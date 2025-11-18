Rente: 6 Wichtige Änderungen für Rentner im Dezember 2025

Lesedauer 4 Minuten

Der Dezember 2025 verändert für Millionen Rentner den Alltag. Renten steigen oder sinken, Fristen enden, Einkommensanrechnungen greifen und die gesetzliche Krankenversicherung zieht höhere Beiträge ein. Wenn Sie sich rechtzeitig orientieren, schützen Sie Ihr Renteneinkommen und verhindern böse Überraschungen. Die wichtigsten Renten- und Sozialänderungen im Dezember stellen wir Ihnen hier vor.

Rentenzuschlag fließt ab Dezember 2025 in die Monatsrente ein

Seit Juli 2024 erhalten viele ehemalige Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner sowie Folge-Altersrentner einen Zuschlag. Bisher überweist die Rentenversicherung diesen Betrag separat.

Mit dem Dezember 2025 ändert sich das vollständig. Der Zuschlag geht fest in die Monatsrente ein. Dadurch erhalten Betroffene künftig eine einzige Rentenzahlung, die Zuschlag und reguläre Rente umfasst. Der integrierte Zuschlag erhöht die Grundlage für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und wächst automatisch mit jeder Rentenanpassung.

Die Rentenversicherung weist inzwischen darauf hin, dass Nachzahlungen möglich sind, wenn die neue Berechnung höhere Zuschläge ergibt. Wer Ende 2025 einen Bescheid erhält, sollte ihn sorgfältig prüfen.

Witwenrente: Einkommensanrechnung erst ab Juli 2026

Die höhere eigene Rente wirkt sich nicht sofort auf Witwen- und Witwerrenten aus. Die Rentenversicherung berücksichtigt Einkommenserhöhungen grundsätzlich erst zur jährlichen Anpassung im Juli.

Die integrierte Rente – inklusive Zuschlag – fließt deshalb erst ab 1. Juli 2026 in die Einkommensanrechnung der Hinterbliebenenrenten ein. Haushalte, die sich nahe an den Freibeträgen bewegen, sollten dennoch prüfen, wie sich die Situation im Sommer 2026 verändert.

Ende der Bar-Auszahlung: Ab 2026 nur noch Überweisung auf ein Konto

Zum 31. Dezember 2025 endet die bisherige Barauszahlung über die „Zahlungsanweisung zur Verrechnung“. Ab Januar 2026 zahlt die Rentenversicherung ausschließlich auf ein Girokonto.

Wer keine Kontoverbindung besitzt, erhält zunächst keine laufende Rentenzahlung. Sobald ein Konto vorliegt, zahlt die Rentenversicherung die Beträge rückwirkend aus. Auch wenn nur wenige Menschen betroffen sind, sollten gerade diese frühzeitig handeln.

Letzter früher Rentenstart für schwerbehinderte Menschen im November 2025

Schwerbehinderte Menschen des Jahrgangs 1963 haben im November 2025 die letzte Möglichkeit, vor dem 62. Geburtstag in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen zu gehen. Betroffen bleibt der Zeitraum 2. Dezember 1963 bis 31. Dezember 1963.

Der Dezember 2025 entfällt als Rentenbeginn. Ab 1. Januar 2026 gelten höhere Altersgrenzen: frühestens 62 Jahre mit Abschlägen, abschlagsfrei erst mit 65. Betroffene sollten entscheiden, ob ein früherer Start sinnvoll erscheint oder ob sie mit einem späteren Rentenbeginn besser fahren.

Krankenkassen-Zusatzbeiträge 2026: Höhere Abzüge stehen fest

Die gesetzlichen Krankenkassen heben den durchschnittlichen Zusatzbeitrag 2026 deutlich an. Der Satz steigt von 2,5 auf 2,9 Prozent. Viele Krankenkassen werden ihre Beiträge entsprechend anpassen.

Für Rentnerinnen und Rentner bedeutet das geringere Netto-Renten, da die höheren Beiträge direkt von der Rente abgehen. Bei Beitragserhöhungen greift das Sonderkündigungsrecht. Ein Wechsel lohnt sich vor allem für Menschen, die jeden Euro benötigen.

Aktivrente ab 1. Januar 2026: Steuerfreier Zuverdienst für berufstätige Rentner

Zum Jahresbeginn 2026 startet die sogenannte Aktivrente. Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und weiter arbeiten, dürfen künftig bis zu 2.000 Euro pro Monat steuerfrei hinzuverdienen. Diese Regelung stärkt ältere Beschäftigte finanziell und erleichtert einen gleitenden Übergang ins endgültige Rentenleben.

Neue Berechnung der Sozialversicherung: Höhere Grenzwerte ab 2026

Ebenfalls zum Jahr 2026 steigen die Rechengrößen in der Sozialversicherung. Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung erhöht sich auf 101.400 Euro jährlich. Auch Versicherungspflichtgrenzen und andere Bemessungsgrößen wachsen.

Welche Auswirkungen hat diese Änderung? Für die meisten Rentnerinnen und Rentner bleibt das ohne direkte Konsequenzen, doch als Beschäftigte mit hohem Einkommen und als Arbeitgeber sollten Sie die neuen Werte kennen.

