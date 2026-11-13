Keine Erwerbsminderungsrente: 16.477 Ablehnungen noch vor der medizinischen Entscheidung

Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, muss Unterlagen einreichen, Fragen beantworten und manchmal auch an ärztlichen Untersuchungen teilnehmen. Wer dabei nicht ausreichend mitwirkt, riskiert, dass die Rentenversicherung die Leistung verweigert.

Von Januar bis September 2026 wurden bei der vollen Erwerbsminderungsrente insgesamt 16.477 Ablehnungen wegen mangelnder Mitwirkung erfasst.

Für Betroffene kann das schwerwiegende Folgen haben. Denn häufig wird gar nicht abschließend geprüft, ob sie aus gesundheitlichen Gründen Anspruch auf die Rente hätten. Stattdessen scheitert die Leistung zunächst an fehlenden Angaben, Unterlagen oder Untersuchungen.

Jede achte Ablehnung in dieser Rentengruppe

In der genannten Gruppe verzeichnet die Rentenversicherung insgesamt 132.361 Ablehnungen; auf mangelnde Mitwirkung entfallen also rund 12,4 Prozent.

Fehlende Mitwirkung ist kein medizinisches Urteil

Eine Versagung nach § 66 SGB I bedeutet, dass die Rentenversicherung wegen fehlender Mitwirkung nicht feststellen kann, ob die Voraussetzungen vorliegen. Es handelt sich nicht um eine inhaltliche Ablehnung, bei der die Behörde das Leistungsvermögen für zu hoch hält.

Prüfen Sie die Begründung Ihres Bescheids, bevor Sie weitere Befunde sammeln oder einen neuen Antrag stellen. Welche Reaktion zur jeweiligen Begründung passt, erläutert unser Beitrag Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Was Sie jetzt tun sollten.

Welche Angaben die Rentenversicherung braucht

Die Deutsche Rentenversicherung verlangt Angaben zu Ihren Erkrankungen, den behandelnden Ärzten und Ihren beruflichen Tätigkeiten. Hinzu kommen Informationen über Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte sowie Untersuchungen durch andere öffentliche Stellen.

Vorhandene Arztberichte können Sie beifügen; fehlen Befunde, sollten Sie die behandelnden Praxen benennen und beim Beschaffen notwendiger Auskünfte mitwirken. Wie Sie Ihre Einschränkungen nachvollziehbar darstellen, beschreibt unser Beitrag zum Antrag auf Erwerbsminderungsrente.

Gutachtertermin: Krankheit rechtzeitig mitteilen

Nach § 62 SGB I darf die Rentenversicherung Untersuchungen verlangen, soweit sie für die Entscheidung erforderlich sind. Können Sie einen Termin aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen, teilen Sie das vorher mit und bitten Sie um einen Ersatztermin.

Beschreiben Sie das konkrete Hindernis und reichen Sie nach Möglichkeit einen ärztlichen Nachweis ein. Bei begründeten Einwänden gegen die untersuchende Person hilft unser Beitrag dazu, wann Sie einen Gutachter nicht akzeptieren müssen; bloßes Fernbleiben klärt solche Einwände nicht.

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Nicht jedes fehlende Papier rechtfertigt eine Versagung

Für eine Versagung nach § 66 Absatz 1 SGB I muss die unterlassene Mitwirkung die Aufklärung erheblich erschweren, sodass Ansprüche unbewiesen bleiben. Eine belanglose Lücke im Formular genügt dafür nicht.

Zusätzlich muss die Rentenversicherung Sie vorher schriftlich auf die drohende Folge hinweisen und eine angemessene Frist setzen. Sie muss auch ihr Ermessen ausüben und die Umstände Ihres Einzelfalls berücksichtigen.

Mitwirkung hat gesetzliche Grenzen

§ 65 SGB I schützt Versicherte vor unzumutbaren Anforderungen: Eine Mitwirkungspflicht besteht nicht, soweit ein wichtiger Grund entgegensteht oder die Behörde sich die Informationen mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann. Auch ein unverhältnismäßiger Aufwand für Sie kann die Pflicht begrenzen.

Untersuchungen oder Behandlungen dürfen Sie ablehnen, etwa bei erheblichen Schmerzen oder einem erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit.

Benennen Sie solche Gründe konkret, damit die Rentenversicherung sie prüfen kann.

Wenn die Krankheit den Papierkram verhindert

Wer krankheitsbedingt kaum Briefe öffnen, Fristen überblicken oder Unterlagen ordnen kann, braucht Unterstützung. Der Begriff „mangelnde Mitwirkung“ erklärt für sich genommen nicht, warum eine Antwort ausgeblieben ist.

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Bitten Sie eine Vertrauensperson oder eine Beratungsstelle um Hilfe, sobald Schreiben liegen bleiben. Eine schriftlich bevollmächtigte Person kann Sie unterstützen; die Rentenversicherung nennt eine Vollmacht als Möglickeit.

