Rente: Fünf große Ausgaben, die Rentner später bereuen

Das Wohnmobil für die große Reise, das Boot für freie Sommertage oder das eigene Haus: Zum Rentenbeginn wirken lang gehegte Wünsche plötzlich erreichbar.

Teuer wird es, wenn beim Kauf nur der Traum bezahlt wird und die Rechnung für die nächsten Jahre offenbleibt.

Bei fünf Entscheidungen lohnt sich deshalb ein besonders genauer Blick: Wohnmobil, Boot, Hausbau, dauerhafte Geldhilfe für erwachsene Kinder und häufige Neuwagenkäufe. Wie oft Rentner solche Ausgaben tatsächlich bereuen, lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht verlässlich beziffern.

Ein guter Kontostand ist noch kein dauerhaftes Polster

Wer zum Rentenbeginn eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommt oder über Jahrzehnte gespart hat, sieht auf dem Konto möglicherweise einen sechsstelligen Betrag. Dieses Geld muss allerdings unter Umständen noch viele Jahre die laufende Rente ergänzen.

Vor einer großen Anschaffung gehört deshalb die gesamte Haushaltsrechnung auf den Tisch. Entscheidend sind die tatsächlich verfügbare Rente nach Abzügen, die regelmäßigen Ausgaben und ein Puffer für Reparaturen, Gesundheit oder Unterstützung im Alltag.

Auch bereits absehbare Ausgaben dürfen dabei nicht als frei verfügbares Vermögen mitgezählt werden. Wie sich eine Reserve an den eigenen Lebensverhältnissen ausrichten lässt, erläutert unser Beitrag zum Notgroschen im Ruhestand.

Das Wohnmobil: Die Freiheit hat auch im Winter Kosten

Ein eigenes Wohnmobil verspricht spontane Reisen ohne Hotelbuchung und festen Rückflug. Zum Kaufpreis kommen jedoch Versicherung, Steuer, Wartung, mögliche Abstellgebühren und der Wertverlust hinzu.

Ein Teil dieser Belastungen fällt auch dann an, wenn das Fahrzeug monatelang ungenutzt bleibt. Wer nur wenige Wochen jährlich unterwegs sein möchte, sollte deshalb die gesamten jährlichen Besitzkosten mit passenden Mietangeboten vergleichen.

Der ADAC empfiehlt ausdrücklich, vor dem Kauf zunächst ein Wohnmobil zu mieten und zu testen. Erst unterwegs zeigt sich, ob enge Schlafplätze, das Fahren eines großen Fahrzeugs und die tägliche Versorgung tatsächlich zum gewünschten Urlaub passen.

Wer regelmäßig lange Reisen plant und die laufenden Kosten tragen kann, kann mit dem Kauf eine gute Entscheidung treffen. Dass ein Wohnmobil sogar zum dauerhaften Zuhause werden kann, zeigt der Bericht über ein Rentnerpaar, das seit Jahren in einem Wohnmobil lebt.

Das Boot: Bezahlt wird auch die Zeit am Steg

Beim eigenen Boot wird aus dem Wunsch nach einigen schönen Wochen auf dem Wasser eine ganzjährige Verpflichtung. Liegeplatz, gegebenenfalls Winterlager, Versicherung, Pflege und Reparaturen gehören zur Rechnung.

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Wie hoch diese Kosten ausfallen, hängt unter anderem von Größe, Alter, Revier und Eigenleistungen ab. Ein pauschaler Jahresbetrag kann deshalb für die persönliche Entscheidung erheblich danebenliegen.

Auch die Wassersportmesse boot Düsseldorf nennt Chartern als flexible Möglichkeit für Menschen, die nur ein- bis zweimal jährlich aufs Wasser kommen. Mehrere gemietete Törns helfen außerdem, den passenden Bootstyp und die eigenen Fähigkeiten besser einzuschätzen.

Wer Freude an Pflege und Technik hat, gewinnt durch ein eigenes Boot möglicherweise ein erfüllendes Hobby. Wer vor allem Erholung sucht, sollte die dafür notwendige Arbeit vor dem Kauf kennenlernen.

Der Hausbau: Das Traumhaus muss auch mit 80 passen

Ein Neubau im Ruhestand kann ein lang gehegter Wunsch sein und ein gut geeignetes Zuhause schaffen. Planung, Bauorganisation und mögliche Verzögerungen beanspruchen allerdings Zeit und können das Budget belasten.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen zwischen Genehmigung und Fertigstellung der 2025 fertiggestellten Neubauwohnungen in Wohngebäuden durchschnittlich 27 Monate. Dieser Durchschnitt ist keine Zeitprognose für das einzelne Eigenheim; die vorausgehende Planung ist darin ebenfalls nicht enthalten.

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Für die Entscheidung zählt außerdem, ob das Haus auch bei eingeschränkter Beweglichkeit funktioniert. Ein stufenloser Zugang, gut erreichbare Wohnräume, ein geeignetes Bad und eine überschaubare Grundstückspflege können spätere Belastungen verringern.

Die laufenden Kosten sollten auch für einen allein lebenden Menschen tragbar bleiben. Beim Vergleich mit einer bestehenden Immobilie oder einer Wohnung gehören notwendige Umbauten, Hausgeld, Instandhaltung und mögliche Sonderumlagen ebenfalls in die Rechnung.