Letzte Chance: Steuererklärung 2021 nur noch bis 31. Dezember 2025

Die freiwillige Steuererklärung für das Jahr 2021 lässt sich nur noch bis zum 31. Dezember 2025 einreichen. Danach verfällt der Anspruch auf mögliche Erstattungen. Sie sollten genau rechnen und darauf achten, dass Sie nicht draufzahlen.

Denn viele Rentnerinnen und Rentner verschenken ohne Erklärung Hunderte Euro, etwa durch abzugsfähige Gesundheitskosten, Versicherungsbeiträge oder Werbungskosten. Eine fristgerechte Abgabe schützt diese Ansprüche.

Warum sollten Sie sich vorbereiten?

Der Dezember 2025 ist kein gewöhnlicher Jahresausklang. Rentenzuschlag, Zusatzbeitrag, Steuerfristen, Renteneintrittsalter, Aktivrente und geänderte Rechengrößen greifen zeitlich eng ineinander. Wer seine Unterlagen prüft, Fristen einhält und rechtzeitig reagiert, sichert seine finanzielle Stabilität – und startet gut vorbereitet in das Jahr 2026.

Weitere Änderungen zum Jahreswechsel für Rentner

Änderung (Stand Dezember 2026) Was bedeutet das für Rentner? Rentenzuschlag wird in die reguläre Rente eingerechnet Bis November 2026 wird der Rentenzuschlag noch als eigener Betrag überwiesen. Ab Dezember 2026 fließt er automatisch in die normale Monatsrente ein und erscheint nicht mehr separat auf dem Kontoauszug. Rentner sollten den neuen Rentenbescheid und die erste Zahlung genau kontrollieren. Aktivrente: bis zu 2.000 € monatlich steuerfrei hinzuverdienen Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und weiter angestellt arbeitet, kann ab 1.1.2026 bis zu 24.000 € Jahreslohn (2.000 € pro Monat) steuerfrei bekommen. Der Freibetrag gilt nicht für Minijobs, Selbstständige und pensionierte Beamte und wird bei Rentenbeginn im laufenden Jahr zeitanteilig gekürzt. Höhere Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten 2026 können Bezieher einer vollen Erwerbsminderungsrente bis zu 20.763,75 € pro Jahr anrechnungsfrei hinzuverdienen, bei teilweiser EM-Rente mindestens 41.527,50 €. Entscheidend ist der Jahresbetrag – Einnahmen können über das Jahr verteilt werden, solange die Jahresgrenze eingehalten wird. Mindestlohn 13,90 € und Minijob-Grenze 603 € Der gesetzliche Mindestlohn steigt 2026 auf 13,90 € pro Stunde. Dadurch erhöht sich die Minijob-Grenze auf 603 € im Monat. Rentner mit Minijob können etwas mehr arbeiten/verdienen, ohne die Geringfügigkeitsgrenze zu überschreiten. Rentenanpassung 2026 (Prognose: ca. +3,4 bis 3,7 % ab Juli) Nach heutigem Stand sollen die Renten zum 1.7.2026 um rund 3,37 % bis etwa 3,7 % steigen. Die genaue Höhe wird erst im Frühjahr 2026 endgültig festgelegt. Im Dezember 2026 ist dieses Plus bereits im vollen Umfang in der laufenden Rente enthalten. Höherer Grundfreibetrag – mehr Rentner werden steuerpflichtig Der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer steigt 2026 auf 12.348 € (Ledige). Durch höhere Renten und weitere Einkünfte kann es aber sein, dass mehr Rentner über dieser Grenze liegen und eine Steuererklärung abgeben bzw. Einkommensteuer zahlen müssen.

Kurz erklärt

Der bisher separat überwiesene Rentenzuschlag soll letztmalig im November 2026 eigenständig ausgezahlt werden; ab Dezember 2026 wird er in die reguläre Monatsrente integriert und erscheint nur noch als Gesamtbetrag auf dem Kontoauszug.

Die geplante Aktivrente sieht vor, dass Rentner, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiter arbeiten, ab 2026 bis zu 2.000 € monatlich steuerfrei hinzuverdienen können (24.000 € pro Jahr).

Für Erwerbsminderungsrenten steigen 2026 die Hinzuverdienstgrenzen deutlich: bei voller EM-Rente auf 20.763,75 € pro Jahr, bei teilweiser EM-Rente mindestens 41.527,50 €. Entscheidend ist die Jahresbetrachtung (z. B. nur Mai–Dezember bei Rentenbeginn 1.5.2026).

Der Artikel „Rente: 7 Regeln, die sich für Rentner ab 2026 ändern“ fasst u. a. Mindestlohn 13,90 €, Minijob-Grenze 603 €, die neuen EM-Hinzuverdienstgrenzen und den höheren Grundfreibetrag 12.348 € zusammen.

Zur Rentenanpassung 2026 gibt es derzeit nur Prognosen: Medien und Beratungsportale gehen von einem Plus von rund 3,37 % bis 3,7 % ab 1. Juli 2026 aus; die endgültige Festlegung erfolgt erst im Frühjahr 2026.

Ergänzend: Falls Sie in der Schweiz leben, kommt ab Dezember 2026 zusätzlich die 13. AHV-Rente (eine zusätzliche Monatsrente im Dezember) hinzu – das betrifft aber nicht das deutsche Rentensystem.