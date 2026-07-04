Kündigungsschutz wird faktisch abgeschafft: Millionen Beschäftigte sind betroffen

Koalitionsausschuss beschließt Lockerungen beim Kündigungsschutz: Millionen Beschäftigte könnten betroffen sein

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat Lockerungen beim Kündigungsschutz beschlossen. Damit rückt eine Reform näher, die für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhebliche Folgen haben könnte. Besonders betroffen wären Beschäftigte in kleineren und mittleren Betrieben.

Im Mittelpunkt steht die geplante Ausweitung der sogenannten Kleinbetriebsklausel. Nach den diskutierten und nun politisch vorangetriebenen Plänen sollen deutlich mehr Betriebe vom allgemeinen Kündigungsschutz ausgenommen werden. Statt der bisherigen Grenze von regelmäßig mehr als zehn Beschäftigten soll künftig eine deutlich höhere Schwelle gelten.

Konkret geht es um Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten. Für Arbeitnehmer in solchen Unternehmen könnte der allgemeine Kündigungsschutz künftig entfallen. Eine Kündigung müsste dann in vielen Fällen nicht mehr sozial gerechtfertigt werden.

Was der Beschluss des Koalitionsausschusses bedeutet

Der Koalitionsausschuss ist das politische Gremium, in dem die Spitzen der Regierungsparteien strittige Vorhaben abstimmen. Ein Beschluss dort ersetzt noch kein Gesetz. Er zeigt aber, welche Linie die Koalition politisch verfolgen will.

Für Beschäftigte ist die Entscheidung deshalb brisant. Denn wenn daraus ein Gesetz wird, verändert sich die Lage im Arbeitsrecht spürbar. Viele Arbeitnehmer, die bislang durch das Kündigungsschutzgesetz abgesichert sind, könnten diesen Schutz verlieren.

Bislang gilt der allgemeine Kündigungsschutz grundsätzlich dann, wenn ein Arbeitnehmer länger als sechs Monate beschäftigt ist und der Betrieb regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer hat. Dann braucht der Arbeitgeber für eine Kündigung einen anerkannten Grund. Dieser Schutz könnte für viele Betriebe künftig wegfallen.

Bisherige Rechtslage: Kündigung braucht einen Grund

Das Kündigungsschutzgesetz schützt Beschäftigte vor willkürlichen oder sozial nicht gerechtfertigten Kündigungen. Arbeitgeber dürfen dann nicht einfach kündigen, weil sie sich von einem Arbeitnehmer trennen möchten. Sie müssen die Kündigung begründen können.

In Betracht kommen vor allem betriebsbedingte, verhaltensbedingte oder personenbedingte Gründe. Bei einer betriebsbedingten Kündigung muss der Arbeitsplatz tatsächlich wegfallen. Außerdem muss der Arbeitgeber prüfen, welche Beschäftigten sozial weniger schutzbedürftig sind.

Bei einer verhaltensbedingten Kündigung geht es um Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers. Häufig ist vorher eine Abmahnung erforderlich. Bei einer personenbedingten Kündigung stehen persönliche Gründe im Vordergrund, etwa langfristige Krankheit.

Dieser Schutz ist für Arbeitnehmer oft die wichtigste Grundlage, um sich gegen eine Kündigung zu wehren. Er zwingt Arbeitgeber dazu, ihre Entscheidung nachvollziehbar zu begründen. Genau dieser Schutz könnte nun für sehr viele Beschäftigte eingeschränkt werden.

Warum die Grenze von 50 Beschäftigten so weitreichend wäre

Eine Ausweitung auf Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten wäre kein kleiner technischer Eingriff. Sie würde große Teile des Mittelstands betreffen. Viele Handwerksbetriebe, Arztpraxen, Kanzleien, Agenturen, Pflegeanbieter, Einzelhändler, Gastronomiebetriebe und Dienstleister liegen unter dieser Schwelle.

Gerade dort arbeiten viele Menschen über Jahre hinweg in festen Strukturen. Sie kennen Kunden, Abläufe und interne Prozesse. Trotzdem könnten sie bei einer Gesetzesänderung deutlich leichter gekündigt werden.

Die bisherige Kleinbetriebsklausel soll sehr kleine Arbeitgeber entlasten. Bei Betrieben mit wenigen Beschäftigten kann ein einzelner Konflikt oder ein langer Ausfall tatsächlich schwerer wiegen. Bei 40 oder 45 Beschäftigten ist diese Begründung jedoch deutlich schwerer zu vermitteln.

