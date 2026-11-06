Bürgergeld-Betrug: Instagram-Einnahmen verschwiegen, über 32.000 Euro Rückzahlung

Die Ehefrau verdiente mit Fitnesstrainings über Instagram Geld, während die Familie Bürgergeld bezog. Nach Angaben des Hauptzollamts Schweinfurt wurden diese Einnahmen dem Jobcenter verschwiegen.

Mehr als 32.000 Euro zu Unrecht gezahltes Bürgergeld müssen zurückgezahlt werden. Gegen den Familienvater verhängte das Amtsgericht Schweinfurt zusätzlich eine Geldstrafe von 10.500 Euro.

Der Fall ist keine neue Gerichtsentscheidung vom November 2026. Der Zoll veröffentlichte seine Mitteilung bereits am 22. Januar 2026.

Ein Hinweis führte zu den verschwiegenen Einnahmen

Ausgangspunkt war ein anonymer Hinweis auf die Instagram-Aktivitäten der Frau. Laut Zoll bot sie über ihre Accounts mit mehr als 80.000 Followern kostenpflichtige Trainings an, deren Erlöse auf nicht angegebenen Auslandskonten landeten.

Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler außerdem über 40.000 Euro Bargeld in einer Küchenkommode. Die Prüfung betraf damit sowohl Einnahmen als auch vorhandenes Vermögen.

Geldstrafe und Rückforderung sind zwei verschiedene Folgen

Das Amtsgericht Schweinfurt verurteilte den 44-jährigen Familienvater laut Mitteilung des Hauptzollamts Schweinfurt zu 150 Tagessätzen von jeweils 70 Euro. Diese Geldstrafe ersetzt nicht die Rückzahlung der zu Unrecht bezogenen Leistungen.

Ein Aktenzeichen, das genaue Urteilsdatum und Angaben zur Rechtskraft nennt die Behördenmitteilung nicht. Ein veröffentlichter Urteilsvolltext konnte für diesen Beitrag nicht herangezogen werden.

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Eine Rückforderung allein bedeutet noch keine Verurteilung wegen Betrugs. Dafür müssen die strafrechtlichen Voraussetzungen nachgewiesen werden, insbesondere eine vorsätzliche Täuschung mit der Absicht, einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu erlangen.

Auch kleine Online-Einnahmen müssen angegeben werden

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, muss leistungsrelevante Tatsachen offenlegen. Ändern sich die Einkommensverhältnisse, verlangt § 60 SGB I eine unverzügliche Mitteilung.

Das gilt auch für Geld aus einer selbstständigen Tätigkeit im Internet. Ob nach Abzug von Ausgaben und Freibeträgen eine Kürzung entsteht, prüft das Jobcenter.

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Eine selbstständige Tätigkeit schließt ergänzende Leistungen nicht aus. Reicht das anrechenbare Einkommen nicht zum Lebensunterhalt, kann weiterhin Unterstützung zustehen.

Umsatz ist nicht gleich anrechenbares Einkommen

Bei Selbstständigen darf das Jobcenter eingegangene Zahlungen nicht ungeprüft mit dem anzurechnenden Einkommen gleichsetzen. Von den Betriebseinnahmen sind die tatsächlich geleisteten notwendigen Betriebsausgaben nach den sozialrechtlichen Vorgaben abzuziehen.

Anschließend kommen weitere zulässige Abzüge und Erwerbstätigenfreibeträge in Betracht. Die steuerliche Gewinnermittlung lässt sich dabei nicht einfach übernehmen, etwa weil Abschreibungen keine tatsächlich gezahlten Betriebsausgaben sind.

Die Angaben werden über die Anlage EKS erfasst. Typische Schwierigkeiten erklärt unser Beitrag über Selbstständige im Leistungsbezug und Probleme mit der EKS.

Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar belegen

Wer online Geld verdient, sollte Abrechnungen, Kontoauszüge und Belege zu den betrieblichen Ausgaben aufbewahren. Die Unterlagen müssen erkennen lassen, welche Einnahmen im jeweiligen Zeitraum zugeflossen sind und welche Ausgaben tatsächlich bezahlt wurden.

Änderungen bei Einnahmen und Ausgaben sollten dem Jobcenter unverzüglich mitgeteilt werden. Die Bundesagentur für Arbeit nennt die Tätigkeit als Influencer ausdrücklich in ihren Ausfüllhinweisen zur Anlage EKS.

Häufige Fragen zu Instagram-Einnahmen und Bürgergeld

Darf ich während des Leistungsbezugs mit Instagram Geld verdienen?

Ja. Entscheidend sind die vollständige Angabe der Einnahmen und die anschließende Berechnung des verbleibenden Leistungsanspruchs.

Muss ich Einnahmen auch unterhalb eines Freibetrags melden?

Ja. Ein Freibetrag befreit nicht von der Mitteilungspflicht. Er wird bei der Berechnung berücksichtigt.

Ist jede Rückforderung zugleich eine Geldstrafe?

Nein. Eine Rückforderung betrifft zu viel gezahlte Leistungen. Eine strafrechtliche Geldstrafe setzt ein gesondertes Verfahren und den Nachweis einer Straftat voraus.

Quellen

Hauptzollamt Schweinfurt, Mitteilung vom 22. Januar 2026, oben verlinkt.

§ 60 SGB I – Angabe von Tatsachen

§ 3 Grundsicherungsgeld-Verordnung – Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit

Bundesagentur für Arbeit, Ausfüllhinweise zur Anlage EKS

§ 263 StGB – Betrug