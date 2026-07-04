Rente: Beitragserhöhungen treffen 3 Millionen Menschen ganz besonders

Bis zu zwei Prozentpunkte mehr Rentenbeitrag hat der Koalitionsausschuss am 1. Juli 2026 beschlossen, hälftig getragen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Wer im Übergangsbereich zwischen 603 und 2.000 Euro verdient, würde davon aber nicht automatisch die Hälfte spüren. Eine Formel im Sozialgesetzbuch entscheidet seit Jahren, wie viel bei wem tatsächlich ankommt, und diese Formel kennt keine Gleichbehandlung.

Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit arbeiten rund drei Millionen Menschen in Deutschland im sogenannten Übergangsbereich, früher als Gleitzone bekannt. Viele davon in Teilzeit, überdurchschnittlich oft Frauen, häufig mit Kindern oder als Zuverdienst neben einem Hauptjob.

Diese Gruppe zählt zur Zielgruppe des geplanten Zusatzbeitrags. Ob der Aufschlag ankommt oder verpufft, entscheidet allein die Mechanik des Übergangsbereichs.

Warum der Übergangsbereich eine Sonderrolle hat

Der Übergangsbereich (§ 20 Abs. 2 SGB IV) beginnt oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze und endet bei 2.000 Euro im Monat. Wegen der Mindestlohnerhöhung auf 13,90 Euro zum 1. Januar 2026 liegt die Untergrenze seither bei 603,01 Euro. Innerhalb dieser Spanne gilt niemand mehr als Minijobber. Trotzdem zahlt hier auch niemand den vollen Sozialversicherungsbeitrag.

Das Prinzip: Beschäftigte im Übergangsbereich sind voll versichert, Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung inklusive, zahlen aber einen reduzierten Arbeitnehmeranteil. Der Betrieb gleicht die Differenz aus. Genau dieser Ausgleichsmechanismus wird zur entscheidenden Stellschraube, sobald ein Zusatzbeitrag zur Rente hinzukommt.

Die Formel, die den Unterschied macht

Wie viel ein Midijobber tatsächlich zahlt, regelt § 20 Abs. 2a SGB IV über den sogenannten Faktor F. Er wird jährlich neu berechnet, indem 28 Prozent durch den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz geteilt werden: die Summe aus Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungsbeitrag plus dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag der Krankenkassen. Für 2026 ergibt das einen Faktor von 0,6619.

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Diese Zahl steuert, wie stark der Arbeitnehmeranteil am unteren Rand des Übergangsbereichs gedrückt wird. Am Startpunkt bei 603,01 Euro liegt der Arbeitnehmeranteil bei null. Er wächst dann gleitend, bis er bei 2.000 Euro den vollen Anteil von rund 20 Prozent erreicht. Der Arbeitgeberanteil verläuft spiegelverkehrt. Er beginnt bei 28 Prozent am unteren Rand und sinkt bis zum regulären Anteil an der oberen Grenze.

Am unteren Rand bliebe vom Aufschlag kaum etwas übrig

Diese Mechanik erklärt, warum ein pauschaler Zusatzbeitrag im Übergangsbereich nicht linear ankommt. Schon heute zeigt ein Rechenbeispiel die Größenordnung: Bei 800 Euro Entgelt zahlt ein Midijobber derzeit rund 26,23 Euro Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung. Ohne die Sonderregel wären es 74,40 Euro. Die Ersparnis von 48,17 Euro entsteht allein durch den Übergangsbereich, nicht durch einen niedrigeren Beitragssatz.

Würde der Rentenbeitragssatz um einen Arbeitnehmer-Punkt steigen, veränderte sich zugleich der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz und damit der Faktor F selbst. Beschäftigte nah an der Untergrenze würden von dieser Verschiebung nach heutiger Formel-Logik kaum etwas spüren, weil ihr beitragspflichtiges Entgelt ohnehin fast auf null reduziert bleibt.

Nahe der 2.000-Euro-Grenze holt der Aufschlag auf

Anders am oberen Rand. Bei 1.900 Euro liegt die Beitragslast beitragsrechtlich fast beim vollen Satz. Die Formel hat ihre entlastende Wirkung dort fast vollständig abgebaut. Ein höherer Arbeitnehmeranteil in der allgemeinen Rentenversicherung würde für diese Gruppe fast in voller Höhe wirken, denn die 2.000-Euro-Grenze ist genau der Punkt, an dem der reguläre Beitragssatz gilt.

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Damit trifft ein und derselbe politische Beschluss zwei Beschäftigte im selben Übergangsbereich unterschiedlich stark, je nachdem, wo innerhalb der Spanne von 603 bis 2.000 Euro ihr Gehalt liegt. Das ist keine politische Entscheidung, sondern die Automatik einer Formel, die es schon vor dem Koalitionsbeschluss gab.

Die Rente selbst bliebe unangetastet, ein Vorbehalt bleibt

Wer im Übergangsbereich weniger einzahlt, befürchtet oft eine niedrigere spätere Rente. Das trifft seit dem 1. Juli 2019 nicht mehr zu. Rentenansprüche werden seither auf Basis des vollen tatsächlichen Arbeitsentgelts berechnet, unabhängig vom reduzierten Beitrag. Die Differenz zahlt faktisch der Arbeitgeber über seinen erhöhten Anteil.

Offen bleibt, ob diese Systematik auch für einen künftigen Zusatzbeitrag gilt. Der Koalitionsausschuss hat bislang nur die politische Linie festgelegt. Ein Gesetzentwurf mit Übergangsregeln für den Übergangsbereich liegt noch nicht vor. Bis der Bundestag entscheidet, gilt die bestehende Formel unverändert weiter.

Was Midijobber aus der Formel bereits heute ablesen können

Der Koalitionsbeschluss vom 1. Juli 2026 legt eine Richtung fest, keine fertige Rechnung. Für Beschäftigte im Übergangsbereich lohnt sich trotzdem der Blick auf die eigene Position innerhalb der Spanne. Wer näher an 603 Euro liegt, dürfte von einem höheren Rentenbeitrag zunächst kaum betroffen sein. Wer näher an 2.000 Euro liegt, sollte sich auf einen spürbaren Zusatzbetrag einstellen, sobald das Gesetzgebungsverfahren beginnt.

Zum 1. Januar 2027 soll der Mindestlohn weiter auf 14,60 Euro steigen. Die Untergrenze des Übergangsbereichs verschiebt sich dann erneut nach oben. Die eigene Position in der Gleitzone zu kennen, hilft dabei, diese Verschiebung und einen möglichen Zusatzbeitrag realistischer einzuordnen als über pauschale Prozentangaben.

Häufige Fragen zum Zusatzbeitrag im Übergangsbereich

Gilt der geplante Zusatzbeitrag schon 2026?

Nein. Der Koalitionsausschuss hat nur eine politische Linie beschlossen. Für ein Inkrafttreten braucht es ein Gesetzgebungsverfahren mit eigenen Fristen und Übergangsregeln, das noch nicht begonnen hat.

Verliere ich durch den reduzierten Beitrag im Übergangsbereich Rentenansprüche?

Nein, seit dem 1. Juli 2019 nicht mehr. Die Rente wird auf Basis des vollen Arbeitsentgelts berechnet, unabhängig vom tatsächlich gezahlten, reduzierten Beitrag.

Woran erkenne ich, ob mein Gehalt im Übergangsbereich liegt?

Maßgeblich ist das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt aus allen versicherungspflichtigen Beschäftigungen zusammen. Liegt es zwischen 603,01 und 2.000 Euro, greift die Sonderregel automatisch.

Quellen:

Deutsche Rentenversicherung Bund, Gleitzone/Übergangsbereich

dejure.org, § 20 SGB IV, Aufbringung der Mittel, Übergangsbereich

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Midi-Jobs

DIW Berlin, Midijob-Reform, Wochenbericht