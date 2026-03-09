Krankengeld: Krankenkasse muss trotz Vorerkrankung zahlen – Urteil

Lesedauer 4 Minuten

Wer trotz gesundheitlicher Probleme eine neue Stelle annimmt, geht oft ein doppeltes Risiko ein. Erst muss der Körper mitspielen. Dann muss oft noch gegen eine Krankenkasse gekämpft werden, die sich aus der Zahlung ziehen will. Genau das zeigt ein Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts.

Die Richter machten klar: Wer einen Job ernsthaft antritt und tatsächlich arbeitet, verliert den Anspruch auf Krankengeld nicht automatisch nur deshalb, weil gesundheitliche Beschwerden schon vorher bekannt waren.

Im entschiedenen Fall hatte eine Frau am 29. März 2021 eine Stelle als Produktionsmitarbeiterin aufgenommen. Die Arbeit war körperlich hart. Sie musste fast ausschließlich stehen und sich häufig bücken. Schon am 15. April 2021 wurde sie wegen Lumboischialgie arbeitsunfähig geschrieben.

Wenig später endete das Arbeitsverhältnis am 28. April 2021 durch Aufhebungsvertrag. Danach verlangte die Frau Krankengeld für die Zeit vom 29. April bis 19. Juli 2021. Die Krankenkasse verweigerte die Zahlung. Das Bayerische Landessozialgericht gab der Klägerin jedoch recht. Das Urteil stammt vom 2. Dezember 2025 und trägt das Aktenzeichen L 5 KR 304/24.

Krankenkasse wollte Vorerkrankung gegen die Betroffene verwenden

Die Kasse berief sich auf ein bekanntes Abwehrmuster. Sie argumentierte, die Frau sei wegen ihrer Rückenprobleme schon bei Beginn der Beschäftigung nicht in der Lage gewesen, diese Tätigkeit auszuüben. Deshalb habe es keine später eingetretene Arbeitsunfähigkeit gegeben, die Krankengeld auslösen könne.

Genau diese Argumentation ist für viele Arbeitnehmer gefährlich. Denn sie trifft besonders jene, die trotz gesundheitlicher Einschränkungen einen beruflichen Neustart wagen. Wer arbeiten will, obwohl der Gesundheitszustand nicht ideal ist, soll am Ende nicht auch noch dafür bestraft werden, dass er es versucht hat. Genau hier hat das Gericht der Krankenkasse einen klaren Riegel vorgeschoben.

Gericht stoppt die enge Linie der Krankenkasse

Das Landessozialgericht stellte klar, dass es nicht entscheidend darauf ankommt, ob jemand am ersten Arbeitstag theoretisch schon in Bezug auf genau diese Tätigkeit arbeitsunfähig war. Maßgeblich ist vielmehr, ob ein echtes Beschäftigungsverhältnis bestand und tatsächlich gelebt wurde.

Damit verschiebt das Urteil den Blick weg von einer rein formalen Betrachtung hin zur Realität des Arbeitslebens. Die Frau hatte den Job nicht bloß auf dem Papier angenommen. Sie hatte die Arbeit real aufgenommen, ihre Pflichten erfüllt und bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses Entgeltfortzahlung erhalten. Das sprach gerade gegen ein nur vorgeschobenes Arbeitsverhältnis.

Krankengeld trotz Vorerkrankung: Was das Urteil wirklich bedeutet

Die eigentliche Sprengkraft des Urteils liegt darin, dass eine bekannte Vorerkrankung allein den Krankengeldanspruch nicht zerstört. Das ist die Botschaft, die viele Betroffene kennen sollten. Krankenkassen können sich nicht einfach darauf zurückziehen, jemand sei „schon vorher krank“ gewesen, wenn die Beschäftigung ernsthaft gewollt war und real begonnen wurde.

Für Arbeitnehmer ist das wichtig, weil viele Jobs gerade in körperlich belastenden Bereichen nicht unter Idealbedingungen begonnen werden. Menschen nehmen Stellen an, weil sie Einkommen brauchen, nicht weil sie völlig beschwerdefrei sind. Das Gericht zeigt nun klar: Ein echter Arbeitsversuch darf später nicht ohne Weiteres gegen den Versicherten verwendet werden.

Neuer Job und sofort krank: Wann die Krankenkasse trotzdem zahlen muss

Rechtlich stützt sich der Anspruch auf § 44 SGB V. Danach haben Versicherte Anspruch auf Krankengeld, wenn eine Krankheit sie arbeitsunfähig macht. Nach § 46 SGB V entsteht der Anspruch in den gesetzlich geregelten Fällen ab ärztlicher Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Während einer laufenden Entgeltfortzahlung ruht das Krankengeld nach § 49 SGB V. Im Fall der Klägerin war deshalb nur noch die Zeit nach Ende der Entgeltfortzahlung streitig.

Wichtig ist aber vor allem die rechtliche Kernaussage des Senats. § 44 SGB V verlangt nach Auffassung des Gerichts keine starre Abfolge, wonach erst nach Beschäftigungsbeginn eine gesundheitliche Verschlechterung eintreten müsste. Entscheidend ist der Zusammenhang zwischen Krankheit und Arbeitsunfähigkeit. Genau an diesem Punkt scheiterte die Argumentation der Krankenkasse.

Reicht eine echte Arbeitsaufnahme für Krankengeld aus?

Nicht immer. Auch das macht die Rechtslage deutlich. Das Urteil ist stark, aber kein Freifahrtschein. Es hilft nur dort, wo ein Job nicht bloß unterschrieben, sondern wirklich begonnen wurde. Die Grenze verläuft dort, wo ein Arbeitsverhältnis nur auf dem Papier steht.

Das zeigt eine Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen vom 21. Januar 2025. Dort hatte ein Mann zwar einen Arbeitsvertrag unterschrieben, die Tätigkeit aber nie aufgenommen, weil er sich direkt zu Beginn krankmeldete.

Das Gericht entschied, dass ohne tatsächliche Arbeitsaufnahme kein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis in diesem Sinne vorlag. Genau diese Abgrenzung macht das Münchner Urteil so wichtig. Wer den Job real antritt, hat bessere Chancen. Wer nie arbeitet, kann sich darauf nicht stützen.

Urteil mit Signalwirkung für Arbeitnehmer

Für viele Beschäftigte ist die Entscheidung weit mehr als ein Einzelfall. Sie trifft einen Konflikt, der in der Praxis immer wieder auftaucht. Menschen mit gesundheitlichen Problemen wagen einen Neustart, nehmen eine neue Stelle an und geraten kurz darauf in Arbeitsunfähigkeit. Dann versucht die Krankenkasse, sich mit dem Hinweis auf frühere Beschwerden aus der Verantwortung zu ziehen.

Genau diesem Muster hat das Bayerische Landessozialgericht nun Grenzen gesetzt. Wer einen Job wirklich antritt, tatsächlich arbeitet und dann krank wird, darf nicht ohne Weiteres mit dem Argument abgespeist werden, die Krankheit habe ja schon vorher bestanden. Für Arbeitnehmer ist das ein wichtiges Schutzsignal. Für Krankenkassen ist es eine klare Absage an eine zu enge Auslegung des Krankengeldrechts.

Was Betroffene aus dem Urteil mitnehmen sollten

Wer sich in einer ähnlichen Lage befindet, sollte vor allem die tatsächliche Arbeitsaufnahme sauber nachweisen können. Dazu gehören der Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen, Angaben zum realen Arbeitsbeginn, Unterlagen zur Entgeltfortzahlung und lückenlose Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.

Im entschiedenen Fall war gerade wichtig, dass die Frau die Beschäftigung real aufgenommen hatte und das Arbeitsverhältnis nicht nur formal bestand.

Die wichtigste Konsequenz aus dem Urteil lautet deshalb: Eine Vorerkrankung allein reicht nicht, um Krankengeld zu verweigern. Wer den Job ernsthaft beginnt und tatsächlich ausübt, hat deutlich bessere Karten gegen eine ablehnende Krankenkasse.

FAQ zum Urteil über Krankengeld trotz Vorerkrankung

Gibt es Krankengeld trotz Vorerkrankung bei einem neuen Job?

Ja. Nach dem Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts kann ein Anspruch auf Krankengeld auch dann bestehen, wenn gesundheitliche Probleme schon vor Beginn der neuen Tätigkeit bekannt waren. Entscheidend ist, dass das Arbeitsverhältnis ernsthaft gewollt war und tatsächlich aufgenommen wurde.

Muss ich für Krankengeld bei einem neuen Job wirklich gearbeitet haben?

Ja, darauf kommt es entscheidend an. Ein bloß unterschriebener Arbeitsvertrag reicht nicht automatisch. Das zeigen auch andere Entscheidungen. Ohne tatsächliche Arbeitsaufnahme ist die Rechtslage deutlich schlechter.

Warum musste die Krankenkasse im Münchner Fall doch zahlen?

Weil die Klägerin die Arbeit real begonnen hatte, das Beschäftigungsverhältnis tatsächlich durchgeführt wurde und die Krankheit dann zur Arbeitsunfähigkeit führte. Das Gericht ließ die Argumentation der Krankenkasse nicht gelten, wonach schon bekannte Rückenprobleme den Anspruch automatisch ausschließen.

Wann beginnt der Anspruch auf Krankengeld nach dem Gesetz?

Die gesetzlichen Grundlagen stehen in §§ 44 und 46 SGB V. Krankengeld gibt es, wenn eine Krankheit arbeitsunfähig macht. Während einer laufenden Entgeltfortzahlung ruht der Anspruch grundsätzlich nach § 49 SGB V.

Welche Unterlagen sind nach einem solchen Urteil besonders wichtig?

Wichtig sind Arbeitsvertrag, Nachweise über den tatsächlichen Arbeitsbeginn, Lohnabrechnungen, Unterlagen zur Entgeltfortzahlung und lückenlose Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Genau solche Nachweise können später entscheidend sein, wenn die Krankenkasse die Zahlung verweigert.