Ein Unternehmen mit fast 50 Beschäftigten ist meist arbeitsteilig organisiert. Dort gibt es häufig Abteilungen, Vorgesetzte und wirtschaftliche Spielräume. Deshalb würde eine solche Grenze aus Sicht vieler Arbeitnehmervertreter den Kündigungsschutz nicht nur lockern, sondern grundlegend schwächen.

Abfindungen könnten für viele Beschäftigte seltener werden

Viele Arbeitnehmer verbinden den Kündigungsschutz auch mit der Chance auf eine Abfindung. Einen automatischen Anspruch darauf gibt es zwar nur in besonderen Fällen. In der Praxis entstehen Abfindungen aber häufig durch Vergleiche vor dem Arbeitsgericht.

Der Grund ist einfach: Wenn der Arbeitgeber vor Gericht darlegen muss, dass die Kündigung wirksam ist, trägt er ein Risiko. Dieses Risiko kann ihn dazu bewegen, eine Abfindung zu zahlen. Je zweifelhafter die Kündigung, desto stärker ist die Verhandlungsposition des Arbeitnehmers.

Fällt der allgemeine Kündigungsschutz weg, sinkt dieses Risiko deutlich. Der Arbeitgeber müsste dann in vielen Fällen nicht mehr erklären, warum die Kündigung sozial gerechtfertigt ist. Damit würde auch der Druck sinken, sich auf eine Abfindung einzulassen.

Für langjährige Beschäftigte wäre das besonders bitter. Wer zehn, 15 oder 20 Jahre im Betrieb gearbeitet hat, konnte bislang häufig gute Argumente in eine Verhandlung einbringen. Ohne allgemeinen Kündigungsschutz könnte diese Ausgangslage erheblich schlechter werden.

Wer besonders gefährdet wäre

Besonders betroffen wären Arbeitnehmer in Betrieben mit elf bis 49 Beschäftigten. Genau diese Gruppe hat bislang häufig Kündigungsschutz, könnte ihn aber bei einer neuen gesetzlichen Grenze verlieren. Das betrifft Millionen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland.

Ältere Arbeitnehmer könnten stärker unter Druck geraten. Sie haben nach einer Kündigung oft größere Schwierigkeiten, schnell eine neue Stelle zu finden. Das bisherige Kündigungsschutzrecht berücksichtigt solche sozialen Gesichtspunkte vor allem bei betriebsbedingten Kündigungen.

Auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen könnten stärker gefährdet sein. Der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen würde zwar nicht automatisch entfallen. Viele Beschäftigte mit Erkrankungen, aber ohne anerkannten besonderen Schutz, hätten jedoch weniger Möglichkeiten, sich zu wehren.

Teilzeitkräfte, Alleinerziehende und Beschäftigte mit niedrigem Einkommen wären ebenfalls verletzlicher. Sie haben oft weniger finanzielle Rücklagen. Eine schnelle Kündigung kann dann unmittelbar zu existenziellen Problemen führen.

Warum Arbeitgeber profitieren würden

Für Arbeitgeber bedeuten Lockerungen beim Kündigungsschutz mehr Flexibilität. Sie könnten Personalentscheidungen schneller treffen. Außerdem würden rechtliche Risiken bei Kündigungen sinken.

Aus Sicht vieler Unternehmen kann das attraktiv sein. Kündigungsschutzverfahren kosten Zeit, Geld und Planungssicherheit. Wenn der Arbeitgeber nicht mehr detailliert nachweisen muss, warum eine Kündigung sozial gerechtfertigt ist, wird eine Trennung einfacher.

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Die Befürworter solcher Änderungen argumentieren häufig mit Bürokratieabbau und Beschäftigungsanreizen. Arbeitgeber sollen eher einstellen, wenn sie sich später leichter wieder trennen können. Ob dieses Versprechen tatsächlich aufgeht, ist politisch und arbeitsmarktpolitisch umstritten.

Für Arbeitnehmer bedeutet dieselbe Änderung jedoch weniger Sicherheit. Wer leichter gekündigt werden kann, hat im Betrieb eine schwächere Position. Das kann sich auch auf Löhne, Arbeitsbedingungen und Konflikte im Alltag auswirken.

