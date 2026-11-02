Rente: 45 Jahre versichert – Darum fällt die Rente trotzdem niedrig aus

45 Jahre für die Rente gesammelt und trotzdem weniger als 2.400 Euro im Monat bekommen. Für die meisten Menschen mit einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist das Realität. Die aktuellen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung zeigen, dass selbst nach einem langen Versicherungsleben nur jeder Zehnte diese Grenze erreicht.

Besonders groß sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Während knapp 16 Prozent der Männer mindestens 2.400 Euro erhalten, schaffen das nur gut drei Prozent der Frauen. Die Zahlen zeigen auch, warum 45 Versicherungsjahre noch lange keine hohe Rente garantieren.

Nur 298.356 Renten erreichen mindestens 2.400 Euro

Zum 31. Dezember 2025 wurden in Deutschland 2.889.969 Altersrenten für besonders langjährig Versicherte gezahlt. Davon erreichten lediglich 298.356 einen monatlichen Zahlbetrag von mindestens 2.400 Euro. Das entspricht 10,32 Prozent.

Umgekehrt lagen 2.591.613 Renten unter dieser Grenze. Die Zahlen stammen aus dem im Juli 2026 veröffentlichten Statistikband der Deutschen Rentenversicherung und beziehen sich ausschließlich auf diese besondere Altersrentenart.

Noch deutlicher wird das Bild bei niedrigeren Beträgen. Rund 1,79 Millionen dieser Altersrenten lagen unter 1.800 Euro monatlich. Damit mussten sich 62 Prozent der Rentenbeziehenden dieser Gruppe mit einem geringeren gesetzlichen Rentenzahlbetrag begnügen.

Der durchschnittliche Zahlbetrag dieser Rentenart lag Ende 2025 bei 1.696,20 Euro. Dieser Durchschnitt sagt allerdings nichts darüber aus, wie viel Geld einer Person insgesamt zur Verfügung steht, denn beispielsweise Betriebsrenten, private Vorsorge und andere Einkünfte sind darin nicht enthalten.

Frauen erreichen die Marke von 2.400 Euro deutlich seltener

Bei den Männern erreichten 257.843 von insgesamt 1.613.679 Altersrenten für besonders langjährig Versicherte einen Zahlbetrag von mindestens 2.400 Euro. Das entspricht 15,98 Prozent.

Bei den Frauen waren es dagegen nur 40.513 von insgesamt 1.276.290 Renten. Ihr Anteil lag damit bei lediglich 3,17 Prozent. Männer erreichten die Grenze von 2.400 Euro innerhalb dieser Rentenart somit etwa fünfmal so häufig wie Frauen.

Die Statistik zeigt erhebliche Unterschiede bei den Rentenhöhen, obwohl für beide Geschlechter dieselbe Wartezeit von 45 Jahren gilt. Aus den Zahlen allein lässt sich allerdings nicht ablesen, welche Erwerbsunterbrechungen, Verdienste oder anderen Versicherungszeiten im Einzelfall dafür verantwortlich sind.

Warum 45 Versicherungsjahre keine hohe Rente garantieren

Der wichtigste Unterschied liegt zwischen Versicherungsjahren und Rentenpunkten. Die 45 Versicherungsjahre entscheiden darüber, ob jemand die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beanspruchen kann. Die Rentenhöhe hängt dagegen vor allem von den erworbenen Entgeltpunkten ab.

Wer in einem Jahr genau den jeweiligen Durchschnittsverdienst aller Versicherten erzielt, erhält dafür einen Entgeltpunkt. Bei der Hälfte des Durchschnittsverdienstes entsteht grundsätzlich nur ein halber Entgeltpunkt.

Deshalb können zwei Menschen dieselbe Versicherungsdauer erreichen und trotzdem völlig unterschiedliche Renten bekommen. Wer beispielsweise jahrzehntelang in Teilzeit gearbeitet oder wenig verdient hat, sammelt aus diesen Beschäftigungszeiten meist weniger Rentenpunkte als jemand mit einem höheren beitragspflichtigen Einkommen.