So reagieren Sie auf offene Anforderungen

Situation Sinnvolle Reaktion Ein angeforderter Befund liegt noch nicht vor. Teilen Sie mit, bei welcher Praxis er angefordert wurde, und bitten Sie vor Fristablauf um mehr Zeit. Sie können nicht zur Untersuchung erscheinen. Erklären Sie das Hindernis möglichst früh, belegen Sie es nach Möglichkeit und bitten Sie um einen Ersatztermin. Sie halten die Anforderung für unzumutbar. Begründen Sie Ihren Einwand konkret und verlangen Sie eine Prüfung der Grenzen nach § 65 SGB I. Die Rente wurde bereits wegen fehlender Mitwirkung versagt. Holen Sie die mögliche Mitwirkung nach und prüfen Sie zusätzlich die Widerspruchsfrist.

Nachreichen kann die Rente ermöglichen

Nach § 67 SGB I kann die Rentenversicherung versagte Leistungen nachträglich ganz oder teilweise erbringen, wenn Sie die Mitwirkung nachholen und ein Anspruch besteht.

Allein das Nachreichen eines Formulars garantiert aber weder die Bewilligung noch eine vollständige Nachzahlung. Die Rentenversicherung muss weiterhin prüfen, ob Sie die Voraussetzungen erfüllen.

Widerspruchsfrist läuft trotzdem weiter

Wenn Sie die Versagung für rechtswidrig halten, sollten Sie rechtzeitig Widerspruch einlegen. Bei Bekanntgabe in Deutschland beträgt die Frist grundsätzlich einen Monat; beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung und die zulässigen Übermittlungswege.

Eine ausführliche Begründung können Sie nachreichen, der Widerspruch selbst muss fristgerecht eingehen.

Fiktives Beispiel: Hubert, 49, aus Landshut

Hubert ist 49 Jahre alt, lebt in Landshut und beantragt wegen einer schweren Depression und chronischer Schmerzen eine Erwerbsminderungsrente. Die Rentenversicherung verlangt schriftlich Angaben zu seinen behandelnden Ärzten. Hubert ist überfordert und lässt die Schreiben liegn.

Nach einem schriftlichen Hinweis auf die drohende Versagung bittet Hubert seine Schwester um Unterstützung. Noch innerhalb der gesetzten Frist reichen beide die Angaben ein, erklären seine gesundheitlichen Schwierigkeiten und vereinbaren einen Ersatztermin für die versäumte Untersuchung.

Damit ermöglicht Hubert die weitere Prüfung seines Antrags. Eine medizinische Bewertung ist das noch nicht. Wie unterschiedlich diese ausfallen kann, zeigt unser Beitrag über eine volle Erwerbsminderungsrente trotz Zweifeln der Gutachter.

Sechs Fragen und Antworten zur Mitwirkung

Bedeutet fehlende Mitwirkung, dass ich als arbeitsfähig gelte?

Nein, eine Versagung wegen fehlender Mitwirkung ist keine medizinische Feststellung. Sie betrifft die unzureichende Aufklärung des Anspruchs.

Muss ich schon beim Antrag sämtliche Arztberichte besitzen?

Die Rentenversicherung empfiehlt, vorhandene ärztliche Unterlagen beizufügen. Benennen Sie Ihre Ärzte und Behandlungen vollständig und reagieren Sie auf konkrete Nachfragen.

Was mache ich, wenn eine Arztpraxis einen Befund nicht rechtzeitig liefert?

Informieren Sie die Rentenversicherung vor Ablauf der Frist über die Verzögerung und bitten Sie um Fristverlängerung. Bewahren Sie Nachweise darüber auf, dass Sie den Befund angefordert haben.

Darf ich eine unzumutbare Untersuchung ablehnen?

Ja, soweit die gesetzlichen Grenzen der Mitwirkung nach § 65 SGB I greifen. Teilen Sie die konkreten Gründe mit, statt der Untersuchung kommentarlos fernzubleiben.

Kann ich nach einer Versagung noch Geld erhalten?

Ja, nachgeholte Mitwirkung kann nach § 67 SGB I eine nachträgliche vollständige oder teilweise Zahlung ermöglichen. Voraussetzung ist, dass der Leistungsanspruch tatsächlich besteht.

Ersetzt das Nachreichen von Unterlagen einen Widerspruch?

Darauf sollten Sie sich nicht verlassen. Wenn Sie den Bescheid anfechten wollen, legen Sie ausdrücklich und fristgerecht Widerspruch ein.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Wie beantrage ich meine Rente?

Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenanträge und ihre Erledigung, Januar bis September 2026, veröffentlicht am 16. Oktober 2026

Gesetze im Internet: § 62 SGB I – Untersuchungen; § 65 SGB I – Grenzen der Mitwirkung; § 66 SGB I – Folgen fehlender Mitwirkung; § 67 SGB I – Nachholung der Mitwirkung; § 84 SGG – Widerspruchsfrist