner ist daher weniger die einzelne Zahl von 64 Euro entscheidend als die Frage, wie sich Rentenanpassungen, Lebenshaltungskosten und die anstehende Rentenreform langfristig auf ihr verfügbares Einkommen auswirken.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund, Frühjahrsfinanzschätzung 2026 für die allgemeine Rentenversicherung, Mai 2026, insbesondere Seite 4