Hinzu kommt, dass die 45 Versicherungsjahre nicht vollständig aus einer Beschäftigung stammen müssen. Unter bestimmten Voraussetzungen zählen auch Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Krankengeld und bestimmte Zeiten mit Arbeitslosengeld.

So hoch ist die Rente mit 45 Rentenpunkten im Jahr 2026

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Wer genau 45 Entgeltpunkte erworben hat und ohne Abschläge in Altersrente geht, erhält damit rechnerisch 1.913,40 Euro brutto im Monat.

Das ist die sogenannte Standardrente. Sie beschreibt einen Modellfall mit 45 Jahren durchschnittlichen versicherten Verdienstes und ist keine gesetzlich garantierte Mindestrente.

Ein fiktiver Vergleich macht den Unterschied deutlich. Zwei Menschen haben jeweils 45 Jahre mit versicherungspflichtiger Beschäftigung zurückgelegt. Eine Person hat dabei 45 Entgeltpunkte gesammelt, die andere 60.

Mit dem Rentenwert von 2026 ergeben sich bei einem Rentenbeginn ohne Zu- oder Abschläge folgende Bruttorenten.

Entgeltpunkte Monatliche Bruttorente 45 1.913,40 Euro 60 2.551,20 Euro

Selbst bei 60 Entgeltpunkten bedeutet eine Bruttorente von 2.551,20 Euro nicht, dass auch 2.400 Euro ausgezahlt werden. Bei gesetzlich pflichtversicherten Rentnern werden noch die eigenen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen.

Die 2.400 Euro sind nicht automatisch das Geld nach allen Abzügen

Bei der Auswertung der Rentenversicherung geht es ausdrücklich um den monatlichen Rentenzahlbetrag. Bei pflichtversicherten Rentnern sind die von der Rentenversicherung einzubehaltenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge dabei bereits abgezogen.

Eine mögliche Einkommensteuer ist dagegen noch nicht berücksichtigt. Auch bei freiwillig oder privat Krankenversicherten kann die Auszahlung anders berechnet werden.

Wer laut Statistik einen Zahlbetrag von 2.400 Euro erhält, hat deshalb nicht zwangsläufig 2.400 Euro nach sämtlichen Abgaben zur Verfügung.

Umgekehrt bedeutet eine gesetzliche Altersrente unterhalb dieser Grenze nicht, dass jemand von Altersarmut betroffen ist. Die Statistik erfasst weder das gesamte Haushaltseinkommen noch zusätzliche Einnahmen aus Betriebsrenten oder privater Altersvorsorge.

Immer mehr Menschen beziehen eine Rente nach 45 Versicherungsjahren

Wie stark sich die Bedeutung dieser Rentenart verändert hat, zeigt eine aktuelle Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage.

Ende 2016 wurden 685.971 Altersrenten für besonders langjährig Versicherte gezahlt. Bis Ende 2025 stieg ihre Zahl auf 2.889.969. Damit hat sich der Rentenbestand innerhalb von neun Jahren mehr als vervierfacht.

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Die steigende Zahl dieser Renten bedeutet jedoch nicht, dass auch immer mehr Versicherte eine besonders hohe Altersrente erhalten. Über die Entwicklung des Anteils mit mindestens 2.400 Euro lässt sich aus dieser Bestandsentwicklung allein nichts ableiten.

Auch nach 45 Jahren ist die Rente mit 63 nicht für jeden möglich

Die 45 Versicherungsjahre sind außerdem nur eine der Voraussetzungen für die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Hinzukommen muss das gesetzlich vorgeschriebene Lebensalter.

Für alle Menschen, die 1964 oder später geboren wurden, liegt die Altersgrenze nach geltendem Recht bei 65 Jahren. Ältere Jahrgänge können je nach Geburtsjahr früher abschlagsfrei in Rente gehen.

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann nicht noch früher gegen Abschläge bezogen werden. Dafür kommt gegebenenfalls eine andere Altersrentenart infrage, für die eigene Voraussetzungen gelten.

Auch die derzeitigen Diskussionen über Änderungen bei der Rente nach 45 Versicherungsjahren müssen von der geltenden Rechtslage unterschieden werden.

Fehlende Versicherungszeiten können die Rente verringern

Wer später eine möglichst zutreffende Rente erhalten möchte, sollte seinen Versicherungsverlauf frühzeitig prüfen. Fehlende Beitragszeiten können sich sowohl auf die Höhe der Rente als auch auf die Erfüllung der 45-jährigen Wartezeit auswirken.

Besonders wichtig sind nicht erfasste Beschäftigungszeiten, Kindererziehungszeiten und Zeiten der Angehörigenpflege. Auch bei längerer Krankheit oder Arbeitslosigkeit sollte geprüft werden, welche rentenrechtlichen Zeiten tatsächlich gespeichert wurden.

Mit einer Kontenklärung können Versicherte fehlende Nachweise einreichen und ihren Versicherungsverlauf vervollständigen lassen. Das ist auch online über die Deutsche Rentenversicherung möglich.

Dass einzelne bislang nicht berücksichtigte Beiträge für den abschlagsfreien Rentenbeginn entscheidend sein können, zeigt ein Fall aus unserer Berichterstattung über die Anerkennung zusätzlicher Rentenbeiträge.

Bei einer niedrigen Rente kann ein Grundrentenzuschlag hinzukommen

Wer lange versichert war und wenig verdient hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Grundrentenzuschlag erhalten. Dafür müssen mindestens 33 Jahre mit anrechenbaren Grundrentenzeiten vorliegen.

Zusätzlich gelten Anforderungen an die berücksichtigungsfähigen Verdienste und eine Einkommensprüfung. Nicht jede Zeit, die für die 45-jährige Wartezeit zählt, ist zugleich eine Grundrentenzeit.

Der Zuschlag wird individuell berechnet und erhöht die gesetzliche Rente nicht pauschal auf einen bestimmten Mindestbetrag. Die Rentenversicherung prüft den Anspruch, ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich.

Reicht die Rente insgesamt nicht zum Lebensunterhalt, können außerdem bedarfsabhängige Leistungen wie Grundsicherung im Alter infrage kommen. Dafür sind unter anderem die persönliche Einkommens- und Vermögenssituation sowie die anerkannten Wohnkosten entscheidend.

Häufige Fragen zur Rente nach 45 Versicherungsjahren

Bekomme ich nach 45 Versicherungsjahren automatisch 2.400 Euro Rente?

Nein. Die 45 Versicherungsjahre ermöglichen unter weiteren Voraussetzungen den Zugang zur Altersrente für besonders langjährig Versicherte, garantieren aber keine bestimmte Rentenhöhe. Ende 2025 erreichten lediglich 10,32 Prozent dieser Renten einen monatlichen Zahlbetrag von mindestens 2.400 Euro.

Sind die 2.400 Euro bereits die Nettorente?

Die Statistik verwendet den Rentenzahlbetrag. Bei gesetzlich pflichtversicherten Rentnern sind die eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge grundsätzlich bereits abgezogen. Eine mögliche Einkommensteuer ist darin noch nicht berücksichtigt.

Was kann ich tun, wenn meine voraussichtliche Rente niedrig ausfällt?

Prüfen Sie Ihren Versicherungsverlauf und lassen Sie fehlende Beitrags- oder Berücksichtigungszeiten nachtragen. Achten Sie außerdem darauf, ob ein möglicher Grundrentenzuschlag berücksichtigt wurde. Eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung kann helfen, die eigene Rentenauskunft richtig einzuordnen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Statistikband Rente 2025, Tabellen 3.00 G sowie 41.00 G bis 41.02 G

Deutscher Bundestag, Drucksache 21/8731, Entwicklung der Altersrenten für besonders langjährig Versicherte

Deutsche Rentenversicherung, aktuelle Werte der Rentenversicherung ab 1. Juli 2026

§ 38 SGB VI, Altersrente für besonders langjährig Versicherte

§ 51 SGB VI, Anrechenbare Versicherungszeiten

§ 236b SGB VI, Übergangsregelungen für besonders langjährig Versicherte

Deutsche Rentenversicherung, Rentenkonto online klären, 6. Juli 2026

Deutsche Rentenversicherung, Fragen und Antworten zum Grundrentenzuschlag