Gefahr der Umstrukturierung: Betriebe könnten unter die Grenze gedrückt werden

Eine neue Grenze bei 50 Beschäftigten könnte auch neue Anreize für Unternehmen schaffen. Betriebe knapp oberhalb dieser Schwelle könnten versuchen, Personal auszulagern oder Tätigkeiten auf andere Gesellschaften zu übertragen. Ziel könnte sein, unterhalb der Grenze zu bleiben.

Das wäre arbeitsrechtlich nicht immer wirksam. Wenn mehrere Einheiten tatsächlich gemeinsam geführt werden, kann ein Gemeinschaftsbetrieb vorliegen. Dann könnten Beschäftigtenzahlen unter Umständen zusammengerechnet werden.

Trotzdem wäre mit mehr Streit über Betriebsstrukturen zu rechnen. Beschäftigte müssten im Kündigungsfall genauer prüfen lassen, wie viele Arbeitnehmer tatsächlich mitzählen. Gerade in Firmenverbünden kann diese Frage kompliziert werden.

Die Reform könnte damit nicht nur Kündigungen erleichtern. Sie könnte auch den Druck erhöhen, Unternehmensstrukturen so zu gestalten, dass Kündigungsschutz vermieden wird. Für Beschäftigte würde die Rechtslage dadurch unübersichtlicher.

Was trotz Lockerung weiter gelten würde

Auch bei einer Lockerung des allgemeinen Kündigungsschutzes könnten Arbeitgeber nicht völlig frei kündigen. Die Kündigung müsste weiterhin schriftlich erfolgen. Gesetzliche, tarifliche oder vertragliche Kündigungsfristen müssten eingehalten werden.

Auch der besondere Kündigungsschutz bliebe von einer solchen Änderung nicht automatisch unberührt. Schwangere, Beschäftigte in Elternzeit, Betriebsratsmitglieder oder schwerbehinderte Menschen können weiterhin besonderen Schutz genießen. Diskriminierende Kündigungen wären ebenfalls weiterhin verboten.

Auch sittenwidrige oder treuwidrige Kündigungen könnten angreifbar bleiben. Allerdings sind diese Hürden höher als beim allgemeinen Kündigungsschutz. Für viele Arbeitnehmer wäre der praktische Schutz deshalb deutlich schwächer.

Entscheidend ist daher der Unterschied zwischen theoretischen Restrechten und tatsächlich durchsetzbarer Sicherheit. Der allgemeine Kündigungsschutz ist in der Praxis das wichtigste Instrument gegen sozial ungerechtfertigte Kündigungen. Genau dieses Instrument würde für viele Beschäftigte eingeschränkt.

Beschluss ist noch kein Gesetz

Der Beschluss des Koalitionsausschusses bedeutet noch nicht, dass die neue Regelung bereits gilt. Dafür braucht es ein Gesetzgebungsverfahren. Bundestag und gegebenenfalls Bundesrat müssen sich mit einem konkreten Gesetzentwurf befassen.

Bis dahin bleibt die bisherige Rechtslage bestehen. Arbeitnehmer sollten sich deshalb nicht von politischen Schlagzeilen davon abhalten lassen, ihre Rechte wahrzunehmen. Wer heute eine Kündigung erhält, muss nach aktueller Rechtslage handeln.

Wichtig bleibt vor allem die Drei-Wochen-Frist für eine Kündigungsschutzklage. Wer diese Frist versäumt, kann auch eine möglicherweise unwirksame Kündigung oft nicht mehr erfolgreich angreifen. Das gilt unabhängig davon, welche Reformen politisch diskutiert werden.

Für Beschäftigte lohnt es sich daher, nach einer Kündigung sofort prüfen zu lassen, ob das Kündigungsschutzgesetz aktuell gilt. Auch die Betriebsgröße, die Dauer der Beschäftigung und möglicher Sonderkündigungsschutz müssen geklärt werden. Warten kann teuer werden.

