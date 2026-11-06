Weniger Wohngeld ab 2027: Familien und Rentnern droht der Gang zum Sozialamt

Hunderttausende Haushalte könnten ab 2027 ihren Wohngeldanspruch verlieren. Für viele Menschen mit niedrigen Einkommen wäre das mehr als eine Kürzung. Sie müssten möglicherweise erstmals Leistungen beim Jobcenter oder Sozialamt beantragen.

Bei einer Bundestagsanhörung am 4. November 2026 warnte der Paritätische Gesamtverband vor einem solchen Systemwechsel für 163.000 Haushalte. Auch der Deutsche Mieterbund kritisierte die geplanten Einsparungen von rund einer Milliarde Euro. Die Bundesregierung hält bislang an ihrer Reform fest.

Experten warnen vor mehr Haushalten in der Grundsicherung

Greta Schabram vom Paritätischen Gesamtverband kritisierte in der Anhörung, dass die Reform Menschen mit geringen Einkommen stärker belasten könnte. Besonders betroffen seien Familien, Erwerbstätige und Rentner.

Dabei unterscheiden sich die vorliegenden Prognosen. Der Paritätische nennt 163.000 Haushalte, die auf Grundsicherung angewiesen sein könnten. Die Zahl stammt aus einer früheren Berechnung.

Im aktuell beratenen Regierungsentwurf (Bundestagsdrucksache 21/8284) werden dagegen rund 143.000 Haushalte genannt. Davon könnten etwa 68.000 in das Leistungssystem nach dem SGB II und 75.000 in Leistungen nach dem SGB XII wechseln.

Insgesamt rechnet der Entwurf damit, dass rund 381.000 Haushalte ihren Wohngeldanspruch verlieren könnten. Die Schätzungen beschreiben mögliche Reformfolgen bei voller Wirkung und keine bereits feststehenden Leistungsfälle im Januar 2027.

Drei Änderungen sollen das Wohngeld deutlich verringern

Die Bundesregierung plant, die reguläre Wohngeldanpassung zum 1. Januar 2027 auszusetzen. Damit würde die vorgesehene Erhöhung zur Anpassung an steigende Mieten und Preise ausfallen.

Zusätzlich soll die dauerhafte Heizkostenkomponente halbiert werden. Bei einem Einpersonenhaushalt würde dieser monatliche Berechnungsbetrag beispielsweise von 96 auf 48 Euro sinken.

Hinzu kommt eine Änderung der Wohngeldformel. Sie soll dazu führen, dass vorhandenes Einkommen stärker berücksichtigt wird und der errechnete Wohngeldanspruch entsprechend sinkt.

Diese Maßnahmen können sich gegenseitig verstärken. Gerade Haushalte mit bisher kleinen Wohngeldbeträgen könnten ihren Anspruch vollständig verlieren.

Die Bundesregierung begründet die Reform mit notwendigen Einsparungen und einer Vereinfachung der Verwaltung. Der Deutsche Mieterbund hält die Einschnitte dagegen für unverhältnismäßig und erwartet, dass bis zu 500.000 Haushalte aus dem Wohngeldbezug herausfallen könnten.

Familien und Erwerbstätige könnten beim Jobcenter landen

Für viele Familien ist Wohngeld bislang die Möglichkeit, trotz eines niedrigen Arbeitseinkommens unabhängig von existenzsichernden Leistungen zu bleiben.

Entfällt der Mietzuschuss, kann das verfügbare Einkommen unter den sozialrechtlichen Bedarf sinken. Erwerbsfähige Menschen und ihre Familien könnten dann ergänzende Grundsicherung nach dem SGB II benötigen.

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Das bedeutet nicht, dass sie ihre Beschäftigung aufgeben müssten. Auch Berufstätige können ergänzende Leistungen erhalten, wenn ihr anrechenbares Einkommen den Bedarf nicht deckt.

Allerdings gelten beim Jobcenter andere Regeln zur Prüfung von Einkommen, Vermögen und Unterkunftskosten.

Für Familien kann außerdem entscheidend sein, dass der Wohngeldanspruch mit weiteren Leistungen verbunden ist. Der Verlust kann Auswirkungen auf Kita-Beitragsbefreiungen und das Bildungspaket haben.

Welche zusätzlichen finanziellen Belastungen dadurch entstehen könnten, erläutert unser Beitrag Wohngeld 2027 fällt weg – Familien drohen dann zusätzliche Kita-Gebühren.