Geld für erwachsene Kinder: Wenn Hilfe die eigene Absicherung aufzehrt

Die Unterstützung erwachsener Kinder ist zwar kein Kauf, kann die Rücklagen aber ähnlich stark beanspruchen. Hilfe bei Krankheit, Ausbildung oder einer finanziellen Krise kann sinnvoll und für die Familie unverzichtbar sein.

Problematisch wird eine regelmäßige Zahlung, wenn sie dauerhaft höher ausfällt, als die Eltern tragen können. Schon 300 Euro monatlich summieren sich innerhalb von zehn Jahren auf 36.000 Euro, ohne zusätzliche Geschenke oder steigende Beträge.

Eine klare Vereinbarung über Zweck, Höhe und Dauer hilft beiden Seiten bei der Planung. Ob und wie eine Unterstützung begrenzt werden kann, hängt auch davon ab, ob gesetzliche Unterhaltspflichten bestehen.

Bei größeren Schenkungen können später rechtliche Fragen hinzukommen: Wer seinen angemessenen Unterhalt nicht mehr bestreiten kann, hat unter bestimmten Voraussetzungen einen Rückforderungsanspruch nach § 528 BGB. Wie das bei einer späteren Versorgung durch das Sozialamt relevant werden kann, erklärt unser Beitrag zur Schenkung eines Hauses an die Kinder.

Immer wieder ein Neuwagen: Jeder Wechsel kostet Vermögen

Ein zuverlässiges Auto kann im Ruhestand Selbstständigkeit sichern, besonders auf dem Land oder bei eingeschränkter Mobilität. Teuer wird die Gewohnheit, es nach wenigen Jahren wieder durch einen Neuwagen zu ersetzen.

Laut DAT-Report 2026 zahlten private Neuwagenkäufer im Jahr 2025 durchschnittlich 44.560 Euro. Gemeint ist der tatsächlich gezahlte Kaufpreis; die Zahl beschreibt alle privaten Käufer und ist kein spezieller Rentnerwert.

Der Wertverlust ist bei Neuwagen nach Angaben des ADAC besonders in den ersten Jahren hoch. Wer regelmäßig früh wechselt, bezahlt diese Phase immer wieder, wobei der tatsächliche Verlust vom Fahrzeug und vom Markt abhängt.

Ein länger genutztes, gut gewartetes Auto oder ein geeigneter Gebrauchtwagen kann finanziellen Spielraum erhalten. In den Vergleich gehören ebenso Reparaturrisiken, Sicherheit, bequemes Einsteigen und der tatsächliche Mobilitätsbedarf.

Welche Prüfung vor der großen Ausgabe hilft

Entscheidung Leicht unterschätzte Belastung Sinnvolle Prüfung vorab Wohnmobil kaufen Laufende Kosten, Wertverlust und gebundenes Kapital Mieten, Alltag testen und jährliche Gesamtkosten vergleichen Boot kaufen Liegeplatz, Lagerung, Wartung und eigener Zeitaufwand Chartern und Angebote für die jährlichen Besitzkosten einholen Haus bauen Bauverzögerungen, Mehrkosten und spätere Instandhaltung Budget mit Reserve und Eignung bei verändertem Hilfebedarf prüfen Kinder dauerhaft unterstützen Schleichender Verbrauch der eigenen Altersvorsorge Tragbaren Betrag, Zweck und Dauer unter Beachtung möglicher Pflichten klären Häufig einen Neuwagen kaufen Wiederholter Wertverlust in den ersten Nutzungsjahren Längere Nutzung und passende Gebrauchtwagen durchrechnen

Was die Forschung über Geld und Zufriedenheit sagt

Die verbreitete Vorstellung, zusätzliches Einkommen mache oberhalb einer festen Grenze grundsätzlich nicht glücklicher, greift zu kurz. Eine 2023 veröffentlichte Untersuchung zeigte bei den meisten untersuchten US-Berufstätigen auch bei höheren Einkommen einen weiteren Zusammenhang mit besserem emotionalem Wohlbefinden.

Für Ausgaben, die ungeliebte Arbeit abnehmen, gibt es ebenfalls interessante Befunde. In einer Studie mit insgesamt 6.271 Befragten in vier Ländern berichteten Menschen, die Geld für zeitsparende Dienstleistungen ausgaben, über eine höhere Lebenszufriedenheit.

Auch gemeinsame Erlebnisse können eine gute Verwendung für verfügbares Geld sein. In den Untersuchungen von Leaf Van Boven und Thomas Gilovich berichteten Befragte im Durchschnitt von mehr Glück durch Erlebniskäufe als durch den Erwerb materieller Dinge.

Eine weitere Studie von Elizabeth Dunn, Lara Aknin und Michael Norton fand positive Effekte, wenn Menschen Geld für andere ausgaben. Daraus lässt sich jedoch keine Empfehlung ableiten, die eigene finanzielle Absicherung für Geschenke aufzugeben.

Die Studien untersuchen unterschiedliche Gruppen und Situationen; ihre Ergebnisse lassen sich nur eingeschränkt auf deutsche Rentner übertragen. Als Anregung für die eigene Planung bleibt die Frage, wie eine Ausgabe den Alltag verbessert und welche Verpflichtungen sie anschließend verursacht.

Ein erfüllter Ruhestand darf auch Geld kosten. Warum es ebenso problematisch sein kann, Wünsche trotz ausreichender Mittel ständig aufzuschieben, behandelt unser Beitrag „Wer jeden Euro für später spart, kann die besten Jahre verpassen“.