Übersicht: Was sich beim Kündigungsschutz ändern könnte

Bereich Folge für Beschäftigte Bisherige Betriebsgrenze Der allgemeine Kündigungsschutz gilt grundsätzlich in Betrieben mit regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmern. Geplante neue Grenze Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten könnten vom allgemeinen Kündigungsschutz ausgenommen werden. Kündigungsgrund Arbeitgeber müssten unterhalb der neuen Grenze in vielen Fällen keine soziale Rechtfertigung mehr darlegen. Abfindungen Die Verhandlungsposition vieler Arbeitnehmer würde schwächer, weil das Prozessrisiko für Arbeitgeber sinkt. Betroffene Betriebe Viele Handwerksbetriebe, Dienstleister, Praxen, Kanzleien, Pflegeanbieter, Agenturen und kleinere mittelständische Unternehmen wären betroffen. Weiterer Schutz Besonderer Kündigungsschutz, Kündigungsfristen und Diskriminierungsverbote würden nicht automatisch entfallen.

Praxisbeispiel: Kündigung in einem Betrieb mit 38 Beschäftigten

Eine 51-jährige Arbeitnehmerin arbeitet seit zwölf Jahren in einem Betrieb mit 38 Beschäftigten. Nach aktueller Rechtslage kann sie sich grundsätzlich auf das Kündigungsschutzgesetz berufen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Der Arbeitgeber müsste dann erklären, warum die Kündigung sozial gerechtfertigt ist.

Bei einer betriebsbedingten Kündigung müsste geprüft werden, ob der Arbeitsplatz tatsächlich wegfällt. Außerdem müsste der Arbeitgeber darlegen, warum gerade diese Arbeitnehmerin gekündigt wurde. Alter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung können dabei eine Bedeutung haben.

Würde die neue Grenze von 50 Beschäftigten Gesetz, könnte sich die Lage erheblich verändern. Dann wäre der Betrieb möglicherweise vom allgemeinen Kündigungsschutz ausgenommen. Die Arbeitnehmerin hätte deutlich weniger Möglichkeiten, die Kündigung anzugreifen.

Auch eine Abfindung wäre schwerer zu erreichen. Der Arbeitgeber müsste weniger Prozessrisiko fürchten. Für die Arbeitnehmerin könnte der Verlust des Kündigungsschutzes daher nicht nur den Arbeitsplatz, sondern auch eine mögliche finanzielle Übergangslösung betreffen.

Fragen und Antworten zur Lockerung beim Kündigungsschutz

Ist die Lockerung beim Kündigungsschutz schon geltendes Recht?

Nein. Ein Beschluss des Koalitionsausschusses ist eine politische Festlegung, aber noch kein Gesetz. Erst ein beschlossenes und verkündetes Gesetz ändert die Rechtslage verbindlich.

Was soll sich beim Kündigungsschutz ändern?

Nach den diskutierten Plänen sollen deutlich mehr Betriebe vom allgemeinen Kündigungsschutz ausgenommen werden. Besonders brisant ist die mögliche Grenze von weniger als 50 Beschäftigten. Dadurch könnten viele Arbeitnehmer ihren bisherigen Schutz verlieren.

Gilt der Kündigungsschutz heute noch wie bisher?

Ja. Solange kein neues Gesetz in Kraft ist, gilt weiterhin die bisherige Rechtslage. Der allgemeine Kündigungsschutz greift grundsätzlich nach mehr als sechs Monaten Beschäftigung und in Betrieben mit regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmern.

Warum wären Abfindungen betroffen?

Abfindungen entstehen häufig, weil Arbeitgeber das Risiko eines Kündigungsschutzprozesses vermeiden wollen. Wenn der allgemeine Kündigungsschutz entfällt, sinkt dieses Risiko. Dadurch verschlechtert sich die Verhandlungsposition vieler Beschäftigter.

Wären Kündigungen dann völlig frei möglich?

Nein. Kündigungsfristen, Schriftform, Diskriminierungsverbote und besonderer Kündigungsschutz würden weiterhin gelten. Trotzdem wäre der Schutz vieler Arbeitnehmer deutlich geringer, weil der Arbeitgeber keine soziale Rechtfertigung nach dem Kündigungsschutzgesetz mehr darlegen müsste.

Was sollten Arbeitnehmer nach einer Kündigung tun?

Sie sollten sofort die Drei-Wochen-Frist für eine Kündigungsschutzklage beachten. Außerdem sollte geprüft werden, ob das Kündigungsschutzgesetz noch gilt, wie viele Beschäftigte im Betrieb arbeiten und ob besonderer Kündigungsschutz besteht. Eine schnelle Prüfung ist wichtig, weil versäumte Fristen oft nicht mehr korrigiert werden können.