Rentner könnten künftig auf das Sozialamt angewiesen sein

Besonders schwierig könnte der Wechsel für Menschen mit kleinen Renten werden. Bisher reicht ihnen möglicherweise ein Wohngeldzuschuss, um ihre laufenden Wohnkosten zu finanzieren.

Fällt dieser weg, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII entstehen.

Das Sozialamt prüft dann neben der Rente auch weitere Einkünfte, verwertbares Vermögen und die anerkennungsfähigen Bedarfe für Unterkunft und Heizung.

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Auch Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung können unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Die Abgrenzung zwischen Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung erläutert das Fachportal Autismus Wissen im Beitrag Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung.

Wichtig ist, dass Jobcenter und Sozialamt nicht jede beliebig hohe Miete dauerhaft übernehmen müssen. Maßgeblich sind die gesetzlichen Vorschriften zu angemessenen Unterkunftskosten und mögliche Schutzregelungen.

Experten befürchten Mietschulden durch den Systemwechsel

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe warnte bei der Anhörung vor einem zusätzlichen Risiko. Wenn viele Haushalte erst neue Grundsicherungsanträge stellen müssen, könnten Bewilligungsverzögerungen zu Mietrückständen führen.

Auch die Zuständigkeit wechselt. Statt der Wohngeldstelle entscheidet künftig möglicherweise das Jobcenter oder Sozialamt über die Leistungen.

Ein solcher Wechsel verursacht zusätzliche Prüfungen und Verwaltungsaufwand. Während der Deutsche Städtetag darin eine mögliche Kostenverlagerung sieht, begrüßten Vertreter der Landkreise und Gemeinden die geplante Verringerung des Wohngeldbezugs als Entlastung der Wohngeldverwaltung.

Für Betroffene ist entscheidend, rechtzeitig zu handeln. Wer absehen kann, dass der Wohngeldanspruch entfällt und das Einkommen nicht mehr für den Lebensunterhalt reicht, sollte frühzeitig einen möglichen Anspruch auf Grundsicherung klären.

Bestehende Wohngeldbescheide sollen nach dem Gesetzentwurf zunächst bis zum Ende ihres Bewilligungszeitraums geschützt bleiben. Gesetzlich vorgesehene Neuberechnungen können davon abweichen.

Die Reform ist noch nicht endgültig beschlossen. Erst das weitere Gesetzgebungsverfahren entscheidet über die ab 2027 geltenden Regelungen.

Häufige Fragen zur Wohngeldreform 2027

Müssen wirklich 163.000 Haushalte zum Jobcenter oder Sozialamt?

Das ist eine vom Paritätischen aufgegriffene Prognose. Der aktuelle Regierungsentwurf rechnet mit rund 143.000 Wechseln in die Grundsicherung. Die tatsächliche Zahl hängt von der endgültigen Reform und den persönlichen Voraussetzungen ab.

Bekomme ich Grundsicherung, wenn mein Wohngeld wegfällt?

Nicht in jedem Fall. Entscheidend ist, ob Ihr anrechenbares Einkommen und Vermögen ausreichen, um den gesetzlich festgelegten Lebensunterhalt einschließlich angemessener Wohnkosten zu sichern.

Darf ich meine Wohnung behalten, wenn ich Grundsicherung beantrage?

Ein Antrag bedeutet nicht, dass Sie ausziehen müssen. Allerdings prüfen Jobcenter oder Sozialamt die Unterkunftskosten nach den gesetzlichen Vorgaben. Bei zu hohen Wohnkosten können besondere Schutzfristen und Ausnahmen relevant sein.

Quellen

Deutscher Bundestag, Sachverständige üben starke Kritik an Wohngeldkürzung, 4. November 2026

Deutscher Bundestag, Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbands zur Wohngeldreform, Ausschussdrucksache 21(24)169-A

Deutscher Bundestag, Regierungsentwurf zur Wohngeldreform, Drucksache 21/8284, insbesondere Seite 72

Deutscher Mieterbund, Mieterbund kritisiert geplante Wohngeldkürzungen, 4. November 2026

§ 7 Wohngeldgesetz, Ausschluss vom Wohngeld

§ 22 SGB II, Bedarfe für Unterkunft und Heizung

§ 35 SGB XII, Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Autismus Wissen, Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung