Aktivrente: So steigern Sie Ihre Altersvorsorge und sparen Steuern

Die Aktivrente soll neue Anreize für ältere Arbeitnehmer schaffen, nach dem regulären Rentenalter weiterzuarbeiten. So lässt sich die Monatsrente steigern und zugleich die Steuerlast senken. Nach Plänen der Unionsparteien würden bis zu 2.000 Euro Verdienst im Monat steuerfrei bleiben.

Beschäftigte profitieren dadurch von einem höheren Gesamteinkommen und erhöhter Vorsorge.

Warum die Aktivrente sinnvoll sein kann

Deutschland steht vor einer doppelten Aufgabe: Immer mehr Menschen erreichen das Rentenalter, während in vielen Branchen Fachkräfte fehlen. Die Aktivrente setzt genau hier an. Wer freiwillig länger im Job bleibt, erhält einen Rentenzuschlag von 0,5 Prozent für jeden Monat über dem gesetzlichen Renteneintritt hinaus. Das bedeutet:

Lohnende Aufstockung: Drei zusätzliche Jahre im Beruf erhöhen die monatlichen Bezüge um insgesamt 18 Prozent.

Langfristige Sicherung: Weitergezahlte Rentenbeiträge fließen in zusätzliche Entgeltpunkte ein und steigern das Ruhegeld weiter.

Insbesondere Personen, die spät ins Berufsleben einstiegen oder längere Auszeiten hatten, können dadurch Lücken in ihrem Rentenkonto kompensieren. Für die Wirtschaft bleibt qualifiziertes Personal im Einsatz, während Erwerbstätige einen substanziellen Vorteil für ihr Alter aufbauen.

So funktioniert der Rentenzuschlag

Der Zuschlag in Höhe von 0,5 Prozent pro Monat über das Rentenalter hinaus soll jene belohnen, die ihre Berufstätigkeit fortsetzen. Wer zum Beispiel zwölf Monate länger arbeitet, steigert seine Altersbezüge um 6 Prozent.

Bei drei Jahren sind es bereits 18 Prozent. Grundlage dafür ist das Prinzip, dass zusätzliche Beitragsmonate vollständig auf die Rente angerechnet werden und somit für eine nachhaltige Erhöhung sorgen.

Fachleute loben diese Regelung als wichtigen Impuls, um das Potenzial älterer Generationen nicht zu verschenken. Viele fühlen sich über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus fit genug, um weiterhin einer Tätigkeit nachzugehen. Frühere Reformen wie die Flexi-Rente erleichtern zudem den Übergang vom Vollzeitjob in den Ruhestand.

Steuerliche Vorteile als zweiter Pluspunkt

Nach dem Konzept der Union sollen bis zu 2.000 Euro monatlicher Verdienst für Personen jenseits des Regelrentenalters steuerfrei sein. Wer weiterarbeitet, sichert sich damit ein zusätzliches Einkommen, ohne darauf Steuern entrichten zu müssen. Auch weitere Freibeträge und Vorsorgeaufwendungen senken die Steuerlast im Ruhestand.

Allerdings kann eine höhere Rente insgesamt zur steigenden Steuerprogression führen. Steuerexperten raten daher, den persönlichen Fall vorab zu berechnen, um späteren Überraschungen vorzubeugen. Eine durchdachte Planung verhindert, dass wachsende Einkünfte in gleichem Maße von Steuern aufgezehrt werden.

Konkreter Nutzen auf einen Blick

1. Erhöhte Monatsrente

Jede Verlängerung der Berufstätigkeit schlägt sich positiv in den finalen Rentenbezügen nieder.

2. Attraktive Steuererleichterung

Nach aktuellem Vorschlag bleiben bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei, was die Haushaltskasse spürbar entlasten kann.

3. Flexibler Übergang

Ältere Arbeitnehmer müssen nicht abrupt aus dem Job aussteigen. Teilzeitmodelle oder stufenweises Ausgleiten machen das Weiterarbeiten angenehmer.

Wer noch genügend Energie für ein paar zusätzliche Berufsjahre hat, legt damit den Grundstein für eine solide Vorsorge. Ein umsichtiger Umgang mit dieser Option kann den Lebensstandard im Alter merklich verbessern.

Praxisbeispiel: Drei Jahre länger im Job

Angenommen, Sie überschreiten das reguläre Rentenalter um 36 Monate. Durch den monatlichen Zuschlag von 0,5 Prozent steigt Ihre Rente um insgesamt 18 Prozent. Zusätzliche Rentenbeiträge, die Sie in dieser Zeit leisten, erhöhen den Betrag weiter. Kommt dann noch die Steuerfreiheit für ein Einkommen bis 2.000 Euro dazu, fallen Ihre laufenden Ausgaben deutlich geringer aus.

Sie können Ihre täglichen Kosten bestreiten und gleichzeitig eine höhere Rente für die Zeit nach Beendigung der Berufstätigkeit erzielen.

Beratungsbedarf frühzeitig klären

Wer optimal von der Aktivrente profitieren will, sollte die wichtigsten Punkte schon vor Erreichen der Regelaltersgrenze prüfen:

Rentenberechnung

Fachleute bei Rentenberatungsstellen oder unabhängige Rentenberater zeigen Ihnen, wie stark jeder zusätzliche Beitragsmonat Ihre finale Rente anheben kann.

Steuerplanung

Ein Steuerberater berechnet, wie sich zusätzliche Einkünfte und Freibeträge auf Ihre individuelle Steuerlast auswirken.

Gesundheitliche Einschätzung

Überlegen Sie realistisch, ob Sie die beruflichen Anforderungen noch einige Jahre erfüllen können – körperlich wie mental.

Eine fundierte Planung beugt Fehlentscheidungen vor. Wer frühzeitig den Rahmen absteckt, profitiert später von einem deutlich verbesserten monatlichen Rentenbetrag.

Flexi-Rente als Grundlage für einen stufenweisen Übergang

Bereits seit 2017 bietet die Flexi-Rente Möglichkeiten, das Arbeitsvolumen Schritt für Schritt zu reduzieren. Teilrentenmodelle oder angepasste Hinzuverdienstgrenzen sind Bausteine, auf denen die Aktivrente aufbaut. Wer diese Flexibilität nutzt, kann seine Erwerbstätigkeit individuell an die persönliche Lebenssituation anpassen und nahtlos in den Ruhestand wechseln, ohne sofort in ein reines Rentnerdasein zu fallen.

Langfristige Absicherung durch kluge Vorbereitung

Experten empfehlen, sich mindestens zwei Jahre vor dem geplanten Ruhestand beraten zu lassen. So lassen sich eigene Ansprüche präzise ermitteln und finanzielle Optionen durchrechnen. Viele Versicherungsträger, Steuerberater und unabhängige Beratungsstellen bieten dafür umfangreiche Informationspakete.

Wer weiß, wie sich das Rentenkonto aufstocken lässt und welche steuerlichen Freiräume existieren, kann die weiteren Schritte besser steuern. Größere Rentenbezüge bedeuten mehr Unabhängigkeit im Alter. Auch zusätzliche Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung fallen weniger ins Gewicht, wenn die Rente dank Aktivrente spürbar höher ausfällt.